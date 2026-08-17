От хаоса к порядку: преимущества интегрированных платформ управления ИТ-инфраструктурой

В последние годы ИТ-инфраструктура крупных предприятий, в том числе объектов КИИ, претерпела значительные изменения и стала заметно сложнее. Массовый переход на российское ПО сформировал гибридные ландшафты, где зарубежные и отечественные решения сосуществуют, однако зачастую они слабо интегрированы друг с другом. В результате для решения даже базовых управленческих задач предприятия вынуждены внедрять множество разнородных систем, каждая из которых работает автономно и не обменивается данными с остальными. Это приводит к дублированию функций, росту затрат на сопровождение и затрудняет получение целостной картины управления.

Множество отдельных решений не гарантирует результат

Разрозненность систем не только порождает дублирование функций и рост затрат, но и создает дополнительные риски. Особое беспокойство вызывает ситуация с зарубежным ПО, которое, по сути, представляет собой «черный ящик». Невозможно с уверенностью предсказать, как эти программы поведут себя в критических условиях — при резком увеличении нагрузки, кибератаке или внезапном сбое. Кроме того, поставщик в любой момент может прекратить поддержку и перестать устранять уязвимости, а наличие скрытых бэкдоров и неописанных функциональных возможностей создает реальную угрозу утечки данных и потери контроля над ИТ-инфраструктурой.

В связи с этим вопрос перехода на отечественное ПО для управления становится все более актуальным. Однако простое приобретение отдельных решений с рынка не гарантирует желаемый результат. Без интегрированной платформы управления вместо упорядоченности мы получим хаос. К сожалению, на рынке не так много продуктов, которые способны одновременно обеспечить комплексный мониторинг всей ИТ-инфраструктуры и эффективно работать в условиях гибридного ландшафта в переходный период. Одним из таких решений является платформа Smart Control — разработка РТК-ЦОД. Система входит в Реестр отечественного ПО. В CNews детально изучили возможности Smart Control и проанализировали, какие бизнес-задачи решает эта платформа.

Что предлагает Smart Control

Многофункциональность — одно из главных достоинств Smart Control. Решение охватывает все этапы контроля и управления ИТ-инфраструктурой, реализуя концепцию «все в одном» — от управления доступом и технического учета до мониторинга работы сервисов. Объединяя эти возможности в одной системе, Smart Control дает целостное представление о состоянии инфраструктуры, что невозможно достичь с помощью разрозненных решений.

Платформа включает несколько подсистем, которые могут функционировать как в рамках единого комплекса, так и независимо друг от друга. Это позволяет адаптировать ее под конкретные задачи и требования бизнеса.

Бесшовный переход на новое ПО за счет единой службы каталогов

Эта подсистема выступает альтернативой традиционной доменной инфраструктуре и выполняет функции службы каталогов. Она позволяет централизованно контролировать учетные записи, группы пользователей и права доступа на рабочих местах с различными операционными системами — как с Windows, так и с отечественными. Например, ALT Linux, Astra Linux и другие. Для бизнеса это особенно важно, потому что переход на отечественное ПО не влияет на управление пользователями, которое осуществляется из единой точки.

Иерархическое управление оргструктурой в «Smart Control. Домен»

Возможности единой службы каталогов включают в себя весь необходимый функционал:

Создание и администрирование учетных записей, организационных единиц и групп.

Централизованное применение групповых политик, аналогичных GPO — настройка рабочих столов, ограничение прав доступа и установка параметров безопасности.

Поддержка иерархической структуры филиалов и подразделений.

Интеграция с внешними системами через протоколы LDAP, Kerberos или API.

Процесс миграции на новую систему тщательно продуман. Переход со старого домена осуществляется поэтапно. Старая и новая инфраструктуры функционируют параллельно, что позволяет осуществлять переход в удобном темпе. Поддерживаются различные сценарии — от гибридного подхода до полного замещения. Встроенные инструменты синхронизации обеспечивают плавный перенос пользователей и групп без риска потери данных. Примером успешной реализации стало развертывание единой службы каталогов в рамках федерального проекта для более чем 50 000 пользователей и рабочих мест по всей России с полной миграцией учетных записей.

Нет утечек данных благодаря управлению из единого окна

Подсистема управления идентификацией и доступом (IAM) охватывает полный цикл жизни учетных записей пользователей. Она тесно интегрирована с единым каталогом, обеспечивает унифицированные механизмы для аутентификации и авторизации, а также управление ролями в соответствии с корпоративными правилами доступа.

Ключевые функции системы:

Single Sign-On (SSO) — возможность единого входа в разнообразные корпоративные приложения, включая веб-сервисы, электронную почту и внутренние порталы.

Федеративная аутентификация — поддержка протоколов SAML и OpenID Connect, а также интеграция с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) для государственных и подведомственных организаций.

Ролевая модель доступа — гибкое распределение прав на основе должностных обязанностей сотрудников, с автоматическим изменением прав доступа при их перемещении или увольнении за счет интеграции с HR-системами.

Многофакторная аутентификация — встроенные инструменты для повышения безопасности критически важных учетных записей.

Система IAM преобразует подход к управлению доступом, минимизируя вероятность утечек данных благодаря централизованному управлению. Отпадает необходимость запоминать множество паролей — сотруднику достаточно одного, что облегчает прохождение верификационных процедур и помогает соблюдать нормативные требования.

От филиала до центра: управление ИТ-инфраструктурой без границ

Подсистема инвентаризации и управления активами обеспечивает автоматическое обнаружение всех устройств в сети, включая те, которые не были учтены. Она проводит полную инвентаризацию всего парка оборудования — серверов, рабочих станций, сетевых устройств, телефонов, принтеров, а также виртуальных машин и контейнеров. Каждый актив связан с определённым местом, отделом и ответственным сотрудником.

Управление удалёнными подключениями и активными сеансами в «Smart Control. Инвентаризация и управление»

Из единой панели управления доступны следующие функции:

Автоматическая инвентаризация аппаратного и программного обеспечения.

Удаленный доступ к устройствам для диагностики и устранения проблем.

Массовая установка и обновление ПО — аналог SCCM.

Централизованное применение изменений конфигурации, включая скрипты, реестр, файлы.

Благодаря этому решению IT-специалистам больше не требуется выезжать в филиалы для обновления множества приложений или изменения настроек на сотнях компьютеров — все выполняется из одной консоли. Это серьезно экономит рабочее время и позволяет быстро реагировать на запросы по безопасности.

Споры по SLA решаются на основе объективных данных

Подсистема мониторинга Smart Control анализирует данные всех компонентов инфраструктуры и приложений, хранит их историю, выявляет аномалии и оперативно генерирует уведомления о неисправностях. Визуализация данных в реальном времени через дашборды и графики дает полное представление о состоянии систем.

Для операторов связи и крупных организаций с распределенной архитектурой предусмотрен специализированный функционал, который ориентируется на контроль качества каналов связи и соблюдение SLA. Система анализирует такие параметры, как задержка, потеря пакетов, джиттер, пропускная способность, использование трафика и доступность услуг. На объектах клиентов устанавливаются измерительные устройства, сертифицированные в Госреестре средств измерений, а в центре располагается портал для мониторинга. Отчеты по фактическим показателям формируются по заранее определенным шаблонам, хранятся с историей и могут быть использованы для финансовых расчетов. Таким образом, споры по SLA решаются на основе объективных данных.

Все критические события отображаются на одном экране

Зонтичный мониторинг представляет собой комплексную систему, которая выступает в качестве универсального инструмента для управления всеми существующими в организации системами мониторинга. Этот механизм способен аккумулировать информацию из разнообразных источников — другие системы мониторинга, скрипты, текстовые файлы или syslog — и консолидировать ее в едином интерфейсе. Решение избавляет бизнес от зависимости от конкретных вендоров и легко интегрирует его с уже существующими сервисами. Инженерам больше не нужно переключаться между несколькими консолями, так как все критические события отображаются на одном экране. Доступ к информации регулируется с помощью гибкой ролевой модели. Можно делиться определенными данными с одной командой и скрывать их от другой.

Аналитическая панель здоровья сервиса

Ключевое преимущество зонтичного мониторинга — интеллектуальная обработка событий:

Обогащение — добавление контекста к событиям. Например, IP-адреса, местоположения и ответственных лиц.

Корреляция — формирование целостной картины инцидента из множества разрозненных признаков.

Приоритизация — корректировка критичности событий и фильтрация несущественных сигналов.

Группировка — объединение связанных событий для совместной обработки.

Система имеет механизм, который эффективно предотвращает флаппинг — ситуацию, когда возникает много ложных событий. В результате до специалиста доходит только один сигнал о проблеме. Особое внимание стоит уделить ресурсно-сервисной модели (РСМ), которая отображает состояние инфраструктуры с точки зрения предоставляемых услуг и сервисов — электронной почты, CRM, VPN и других — а не отдельных серверов. Это значительно ускоряет процесс выявления причин сбоев, позволяет диспетчерам быстро определить, какая услуга пострадала, и формировать отчетность по SLA на уровне бизнес-сервисов. Интеграция с ITSM-системами обеспечивает автоматическое создание инцидентов, отслеживание их статуса и уведомление клиентов о ходе решения проблем.

Smart Control при внедрении: бизнес-процессы не прерывались ни на минуту

Тем, кто уже внедрял ПО, известно, что описание возможностей продукта часто отличается от его реальной функциональности. В этом смысле платформа Smart Control демонстрирует явное преимущество — она уже доказала свою эффективность, успешно осуществляя мониторинг масштабных корпоративных сетей. В качестве примера можно привести ее внедрение в структуру крупной федеральной компании, имеющей представительства в восьмидесяти регионах. ИТ-инфраструктура этой организации включает свыше десяти тысяч серверов, семьдесят тысяч автоматизированных рабочих мест и множество сетевых устройств. В компании используются зарубежные доменная служба, система управления активами и несколько систем мониторинга. Перед организацией стояла задача перехода на отечественное ПО. Однако было опасение, что это приведет к утрате контроля над ИТ-ресурсами и возникновению технологических сбоев.

Для решения поставленных задач инженеры компании следовали четкому плану:

На первом этапе специалисты занимались созданием единого каталога.

Платформа была развернута параллельно с существующим доменом, с настройкой двусторонней синхронизации пользователей, групп и организационных единиц. В дальнейшем новые учетные записи создавались в Smart Control, а старые постепенно переводились на новую систему. Групповые политики адаптировались под российские операционные системы. Сотрудники не заметили перехода — они продолжали использовать прежние логины и пароли.

Платформа была развернута параллельно с существующим доменом, с настройкой двусторонней синхронизации пользователей, групп и организационных единиц. В дальнейшем новые учетные записи создавались в Smart Control, а старые постепенно переводились на новую систему. Групповые политики адаптировались под российские операционные системы. Сотрудники не заметили перехода — они продолжали использовать прежние логины и пароли. На втором этапе была настроена подсистема управления идентификацией и доступом.

Внедрение единой аутентификации с SSO позволило подключить все корпоративные приложения — от электронной почты до внутренних порталов — к Smart Control. Была разработана ролевая модель доступа, при которой права автоматически назначаются в зависимости от должности. Процессы приема на работу, перевода и увольнения сотрудников теперь полностью автоматизированы. Права выдаются и отзываются централизованно, что исключает задержки и ошибки. Проблема «парольного ада» решена — один вход обеспечивает доступ ко всем разрешенным системам, а каждое действие фиксируется для аудита.

Внедрение единой аутентификации с SSO позволило подключить все корпоративные приложения — от электронной почты до внутренних порталов — к Smart Control. Была разработана ролевая модель доступа, при которой права автоматически назначаются в зависимости от должности. Процессы приема на работу, перевода и увольнения сотрудников теперь полностью автоматизированы. Права выдаются и отзываются централизованно, что исключает задержки и ошибки. Проблема «парольного ада» решена — один вход обеспечивает доступ ко всем разрешенным системам, а каждое действие фиксируется для аудита. На третьем этапе была проведена инвентаризация и управление активами.

Подсистема провела сканирование сети и создала актуальную базу данных оборудования, включая ранее неучтенные устройства. Была запущена удаленная инвентаризация ПО, выявлены запрещенные или устаревшие приложения. Обновления устанавливались централизованно из единой консоли. Экономия времени сотрудников и ресурсов организации стала очевидной уже в первые месяцы эксплуатации.

Подсистема провела сканирование сети и создала актуальную базу данных оборудования, включая ранее неучтенные устройства. Была запущена удаленная инвентаризация ПО, выявлены запрещенные или устаревшие приложения. Обновления устанавливались централизованно из единой консоли. Экономия времени сотрудников и ресурсов организации стала очевидной уже в первые месяцы эксплуатации. В финале — зонтичный мониторинг и РСМ.

Существующие системы мониторинга интегрировали в зонтичный слой. Все события — от отказа диска до сбоев приложений — собрали в единую консоль. Настроили дашборды для различных ролей: для инженеров — детализированные графики, для диспетчеров — карта регионов со статусами, для ИТ-директора — агрегированная информация по услугам. Разработали ресурсно-сервисную модель, связывающая сервисы с компонентами инфраструктуры. Это позволило мгновенно определить первопричину проблемы. Так, если падает сервер базы данных, РСМ показывает, что почта функционирует нормально, а CRM испытывает проблемы. Теперь инженер сразу видит источник неисправности и может оперативно приступить к восстановлению.

В результате проведенных мероприятий произошло полное замещение устаревших зарубежных систем управления. Инфраструктура компании была переведена на управление из одного окна. Хотя реализация всех этапов заняла время, бизнес-процессы не прерывались ни на одном из них. Дополнительно затраты на поддержку снизились на 30% благодаря автоматизации, а инженеры смогли сосредоточиться на проактивной оптимизации вместо устранения аварийных ситуаций.

Подытожим: платформа Smart Control не ограничивается простой заменой отдельных инструментов. Она предлагает полную трансформацию системы управления. В ее основе — тесная взаимосвязь всех компонентов и тщательно проработанная стратегия перехода, которая исключает риски и обеспечивает стабильность процесса. Гибридный режим, поэтапная реализация и автоматизированные сценарии — все это направлено на то, чтобы переход прошел без стресса для ИТ-службы. В результате бизнес получает не только технологическую независимость, но и уверенность в будущем.