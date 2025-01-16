SAML Security Assertion Markup Language Язык разметки декларации безопасности Язык разметки на XML
SAML и организации, системы, технологии, персоны:
|Грудинин Дмитрий 19 9
|Карпенко Владимир 26 3
|Путин Владимир 3171 2
|Kurian Thomas - Куриан Томас 45 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
|Долгов Дмитрий 2 1
|Шайхутдинов Тимур 1 1
|Медов Андрей 6 1
|Левашов Александр 90 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 281 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Скляров Дмитрий 62 1
|Чугунов Евгений 14 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Мартынов Сергей 23 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Козырев Алексей 321 1
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
|Нальский Максим 36 1
|Кораблев Денис 18 1
|Чащин Виктор 2 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Ульянов Николай 112 1
|Александров Александр 70 1
|Кузеванов Дмитрий 17 1
|Калякин Павел 66 1
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 312 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Семенов Александр 145 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Галушкин Олег 182 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Кулик Вадим 180 1
|Муругов Сергей 2 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Ошеров Сергей 1 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Бурилов Андрей 105 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.