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Индексная книга (каталог) CNews*
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SAML Security Assertion Markup Language Язык разметки декларации безопасности Язык разметки на XML



16.01.2025 «Контур.ID» вошел в реестр отечественного ПО 1
26.12.2024 Оценка защищенности ПО Avanpost FAM от F.A.C.C.T. 1
05.12.2024 Avanpost FAM/MFA+ стали безопаснее: вышла обновленная версия системы аутентификации 1
22.11.2024 Система управления привилегированным доступом «In PAM» от Innostage включена в реестр отечественного ПО 1
15.11.2024 Технология VK ускорила работу виртуальных рабочих мест VK Cloud 1
11.11.2024 В систему управления доступом RooX UIDM добавлена поддержка протокола Radius 1
24.09.2024 ГК Softline интегрирует Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe 1
24.09.2024 Протоколы аутентификации пользователей: обзор технических решений 1
24.09.2024 Как работают средства облачной защиты: обзор функциональных возможностей 1
23.08.2024 Как «Контур.ID» поможет с аутентификацией сотрудников в организации 1
05.08.2024 «МТС Линк» расширяет перечень провайдеров для SSO 1
15.07.2024 Релиз Modus BI 3.6.36: новые визуализации и модель данных 1
02.07.2024 Вышла обновленная версия системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12 1
15.05.2024 Deckhouse Stronghold вошел в Реестр российского ПО 1
18.04.2024 X-Com вошла в число авторизованных партнеров компании «Вебинар Технологии» 1
05.03.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за февраль 2024 1
01.02.2024 Итоги встреч в «МТС Линк» подведет искусственный интеллект 1
23.01.2024 В сервисах «МТС Линк» появились новые способы аутентификации 1
27.12.2023 Анатолий Лебедев, Андрей Кутырев, «Аладдин»: В вопросе применения технологии блокчейн для идентификации и аутентификации Китай сделал радикальный шаг вперед 1
18.09.2023 Как управлять корпоративными паролями по-новому 1
18.09.2023 Иранские хакеры успешно взломали военные организации США из-за бездарных паролей 1
12.09.2023 Webinar Group защитила своих пользователей с помощью системы двухфакторной аутентификации Multifactor 2
12.09.2023 Пользователи Webinar получили доступ к двухфакторной аутентификации 1
25.07.2023 Центр мониторинга и реагирования UserGate предупредил о новой критической уязвимости 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
14.06.2023 ВТБ перевел всех сотрудников банка на полностью отечественную видеоконференцсвязь 1
19.04.2023 «МойОфис» выпустил единое цифровое рабочее пространство Squadus — обзор CNews 1
17.02.2023 Timetta выпустила поддержку провайдера аутентификации для сервиса MULTIFACTOR 1
09.01.2023 Тысячи серверов Citrix остаются уязвимыми перед критическими «дырами», хотя для них давно есть патчи. 2
28.12.2022 Китайские госхакеры нашли брешь в ПО Citrix, открыв путь в корпоративные сети всем желающим 4
14.12.2022 Новая версия Avanpost FAM упрощает работу со сложными ИТ-инфраструктурами 1
18.10.2022 «Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор 1
07.04.2022 Анализатор кода PT Application Inspector 4.0 доступен в веб-версии 1
02.02.2022 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК 1
18.11.2021 Avanpost FAM интегрирован с корпоративными решениями Citrix 1
27.10.2021 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn 1
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange 1
27.08.2021 Российский стартап Qameta Software вышел на маркетплейс Capterra с оценкой 4,6/5 1
22.06.2021 Устранена уязвимость в межсетевом экране Fortinet FortiWeb, обнаруженная Positive Technologies 1
15.06.2021 UC-решения стали основой развития бизнеса: чего ждут от них компании 1

Публикаций - 77, упоминаний - 86

SAML и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24624 12
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 11
Google LLC 11775 8
Yandex - Яндекс 7339 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 6
OpenText - Micro Focus - Novell 871 5
Oracle Corporation 6687 4
Broadcom - VMware 2359 4
Citrix Systems 812 4
Multifactor - Мультифактор 38 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 4
Fortinet 387 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 3
8213 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 3
2domains 4 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
ESET - ESET Software 1133 2
SAP SE 5276 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 2
Ростелеком 9700 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
Red Hat 1305 2
F5 Networks 64 2
Ivanti - ранее LANDesk 87 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 109 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 2
Реак Софт 9 2
Telegram Group 1983 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Directum - Директум 1089 1
БАРС Груп 545 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Почта России ПАО 2112 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Cinepolis 2 1
ВТБ Лизинг 68 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Силовые машины 111 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
РосинтерБанк 11 1
Kellogg Community Federal Credit Union - Kellogg Company - Келлогг Рус 12 1
Черноголовка ГК - Любятово 2 1
Сотекс ФармФирма 1 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Федеральное казначейство России 1772 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 8
WS-Federation - Web Services Federation 4 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
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Citrix Gateway 10 3
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Fortinet FortiOS 36 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Fortinet FortiWeb Web Application Firewall 21 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
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