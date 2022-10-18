«Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор

Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, выпустила мобильное приложение Avanpost Authenticator. Решение выступает в качестве удобного и современного метода аутентификации совместно с сервисом единой корпоративной аутентификации Avanpost FAM. Об этом CNews сообщили представители «Аванпост».

Avanpost Authenticator позволяет пользователям проходить многофакторную аутентификацию посредством наиболее универсального и удобного метода – при помощи подтверждения запросов в мобильном приложении. Данный метод применим для безопасной аутентификации во все типы информационных систем – для веб-приложений, сайтов и порталов (OpenID Connect, OAuth 2.0, SAML, Reverse Proxy), десктопных приложений (Enterprise SSO), инфраструктурных сервисов (VPN, VDI и RPD, подключаемых через RADIUS), рабочих станций и серверов под управлением Windows (Credential Provider) и Linux (PAM Linux).

Мобильное приложение объединяет в рамках одного аутентификатора сразу два метода подтверждения доступа – механизм push-запросов и механизм входа по одноразовому коду. Поэтому в случае отсутствия связи на мобильном устройстве пользователя он может воспользоваться одноразовым кодом, выпускаемым приложением Avanpost Authenticator. При использовании Avanpost Authenticator нет необходимости регистрировать отдельно TOTP и аутентификацию через push-запросы – они уже совмещены в рамках одного удобного метода аутентификации.

Активация аутентификатора на устройстве пользователя осуществляется путем считывания QR-кода в мобильном приложении Avanpost Authenticator как через личный кабинет, так и при первой аутентификации нового пользователя. Для информационных систем, подключаемых посредством RADIUS (например, VPN и VDI-решений и других инфраструктурных сервисов) и с помощью механизма Logon Provider (рабочие станции и сервера под управлением ОС Microsoft Windows), приложение предоставляет также функциональность inline-выпуска аутентификатора в режиме диалога. Это позволяет реализовать максимально простую и удобную для пользователей и администраторов процедуру привязки аутентификатора при первом подключении к VPN или VDI.

Особое внимание при создании Avanpost Authenticator было уделено вопросам безопасности размещения в инфраструктуре заказчика. За счет своей архитектуры приложение продолжит функционировать даже в случае недоступности сервисов Google Cloud Messaging и Apple Push Notification Services, предоставляющих стандартные сервисы push-запросов в Android и iOS. Также разработчики предусмотрели изолированное размещение компонентов системы Avanpost FAM, необходимых для работы Avanpost Authenticator, в демилитаризованной зоне (DMZ) on-premise инфраструктуры. Для удобства самостоятельного внедрения решения предусмотрен инженерный режим, позволяющий администраторам продиагностировать взаимодействие приложения Avanpost Authenticator с Avanpost FAM.

С точки зрения защиты пользовательских аккаунтов от компрометации предусмотрен ряд мер. Все запросы и ответы Avanpost Authenticator подписываются ключом, который хранится на пользовательском устройстве. В приложении предусмотрена функциональность разблокировки приложения при помощи PIN-кода и отпечатка пальца. Администраторы системы Avanpost FAM, в свою очередь, могут самостоятельно заблокировать мобильный аутентификатор, либо ограничить доступ пользователям из группы риска.

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«Кибератак сегодня становится все больше. Обезопасить себя от них при помощи пароля пользователь может далеко не всегда. Как результат, корпоративным ресурсам сильно не хватает дополнительных инструментов, таких как Avanpost Authenticator. С помощью данного метода аутентификации можно значительно упростить процесс аутентификации без снижения его безопасности и ощутимо повысить удобство для пользователей. Выгодно отличает его от аналогов архитектура, построенная с учетом актуальных и возможных рисков и ориентированная на независимость от внешних и зарубежных сервисов», – сказал Дмитрий Грудинин, системный архитектор компании «Аванпост».

Avanpost Authenticator поддерживает популярные мобильные операционные системы iOS 12+ и Android 5+. Найти решение можно в магазинах приложений для смартфонов на iOS и Android.

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Компания «Аванпост» – российский разработчик систем аутентификации и управления доступом. «Аванпост» работает на рынке информационных технологий с 2007 г. Все решения разработаны с учетом требований законодательства России, входят в Единый реестр отечественного ПО, а также сертифицированы в структурах ФСТЭК России. Продукты линейки Avanpost используют более 3 млн человек.