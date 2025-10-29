Получите все материалы CNews по ключевому слову
- Avanpost IDM/IGA – система управления учетными записями и доступом к корпоративным ресурсам предприятия
- Avanpost IDM Base — полнофункциональная система управления учетными записями сотрудников и правами доступа к информационным системам организации, построенная на современном технологическом стеке.
- Avanpost MFA+ разработана на базе системы единой аутентификации Avanpost FAM, обладает облегченным набором функций и не требует сложного проектного внедрения. Усиление аутентификации при доступе к корпоративным системам происходит с помощью дополнительных факторов (ОТР, sms/push на смартфон, QR-код через мобильное приложение Avanpost Authenticator и др.), при этом обеспечивается централизованный контроль и управление аутентификацией с разных приложений и устройств. MFA+ поддерживает платформы и операционные системы, в том числе ОС на базе Linux, включая Astra Linux, Alt Linux и RedOS, а также смартфоны Android, iOS и Huawei.
|29.10.2025
|
Avanpost и IVA Technologies подтвердили совместимость своих решений
Интеграции своих ключевых продуктов: платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One с Avanpost FAM и Avanpost MFA+ (входят в линейку аутентификации Avanpost Access).
|17.04.2025
|
ФСТЭК России согласовал обновление программного обеспечения Avanpost IDM 7.7.0
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) завершила процедуру согласования обновления сертифицированного средства защиты информации Avanpost IDM. Avanpost IDM версии 7.7.0 соответствует требованиям Приказа ФСТЭК России № 76 от 2 июня 2020 г. по четвертому уровню доверия и требованиям технических условий.
|03.04.2025
|
Avanpost представляет IDM Base – новый вариант развертывания Avanpost IDM для управления доступом и жизненным циклом учетных записей пользователей
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет Avanpost IDM Base – вариант развертывания Avanpost IDM. Интеграторам теперь предоставляется новый вариант развертывания.
|21.03.2025
|
ФСТЭК России согласовал изменения в сертифицированное решение Avanpost FAM
ФСТЭК России одобрил обновление сертифицированного решения Avanpost FAM с расширенным функционалом и улучшенными характеристиками безопасности. Об этом CNews сообщили представители Avanpost, российского вендора в области безопасности идентификационных данных.
|30.01.2025
|
Система единой аутентификации Avanpost FAM получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline)
Система аутентификации Avanpost FAM от российского вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost.
|26.12.2024
|
Оценка защищенности ПО Avanpost FAM от F.A.C.C.T.
Система успешно прошла анализ защищенности своего программного обеспечения Avanpost FAM/MFA+. Работы выполнялись компанией F.A.C.C.T.
|05.12.2024
|
Avanpost FAM/MFA+ стали безопаснее: вышла обновленная версия системы аутентификации
Выпуск версии 1.13 системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+. Обновление направлено на повышение уровня информационной безопасности.
|02.07.2024
|
Вышла обновленная версия системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12
Выпуск обновленной версии системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12 для защиты любых корпоративных систем и приложений. Релиз Avanpost.
|10.04.2024
|
«Код Безопасности» и Avanpost подтвердили совместимость продуктов линейки «Континент» и системы двухфакторной аутентификации для обеспечения защиты корпоративных данных
Испытание совместимости продуктов – NGFW «Континент 4» и системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+. Интеграция продуктов произведена с использованием компонента Avanpost.
|18.03.2024
|
Многофакторная аутентификация Avanpost работает под ОС Astra Linux
Современных методов и возможностью гибко настраивать факторы в удобном интерфейсе администратора. Avanpost FAM представляет собой единый центр управления многофакторной аутентификацией сотрудников.
|14.12.2022
|
Новая версия Avanpost FAM упрощает работу со сложными ИТ-инфраструктурами
Компания «Аванпост», российский разработчик систем аутентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, выпустила новую версию системы централизованной корпоративной аутентификации Avanpost FAM. Новые функции продукта делают возможной поддержку мультидоменности и позволяют объединять сложные ИТ-инфраструктуры в единую систему аутентификации. Об этом CNews сообщили представители компании.
|18.10.2022
|
«Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор
Удобного и современного метода аутентификации совместно с сервисом единой корпоративной аутентификации Avanpost FAM. Об этом CNews сообщили представители «Аванпост». Avanpost Authenticator позволяет.
|15.06.2022
|
«Аванпост» автоматизировал управление жизненным циклом учетных записей и прав доступа в управляющей компании «Первая»
Управление учетных записей и прав доступа в АО УК «Первая». Решение, развернутое на базе программного продукта Avanpost IDM, помогло компании оптимизировать выдачу прав доступа новым сотрудникам.
|05.04.2022
|
Пользователи Avanpost IDM теперь могут управлять технологическими и неперсонифицированными учетными записями
«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, обновила Avanpost IDM – систему управления учетными записями и правами доступа пользователей к корпоративным ресурсам организации. В ней появилась возможность управлять технологическими и неперсонифицированными учетными записями.
|02.02.2022
|
Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК
Управления доступом, внесла доработки в систему аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах Avanpost FAM и систему клиентской аутентификации Avanpost Web SSO. Теперь оба решения выполняют требования стандарта ФАПИ.СЕК.
|28.12.2021
|
Avanpost FAM сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК
Компания «Аванпост» объявила о сертификации своего решения Avanpost FAM по новым требованиям ФСТЭК России. Сертификат подтверждает, что продукт соответствует требованиям.
|18.11.2021
|
Avanpost FAM интегрирован с корпоративными решениями Citrix
Аутентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), интегрировала систему Avanpost FAM с корпоративными решениями Citrix для обеспечения защищенного удаленного доступа.
|27.10.2021
|
Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn
Ноутбуков, смартфонов, считывателей с поддержкой стандарта WebAuthn – и интеграционных возможностей Avanpost FAM позволит заказчикам получить универсальный механизм биометрической аутентификации.
|08.10.2021
|
Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange
Аутентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, успешно интегрировала систему Avanpost FAM с корпоративной почтой Microsoft Exchange. Avanpost FAM помогает обеспечить многофакторную аутентификацию.
|30.09.2021
|
Avanpost IDM сертифицирован в республике Казахстан на соответствие требованиям безопасности
Компания «Аванпост» объявляет о сертификации на соответствие требованиям безопасности в республике Казахстан своего флагманского продукта – Avanpost IDM. Получение сертификата позволит компании внедрять систему среди большего числа государственных организаций страны. Успешное прохождение сертификационных испытаний подтверждает, что продукт соответствует требованиям безопасности.
|02.09.2021
|
Новая версия Avanpost FAM обеспечивает многофакторную аутентификацию в ОС Linux и Windows
«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом, выпустила новую версию решения Avanpost FAM, предназначенного для единой аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах. Одним из важных преимуществ новой версии является многофакторная аутентификация в операционные системы Linux и Windows.
|29.07.2020
|
Avanpost FAM включен в реестр российского ПО
Новый продукт компании «Аванпост» Avanpost FAM (Federated Access Manager) включен в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
|17.06.2020
|
«Аванпост» выпустил решение для единого входа в информационные системы
Доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), объявил о выпуске нового программного продукта Avanpost FAM (Federated Access Manager), не имеющего аналогов на российском рынке. Это ПО предназначено для единого входа в информационные системы.
|12.12.2018
|
Россельхозбанк внедрил отечественное ПО – систему Avanpost IDM
Россельхозбанк внедрил единую систему управления учетными записями и правами доступа пользователей к корпоративным ресурсам организации (IDM) от российского разработчика «Аванпост». Система Avanpost IDM контролирует права доступа в автоматизированную банковскую систему, корпоративную почту, лес доменов Microsoft Active Directory, ряд доменов Lotus Domino, а также в десятках информационных систем.
|04.10.2018
|
Avanpost сообщил о внедрении системы IDM в Национальном банке Кыргызской Республики
«Аванпост», один из ведущих российских разработчиков систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), официально объявил о завершении внедрения системы Avanpost IDM в Национальном банке Кыргызской Республики, центральном банке страны. Внедрение Avanpost IDM выполнено в рамках комплексного проекта модернизации информационной инфраструктуры.
|12.09.2018
|
Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала»
«Аванпост» объявила о завершении внедрения систем Avanpost IDM и Avanpost SSO в «Мосводоканале» — крупнейшей в России водной компании, обеспечивающей высококачественной питьевой водой и надежной системой канализования около 15 млн. жителей Москвы.
|11.07.2018
|
«Северсталь» внедрила систему Avanpost IDM для контроля и управления доступом
«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), официально объявил о завершении внедрения Avanpost IDM на предприятиях «Северстали», одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, Польше и Италии. В результате внедрения обеспечен контроль и управление доступом.
|27.06.2018
|
«Аванпост» представила обновленный Avanpost IDM 6.0
«Аванпост» объявила о выпуске нового этапного релиза своего флагманского продукта – Avanpost IDM 6.0. Новая версия выпущена на 6 месяцев раньше намеченного срока.
|12.04.2018
|
«Аванпост» выпустил последнее крупное обновление Avanpost IDM перед выходом 6-го поколения продукта
Доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), — выпустил новую версию своего флагманского продукта для контроля и управления учетными записями и доступом к корпоративным ресурсам организации — Avanpost IDM 5.8. Основные изменения и нововведения этой версии направлены на оптимизацию трудозатрат при внедрении и сопровождении продукта. Кроме того, в Avanpost IDM 5.8 добавлены новые функции.
|08.12.2017
|
ФСТЭК сертифицировала Avanpost IDM как средство защиты информации
«Аванпост» объявила о получении сертификата соответствия, удостоверяющего, что Avanpost IDM отвечает требованиям руководящих документов ФСТЭК России на отсутствие недекларированных возможностей (НДВ) по 4 уровню контроля и на соответствие ТУ.
|03.10.2017
|
«Аванпост» представила новую версию Avanpost IDM
«Аванпост» выпустила новую версию продукта Avanpost IDM 5.5. Она содержит большое количество функциональных доработок и усовершенствований, благодаря которым продукт стал полностью соответствовать требованиям самых крупных российских организаций.
|12.10.2016
|
Обновлен конструктор бизнес-процессов в системе Avanpost IDM 5.0
«Аванпост», российский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности, оптимизировал конструктор бизнес-процессов в новом релизе программного продукта Avanpost IDM 5.0. Компания предложила гибкий инструмент для создания алгоритма согласования документов, предоставляющий расширенные возможности пользователям, сообщили CNews в «Аванпост». Конструктор бизнес-процессов оптимизирован.
|03.08.2016
|
Новый модуль управления заявками Avanpost IDM 5.0 позволяет оперативно реагировать на индивидуальные запросы
Компания «Аванпост» усовершенствовала модуль управления заявками в новом релизе программного продукта Avanpost IDM 5.0. Так, новые типы заявок можно формировать по индивидуальным запросам заказчиков в соответствии с бизнес-процессами компании. Кроме этого, значительно сократились временные затраты.
|29.06.2016
|
Вышел новый релиз системы Avanpost IDM
Компания «Аванпост» выпустила на российский рынок новый релиз системы Avanpost IDM (Identity Management) 5.0. Особое внимание разработчики уделили доступности продукта, удобству его внедрения и использования, беспроблемной интеграции с другими системами информационной безопасности.
|16.12.2015
|
ДИТ Москвы внедрил отечественное решение по управления доступом к информационным ресурсам Avanpost IDM
Департамент информационных технологий города Москвы начал использовать российскую систему Avanpost IDM в качестве решения для управления доступом внутренних пользователей к информационным ресурсам. Новая система обеспечивает централизованное управление правами доступа для 80 тыс. пользователей.
|19.11.2015
|
В ПК Avanpost реализована синхронизация паролей
Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), объявила о реализации в ПК Avanpost механиз
|21.10.2015
|
«Аванпост» перешел на мультипродуктовую модель бизнеса и выпустил новую версию ПК Avanpost
ример, имеющейся у заказчика системы ServiceDesk, портала интранет или системы делопроизводства). В Avanpost IDM был существенно переработан и оптимизирован программный интерфейс (API) коннекто
|24.09.2015
|
Avanpost IDM 4.3 интегрирован с комплексом бизнес-приложений Oracle E-Business Suite
бственный пакет хранения процедур корпорации Oracle, который входит в стандартную инсталляцию базы данных системы и содержит логику управления пользователями, их правами и ролевыми моделями. «Сегодня ПК Avanpost 4.3 располагает большим числом готовых коннекторов к распространенным на российском рынке ИТ-системам. Новый модуль сопряжения с полным программным комплексом глобальных бизнес-прил
|04.08.2015
|
ARinteg внедрила Avanpost IDM 4.0 в российском онлайн-ритейлере Lamoda.ru
одолжалась 5,5 месяцев и состояла из двух этапов. На начальной стадии выполнялась настройка решения Avanpost IDM согласно официальным требованиям заказчика. После окончания работ по внедрению б
|07.07.2015
|
Система Avanpost IDM обзавелась поддержкой Microsoft SQL
Компания «Аванпост» — российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM) — завершил разработку новой версии Avanpost IDM 4.3. Как сообщили CNews в «Аванпост», наиболее значимой доработкой версии 4.3 стала поддержка Microsoft SQL Server. Таким образом, в качестве СУБД при развертывании решения теперь
