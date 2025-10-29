Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190304
ИКТ 14680
Организации 11374
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26591
Персоны 82727
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2758
Мероприятия 879

ГПБ ГС-инвест Avanpost Access Avanpost IDM Avanpost IGA Avanpost Identity Governance & Administration Avanpost FAM/MFA Avanpost Federated Access Manager Avanpost Authenticator


  • Avanpost IDM/IGA – система управления учетными записями и доступом к корпоративным ресурсам предприятия
  • Avanpost IDM Base — полнофункциональная система управления учетными записями сотрудников и правами доступа к информационным системам организации, построенная на современном технологическом стеке.
  • Avanpost MFA+ разработана на базе системы единой аутентификации Avanpost FAM, обладает облегченным набором функций и не требует сложного проектного внедрения. Усиление аутентификации при доступе к корпоративным системам происходит с помощью дополнительных факторов (ОТР, sms/push на смартфон, QR-код через мобильное приложение Avanpost Authenticator и др.), при этом обеспечивается централизованный контроль  и управление аутентификацией с разных приложений и устройств. MFA+ поддерживает  платформы и операционные системы, в том числе ОС на базе Linux, включая Astra Linux, Alt Linux и RedOS, а также смартфоны Android, iOS  и Huawei.

 

 

"Импортозамещение систем аутентификации и управления доступом"  Дмитрий Грудинин, Системный архитектор, Аванпост, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.10.2025 Avanpost и IVA Technologies подтвердили совместимость своих решений

нтеграции своих ключевых продуктов: платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One с Avanpost FAM и Avanpost MFA+ (входят в линейку аутентификации Avanpost Access). Об этом CNews
17.04.2025 ФСТЭК России согласовал обновление программного обеспечения Avanpost IDM 7.7.0

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) завершила процедуру согласования обновления сертифицированного средства защиты информации Avanpost IDM. Avanpost IDM версии 7.7.0 соответствует требованиям Приказа ФСТЭК России № 76 от 2 июня 2020 г. по четвертому уровню доверия и требованиям технических условий, что подтверж
03.04.2025 Avanpost представляет IDM Base – новый вариант развертывания Avanpost IDM для управления доступом и жизненным циклом учетных записей пользователей

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет Avanpost IDM Base – вариант развертывания Avanpost IDM. Интеграторам теперь предоставл
21.03.2025 ФСТЭК России согласовал изменения в сертифицированное решение Avanpost FAM

ФСТЭК России одобрил обновление сертифицированного решения Avanpost FAM с расширенным функционалом и улучшенными характеристиками безопасности. Об этом CNews сообщили представители Avanpost, российского вендора в области безопасности идентификационных

30.01.2025 Система единой аутентификации Avanpost FAM получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline)

Система аутентификации Avanpost FAM от российского вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost

26.12.2024 Оценка защищенности ПО Avanpost FAM от F.A.C.C.T.

сности идентификационных данных, успешно прошла анализ защищенности своего программного обеспечения Avanpost FAM/MFA+. Работы выполнялись компанией F.A.C.C.T. Об этом CNews сообщили представите
05.12.2024 Avanpost FAM/MFA+ стали безопаснее: вышла обновленная версия системы аутентификации

ости идентификационных данных, сообщает о выпуске версии 1.13 системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+. Обновление направлено на повышение уровня информационной безопасности и оп
02.07.2024 Вышла обновленная версия системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12

ентификационных данных, сообщает о выпуске обновленной версии системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12 для защиты любых корпоративных систем и приложений. Релиз Avanpost

10.04.2024 «Код Безопасности» и Avanpost подтвердили совместимость продуктов линейки «Континент» и системы двухфакторной аутентификации для обеспечения защиты корпоративных данных

спытание совместимости своих продуктов – NGFW «Континент 4» и системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+. Интеграция продуктов произведена с использованием компонента Avanpost F
18.03.2024 Многофакторная аутентификация Avanpost работает под ОС Astra Linux

овременных ее методов и возможностью гибко настраивать факторы в удобном интерфейсе администратора. Avanpost FAM представляет собой единый центр управления многофакторной аутентификацией сотруд
14.12.2022 Новая версия Avanpost FAM упрощает работу со сложными ИТ-инфраструктурами

ания «Аванпост», российский разработчик систем аутентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, выпустила новую версию системы централизованной корпоративной аутентификации Avanpost FAM. Новые функции продукта делают возможной поддержку мультидоменности и позволяют объединять сложные ИТ-инфраструктуры в единую систему аутентификации. Об этом CNews сообщили предста
18.10.2022 «Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор

бного и современного метода аутентификации совместно с сервисом единой корпоративной аутентификации Avanpost FAM. Об этом CNews сообщили представители «Аванпост». Avanpost Authenticator позволя
15.06.2022 «Аванпост» автоматизировал управление жизненным циклом учетных записей и прав доступа в управляющей компании «Первая»

учетных записей и прав доступа в АО УК «Первая». Решение, развернутое на базе программного продукта Avanpost IDM, помогло компании оптимизировать выдачу прав доступа новым сотрудникам и формиро
05.04.2022 Пользователи Avanpost IDM теперь могут управлять технологическими и неперсонифицированными учетными записями

«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, обновила Avanpost IDM – систему управления учетными записями и правами доступа пользователей к корпоративным ресурсам организации. В ней появилась возможность управлять технологическими и неперсонифицир
02.02.2022 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК

управления доступом, внесла доработки в систему аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах Avanpost FAM и систему клиентской аутентификации Avanpost Web SSO. Теперь оба решения выполня
28.12.2021 Avanpost FAM сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК

Компания «Аванпост» объявила о сертификации своего решения Avanpost FAM по новым требованиям ФСТЭК России. Сертификат подтверждает, что продукт соответс
18.11.2021 Avanpost FAM интегрирован с корпоративными решениями Citrix

нтификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), интегрировала систему Avanpost FAM с корпоративными решениями Citrix для обеспечения защищенного удаленного доступа
27.10.2021 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn

ноутбуков, смартфонов, считывателей с поддержкой стандарта WebAuthn – и интеграционных возможностей Avanpost FAM позволит заказчикам получить универсальный механизм биометрической аутентификаци
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange

ификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, успешно интегрировала систему Avanpost FAM с корпоративной почтой Microsoft Exchange. Avanpost FAM помогает обеспечи
30.09.2021 Avanpost IDM сертифицирован в республике Казахстан на соответствие требованиям безопасности

Компания «Аванпост» объявляет о сертификации на соответствие требованиям безопасности в республике Казахстан своего флагманского продукта – Avanpost IDM. Получение сертификата позволит компании внедрять систему среди большего числа государственных организаций страны. Успешное прохождение сертификационных испытаний подтверждает, что
02.09.2021 Новая версия Avanpost FAM обеспечивает многофакторную аутентификацию в ОС Linux и Windows

«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом, выпустила новую версию решения Avanpost FAM, предназначенного для единой аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах. Одним из важных преимуществ новой версии является многофакторная аутентификация в операционные сис
29.07.2020 Avanpost FAM включен в реестр российского ПО

Новый продукт компании «Аванпост» Avanpost FAM (Federated Access Manager) включен в единый реестр программ для электронных вычи
17.06.2020 «Аванпост» выпустил решение для единого входа в информационные системы

оступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), объявил о выпуске нового программного продукта Avanpost FAM (Federated Access Manager), не имеющего аналогов на российском рынке. Это ПО пре
12.12.2018 Россельхозбанк внедрил отечественное ПО – систему Avanpost IDM

Россельхозбанк внедрил единую систему управления учетными записями и правами доступа пользователей к корпоративным ресурсам организации (IDM) от российского разработчика «Аванпост». Система Avanpost IDM контролирует права доступа в автоматизированную банковскую систему, корпоративную почту, лес доменов Microsoft Active Directory, ряд доменов Lotus Domino, а также в десятках информ
04.10.2018 Avanpost сообщил о внедрении системы IDM в Национальном банке Кыргызской Республики

«Аванпост», один из ведущих российских разработчиков систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), официально объявил о завершении внедрения системы Avanpost IDM в Национальном банке Кыргызской Республики, центральном банке страны. Внедрение Avanpost IDM выполнено в рамках комплексного проекта модернизации информационной инфраструкту
12.09.2018 Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала»

«Аванпост» объявила о завершении внедрения систем Avanpost IDM и Avanpost SSO в «Мосводоканале» — крупнейшей в России водной компании, обеспечивающей высококачественной питьевой водой и надежной системой канализования около 15 млн. жителей Мос
11.07.2018 «Северсталь» внедрила систему Avanpost IDM для контроля и управления доступом

«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), официально объявил о завершении внедрения Avanpost IDM на предприятиях «Северстали», одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, Польше и Италии. В резуль
27.06.2018 «Аванпост» представила обновленный Avanpost IDM 6.0

«Аванпост» объявила о выпуске нового этапного релиза своего флагманского продукта – Avanpost IDM 6.0. Новая версия выпущена на 6 месяцев раньше намеченного срока, что связано с

12.04.2018 «Аванпост» выпустил последнее крупное обновление Avanpost IDM перед выходом 6-го поколения продукта

оступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), — выпустил новую версию своего флагманского продукта для контроля и управления учетными записями и доступом к корпоративным ресурсам организации — Avanpost IDM 5.8. Основные изменения и нововведения этой версии направлены на оптимизацию трудозатрат при внедрении и сопровождении продукта. Кроме того, в Avanpost IDM 5.8 добавлены нов
08.12.2017 ФСТЭК сертифицировала Avanpost IDM как средство защиты информации

«Аванпост» объявила о получении сертификата соответствия, удостоверяющего, что Avanpost IDM отвечает требованиям руководящих документов ФСТЭК России на отсутствие недекларированных возможностей (НДВ) по 4 уровню контроля и на соответствие ТУ (т.е на совпадение реальных и

03.10.2017 «Аванпост» представила новую версию Avanpost IDM

«Аванпост» выпустила новую версию продукта Avanpost IDM 5.5. Она содержит большое количество функциональных доработок и усовершенствований, благодаря которым продукт стал полностью соответствовать требованиям самых крупных российских ор
12.10.2016 Обновлен конструктор бизнес-процессов в системе Avanpost IDM 5.0

«Аванпост», российский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности, оптимизировал конструктор бизнес-процессов в новом релизе программного продукта Avanpost IDM 5.0. Компания предложила гибкий инструмент для создания алгоритма согласования документов, предоставляющий расширенные возможности пользователям, сообщили CNews в «Аванпост». Конст
03.08.2016 Новый модуль управления заявками Avanpost IDM 5.0 позволяет оперативно реагировать на индивидуальные запросы

Компания «Аванпост» усовершенствовала модуль управления заявками в новом релизе программного продукта Avanpost IDM 5.0. Так, новые типы заявок можно формировать по индивидуальным запросам заказчиков в соответствии с бизнес-процессами компании. Кроме этого, значительно сократились временные затр
29.06.2016 Вышел новый релиз системы Avanpost IDM

Компания «Аванпост» выпустила на российский рынок новый релиз системы Avanpost IDM (Identity Management) 5.0. Особое внимание разработчики уделили доступности продукта, удобству его внедрения и использования, беспроблемной интеграции с другими системами информаци
16.12.2015 ДИТ Москвы внедрил отечественное решение по управления доступом к информационным ресурсам Avanpost IDM

Департамент информационных технологий города Москвы начал использовать российскую систему Avanpost IDM в качестве решения для управления доступом внутренних пользователей к информационным ресурсам. Новая система обеспечивает централизованное управление правами доступа для 80 тыс. по
19.11.2015 В ПК Avanpost реализована синхронизация паролей

Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), объявила о реализации в ПК Avanpost механизма синхронизации паролей между целевыми системами. Таким образом, пользователи смогут использовать единый пароль во всех интегрированных с IDM системах и менять его любым спо
21.10.2015 «Аванпост» перешел на мультипродуктовую модель бизнеса и выпустил новую версию ПК Avanpost

ример, имеющейся у заказчика системы ServiceDesk, портала интранет или системы делопроизводства). В Avanpost IDM был существенно переработан и оптимизирован программный интерфейс (API) коннекто
24.09.2015 Avanpost IDM 4.3 интегрирован с комплексом бизнес-приложений Oracle E-Business Suite

бственный пакет хранения процедур корпорации Oracle, который входит в стандартную инсталляцию базы данных системы и содержит логику управления пользователями, их правами и ролевыми моделями. «Сегодня ПК Avanpost 4.3 располагает большим числом готовых коннекторов к распространенным на российском рынке ИТ-системам. Новый модуль сопряжения с полным программным комплексом глобальных бизнес-прил
04.08.2015 ARinteg внедрила Avanpost IDM 4.0 в российском онлайн-ритейлере Lamoda.ru

одолжалась 5,5 месяцев и состояла из двух этапов. На начальной стадии выполнялась настройка решения Avanpost IDM согласно официальным требованиям заказчика. После окончания работ по внедрению б
07.07.2015 Система Avanpost IDM обзавелась поддержкой Microsoft SQL

Компания «Аванпост» — российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM) — завершил разработку новой версии Avanpost IDM 4.3. Как сообщили CNews в «Аванпост», наиболее значимой доработкой версии 4.3 стала поддержка Microsoft SQL Server. Таким образом, в качестве СУБД при развертывании решения теперь


Публикаций - 101, упоминаний - 197

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 180 98
Oracle Corporation 6901 8
Microsoft Corporation 25328 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2588 7
9108 6
IBM - International Business Machines Corp 9565 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1175 4
Leta Group - Лета Групп 279 4
One Identity 11 3
МегаФон 10078 3
SAP SE 5461 3
Yandex - Яндекс 8584 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 346 3
Telegram Group 2635 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 798 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 916 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 438 3
Эшелон НПО 139 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 379 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 168 2
InnoSTage - Инностейдж 200 2
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 30 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 504 2
Системы документооборота 511 2
1IDM - Один АйДиЭм 9 2
Ред Софт - Red Soft 1048 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 2
Red Hat 1347 2
ОТР ГК - ОТР 2000 223 2
Код Безопасности 711 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 56 1
Газинформсервис - ГИС 424 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 347 1
2domains 4 1
Google LLC 12332 1
Северсталь Инфоком 94 1
Okta 18 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 73 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 281 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 6
Северсталь ПАО - Severstal 569 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 549 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 2
ГПБ - Газпромбанк 1186 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 110 2
UMA - United Music Agency 40 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 156 1
Мосводоканал МГУП 67 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 207 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Связной Банк 105 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
Силовые машины 146 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 91 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
КазМунайГаз - КазТрансОйл 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
Почта России ПАО 2267 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 406 1
Связной ГК 1384 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1809 1
GFG - Lamoda - Купишуз 198 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 110 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 204 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5037 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13024 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3146 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 133 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 124 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 767 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 83
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 70
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31991 51
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 421 39
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 709 36
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 25
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 250 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17183 19
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 89 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 16
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 503 13
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 274 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13389 12
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 540 12
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 98 12
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 111 11
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 10
Proxy-server Reverse - функциональность обратного прокси-сервера 25 9
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8970 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25692 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8203 9
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4582 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8784 9
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 246 8
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 286 8
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 8
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1908 8
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost USSO - Avanpost Unified SSO 34 25
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1554 17
Linux OS 11011 16
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 28 14
Microsoft Windows 16430 13
Google Android 14810 6
Apple iOS 8316 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 583 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1366 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 698 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 659 4
Zecurion Zlock DLP Device Control 84 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Workflow 3 3
IBM Tivoli 284 3
Microsoft Windows Logon 8 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 950 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2458 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 37 2
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 97 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 2
Linux - Debian GNU 541 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Mobile 2 2
Red Hat WildFly - Keycloak 55 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 11 2
Компания Индид - Indeed ESSO - Indeed Enterprise SSO - Indeed Enterprise Single Sign-On - Indeed EA - Indeed Enterprise Authentication 10 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SmartPAM 2 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Device Control 2 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 881 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1333 2
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 34 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
NVision Барьер 734 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 135 1
Грудинин Дмитрий 27 25
Конусов Андрей 86 22
Санин Александр 42 9
Губка Олег 12 8
Махновский Александр 9 6
Галкин Евгений 8 3
Чачава Александр 117 3
Степанюк Михаил 77 3
Гриценко Андрей 3 2
Василевский Дмитрий 2 2
Зейтениди Наталья 32 2
Малявкин Александр 23 2
Шумский Лев 4 2
Поленовская Надежда 5 2
Чурсин Дмитрий 84 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Добровинский Александр 47 1
Бурилов Андрей 117 1
Климов Андрей 88 1
Ульянов Николай 162 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Романькова Екатерина 2 1
Жиронкин Ярослав 3 1
Сивцев Илья 166 1
Евдокимов Игорь 61 1
Лукьянова Светлана 2 1
Соколова Марина 4 1
Венедиктова Мария 8 1
Александров Александр 85 1
Белов Василий 74 1
Булгаков Кирилл 131 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Спирин Антон 87 1
Кузеванов Дмитрий 21 1
Мартиросов Давид 100 1
Стоянов Алексей 53 1
Фоменко Алексей 15 1
Гришанова Ирина 27 1
Заянц Илья 56 1
Лебедев Дмитрий 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46076 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53571 4
Казахстан - Республика 5839 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14543 4
Беларусь - Белоруссия 6075 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1364 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18353 1
Европа 24678 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3256 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2439 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18787 1
Польша - Республика 2004 1
Индия - Bharat 5729 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 1
Италия - Итальянская Республика 4436 1
Франция - Французская Республика 8000 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2942 1
Россия - СФО - Новосибирск 4699 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3420 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 849 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2145 1
Украина 7814 1
Америка Латинская 1892 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1034 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1190 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 609 1
Иран - Исламская Республика Иран 1125 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1590 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Беларусь - Минск 677 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10425 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 17
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3216 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2558 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 6
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4423 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 5
Мертвые души 43 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3257 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5905 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3401 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15244 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 2
Аудит - аудиторский услуги 3114 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6285 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1068 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1366 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1198 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2325 2
Ведомости 1292 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 3
CNews Инновация года - награда 134 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
Gartner - Гартнер 3621 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 3
Merlion Academy 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 979 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418058, в очереди разбора - 726698.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще