Avanpost и IVA Technologies подтвердили совместимость своих решений нтеграции своих ключевых продуктов: платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One с Avanpost FAM и Avanpost MFA+ (входят в линейку аутентификации Avanpost Access). Об этом CNews

ФСТЭК России согласовал обновление программного обеспечения Avanpost IDM 7.7.0 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) завершила процедуру согласования обновления сертифицированного средства защиты информации Avanpost IDM. Avanpost IDM версии 7.7.0 соответствует требованиям Приказа ФСТЭК России № 76 от 2 июня 2020 г. по четвертому уровню доверия и требованиям технических условий, что подтверж

Avanpost представляет IDM Base – новый вариант развертывания Avanpost IDM для управления доступом и жизненным циклом учетных записей пользователей Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет Avanpost IDM Base – вариант развертывания Avanpost IDM. Интеграторам теперь предоставл

ФСТЭК России согласовал изменения в сертифицированное решение Avanpost FAM ФСТЭК России одобрил обновление сертифицированного решения Avanpost FAM с расширенным функционалом и улучшенными характеристиками безопасности. Об этом CNews сообщили представители Avanpost, российского вендора в области безопасности идентификационных

Система единой аутентификации Avanpost FAM получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) Система аутентификации Avanpost FAM от российского вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost

Оценка защищенности ПО Avanpost FAM от F.A.C.C.T. сности идентификационных данных, успешно прошла анализ защищенности своего программного обеспечения Avanpost FAM/MFA+. Работы выполнялись компанией F.A.C.C.T. Об этом CNews сообщили представите

Avanpost FAM/MFA+ стали безопаснее: вышла обновленная версия системы аутентификации ости идентификационных данных, сообщает о выпуске версии 1.13 системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+. Обновление направлено на повышение уровня информационной безопасности и оп

Вышла обновленная версия системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12 ентификационных данных, сообщает о выпуске обновленной версии системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12 для защиты любых корпоративных систем и приложений. Релиз Avanpost

«Код Безопасности» и Avanpost подтвердили совместимость продуктов линейки «Континент» и системы двухфакторной аутентификации для обеспечения защиты корпоративных данных спытание совместимости своих продуктов – NGFW «Континент 4» и системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+. Интеграция продуктов произведена с использованием компонента Avanpost F

Многофакторная аутентификация Avanpost работает под ОС Astra Linux овременных ее методов и возможностью гибко настраивать факторы в удобном интерфейсе администратора. Avanpost FAM представляет собой единый центр управления многофакторной аутентификацией сотруд

Новая версия Avanpost FAM упрощает работу со сложными ИТ-инфраструктурами ания «Аванпост», российский разработчик систем аутентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, выпустила новую версию системы централизованной корпоративной аутентификации Avanpost FAM. Новые функции продукта делают возможной поддержку мультидоменности и позволяют объединять сложные ИТ-инфраструктуры в единую систему аутентификации. Об этом CNews сообщили предста

«Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор бного и современного метода аутентификации совместно с сервисом единой корпоративной аутентификации Avanpost FAM. Об этом CNews сообщили представители «Аванпост». Avanpost Authenticator позволя

«Аванпост» автоматизировал управление жизненным циклом учетных записей и прав доступа в управляющей компании «Первая» учетных записей и прав доступа в АО УК «Первая». Решение, развернутое на базе программного продукта Avanpost IDM, помогло компании оптимизировать выдачу прав доступа новым сотрудникам и формиро

Пользователи Avanpost IDM теперь могут управлять технологическими и неперсонифицированными учетными записями «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, обновила Avanpost IDM – систему управления учетными записями и правами доступа пользователей к корпоративным ресурсам организации. В ней появилась возможность управлять технологическими и неперсонифицир

Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК управления доступом, внесла доработки в систему аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах Avanpost FAM и систему клиентской аутентификации Avanpost Web SSO. Теперь оба решения выполня

Avanpost FAM сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК Компания «Аванпост» объявила о сертификации своего решения Avanpost FAM по новым требованиям ФСТЭК России. Сертификат подтверждает, что продукт соответс

Avanpost FAM интегрирован с корпоративными решениями Citrix нтификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), интегрировала систему Avanpost FAM с корпоративными решениями Citrix для обеспечения защищенного удаленного доступа

Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn ноутбуков, смартфонов, считывателей с поддержкой стандарта WebAuthn – и интеграционных возможностей Avanpost FAM позволит заказчикам получить универсальный механизм биометрической аутентификаци

Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange ификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, успешно интегрировала систему Avanpost FAM с корпоративной почтой Microsoft Exchange. Avanpost FAM помогает обеспечи

Avanpost IDM сертифицирован в республике Казахстан на соответствие требованиям безопасности Компания «Аванпост» объявляет о сертификации на соответствие требованиям безопасности в республике Казахстан своего флагманского продукта – Avanpost IDM. Получение сертификата позволит компании внедрять систему среди большего числа государственных организаций страны. Успешное прохождение сертификационных испытаний подтверждает, что

Новая версия Avanpost FAM обеспечивает многофакторную аутентификацию в ОС Linux и Windows «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом, выпустила новую версию решения Avanpost FAM, предназначенного для единой аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах. Одним из важных преимуществ новой версии является многофакторная аутентификация в операционные сис

Avanpost FAM включен в реестр российского ПО Новый продукт компании «Аванпост» Avanpost FAM (Federated Access Manager) включен в единый реестр программ для электронных вычи

«Аванпост» выпустил решение для единого входа в информационные системы оступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), объявил о выпуске нового программного продукта Avanpost FAM (Federated Access Manager), не имеющего аналогов на российском рынке. Это ПО пре

Россельхозбанк внедрил отечественное ПО – систему Avanpost IDM Россельхозбанк внедрил единую систему управления учетными записями и правами доступа пользователей к корпоративным ресурсам организации (IDM) от российского разработчика «Аванпост». Система Avanpost IDM контролирует права доступа в автоматизированную банковскую систему, корпоративную почту, лес доменов Microsoft Active Directory, ряд доменов Lotus Domino, а также в десятках информ

Avanpost сообщил о внедрении системы IDM в Национальном банке Кыргызской Республики «Аванпост», один из ведущих российских разработчиков систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), официально объявил о завершении внедрения системы Avanpost IDM в Национальном банке Кыргызской Республики, центральном банке страны. Внедрение Avanpost IDM выполнено в рамках комплексного проекта модернизации информационной инфраструкту

Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала» «Аванпост» объявила о завершении внедрения систем Avanpost IDM и Avanpost SSO в «Мосводоканале» — крупнейшей в России водной компании, обеспечивающей высококачественной питьевой водой и надежной системой канализования около 15 млн. жителей Мос

«Северсталь» внедрила систему Avanpost IDM для контроля и управления доступом «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), официально объявил о завершении внедрения Avanpost IDM на предприятиях «Северстали», одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, Польше и Италии. В резуль

«Аванпост» представила обновленный Avanpost IDM 6.0 «Аванпост» объявила о выпуске нового этапного релиза своего флагманского продукта – Avanpost IDM 6.0. Новая версия выпущена на 6 месяцев раньше намеченного срока, что связано с

«Аванпост» выпустил последнее крупное обновление Avanpost IDM перед выходом 6-го поколения продукта оступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), — выпустил новую версию своего флагманского продукта для контроля и управления учетными записями и доступом к корпоративным ресурсам организации — Avanpost IDM 5.8. Основные изменения и нововведения этой версии направлены на оптимизацию трудозатрат при внедрении и сопровождении продукта. Кроме того, в Avanpost IDM 5.8 добавлены нов

ФСТЭК сертифицировала Avanpost IDM как средство защиты информации «Аванпост» объявила о получении сертификата соответствия, удостоверяющего, что Avanpost IDM отвечает требованиям руководящих документов ФСТЭК России на отсутствие недекларированных возможностей (НДВ) по 4 уровню контроля и на соответствие ТУ (т.е на совпадение реальных и

«Аванпост» представила новую версию Avanpost IDM «Аванпост» выпустила новую версию продукта Avanpost IDM 5.5. Она содержит большое количество функциональных доработок и усовершенствований, благодаря которым продукт стал полностью соответствовать требованиям самых крупных российских ор

Обновлен конструктор бизнес-процессов в системе Avanpost IDM 5.0 «Аванпост», российский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности, оптимизировал конструктор бизнес-процессов в новом релизе программного продукта Avanpost IDM 5.0. Компания предложила гибкий инструмент для создания алгоритма согласования документов, предоставляющий расширенные возможности пользователям, сообщили CNews в «Аванпост». Конст

Новый модуль управления заявками Avanpost IDM 5.0 позволяет оперативно реагировать на индивидуальные запросы Компания «Аванпост» усовершенствовала модуль управления заявками в новом релизе программного продукта Avanpost IDM 5.0. Так, новые типы заявок можно формировать по индивидуальным запросам заказчиков в соответствии с бизнес-процессами компании. Кроме этого, значительно сократились временные затр

Вышел новый релиз системы Avanpost IDM Компания «Аванпост» выпустила на российский рынок новый релиз системы Avanpost IDM (Identity Management) 5.0. Особое внимание разработчики уделили доступности продукта, удобству его внедрения и использования, беспроблемной интеграции с другими системами информаци

ДИТ Москвы внедрил отечественное решение по управления доступом к информационным ресурсам Avanpost IDM Департамент информационных технологий города Москвы начал использовать российскую систему Avanpost IDM в качестве решения для управления доступом внутренних пользователей к информационным ресурсам. Новая система обеспечивает централизованное управление правами доступа для 80 тыс. по

В ПК Avanpost реализована синхронизация паролей Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), объявила о реализации в ПК Avanpost механизма синхронизации паролей между целевыми системами. Таким образом, пользователи смогут использовать единый пароль во всех интегрированных с IDM системах и менять его любым спо

«Аванпост» перешел на мультипродуктовую модель бизнеса и выпустил новую версию ПК Avanpost ример, имеющейся у заказчика системы ServiceDesk, портала интранет или системы делопроизводства). В Avanpost IDM был существенно переработан и оптимизирован программный интерфейс (API) коннекто

Avanpost IDM 4.3 интегрирован с комплексом бизнес-приложений Oracle E-Business Suite бственный пакет хранения процедур корпорации Oracle, который входит в стандартную инсталляцию базы данных системы и содержит логику управления пользователями, их правами и ролевыми моделями. «Сегодня ПК Avanpost 4.3 располагает большим числом готовых коннекторов к распространенным на российском рынке ИТ-системам. Новый модуль сопряжения с полным программным комплексом глобальных бизнес-прил

ARinteg внедрила Avanpost IDM 4.0 в российском онлайн-ритейлере Lamoda.ru одолжалась 5,5 месяцев и состояла из двух этапов. На начальной стадии выполнялась настройка решения Avanpost IDM согласно официальным требованиям заказчика. После окончания работ по внедрению б