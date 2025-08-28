ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост

Avanpost представляет корпоративный центр сертификации нового поколения — Avanpost CA Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, анонсирует выход на рынок нового корпоративного центра сертификации Avanpost CA — решения для управления цифр

Avanpost Device Control – решение для безопасного доступа к корпоративным ресурсам с любых устройств Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, объявляет о запуске продукта Avanpost Device Control, ключевого элемента концепции Zero Trust. Решение предна

Innostage и Avanpost объединяют усилия для совместной разработки ИБ-решений и прохождения кибериспытаний ИТ-компании Innostage и Avanpost заключили соглашение о сотрудничестве. Целью совместной деятельности станет расширение экспертизы в области информационной безопасности и разработка новых передовых решений для рынка,

Pragmatic Tools и Avanpost подтверждают совместимость решений для миграции корпоративных каталогов Компании Pragmatic Tools и Avanpost объявляют о подтверждении совместимости программного продукта Pragmatic Tools Migrator с системой управления службой каталогов Avanpost DS. Интеграция этих решений открывает нов

ФСТЭК России согласовал обновление программного обеспечения Avanpost IDM 7.7.0 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) завершила процедуру согласования обновления сертифицированного средства защиты информации Avanpost IDM. Avanpost IDM версии 7.7.0 соответствует требованиям Приказа ФСТЭК России № 76 от 2 июня 2020 г. по четвертому уровню доверия и требованиям технических условий, что подтверж

Avanpost представляет новую технологию Unified SSO Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет новый продукт – Avanpost Unified SSO (USSO). Это решение обеспечивает прозрачную и бесшовную аут

Axoft и Avanpost объявляют о стратегическом сотрудничестве Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявляют о стратегическом партнерстве. Цель сотрудничест

Avanpost представляет IDM Base – новый вариант развертывания Avanpost IDM для управления доступом и жизненным циклом учетных записей пользователей Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет Avanpost IDM Base – вариант развертывания Avanpost IDM. Интеграторам теперь предоставляет

Avanpost и «Актив» расширяют технологическое партнерство в области аутентификации и управления доступом ют технологическое партнерство. Сотрудничество направлено на улучшение сценариев использования строгой аутентификации для любых корпоративных приложений и систем. Об этом CNews сообщили представители Avanpost. Современная ИТ-архитектура компаний представляет собой сложную многокомпонентную систему, и далеко не все корпоративные сервисы (веб-порталы, ERP-системы, VPN, VDI и т.д.) поддерживаю

ФСТЭК России согласовал изменения в сертифицированное решение Avanpost FAM ФСТЭК России одобрил обновление сертифицированного решения Avanpost FAM с расширенным функционалом и улучшенными характеристиками безопасности. Об этом CNews сообщили представители Avanpost, российского вендора в области безопасности идентификац

Avanpost представляет SmartPAM: мощное решение для управления привилегированным доступом с использованием ИИ Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет Avanpost SmartPAM – систему управления привилегированным доступом, которая обеспечивает полный к

Новая версия службы каталогов Avanpost DS 1.6: доступна поддержка двусторонних доверительных отношений с MS AD Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустила новую версию службы каталогов Avanpost DS 1.6. Главное нововведение релиза — поддержка односторонни

Система единой аутентификации Avanpost FAM получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) Система аутентификации Avanpost FAM от российского вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost прошла проверку совместимости c ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит». Согласно результатам н

Оценка защищенности ПО Avanpost FAM от F.A.C.C.T. Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, успешно прошла анализ защищенности своего программного обеспечения Avanpost FAM/MFA+. Работы выполнялись комп

Avanpost FAM/MFA+ стали безопаснее: вышла обновленная версия системы аутентификации Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, сообщает о выпуске версии 1.13 системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+. Обновление направлено

ГК Softline интегрирует Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe («Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о включении российского решения Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe. Это партнерство открывает новые возможности для клиентов ГК Softline в области управления доступом и безопасности, а также соответствует стратегии

Универсальная смарт-карта «Рутокен» для Avanpost MFA+ и работы со СКУД качестве универсального электронного удостоверения сотрудника. Об этом CNews сообщили представители Avanpost. Кроме того, на смарт-карту можно нанести любую графическую информацию, например, ло

Вышла обновленная версия системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12 Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, сообщает о выпуске обновленной версии системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12 для защиты

Avanpost упрощает аутентификацию: в Avanpost MFA+ 1.11 доступен беспарольный способ аутентификации по QR-коду Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет новый способ аутентификации в системе Avanpost MFA+ с помощью QR-кода. Теперь для аутентификации

Вышла новая версия системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустила новую версию системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11 для крупного и среднего бизне

Вышла новая версия системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11 Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустил новую версию системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11 для крупного и среднего бизнес

«Код Безопасности» и Avanpost подтвердили совместимость продуктов линейки «Континент» и системы двухфакторной аутентификации для обеспечения защиты корпоративных данных Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, и компания «Код Безопасности» провели успешное испытание совместимости своих продуктов – NGFW «Континент 4» и систем

Многофакторная аутентификация Avanpost работает под ОС Astra Linux «Группа Астра» и компания Avanpost, российский разработчик инновационных технологий в сфере безопасности идентификационных данных, сообщают об официальной сертификации актуальной версии ПО Avanpost MFA+/FAM Linux

Александр Махновский: Почти половина новых IdM-внедрений в России — это «Аванпост» более корректно было бы использовать решения класса Customer Identity Management (это родственное, но отличное от IdM семейство решений), но по факту в таких ГИС зачастую используется сервис IdM от «Аванпост». Market.CNews: Какова доля компании «Аванпост» на российском рынке решений IdM, сколько у вас реализованных проектов и насколько они велики по масштабу? Александр Махновский: М

Михаил Степанюк, Merlion: Лучший сервис невозможен без здоровой конкуренции Market CNews: Как давно вы сотрудничаете с компанией Avanpost? Как оцениваете партнерство и какие еще решения и продукты вендора представлены в вашем портфеле, кроме IDM? Михаил Степанюк: Merlion стал первым дистрибьютором компании Avanpost

Генеральным директором компании Avanpost назначена Алина Куракина Генеральным директором компании Avanpost, российского разработчика систем аутентификации и управления доступом, назначена Алина Куракина. Ей предстоит вывести производителя на уровень вендоров первого эшелона. Об этом CNews с

Новая версия Avanpost FAM упрощает работу со сложными ИТ-инфраструктурами ресурсам предприятия, выпустила новую версию системы централизованной корпоративной аутентификации Avanpost FAM. Новые функции продукта делают возможной поддержку мультидоменности и позволяют

Новая версия Avanpost PKI дает возможность группового распространения сертификатов ост», разработчик систем аутентификации и управления доступом, выпустила новую промежуточную версию Avanpost PKI, продукта, предназначенного для централизованного управления всеми элементами ин

«Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор фикации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, выпустила мобильное приложение Avanpost Authenticator. Решение выступает в качестве удобного и современного метода аутентифи

«БФТ-холдинг» и «Аванпост» предлагают интегрированное решение для повышения уровня информационной безопасности ». Центр управления учетными записями пользователей и сертификатами включает в себя два компонента. Avanpost IDM управляет процессом назначения ролей и аутентификационными данными категорий пол

«Аванпост» автоматизировал управление жизненным циклом учетных записей и прав доступа в управляющей компании «Первая» учетных записей и прав доступа в АО УК «Первая». Решение, развернутое на базе программного продукта Avanpost IDM, помогло компании оптимизировать выдачу прав доступа новым сотрудникам и формиро

Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6 смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» и системы управления элементами инфраструктуры открытых ключей Avanpost PKI версии 6 от «Аванпост». Совместимость и корректность совместного использования д

GMCS и «Аванпост» стали партнерами и, внедрение и поддержку решений на базе всей линейки продуктов «Аванпост» для управления доступом: Avanpost IDM, PKI, FAM и Web SSO. Использование продуктов «Аванпост» позволит GMCS предлагать

Компании Merlion и «Аванпост» подписали дистрибьюторское соглашение ост» работает на рынке информационных технологий с 2007 г. В линейке решений компании представлены: Avanpost IDM – система централизованного управления доступом к корпоративным ресурсам предпри

Netwell и «Аванпост» заключили партнерское соглашение ашение о сотрудничестве. В рамках партнерства Netwell будет поставлять программные продукты линейки Avanpost (IDM, PKI, FAM и Web SSO) и осуществлять их техническую поддержку на территории Росс

Пользователи Avanpost IDM теперь могут управлять технологическими и неперсонифицированными учетными записями работчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, обновила Avanpost IDM – систему управления учетными записями и правами доступа пользователей к корпора

«Аванпост» анонсировал льготную программу перехода с иностранных решений на российские системы аутентификации и управления доступом ложить им собственные решения: систему управления учетными записями и правами доступа пользователей Avanpost IDM, систему управления элементами инфраструктуры открытых ключей из единого центра

Система Avanpost PKI интегрирована с удостоверяющими центрами ФНС России и Федерального казначейства сурсам предприятия (IDM), обновила систему управления корпоративной инфраструктурой открытых ключей Avanpost PKI и реализовала в ней возможность интеграции с удостоверяющими центрами Федерально

Avanpost Web SSO сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК тупом к информационным ресурсам предприятия, получила сертификат соответствия ФСТЭК на свое решение Avanpost Web SSO. Он подтверждает, что продукт полностью удовлетворяет актуальным требованиям