ГПБ ГС-инвест Avanpost Аванпост

ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост

Группа компаний ГПБ-ГС-инвест (Аванпост) представляет собой российский разработчик решений в области информационной безопасности. Компания специализируется на создании продуктов для управления доступом, аутентификацией и защиты данных.

Основные направления деятельности и продукты: Компания разрабатывает комплексные решения для обеспечения информационной безопасности, включая:

  • Систему управления привилегированным доступом SmartPAM
  • Службу каталогов Avanpost DS для замены Microsoft Active Directory
  • Систему единой аутентификации Avanpost FAM
  • Решение Unified SSO для бесшовной аутентификации
  • Систему управления учетными записями и доступом IDM

Технологии и особенности: В решениях используются современные протоколы аутентификации (OIDC, SAML, RADIUS), реализована поддержка двусторонних доверительных отношений с MS AD, обеспечивается совместимость с различными операционными системами и СУБД.

Сертификация и соответствие: Продукты компании проходят сертификацию в ФСТЭК России, получают подтверждение совместимости с отечественными операционными системами и программными решениями.

Конкурирующие компании на рынке:

  1. Positive Technologies
  2. SearchInform
  3. InfoWatch
  4. Код Безопасности
  5. Эшелон
  6. Solar Security
  7. Аладдин Р.Д.
  8. Криптонит
  9. Инфотекс
  10. Инфосистемы Джет

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 2 788 743 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 2 788 743 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 2 399 057 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 389 686 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


28.08.2025 Avanpost представляет корпоративный центр сертификации нового поколения — Avanpost CA

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, анонсирует выход на рынок нового корпоративного центра сертификации Avanpost CA — решения для управления цифр
31.07.2025 Avanpost Device Control – решение для безопасного доступа к корпоративным ресурсам с любых устройств

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, объявляет о запуске продукта Avanpost Device Control, ключевого элемента концепции Zero Trust. Решение предна
22.05.2025 Innostage и Avanpost объединяют усилия для совместной разработки ИБ-решений и прохождения кибериспытаний

ИТ-компании Innostage и Avanpost заключили соглашение о сотрудничестве. Целью совместной деятельности станет расширение экспертизы в области информационной безопасности и разработка новых передовых решений для рынка,

28.04.2025 Pragmatic Tools и Avanpost подтверждают совместимость решений для миграции корпоративных каталогов

Компании Pragmatic Tools и Avanpost объявляют о подтверждении совместимости программного продукта Pragmatic Tools Migrator с системой управления службой каталогов Avanpost DS. Интеграция этих решений открывает нов
17.04.2025 ФСТЭК России согласовал обновление программного обеспечения Avanpost IDM 7.7.0

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) завершила процедуру согласования обновления сертифицированного средства защиты информации Avanpost IDM. Avanpost IDM версии 7.7.0 соответствует требованиям Приказа ФСТЭК России № 76 от 2 июня 2020 г. по четвертому уровню доверия и требованиям технических условий, что подтверж
15.04.2025 Avanpost представляет новую технологию Unified SSO

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет новый продукт – Avanpost Unified SSO (USSO). Это решение обеспечивает прозрачную и бесшовную аут
09.04.2025 Axoft и Avanpost объявляют о стратегическом сотрудничестве

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявляют о стратегическом партнерстве. Цель сотрудничест
03.04.2025 Avanpost представляет IDM Base – новый вариант развертывания Avanpost IDM для управления доступом и жизненным циклом учетных записей пользователей

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет Avanpost IDM Base – вариант развертывания Avanpost IDM. Интеграторам теперь предоставляет
02.04.2025 Avanpost и «Актив» расширяют технологическое партнерство в области аутентификации и управления доступом

ют технологическое партнерство. Сотрудничество направлено на улучшение сценариев использования строгой аутентификации для любых корпоративных приложений и систем. Об этом CNews сообщили представители Avanpost. Современная ИТ-архитектура компаний представляет собой сложную многокомпонентную систему, и далеко не все корпоративные сервисы (веб-порталы, ERP-системы, VPN, VDI и т.д.) поддерживаю
21.03.2025 ФСТЭК России согласовал изменения в сертифицированное решение Avanpost FAM

ФСТЭК России одобрил обновление сертифицированного решения Avanpost FAM с расширенным функционалом и улучшенными характеристиками безопасности. Об этом CNews сообщили представители Avanpost, российского вендора в области безопасности идентификац
18.02.2025 Avanpost представляет SmartPAM: мощное решение для управления привилегированным доступом с использованием ИИ

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет Avanpost SmartPAM – систему управления привилегированным доступом, которая обеспечивает полный к
05.02.2025 Новая версия службы каталогов Avanpost DS 1.6: доступна поддержка двусторонних доверительных отношений с MS AD

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустила новую версию службы каталогов Avanpost DS 1.6. Главное нововведение релиза — поддержка односторонни
30.01.2025 Система единой аутентификации Avanpost FAM получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline)

Система аутентификации Avanpost FAM от российского вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost прошла проверку совместимости c ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит». Согласно результатам н
26.12.2024 Оценка защищенности ПО Avanpost FAM от F.A.C.C.T.

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, успешно прошла анализ защищенности своего программного обеспечения Avanpost FAM/MFA+. Работы выполнялись комп
05.12.2024 Avanpost FAM/MFA+ стали безопаснее: вышла обновленная версия системы аутентификации

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, сообщает о выпуске версии 1.13 системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+. Обновление направлено
24.09.2024 ГК Softline интегрирует Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe

(«Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о включении российского решения Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe. Это партнерство открывает новые возможности для клиентов ГК Softline в области управления доступом и безопасности, а также соответствует стратегии

09.09.2024 Универсальная смарт-карта «Рутокен» для Avanpost MFA+ и работы со СКУД 

качестве универсального электронного удостоверения сотрудника. Об этом CNews сообщили представители Avanpost. Кроме того, на смарт-карту можно нанести любую графическую информацию, например, ло
02.07.2024 Вышла обновленная версия системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, сообщает о выпуске обновленной версии системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12 для защиты
29.05.2024 Avanpost упрощает аутентификацию: в Avanpost MFA+ 1.11 доступен беспарольный способ аутентификации по QR-коду

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет новый способ аутентификации в системе Avanpost MFA+ с помощью QR-кода. Теперь для аутентификации
16.04.2024 Вышла новая версия системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустила новую версию системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11 для крупного и среднего бизне
16.04.2024 Вышла новая версия системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустил новую версию системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11 для крупного и среднего бизнес
10.04.2024 «Код Безопасности» и Avanpost подтвердили совместимость продуктов линейки «Континент» и системы двухфакторной аутентификации для обеспечения защиты корпоративных данных

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, и компания «Код Безопасности» провели успешное испытание совместимости своих продуктов – NGFW «Континент 4» и систем
18.03.2024 Многофакторная аутентификация Avanpost работает под ОС Astra Linux

«Группа Астра» и компания Avanpost, российский разработчик инновационных технологий в сфере безопасности идентификационных данных, сообщают об официальной сертификации актуальной версии ПО Avanpost MFA+/FAM Linux
17.07.2023 Александр Махновский: Почти половина новых IdM-внедрений в России — это «Аванпост»

более корректно было бы использовать решения класса Customer Identity Management (это родственное, но отличное от IdM семейство решений), но по факту в таких ГИС зачастую используется сервис IdM от «Аванпост». Market.CNews: Какова доля компании «Аванпост» на российском рынке решений IdM, сколько у вас реализованных проектов и насколько они велики по масштабу? Александр Махновский: М
10.07.2023 Михаил Степанюк, Merlion: Лучший сервис невозможен без здоровой конкуренции

Market CNews: Как давно вы сотрудничаете с компанией Avanpost? Как оцениваете партнерство и какие еще решения и продукты вендора представлены в вашем портфеле, кроме IDM? Михаил Степанюк: Merlion стал первым дистрибьютором компании Avanpost

26.01.2023 Генеральным директором компании Avanpost назначена Алина Куракина

Генеральным директором компании Avanpost, российского разработчика систем аутентификации и управления доступом, назначена Алина Куракина. Ей предстоит вывести производителя на уровень вендоров первого эшелона. Об этом CNews с
14.12.2022 Новая версия Avanpost FAM упрощает работу со сложными ИТ-инфраструктурами

ресурсам предприятия, выпустила новую версию системы централизованной корпоративной аутентификации Avanpost FAM. Новые функции продукта делают возможной поддержку мультидоменности и позволяют

08.11.2022 Новая версия Avanpost PKI дает возможность группового распространения сертификатов

ост», разработчик систем аутентификации и управления доступом, выпустила новую промежуточную версию Avanpost PKI, продукта, предназначенного для централизованного управления всеми элементами ин
18.10.2022 «Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор

фикации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, выпустила мобильное приложение Avanpost Authenticator. Решение выступает в качестве удобного и современного метода аутентифи
08.08.2022 «БФТ-холдинг» и «Аванпост» предлагают интегрированное решение для повышения уровня информационной безопасности

». Центр управления учетными записями пользователей и сертификатами включает в себя два компонента. Avanpost IDM управляет процессом назначения ролей и аутентификационными данными категорий пол
15.06.2022 «Аванпост» автоматизировал управление жизненным циклом учетных записей и прав доступа в управляющей компании «Первая»

учетных записей и прав доступа в АО УК «Первая». Решение, развернутое на базе программного продукта Avanpost IDM, помогло компании оптимизировать выдачу прав доступа новым сотрудникам и формиро
31.05.2022 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6

смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» и системы управления элементами инфраструктуры открытых ключей Avanpost PKI версии 6 от «Аванпост». Совместимость и корректность совместного использования д
24.05.2022 GMCS и «Аванпост» стали партнерами

и, внедрение и поддержку решений на базе всей линейки продуктов «Аванпост» для управления доступом: Avanpost IDM, PKI, FAM и Web SSO. Использование продуктов «Аванпост» позволит GMCS предлагать
25.04.2022 Компании Merlion и «Аванпост» подписали дистрибьюторское соглашение

ост» работает на рынке информационных технологий с 2007 г. В линейке решений компании представлены: Avanpost IDM – система централизованного управления доступом к корпоративным ресурсам предпри
19.04.2022 Netwell и «Аванпост» заключили партнерское соглашение

ашение о сотрудничестве. В рамках партнерства Netwell будет поставлять программные продукты линейки Avanpost (IDM, PKI, FAM и Web SSO) и осуществлять их техническую поддержку на территории Росс
05.04.2022 Пользователи Avanpost IDM теперь могут управлять технологическими и неперсонифицированными учетными записями

работчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, обновила Avanpost IDM – систему управления учетными записями и правами доступа пользователей к корпора
22.03.2022 «Аванпост» анонсировал льготную программу перехода с иностранных решений на российские системы аутентификации и управления доступом

ложить им собственные решения: систему управления учетными записями и правами доступа пользователей Avanpost IDM, систему управления элементами инфраструктуры открытых ключей из единого центра

01.03.2022 Система Avanpost PKI интегрирована с удостоверяющими центрами ФНС России и Федерального казначейства

сурсам предприятия (IDM), обновила систему управления корпоративной инфраструктурой открытых ключей Avanpost PKI и реализовала в ней возможность интеграции с удостоверяющими центрами Федерально
15.02.2022 Avanpost Web SSO сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК

тупом к информационным ресурсам предприятия, получила сертификат соответствия ФСТЭК на свое решение Avanpost Web SSO. Он подтверждает, что продукт полностью удовлетворяет актуальным требованиям
02.02.2022 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК

управления доступом, внесла доработки в систему аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах Avanpost FAM и систему клиентской аутентификации Avanpost Web SSO. Теперь оба решения


Публикаций - 177, упоминаний - 282

