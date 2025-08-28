Получите все материалы CNews по ключевому слову
ГПБ ГС-инвест Avanpost Аванпост
Группа компаний ГПБ-ГС-инвест (Аванпост) представляет собой российский разработчик решений в области информационной безопасности. Компания специализируется на создании продуктов для управления доступом, аутентификацией и защиты данных.
Основные направления деятельности и продукты: Компания разрабатывает комплексные решения для обеспечения информационной безопасности, включая:
- Систему управления привилегированным доступом SmartPAM
- Службу каталогов Avanpost DS для замены Microsoft Active Directory
- Систему единой аутентификации Avanpost FAM
- Решение Unified SSO для бесшовной аутентификации
- Систему управления учетными записями и доступом IDM
Технологии и особенности: В решениях используются современные протоколы аутентификации (OIDC, SAML, RADIUS), реализована поддержка двусторонних доверительных отношений с MS AD, обеспечивается совместимость с различными операционными системами и СУБД.
Сертификация и соответствие: Продукты компании проходят сертификацию в ФСТЭК России, получают подтверждение совместимости с отечественными операционными системами и программными решениями.
Конкурирующие компании на рынке:
- Positive Technologies
- SearchInform
- InfoWatch
- Код Безопасности
- Эшелон
- Solar Security
- Аладдин Р.Д.
- Криптонит
- Инфотекс
- Инфосистемы Джет
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 2 788 743 ₽*
СОБЫТИЯ
|28.08.2025
|
Avanpost представляет корпоративный центр сертификации нового поколения — Avanpost CA
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, анонсирует выход на рынок нового корпоративного центра сертификации Avanpost CA — решения для управления цифр
|31.07.2025
|
Avanpost Device Control – решение для безопасного доступа к корпоративным ресурсам с любых устройств
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, объявляет о запуске продукта Avanpost Device Control, ключевого элемента концепции Zero Trust. Решение предна
|22.05.2025
|
Innostage и Avanpost объединяют усилия для совместной разработки ИБ-решений и прохождения кибериспытаний
ИТ-компании Innostage и Avanpost заключили соглашение о сотрудничестве. Целью совместной деятельности станет расширение экспертизы в области информационной безопасности и разработка новых передовых решений для рынка,
|28.04.2025
|
Pragmatic Tools и Avanpost подтверждают совместимость решений для миграции корпоративных каталогов
Компании Pragmatic Tools и Avanpost объявляют о подтверждении совместимости программного продукта Pragmatic Tools Migrator с системой управления службой каталогов Avanpost DS. Интеграция этих решений открывает нов
|17.04.2025
|
ФСТЭК России согласовал обновление программного обеспечения Avanpost IDM 7.7.0
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) завершила процедуру согласования обновления сертифицированного средства защиты информации Avanpost IDM. Avanpost IDM версии 7.7.0 соответствует требованиям Приказа ФСТЭК России № 76 от 2 июня 2020 г. по четвертому уровню доверия и требованиям технических условий, что подтверж
|15.04.2025
|
Avanpost представляет новую технологию Unified SSO
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет новый продукт – Avanpost Unified SSO (USSO). Это решение обеспечивает прозрачную и бесшовную аут
|09.04.2025
|
Axoft и Avanpost объявляют о стратегическом сотрудничестве
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявляют о стратегическом партнерстве. Цель сотрудничест
|03.04.2025
|
Avanpost представляет IDM Base – новый вариант развертывания Avanpost IDM для управления доступом и жизненным циклом учетных записей пользователей
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет Avanpost IDM Base – вариант развертывания Avanpost IDM. Интеграторам теперь предоставляет
|02.04.2025
|
Avanpost и «Актив» расширяют технологическое партнерство в области аутентификации и управления доступом
ют технологическое партнерство. Сотрудничество направлено на улучшение сценариев использования строгой аутентификации для любых корпоративных приложений и систем. Об этом CNews сообщили представители Avanpost. Современная ИТ-архитектура компаний представляет собой сложную многокомпонентную систему, и далеко не все корпоративные сервисы (веб-порталы, ERP-системы, VPN, VDI и т.д.) поддерживаю
|21.03.2025
|
ФСТЭК России согласовал изменения в сертифицированное решение Avanpost FAM
ФСТЭК России одобрил обновление сертифицированного решения Avanpost FAM с расширенным функционалом и улучшенными характеристиками безопасности. Об этом CNews сообщили представители Avanpost, российского вендора в области безопасности идентификац
|18.02.2025
|
Avanpost представляет SmartPAM: мощное решение для управления привилегированным доступом с использованием ИИ
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет Avanpost SmartPAM – систему управления привилегированным доступом, которая обеспечивает полный к
|05.02.2025
|
Новая версия службы каталогов Avanpost DS 1.6: доступна поддержка двусторонних доверительных отношений с MS AD
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустила новую версию службы каталогов Avanpost DS 1.6. Главное нововведение релиза — поддержка односторонни
|30.01.2025
|
Система единой аутентификации Avanpost FAM получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline)
Система аутентификации Avanpost FAM от российского вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost прошла проверку совместимости c ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит». Согласно результатам н
|26.12.2024
|
Оценка защищенности ПО Avanpost FAM от F.A.C.C.T.
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, успешно прошла анализ защищенности своего программного обеспечения Avanpost FAM/MFA+. Работы выполнялись комп
|05.12.2024
|
Avanpost FAM/MFA+ стали безопаснее: вышла обновленная версия системы аутентификации
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, сообщает о выпуске версии 1.13 системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+. Обновление направлено
|24.09.2024
|
ГК Softline интегрирует Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe
(«Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о включении российского решения Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe. Это партнерство открывает новые возможности для клиентов ГК Softline в области управления доступом и безопасности, а также соответствует стратегии
|09.09.2024
|
Универсальная смарт-карта «Рутокен» для Avanpost MFA+ и работы со СКУД
качестве универсального электронного удостоверения сотрудника. Об этом CNews сообщили представители Avanpost. Кроме того, на смарт-карту можно нанести любую графическую информацию, например, ло
|02.07.2024
|
Вышла обновленная версия системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, сообщает о выпуске обновленной версии системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12 для защиты
|29.05.2024
|
Avanpost упрощает аутентификацию: в Avanpost MFA+ 1.11 доступен беспарольный способ аутентификации по QR-коду
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет новый способ аутентификации в системе Avanpost MFA+ с помощью QR-кода. Теперь для аутентификации
|16.04.2024
|
Вышла новая версия системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустила новую версию системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11 для крупного и среднего бизне
|16.04.2024
|
Вышла новая версия системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустил новую версию системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11 для крупного и среднего бизнес
|10.04.2024
|
«Код Безопасности» и Avanpost подтвердили совместимость продуктов линейки «Континент» и системы двухфакторной аутентификации для обеспечения защиты корпоративных данных
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, и компания «Код Безопасности» провели успешное испытание совместимости своих продуктов – NGFW «Континент 4» и систем
|18.03.2024
|
Многофакторная аутентификация Avanpost работает под ОС Astra Linux
«Группа Астра» и компания Avanpost, российский разработчик инновационных технологий в сфере безопасности идентификационных данных, сообщают об официальной сертификации актуальной версии ПО Avanpost MFA+/FAM Linux
|17.07.2023
|
Александр Махновский: Почти половина новых IdM-внедрений в России — это «Аванпост»
более корректно было бы использовать решения класса Customer Identity Management (это родственное, но отличное от IdM семейство решений), но по факту в таких ГИС зачастую используется сервис IdM от «Аванпост». Market.CNews: Какова доля компании «Аванпост» на российском рынке решений IdM, сколько у вас реализованных проектов и насколько они велики по масштабу? Александр Махновский: М
|10.07.2023
|
Михаил Степанюк, Merlion: Лучший сервис невозможен без здоровой конкуренции
Market CNews: Как давно вы сотрудничаете с компанией Avanpost? Как оцениваете партнерство и какие еще решения и продукты вендора представлены в вашем портфеле, кроме IDM? Михаил Степанюк: Merlion стал первым дистрибьютором компании Avanpost
|26.01.2023
|
Генеральным директором компании Avanpost назначена Алина Куракина
Генеральным директором компании Avanpost, российского разработчика систем аутентификации и управления доступом, назначена Алина Куракина. Ей предстоит вывести производителя на уровень вендоров первого эшелона. Об этом CNews с
|14.12.2022
|
Новая версия Avanpost FAM упрощает работу со сложными ИТ-инфраструктурами
ресурсам предприятия, выпустила новую версию системы централизованной корпоративной аутентификации Avanpost FAM. Новые функции продукта делают возможной поддержку мультидоменности и позволяют
|08.11.2022
|
Новая версия Avanpost PKI дает возможность группового распространения сертификатов
ост», разработчик систем аутентификации и управления доступом, выпустила новую промежуточную версию Avanpost PKI, продукта, предназначенного для централизованного управления всеми элементами ин
|18.10.2022
|
«Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор
фикации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, выпустила мобильное приложение Avanpost Authenticator. Решение выступает в качестве удобного и современного метода аутентифи
|08.08.2022
|
«БФТ-холдинг» и «Аванпост» предлагают интегрированное решение для повышения уровня информационной безопасности
». Центр управления учетными записями пользователей и сертификатами включает в себя два компонента. Avanpost IDM управляет процессом назначения ролей и аутентификационными данными категорий пол
|15.06.2022
|
«Аванпост» автоматизировал управление жизненным циклом учетных записей и прав доступа в управляющей компании «Первая»
учетных записей и прав доступа в АО УК «Первая». Решение, развернутое на базе программного продукта Avanpost IDM, помогло компании оптимизировать выдачу прав доступа новым сотрудникам и формиро
|31.05.2022
|
Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6
смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» и системы управления элементами инфраструктуры открытых ключей Avanpost PKI версии 6 от «Аванпост». Совместимость и корректность совместного использования д
|24.05.2022
|
GMCS и «Аванпост» стали партнерами
и, внедрение и поддержку решений на базе всей линейки продуктов «Аванпост» для управления доступом: Avanpost IDM, PKI, FAM и Web SSO. Использование продуктов «Аванпост» позволит GMCS предлагать
|25.04.2022
|
Компании Merlion и «Аванпост» подписали дистрибьюторское соглашение
ост» работает на рынке информационных технологий с 2007 г. В линейке решений компании представлены: Avanpost IDM – система централизованного управления доступом к корпоративным ресурсам предпри
|19.04.2022
|
Netwell и «Аванпост» заключили партнерское соглашение
ашение о сотрудничестве. В рамках партнерства Netwell будет поставлять программные продукты линейки Avanpost (IDM, PKI, FAM и Web SSO) и осуществлять их техническую поддержку на территории Росс
|05.04.2022
|
Пользователи Avanpost IDM теперь могут управлять технологическими и неперсонифицированными учетными записями
работчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, обновила Avanpost IDM – систему управления учетными записями и правами доступа пользователей к корпора
|22.03.2022
|
«Аванпост» анонсировал льготную программу перехода с иностранных решений на российские системы аутентификации и управления доступом
ложить им собственные решения: систему управления учетными записями и правами доступа пользователей Avanpost IDM, систему управления элементами инфраструктуры открытых ключей из единого центра
|01.03.2022
|
Система Avanpost PKI интегрирована с удостоверяющими центрами ФНС России и Федерального казначейства
сурсам предприятия (IDM), обновила систему управления корпоративной инфраструктурой открытых ключей Avanpost PKI и реализовала в ней возможность интеграции с удостоверяющими центрами Федерально
|15.02.2022
|
Avanpost Web SSO сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК
тупом к информационным ресурсам предприятия, получила сертификат соответствия ФСТЭК на свое решение Avanpost Web SSO. Он подтверждает, что продукт полностью удовлетворяет актуальным требованиям
|02.02.2022
|
Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК
управления доступом, внесла доработки в систему аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах Avanpost FAM и систему клиентской аутентификации Avanpost Web SSO. Теперь оба решения
