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Генеральным директором компании Avanpost назначена Алина Куракина

Генеральным директором компании Avanpost, российского разработчика систем аутентификации и управления доступом, назначена Алина Куракина. Ей предстоит вывести производителя на уровень вендоров первого эшелона. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

К своим обязанностям Алина Куракина приступила в декабре 2022 г., сменив на посту генерального директора Андрея Конусова, руководившего компанией с 2012 г. Ранее, с 2017 по 2022 гг., она руководила компанией IBS Datafort. Под ее началом был построен сильный и эффективный облачный бизнес, обслуживающий более 400 клиентов сегмента крупного бизнеса.

Сегодня перед Алиной стоят амбициозные цели трансформации компании: вывод ее на уровень вендоров первого эшелона, закрепление лидерства в уже освоенных рыночных сегментах (Identity & Access Management, Key & Certificate Lifecycle Management), расширение продуктовой линейки в смежные технологические области.

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Алина Куракина

«Сейчас все продукты Avanpost построены на современных импортонезависимых технологических стеках и поддерживают различные варианты поставки и развертывания. Они являются собственной разработкой компании и не зависят от открытых решений соответствующих классов. Это позволяет нам полностью управлять изменениями и обеспечивать необходимый уровень производительности, масштабируемости и надежности систем, построенных на основе наших продуктов», – отметил директор по разработке компании Avanpost Александр Махновский.

«В ближайшие два года в Avanpost произойдут серьезные изменения внутренних бизнес-процессов и рыночной стратегии. Главный фокус компания будет делать на развитии основных для российского вендора бизнес-процессов. Сосредоточившись на создании и продаже программных продуктов, мы продолжим развивать функционал решений, реализуемых в занимаемых сегментах и улучшать их потребительские качества. В наших планах значительно расширить сеть квалифицированных партнеров, предоставив им необходимую документацию, учебные курсы и техническую поддержку», – сказала генеральный директор компании Avanpost Алина Куракина.

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Импортозамещение

Алина Куракина получила системное техническое образование на физическом факультете Ленинградского государственного университета, окончив его в 1990 г. Имеет степень MBA школы бизнеса Открытого университета Великобритании (Open University Business School, UK). В ИТ и телекоммуникационной отрасли работает более 20 лет, обладает большим опытом антикризисного управления и реализации амбициозных планов. Строила карьеру в компаниях «Транстелеком» и «Центральный телеграф», успешно запустила несколько стартапов, является создателем крупного оператора спутникового телевидения «Орион-экспресс» (ТМ «Телекарта»), занималась развитием облачной платформы Datafort.

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Компания Avanpost – российский разработчик систем аутентификации и управления доступом. Avanpost работает на рынке информационных технологий с 2007 г. Все решения разработаны с учетом требований законодательства России, входят в Единый реестр отечественного ПО, а также сертифицированы в структурах ФСТЭК России. Сегодня на счету компании свыше 200 внедрений, при этом продукты линейки Avanpost используют более 5 млн человек.

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