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Куракина Алина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Куракина Алина и организации, системы, технологии, персоны:
|Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
|Proxmox Server Solutions GmbH - Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment - Proxmox Backup 54 1
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 159 1
|Конусов Андрей 87 1
|Бельская Яна 11 1
|Махновский Александр 10 1
|Махновский Кирилл 26 1
|Бирюков Олег 40 1
|Кондратьев Сергей 30 1
|Каплинский Александр 4 1
|National Geographic 95 1
|Спорт 1 HD - телеканал 44 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.