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Куракина Алина

СОБЫТИЯ


16.10.2026 Curator запустил в своем облаке решение Curator.Identity для управления безопасным доступом и аутентификацией 1
26.01.2023 Генеральным директором компании Avanpost назначена Алина Куракина 1
08.07.2022 Как облако DataFort (ГК «ВымпелКом») помогло достичь АО «Новосибирскэнергосбыт» стопроцентного уровня цифровизации 1
09.10.2014 Генеральным директором «Орион Экспресс» назначен Кирилл Махновский 1
10.02.2012 «Континент ТВ» предложил своим абонентам бесплатное телевидение высокой четкости 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Куракина Алина и организации, системы, технологии, персоны:

Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 307 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 200 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 510 1
Sony 6757 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9583 1
Новосибирскэнергосбыт 17 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5860 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9699 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3095 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24833 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 429 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 79 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 201 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13832 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7878 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2139 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13165 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4573 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 383 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3281 1
Система жизнеобеспечения 167 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1270 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1129 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2865 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12395 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3436 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2622 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1384 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7352 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27059 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3419 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8764 1
DevOps - Development и Operations 1283 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54997 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13169 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6512 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18415 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4014 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1484 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13661 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2206 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34027 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 523 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7585 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7501 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1239 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26500 1
Proxmox Server Solutions GmbH - Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment - Proxmox Backup 54 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 159 1
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Кондратьев Сергей 30 1
Каплинский Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 168875 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48181 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3250 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2109 1
Россия - СФО - Новосибирск 4951 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2922 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3636 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6110 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1317 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6247 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34385 1
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2132 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6895 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5977 1
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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