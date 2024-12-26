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Махновский Александр



26.12.2024 Оценка защищенности ПО Avanpost FAM от F.A.C.C.T. 1
Рынок IDM 2023 1
17.07.2023 Александр Махновский: Почти половина новых IdM-внедрений в России — это «Аванпост» 1
26.01.2023 Генеральным директором компании Avanpost назначена Алина Куракина 1
28.07.2022 WhatsApp, Tinder и Snapchat получили в России миллионные штрафы 1
27.05.2022 «Гостех» будет клонировать облачное ПО, потому что американцы не дают его обновить 2
05.04.2022 Пользователи Avanpost IDM теперь могут управлять технологическими и неперсонифицированными учетными записями 1
08.02.2018 Крупнейший российский разработчик систем ИТ-идентификации идет за рубеж, избегая «русского следа» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Махновский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Oracle Corporation 6688 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Информзащита 756 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
GitHub 814 1
Apple Inc 12100 1
X Corp - Twitter 2845 1
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Snapchat 129 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
PayPal 654 1
Match Group 11 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 1
SAP SE 5277 1
Merlion - Мерлион 793 1
One Identity 11 1
HashiCorp 9 1
1IDM - Один АйДиЭм 4 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
РВК - Российская венчурная компания 549 1
LinkedIn 635 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
eBay Inc 1619 1
Uber 330 1
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 1
Почта России ПАО 2112 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
Clone - Клонирование 493 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 276 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 1
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 35 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 93 1
Repository - Репозиторий 853 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
Кибербезопасность - RBAC - role-based access control - role-based security - ролевая модель контроля доступа 35 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 65 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Web SSO 24 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO 7 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 27 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Rakuten Viber 627 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 1
Газинформсервис - Ankey IDM 24 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Tinder 48 1
Pinterest 66 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
IBM Tivoli 281 1
Microsoft Identity Management - MIM - Microsoft Identity Manager 4 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA 32 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 1
Zoom Int - Zoom Rooms - ВКС 20 1
Конусов Андрей 86 2
Чачава Александр 101 1
Гриценко Андрей 3 1
Василевский Дмитрий 2 1
Соколова Марина 4 1
Путин Владимир 3171 1
Слышкин Василий 129 1
Романов Кирилл 31 1
Степанюк Михаил 68 1
Куракина Алина 4 1
Губанов Юрий 5 1
Семенова Юлия 3 1
Янов Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 4
Европа 21767 2
Казахстан - Республика 5525 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Украина 7608 1
Америка Латинская 1812 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 70 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 82 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 108 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Ведомости 996 1
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Open University - Открытый университет 45 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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