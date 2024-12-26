Махновский Александр
Махновский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Конусов Андрей 86 2
|Чачава Александр 101 1
|Гриценко Андрей 3 1
|Василевский Дмитрий 2 1
|Соколова Марина 4 1
|Путин Владимир 3171 1
|Слышкин Василий 129 1
|Романов Кирилл 31 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Куракина Алина 4 1
|Губанов Юрий 5 1
|Семенова Юлия 3 1
|Янов Евгений 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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