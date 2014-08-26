Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Clone Клонирование
|26.08.2014
|Атака клонов: как отличить китайскую подделку от брендового смартфона
|11.09.2008
|Социальные сети: клоны неистребимы?
|28.11.2007
|Обзор F.E.A.R. Perseus Mandate. Узаконенное клонирование
|15.08.2006
|США начали выпуск уязвимых электронных паспортов
|20.07.2005
|Корейцы обучат японцев клонированию
|23.05.2005
|Человеческие клоны пустят на органы
|23.05.2005
|Человеческие клоны пустят на органы
|11.04.2003
|Человека клонировать невозможно?
|11.04.2003
|Человека клонировать невозможно?
|20.01.2003
|Страсти вокруг ДНК
|27.12.2002
|Родился первый в мире клон человека?
|27.12.2002
|Родился первый в мире клон человека?
|22.08.2002
|Телекоммуникации: Клонирование SIM-карт — новый вид подпольного бизнеса?
Публикаций - 73, упоминаний - 84
Clone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Черемных Андрей 29 1
|Goodenough John - Гуденаф Джон 4 1
|Вислоцкий Илья 8 1
|Бахур Владимир 11 1
|Демидов Михаил 132 1
|Зенкин Денис 262 1
|Хрусталь Оксана 25 1
|Носик Антон 100 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 1
|Гуревич Михаил 40 1
|Лахова Олеся 35 1
|Гуляева Татьяна 36 1
|Лебедев Артём 9 1
|Туганбаев Аскар 7 1
|Гледенов Роберт 6 1
|Siber Richard - Сайбер Ричард 1 1
|Анохин Павел 13 1
|Щербаков Александр 6 1
|Рогдев Алексей 3 1
|Круковер Илья 2 1
|Путин Владимир 2491 1
|Водясов Алексей 110 1
|Дуров Павел 226 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 994 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 283 1
|Галушкин Олег 172 1
|Савельев Михаил 39 1
|Чернов Александр 11 1
|Титов Алексей 16 1
|Смирнов Владимир 34 1
|Минасян Вартан 13 1
|Князева Мария 15 1
|Шарапова Мария 15 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2247 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10420 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 835 2
|ScienceDaily 399 2
|NEWSru.com 219 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5717 1
|CNews - ZOOM.CNews 1388 1
|SamMobile 41 1
|Telegraph 196 1
|Silicon.com 354 1
|CNews RND - R&D.CNews 2111 1
|IDC - International Data Corporation 4587 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
|Markets&Markets Research 95 1
|ABI Research 230 1
|Forrester Research 802 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru