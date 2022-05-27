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Clone Клонирование

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.05.2022 «Гостех» будет клонировать облачное ПО, потому что американцы не дают его обновить

уп к репозиторию GitHub действительно обнаружились. По его словам, решить проблему можно при помощи клонирования и регулярной синхронизации репозитория GitHub с ядром Terraform. Сейчас провайде
05.07.2017 Искусственный интеллект научился клонировать высшие организмы

еликатных процессах сравнимы «как жесткий шлепок и мягкое нажатие».   Нежные руки роботовВ процессе клонирования свиней, проведенного в сотрудничестве с Институтом животноводства и ветеринарног
20.03.2017 Начались продажи устройства для клонирования кредитных карт, лежащих в чужом кармане

енники продавали похожее устройство, но с более скромными характеристиками: их Infusion X5 позволял клонировать до 15 карт в секунду. Для успешного клонирования необходимо было, чтобы устройств
26.11.2015 Китай запускает гигантскую фабрику клонов

oyaLife решилась на смелый эксперимент —  ликвидировать нехватку мяса с помощью новейших технологий клонирования. Производство говядины —  самая ресурсоемкая отрасль сельхозпроизводства. Выращи
22.04.2015 Paragon Software выпустила новое решение для виртуализации, клонирования и миграции системы и данных

отдельных разделов. В отличие от простого копирования данных, Drive Copy 15 Professional позволяет клонировать всю информацию на диске, включая стандартный загрузочный код и другие системные с
26.08.2014 Атака клонов: как отличить китайскую подделку от брендового смартфона

ток. Игрушки, бытовая электроника, телевизоры и даже реактивные истребители — в общем, понятно, что клонировать телефон или смартфон при таких масштабах проще простого. Конечно, есть вполне ува
18.01.2011 Возродить мамонта собираются японские ученые

лабораторий. По словам Иритани, все необходимые приготовления к процедуре клонирования уже сделаны. Клонировать мамонта исследователи собираются с помощью стандартной процедуры, в ходе которой

29.10.2008 В Париже под эгидой ЮНЕСКО обсуждается проблема клонирования человека

сеобщей декларации о биоэтике и правах человека. Сегодня они обсудят вопросы, связанные с проблемой клонирования человека и международными механизмами контроля над ним. МКБ первым начал занимат
01.10.2008 Треть россиян согласны клонироваться: социологический опрос

вечества, какие виды клонирования следует разрешить и стоит ли в случае появления такой возможности клонировать собственный организм – все эти вопросы были заданы респондентам в ходе социологич
11.09.2008 Социальные сети: клоны неистребимы?

о, как один коллектив сделал успешный сервис, а потом тысячи людей по всему миру начали его активно клонировать. Востребованные продукты и сервисы обзаводятся "зеркалами", количество которых ра
01.02.2008 Папа Римский осудил клонирование человека

Папа Римский Бенедикт XVI обратился к членам Совета Ватикана с заявлением, в котором осудил клонирование человека, использование эмбриональных человеческих стволовых клеток и исследования в области искусственного оплодотворения. Папа Римский назвал их "нарушением человеческого достоин
11.01.2008 В Нью-Йорке клонируют исторические деревья

Как сообщает Associated Pres, муниципалитет Нью-Йорка заключил с компанией Bartlett Tree Experts соглашение, предусматривающее клонирование первых 25 "исторических" деревьев - дубов и тополей. В дальнейшем предусматривается на базе полученных генетических копий деревьев организовать щирокомасштабное распространение в Н
28.11.2007 Обзор F.E.A.R. Perseus Mandate. Узаконенное клонирование

квелами (проще говоря, клонами) почти страшного, без пяти минут гениального шутера 2005 года F.E.A.R.. Об одном из них, Perseus Mandate, и пойдет речь сегодня.Читайте: Обзор F.E.A.R. Perseus Mandate. Узаконенное клонирование.
19.11.2007 Получены клонированные эмбрионы из тканей взрослого примата

жности, этические нормы и сомнения в подлинности проведенных исследований. Благодаря новой методике клонирования ученые уже создали десятки клонированных эмбрионов обезьян. Жизнеспособные клони
24.07.2007 Китай заявляет о приоритете в клонировании кролика

изучению животных в Шанхае. Впервые ученые в 1996 году клонировали овцу (овечка Долли), затем стали клонировать мышей, рогатый скот и других животных. Малайзия даже пробует клонировать н
07.06.2007 Конгресс США отклонил билль о клонировании человека

я голосовали республиканцы. «Этот документ не запрещает клонирование полностью, исследователи могут клонировать человека, убивать и калечить человеческих зародышей», - сказал республиканец Крис
12.01.2007 Близится эпоха "человекокроликов"?

ения об этической правомочности их реализации. Суть проблемы состоит в следующем: ученые предложили клонировать химерные эмбрионы на основе зародышей коров или кроликов для получения достаточно
29.09.2006 Московские таксисты начнут клонировать кредитки?

упермаркете, что обеспечивает безопасность транзакции. Однако «продвинутый» в ИТ, недобросовестный таксист может установить рядом со считывающим терминалом, либо в нем самом, дублирующий терминал для клонирования кредиток. Впоследствии эти клоны можно будет использовать для снятия денег с банковского счета пассажира. "Использование банковских карт все меньше ограничивается снятием наличных

15.08.2006 США начали выпуск уязвимых электронных паспортов

днему слову техники?», — добавляет Денис Зенкин. "Теоретически, взломать или, по крайней мере, клонировать можно практически все. Но есть некоторые оговорки, связанные с технологией обрабо
07.08.2006 Е-паспорта откроют эру точечного террора?

ащищается целостность информации, хранимой на чипах в паспортах. Другими словами, хотя данные можно клонировать простым сканированием RFID-маркера, саму информацию изменить нельзя. Г-н Грюнваль
18.07.2006 Разработан дешевый "ручной" метод клонирования

По информации Newscientist, прошел испытания новый метод клонирования, в два раза более эффективный и в десять раз более дешевый, чем использовавшийся
18.07.2006 Разработан дешевый "ручной" метод клонирования

По информации Newscientist, прошел испытания новый метод клонирования, в два раза более эффективный и в десять раз более дешевый, чем использовавшийся
24.11.2005 Пионер клонирования пойман на лжи

ие яйцеклетки, взятые у своих собственных сотрудниц, для проведения научных экспериментов в области клонирования. «Я крайне сожалею, что вынужден публично произносить слова стыда и позора», - з
24.11.2005 Пионер клонирования пойман на лжи

ие яйцеклетки, взятые у своих собственных сотрудниц, для проведения научных экспериментов в области клонирования. «Я крайне сожалею, что вынужден публично произносить слова стыда и позора», - з
20.07.2005 Корейцы обучат японцев клонированию

ь законы об исследованиях стволовых клеток зародышей человека и применении их для «терапевтического клонирования». Перед этим японцы изучат юридический опыт Южной Кореи. Южную Корею сейчас можн
23.05.2005 Британцы клонировали человека

Британским ученым из университета Ньюкасл (Newcastle) удалось клонировать человека, сообщила The Times в конце прошлой недели. Группа ученых создала 3 клон
23.05.2005 Человеческие клоны пустят на органы

живым существом или его предтечей. С другой — утверждается, что «клон прожил 5 дней». Проблема клонирования человека осознается и специалистами, и общественным мнением как одна из фундамен
23.05.2005 Британцы клонировали человека

Британским ученым из университета Ньюкасл (Newcastle) удалось клонировать человека, сообщила The Times в конце прошлой недели. Группа ученых создала 3 клон
23.05.2005 Человеческие клоны пустят на органы

живым существом или его предтечей. С другой — утверждается, что «клон прожил 5 дней». Проблема клонирования человека осознается и специалистами, и общественным мнением как одна из фундамен
01.03.2005 Электронные паспорта не защищены от клонирования

— Результаты исследований показывают, что удаленное сканирование широко распространенных ныне RFID-ярлыков, позволяющее создавать их идентичные копии, возможно уже сегодня. Становится возможным „клонировать“ оригиналы». RSA предсказывает рост спроса на системы пользовательской идентификации на базе радиочастотных устройств — как для обеспечения защиты компьютерных сетей, так и для
24.12.2004 В США начались продажи клонов домашних животных

ания. Работа фирмы финансируется миллиардером Джоном Сперлингом (John Sperling), который собирается клонировать свою собаку, сообщил Reuters.
24.12.2004 В США начались продажи клонов домашних животных

ания. Работа фирмы финансируется миллиардером Джоном Сперлингом (John Sperling), который собирается клонировать свою собаку, сообщил Reuters.
19.01.2004 В Британии женщине имплантировали клонированный эмбрион

к этой информации. По словам министра здравоохранения страны Джона Рейда, в Великобритании попытки клонировать детей запрещены и являются "вопиющим актом злоупотребления генетической наукой".

19.01.2004 В Британии женщине имплантировали клонированный эмбрион

к этой информации. По словам министра здравоохранения страны Джона Рейда, в Великобритании попытки клонировать детей запрещены и являются "вопиющим актом злоупотребления генетической наукой".

15.08.2003 Ученые вырастили эмбрион гибрида кролика и человека

Ученые Китая впервые применили технику клонирования для создания гибридных эмбрионов, в которых содержится смесь ДНК человека и крол
15.08.2003 Ученые вырастили эмбрион гибрида кролика и человека

Ученые Китая впервые применили технику клонирования для создания гибридных эмбрионов, в которых содержится смесь ДНК человека и крол
30.05.2003 В Москве родился первый клонированный мул

ихся проблемой клонирования мулов, сказал, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет клонировать лошадей. До того как воспроизвести Драгоценность Айдахо, ученые совершили 307 поп
30.05.2003 В Москве родился первый клонированный мул

ихся проблемой клонирования мулов, сказал, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет клонировать лошадей. До того как воспроизвести Драгоценность Айдахо, ученые совершили 307 поп
11.04.2003 Человека клонировать невозможно?

доровыми они рождались редко. Исследователи из университета Питтсбургской школы медицины попытались клонировать макаку-резус с помощью технологии, использовавшейся при создании клона знаменитой
11.04.2003 Человека клонировать невозможно?

доровыми они рождались редко. Исследователи из университета Питтсбургской школы медицины попытались клонировать макаку-резус с помощью технологии, использовавшейся при создании клона знаменитой

Публикаций - 540, упоминаний - 752

Clone и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 56
Broadcom - VMware 2610 40
Google LLC 12690 35
Oracle Corporation 7074 33
Apple Inc 13156 32
NetApp - Network Appliance 667 24
Intel Corporation 12811 21
Samsung Electronics 11065 20
SAP SE 5601 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 15
Meta Platforms - Facebook 4621 15
HP Inc. 5883 15
Dell EMC 5180 14
9594 13
THQ 299 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 12
Cisco Systems 5372 12
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Yandex - Яндекс 9216 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 10
Ростелеком 10948 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
Microsoft Corporation - GitHub 1075 9
LG Electronics 3735 8
SAS Institute 1082 8
Hitachi - Хитачи 1501 8
Telegram Group 2940 8
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 8
Nvidia Corp 4002 8
Huawei 4677 7
Red Hat 1378 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 7
Xiaomi - Сяоми 2232 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Citrix Systems 868 6
Dropbox 527 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
eBay Inc 1640 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Евросеть 1421 5
Genetic Savings & Clone 4 4
Почта России ПАО 2370 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Visa International 1993 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Illumina 12 3
Резонанс НПП 407 2
Prudential Financial 52 2
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 2
Southwest Airlines - авиакомпания 17 2
WORX 6 2
Финам ИК - E-generator - Интернет холдинг Е-Генератор - АМК Е-Генератор 18 2
MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 2
Газпром ПАО 1493 2
Связной ГК 1401 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Tesla Motors 461 2
Газпром нефть 725 2
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Лента - Утконос 180 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
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