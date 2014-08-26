Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 71187
ИКТ 6580
Организации 4600
Ведомства 1383
Ассоциации 512
Технологии 2546
Системы 15040
Персоны 24590
География 1306
Статьи 845
Пресса 748
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1034
Мероприятия 750

Clone Клонирование



26.08.2014 Атака клонов: как отличить китайскую подделку от брендового смартфона
11.09.2008 Социальные сети: клоны неистребимы?
28.11.2007 Обзор F.E.A.R. Perseus Mandate. Узаконенное клонирование
15.08.2006 США начали выпуск уязвимых электронных паспортов
20.07.2005 Корейцы обучат японцев клонированию
23.05.2005 Человеческие клоны пустят на органы
23.05.2005 Человеческие клоны пустят на органы
11.04.2003 Человека клонировать невозможно?
11.04.2003 Человека клонировать невозможно?
20.01.2003 Страсти вокруг ДНК
27.12.2002 Родился первый в мире клон человека?
27.12.2002 Родился первый в мире клон человека?
22.08.2002 Телекоммуникации: Клонирование SIM-карт — новый вид подпольного бизнеса?

Публикаций - 73, упоминаний - 84

Clone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22117 7
Transcend Information 66 5
Samsung Electronics 9175 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7947 3
Cisco Systems 4692 3
IBM - International Business Machines Corp 8832 3
HP Inc. 5249 3
Corel Corporation 331 2
SAS Institute 811 2
LG Electronics 3268 2
Apple Inc 10446 2
VMware 2007 2
GitHub 471 2
Telegram Group 718 2
Huawei 3111 2
SEQ - SEC Consult Services 1355 2
Siemens AG - Siemens Group 2273 2
Wacom 128 2
Xiaomi 1021 2
Meta - Facebook 4185 2
Lenovo Group 2035 2
JetBrains 42 1
ГКС - Группа компаний Систематика 295 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 720 1
Nano Diamond Battery 4 1
Stack Group - Стек Групп 123 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 797 1
Google LLC 9918 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 43 1
Ubisoft 731 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 48 1
Аксистем - Axistem 25 1
Программный продукт ГК 3724 1
Sigfox 11 1
Wectech - Вектек 2 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7619 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2303 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6399 1
Микрон - Micron 795 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8664 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 784 2
Illumina 10 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5063 2
Tesla Motors 268 1
eBay Inc 1571 1
LinkedIn 554 1
Евросеть 1391 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 219 1
SoftBank Group 232 1
Точка 731 1
АТАК - сеть магазинов 1107 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 66 1
Dixis - Диксис 343 1
Евросеть Техмаркет 76 1
Харьковский метрополитен 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1915 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8237 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1852 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2646 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 438 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 138 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 452 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7705 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2418 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2185 1
Правительство РФ 7241 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2187 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 85 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32559 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8372 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 4534 5
Виртуализация 472 5
S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности - технология оценки состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 24 5
Secure Erase - надежное удаление данных 9 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 364 5
Сервер - Серверные платформы 3795 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7677 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 15784 4
TRIM Enable SSD 4 4
DDR - Double data rate 2391 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3893 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6763 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5845 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2065 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3128 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6710 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1405 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 680 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 186 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5496 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1465 3
LDPC - Low-Density Parity Check - Алгоритм выявления и исправления ошибок 17 3
NAND 3D flash memory 117 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 998 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 368 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2132 3
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 356 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10301 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1219 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1338 2
DWG - Формат чертежей САПР AutoCAD 50 2
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 256 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5933 2
НИР - Научно-исследовательская работа 313 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4362 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 305 2
NAND flash memory - флеш-память 454 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2106 2
Spectec TRIM 116 5
Transcend SSD Scope 8 5
Microsoft Windows 10 11265 4
Apple iOS 6315 3
Google Android 11730 3
Transcend MTE - серия SSD 2 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1040 2
Microsoft Skype 1899 2
Google Chrome - браузер 1229 2
Google Play - Google Store - Android Market 2672 2
Microsoft Surface - Планшет 360 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2595 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1498 2
Corel Photo-Paint - Графический редактор 24 2
Apple iTunes Store 1041 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 109 2
Corel Font Manager 4 2
Corel CONNECT 11 2
Corel CAPTURE 14 2
Corel PowerTrace 11 2
Autodesk AutoCAD DXF 25 2
AHCI - Advanced Host Controller Interface - Механизм подключения накопителей Serial ATA 2 1
KRM - Karma - токены криптовалюты - децентрализованная платформа P2P-кредитования 16 1
Tesla Model S 63 1
WhatsApp Messenger 714 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 156 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
Samsung One UI 49 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1327 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 188 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 816 1
Snapchat 93 1
Statista 109 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6027 1
Apple iPhone 5 734 1
Google YouTube - Видеохостинг 2207 1
Microsoft Windows 7 1768 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 269 1
Apple macOS 1384 1
Samsung Galaxy 585 1
Черемных Андрей 29 1
Goodenough John - Гуденаф Джон 4 1
Вислоцкий Илья 8 1
Бахур Владимир 11 1
Демидов Михаил 132 1
Зенкин Денис 262 1
Хрусталь Оксана 25 1
Носик Антон 100 1
Москалева Татьяна 73 1
Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 1
Гуревич Михаил 40 1
Лахова Олеся 35 1
Гуляева Татьяна 36 1
Лебедев Артём 9 1
Туганбаев Аскар 7 1
Гледенов Роберт 6 1
Siber Richard - Сайбер Ричард 1 1
Анохин Павел 13 1
Щербаков Александр 6 1
Рогдев Алексей 3 1
Круковер Илья 2 1
Путин Владимир 2491 1
Водясов Алексей 110 1
Дуров Павел 226 1
Jobs Steve - Джобс Стив 994 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 283 1
Галушкин Олег 172 1
Савельев Михаил 39 1
Чернов Александр 11 1
Титов Алексей 16 1
Смирнов Владимир 34 1
Минасян Вартан 13 1
Князева Мария 15 1
Шарапова Мария 15 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44650 14
Россия - Российская федерация - РФ 102794 11
Того - Тоголезская Республика 13820 7
Япония 9569 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12646 6
Германия - Федеративная Республика 8351 5
Франция - Французская Республика 5431 4
Южная Корея - Республика 3933 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11000 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32202 4
Канада 3124 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12695 3
США - Калифорния 3360 3
Земля - планета Солнечной системы 6997 3
Италия - Итальянская Республика 3120 3
Канада - Квебек 65 2
Бразилия - Федеративная Республика 1918 2
США - Флорида 731 2
Америка 1955 2
Саудовская Аравия - Королевство 490 2
Индия - Республика 4182 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11995 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1897 2
Европа 10322 2
Южная Корея - Сеул 318 2
Индия - Махараштра - Мумбаи 102 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 253 1
Луна 1173 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 348 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 730 1
Китай - Шанхай 614 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 891 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 566 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 569 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 366 1
США - Огайо 265 1
Азия Восточная 62 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 81 1
США - Колорадо - Денвер 118 1
США - Пенсильвания 344 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6415 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2340 2
Мошенничество 894 2
Торговля розничная - Ритейл 1767 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2361 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7082 2
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 189 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1122 1
Информационное общество - Государственная программа 1162 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 6747 1
Банковский сектор экономики 3317 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 449 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1523 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 43 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 501 1
Частный сектор 45 1
Болезнь Паркинсона 101 1
"китайфон" 18 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 713 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1173 1
Русский язык 4062 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 167 1
Геном человека 9 1
Пиратство - Авторское право 355 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 269 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 331 1
Великая Отечественная война 200 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2463 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1944 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2247 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10420 3
Коммерсантъ - Издательский дом 835 2
ScienceDaily 399 2
NEWSru.com 219 2
Thomson Reuters - Рейтер 5717 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 1
SamMobile 41 1
Telegraph 196 1
Silicon.com 354 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
IDC - International Data Corporation 4587 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
Markets&Markets Research 95 1
ABI Research 230 1
Forrester Research 802 1
University of Pittsburgh - School of Medicine - Питтсбургская школа медицины - Медицинская школа Университета Питтсбурга 3 2
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 3 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 434 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 216 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 223 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 215 1
University of Bristol - Бристольский университет 65 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 39 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 143 1
РАН - Российская академия наук 1290 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
Black Hat - Конференция 73 1
Microsoft Build - конференция 35 1
Kaspersky Start 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для домашних тренировок: выбор ZOOM

8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор робота-пылесоса 360 S10: флагман со скрытым лидаром и 3D-сканированием

Показать еще

Наука

Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022