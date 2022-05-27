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Clone Клонирование
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.05.2022
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«Гостех» будет клонировать облачное ПО, потому что американцы не дают его обновить
уп к репозиторию GitHub действительно обнаружились. По его словам, решить проблему можно при помощи клонирования и регулярной синхронизации репозитория GitHub с ядром Terraform. Сейчас провайде
|05.07.2017
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Искусственный интеллект научился клонировать высшие организмы
еликатных процессах сравнимы «как жесткий шлепок и мягкое нажатие». Нежные руки роботовВ процессе клонирования свиней, проведенного в сотрудничестве с Институтом животноводства и ветеринарног
|20.03.2017
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Начались продажи устройства для клонирования кредитных карт, лежащих в чужом кармане
енники продавали похожее устройство, но с более скромными характеристиками: их Infusion X5 позволял клонировать до 15 карт в секунду. Для успешного клонирования необходимо было, чтобы устройств
|26.11.2015
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Китай запускает гигантскую фабрику клонов
oyaLife решилась на смелый эксперимент — ликвидировать нехватку мяса с помощью новейших технологий клонирования. Производство говядины — самая ресурсоемкая отрасль сельхозпроизводства. Выращи
|22.04.2015
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Paragon Software выпустила новое решение для виртуализации, клонирования и миграции системы и данных
отдельных разделов. В отличие от простого копирования данных, Drive Copy 15 Professional позволяет клонировать всю информацию на диске, включая стандартный загрузочный код и другие системные с
|26.08.2014
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Атака клонов: как отличить китайскую подделку от брендового смартфона
ток. Игрушки, бытовая электроника, телевизоры и даже реактивные истребители — в общем, понятно, что клонировать телефон или смартфон при таких масштабах проще простого. Конечно, есть вполне ува
|18.01.2011
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Возродить мамонта собираются японские ученые
лабораторий. По словам Иритани, все необходимые приготовления к процедуре клонирования уже сделаны. Клонировать мамонта исследователи собираются с помощью стандартной процедуры, в ходе которой
|29.10.2008
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В Париже под эгидой ЮНЕСКО обсуждается проблема клонирования человека
сеобщей декларации о биоэтике и правах человека. Сегодня они обсудят вопросы, связанные с проблемой клонирования человека и международными механизмами контроля над ним. МКБ первым начал занимат
|01.10.2008
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Треть россиян согласны клонироваться: социологический опрос
вечества, какие виды клонирования следует разрешить и стоит ли в случае появления такой возможности клонировать собственный организм – все эти вопросы были заданы респондентам в ходе социологич
|11.09.2008
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Социальные сети: клоны неистребимы?
о, как один коллектив сделал успешный сервис, а потом тысячи людей по всему миру начали его активно клонировать. Востребованные продукты и сервисы обзаводятся "зеркалами", количество которых ра
|01.02.2008
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Папа Римский осудил клонирование человека
Папа Римский Бенедикт XVI обратился к членам Совета Ватикана с заявлением, в котором осудил клонирование человека, использование эмбриональных человеческих стволовых клеток и исследования в области искусственного оплодотворения. Папа Римский назвал их "нарушением человеческого достоин
|11.01.2008
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В Нью-Йорке клонируют исторические деревья
Как сообщает Associated Pres, муниципалитет Нью-Йорка заключил с компанией Bartlett Tree Experts соглашение, предусматривающее клонирование первых 25 "исторических" деревьев - дубов и тополей. В дальнейшем предусматривается на базе полученных генетических копий деревьев организовать щирокомасштабное распространение в Н
|28.11.2007
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Обзор F.E.A.R. Perseus Mandate. Узаконенное клонирование
квелами (проще говоря, клонами) почти страшного, без пяти минут гениального шутера 2005 года F.E.A.R.. Об одном из них, Perseus Mandate, и пойдет речь сегодня.Читайте: Обзор F.E.A.R. Perseus Mandate. Узаконенное клонирование.
|19.11.2007
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Получены клонированные эмбрионы из тканей взрослого примата
жности, этические нормы и сомнения в подлинности проведенных исследований. Благодаря новой методике клонирования ученые уже создали десятки клонированных эмбрионов обезьян. Жизнеспособные клони
|24.07.2007
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Китай заявляет о приоритете в клонировании кролика
изучению животных в Шанхае. Впервые ученые в 1996 году клонировали овцу (овечка Долли), затем стали клонировать мышей, рогатый скот и других животных. Малайзия даже пробует клонировать н
|07.06.2007
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Конгресс США отклонил билль о клонировании человека
я голосовали республиканцы. «Этот документ не запрещает клонирование полностью, исследователи могут клонировать человека, убивать и калечить человеческих зародышей», - сказал республиканец Крис
|12.01.2007
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Близится эпоха "человекокроликов"?
ения об этической правомочности их реализации. Суть проблемы состоит в следующем: ученые предложили клонировать химерные эмбрионы на основе зародышей коров или кроликов для получения достаточно
|29.09.2006
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Московские таксисты начнут клонировать кредитки?
упермаркете, что обеспечивает безопасность транзакции. Однако «продвинутый» в ИТ, недобросовестный таксист может установить рядом со считывающим терминалом, либо в нем самом, дублирующий терминал для клонирования кредиток. Впоследствии эти клоны можно будет использовать для снятия денег с банковского счета пассажира. "Использование банковских карт все меньше ограничивается снятием наличных
|15.08.2006
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США начали выпуск уязвимых электронных паспортов
днему слову техники?», — добавляет Денис Зенкин. "Теоретически, взломать или, по крайней мере, клонировать можно практически все. Но есть некоторые оговорки, связанные с технологией обрабо
|07.08.2006
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Е-паспорта откроют эру точечного террора?
ащищается целостность информации, хранимой на чипах в паспортах. Другими словами, хотя данные можно клонировать простым сканированием RFID-маркера, саму информацию изменить нельзя. Г-н Грюнваль
|18.07.2006
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Разработан дешевый "ручной" метод клонирования
По информации Newscientist, прошел испытания новый метод клонирования, в два раза более эффективный и в десять раз более дешевый, чем использовавшийся
|18.07.2006
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Разработан дешевый "ручной" метод клонирования
По информации Newscientist, прошел испытания новый метод клонирования, в два раза более эффективный и в десять раз более дешевый, чем использовавшийся
|24.11.2005
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Пионер клонирования пойман на лжи
ие яйцеклетки, взятые у своих собственных сотрудниц, для проведения научных экспериментов в области клонирования. «Я крайне сожалею, что вынужден публично произносить слова стыда и позора», - з
|24.11.2005
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Пионер клонирования пойман на лжи
ие яйцеклетки, взятые у своих собственных сотрудниц, для проведения научных экспериментов в области клонирования. «Я крайне сожалею, что вынужден публично произносить слова стыда и позора», - з
|20.07.2005
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Корейцы обучат японцев клонированию
ь законы об исследованиях стволовых клеток зародышей человека и применении их для «терапевтического клонирования». Перед этим японцы изучат юридический опыт Южной Кореи. Южную Корею сейчас можн
|23.05.2005
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Британцы клонировали человека
Британским ученым из университета Ньюкасл (Newcastle) удалось клонировать человека, сообщила The Times в конце прошлой недели. Группа ученых создала 3 клон
|23.05.2005
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Человеческие клоны пустят на органы
живым существом или его предтечей. С другой — утверждается, что «клон прожил 5 дней». Проблема клонирования человека осознается и специалистами, и общественным мнением как одна из фундамен
|23.05.2005
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Британцы клонировали человека
Британским ученым из университета Ньюкасл (Newcastle) удалось клонировать человека, сообщила The Times в конце прошлой недели. Группа ученых создала 3 клон
|23.05.2005
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Человеческие клоны пустят на органы
живым существом или его предтечей. С другой — утверждается, что «клон прожил 5 дней». Проблема клонирования человека осознается и специалистами, и общественным мнением как одна из фундамен
|01.03.2005
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Электронные паспорта не защищены от клонирования
— Результаты исследований показывают, что удаленное сканирование широко распространенных ныне RFID-ярлыков, позволяющее создавать их идентичные копии, возможно уже сегодня. Становится возможным „клонировать“ оригиналы». RSA предсказывает рост спроса на системы пользовательской идентификации на базе радиочастотных устройств — как для обеспечения защиты компьютерных сетей, так и для
|24.12.2004
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В США начались продажи клонов домашних животных
ания. Работа фирмы финансируется миллиардером Джоном Сперлингом (John Sperling), который собирается клонировать свою собаку, сообщил Reuters.
|24.12.2004
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В США начались продажи клонов домашних животных
ания. Работа фирмы финансируется миллиардером Джоном Сперлингом (John Sperling), который собирается клонировать свою собаку, сообщил Reuters.
|19.01.2004
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В Британии женщине имплантировали клонированный эмбрион
к этой информации. По словам министра здравоохранения страны Джона Рейда, в Великобритании попытки клонировать детей запрещены и являются "вопиющим актом злоупотребления генетической наукой".
|19.01.2004
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В Британии женщине имплантировали клонированный эмбрион
к этой информации. По словам министра здравоохранения страны Джона Рейда, в Великобритании попытки клонировать детей запрещены и являются "вопиющим актом злоупотребления генетической наукой".
|15.08.2003
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Ученые вырастили эмбрион гибрида кролика и человека
Ученые Китая впервые применили технику клонирования для создания гибридных эмбрионов, в которых содержится смесь ДНК человека и крол
|15.08.2003
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Ученые вырастили эмбрион гибрида кролика и человека
Ученые Китая впервые применили технику клонирования для создания гибридных эмбрионов, в которых содержится смесь ДНК человека и крол
|30.05.2003
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В Москве родился первый клонированный мул
ихся проблемой клонирования мулов, сказал, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет клонировать лошадей. До того как воспроизвести Драгоценность Айдахо, ученые совершили 307 поп
|30.05.2003
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В Москве родился первый клонированный мул
ихся проблемой клонирования мулов, сказал, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет клонировать лошадей. До того как воспроизвести Драгоценность Айдахо, ученые совершили 307 поп
|11.04.2003
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Человека клонировать невозможно?
доровыми они рождались редко. Исследователи из университета Питтсбургской школы медицины попытались клонировать макаку-резус с помощью технологии, использовавшейся при создании клона знаменитой
|11.04.2003
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Человека клонировать невозможно?
доровыми они рождались редко. Исследователи из университета Питтсбургской школы медицины попытались клонировать макаку-резус с помощью технологии, использовавшейся при создании клона знаменитой
Clone и организации, системы, технологии, персоны:
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