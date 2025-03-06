Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чернов Дмитрий
Чернов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ковнир Евгений 75 1
|Собянин Сергей 395 1
|Муравлев Александр 15 1
|Саввин Антон 18 1
|Баринов Игорь 11 1
|Потоцкий Михаил 15 1
|Пашков Михаил 4 1
|Чернов Дмитрия 1 1
|Свистунов Павел 2 1
|Кузина Ирина 2 1
|Голубцов Вадим 2 1
|Дырмовский Дмитрий 131 1
|Метелин Арсений 3 1
|Балукина Галина 2 1
|Паршуткина Юлия 1 1
|Колокольцев Владимир 40 1
|Чистова Евгения 20 1
|Волк Ирина 20 1
|Решетин Олег 43 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
|РИА Новости 925 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.