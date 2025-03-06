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Чернов Дмитрий


06.03.2025 Олег Решетин возглавит Блок по продуктам и развитию отношений с клиентами розничного бизнеса «Билайна» 1
15.10.2024 Началась охота за аккаунтами россиян в WhatsApp* 1
15.10.2024 В «Билайн» рассказали о новом виде мошенничества в мессенджерах 1
01.10.2024 В пять раз снизилась обращаемость в «Билайн» по теме телефонного мошенничества среди клиентов старше 60 лет 1
16.04.2024 Знай, кто звонит: как технологии билайна помогают отличить сотрудников оператора от мошенников 1
09.02.2024 «Билайн» улучшает сервисы обслуживания клиентов с помощью речевой аналитики группы ЦРТ 1
08.06.2023 80% ипотечных сделок «Сбера» одобряют роботы-юристы «Домклика» 1
12.09.2016 Минкомсвязи назначило главного по высоким технологиям 1
02.02.2016 Новый «департамент импортозамещения» Минкомсвязи возглавил экс-техдиректор «Электронной Москвы» 2
02.02.2016 Дмитрий Чернов назначен директором Департамента развития высоких технологий Минкомсвязи России 2
01.10.2015 "СФЕРА-Антарктида" будет искать галактические лучи в Антарктиде 1
02.06.2015 Дмитрий Чернов - Кризис не повлиял на рынок ЦОД 1
31.10.2014 Власти Москвы начали ставить на учет «воздушные» интернет-кабели 1
28.10.2014 Дмитрий Чернов - SaaS-проект проще и выгоднее для заказчика 1
08.04.2013 Как снизить затраты на ИТ и повысить их КПД 1
28.07.2011 Xerox выпустил новую версию решения для контроля печати в СМБ-компаниях 1
14.01.2010 Xerox выпустила терминалы UltraLight для систем управления офисной печатью SafeQ 2
16.04.2002 Группа компаний "Сибкон" решила развивать свой бизнес в Европейской части России 1

Публикаций - 18, упоминаний - 21

Чернов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8786 6
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 6
Ростех - Контур ТПО - Контур Томское производственное объединение 4 3
Xerox 1140 2
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 2
Telegram Group 2044 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 722 1
МТС Эльф 19 1
Ростех - Автоматика Концерн 1649 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 1
YSoft 14 1
Microsoft Corporation 24695 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 424 1
Meta Platforms 66 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 3
РЖД - Российские железные дороги 1916 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
ЦентрОбувь ТД 28 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Unsplash 855 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2534 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2765 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5983 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 1
Электронная Москва АО 28 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3298 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5490 1
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24641 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7130 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4049 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20796 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16070 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11168 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5106 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11148 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1183 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1781 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 2
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12635 2
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Clone - Клонирование 494 2
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DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 712 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12842 1
YSoft SafeQ 26 2
Microsoft Exchange 1745 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 309 1
Обращения граждан 229 1
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МГУ - НИИЯФ - СФЕРА-Антарктида 1 1
Системы документооборота - СЭД Практика 6 1
Rakuten Viber 628 1
WhatsApp Messenger 1093 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5271 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 724 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 392 1
Минцифры РФ - Госключ 144 1
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Ковнир Евгений 75 1
Собянин Сергей 395 1
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Саввин Антон 18 1
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Потоцкий Михаил 15 1
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Чернов Дмитрия 1 1
Свистунов Павел 2 1
Кузина Ирина 2 1
Голубцов Вадим 2 1
Дырмовский Дмитрий 131 1
Метелин Арсений 3 1
Балукина Галина 2 1
Паршуткина Юлия 1 1
Колокольцев Владимир 40 1
Чистова Евгения 20 1
Волк Ирина 20 1
Решетин Олег 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 7
Россия - СФО - Томская область - Томск 938 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 893 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 92 2
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Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1554 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
Ближний Восток 2955 1
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РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 3 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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