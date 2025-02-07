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Чистова Евгения



07.02.2025 «Билайн» и ИТМО открывают совместную дисциплину по устойчивому развитию в ИТ- и телеком-отраслях 1
01.10.2024 В пять раз снизилась обращаемость в «Билайн» по теме телефонного мошенничества среди клиентов старше 60 лет 1
20.07.2024 День благотворительной подписки: помогаем вместе с билайном 1
26.04.2024 «Билайн» разработал автоматизированное решение для расчета углеродного следа от ИТ-приложений 1
08.04.2024 билайн и Гринтех ИТМО продолжат работу по поиску решений для экологических задач 1
07.02.2024 «Билайн» и «Московское долголетие» определили влияние цифровизации на качество жизни старшего поколения 1
27.12.2022 «Национальное рейтинговое агентство» присвоило «Вымпелкому» ESG-рейтинг АА.esg 1
11.11.2022 «билайн» внедряет «ясный язык» для клиентов с особенностями восприятия информации 1
08.09.2022 AK&M присвоило высший рейтинг ESG-отчетности «ВымпелКома» 1
17.08.2022 «билайн» открыл горячую линию для благотворительной акции «Дети вместо цветов» фонда «Вера» 1
06.07.2022 «Эверлэнд» и «билайн» запускают мотивационную школу для молодых людей с инвалидностью по зрению 1
21.07.2021 «Билайн» поддержит улучшение технологии цифрового доступа для незрячих клиентов 1
10.12.2019 Everland и «Билайн» запустили платформу для трудоустройства людей с инвалидностью 1
22.11.2019 «Билайн» и «Лиза алерт» разработали приложение для поиска пожилых людей в городе 1
17.04.2019 Everland и «Билайн» запустят онлайн-платформу для обучения и трудоустройства людей с инвалидностью 1
30.04.2015 Стоимость SMS-рассылок абонентам «Билайна», МТС и «Мегафона» подорожала в несколько раз 1
03.12.2014 «Билайн» оборудует офисы для слабовидящих людей 1
25.09.2013 «Билайн» и ПСО «Лиза Алерт» запустили проект «Дети дома» 1
16.08.2013 «Билайн» заявил, что пользователи iPhone 5 в опасности 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Чистова Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8758 18
ESG - Enterprise Strategy Group 239 4
МегаФон 8891 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12687 1
Apple Inc 12124 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2904 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
Devino Telecom - Девино Телеком 17 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3932 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 6
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7348 2
Пространство равных возможностей АНО 2 2
Лента - Сеть розничной торговли 2088 2
ВкусВилл - Избёнка 158 1
Совкомбанк ПАО 258 1
Спецтехноприбор 1 1
Вера - Благотворительный фонд помощи хосписам 2 1
Наш солнечный мир 2 1
РЭО - Российский экологический оператор 14 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Фонд президентских грантов 15 1
Музеон - парк искусств 19 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 239 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
Ассоциация менеджеров 91 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 11 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24217 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13550 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13955 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25443 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5019 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10235 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8483 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27608 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4781 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20687 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21210 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27908 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11651 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10544 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5288 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1442 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24522 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7011 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7709 2
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 317 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2823 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4179 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12571 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 79 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3935 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9203 1
Голосовые сообщения - Voice messages 288 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1435 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1075 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7607 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17102 1
Микрофон - Microphone 2508 1
Наушники - Headphones 4019 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15770 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12559 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11090 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2889 1
Google Android 14033 3
Apple iOS 7829 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1794 2
ВымпелКом - Билайн - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 7 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7095 1
Apple iCloud 270 1
Apple Safari - браузер 856 1
Apple iPhone 5 773 1
Apple ID - Система аутентификации 121 1
Stafory - робот Вера 330 1
Кнопка SOS 50 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 769 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
ВымпелКом - Билайн Аналитика 45 1
Новиков Игорь 8 2
Мартынова Елена 87 2
Сергеев Григорий 17 1
Кожевникова Александра 1 1
Захарова Ольга 4 1
Ковтонюк Андрей 5 1
Лебедев Артемий 99 1
Мартьянова Елена 1 1
Пироженко Александр 2 1
Шпицберг Игорь 2 1
Филиппов Владимир 30 1
Рубенчик Антон 2 1
Чернов Дмитрий 17 1
Тамбулатова Екатерина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144887 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7464 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 711 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 1
Россия - СФО - Новосибирск 4309 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1571 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3101 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29184 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9977 4
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Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 62 3
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6996 2
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Здравоохранение - Реабилитация 377 2
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Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 422 2
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Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1291 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 1
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 27 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2314 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3552 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1317 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9847 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13571 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3566 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 179 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5540 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 401 1
НКО - Некоммерческая организация 505 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 453 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6411 1
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Ботаника - Растения - Plantae 1046 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 418 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 858 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4021 1
Образование в России 2210 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 443 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 338 1
День молодёжи - 27 июня 898 1
День знаний - 1 сентября 35 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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