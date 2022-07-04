Разделы

Телеком
|

«Эверлэнд» и «билайн» запускают мотивационную школу для молодых людей с инвалидностью по зрению

Инклюзивный предпринимательский проект «Эверлэнд» при поддержке «билайна» запускает мотивационную летнюю школу для школьников и студентов с инвалидностью по зрению. Очные занятия будут проходить в московской штаб-квартире «билайна» с 8 по 29 июля.

Школа рассчитана как на молодых людей, родившихся со слепотой, так и на тех ребят, которые уже в подростковом возрасте столкнулись с потерей зрения и оказались в ситуации серьезных вызовов: необходимости перехода в соответствующие учебные заведения, изменения жизненных планов и практически полной потери ориентиров в выборе подходящей профессии.

Задача летней школы — провести для подростков базовую профориентацию с использованием возможностей цифровых технологий, благодаря которым список профессий для незрячих и слабовидящих специалистов заметно расширился. Важной составляющей программы станет развитие актуальных для самореализации навыков, прежде всего цифровой грамотности, а также самостоятельности, коммуникаций и расширения социального круга.

Обучающая программа школы поможет:


  • получить представление о востребованных профессиях настоящего и будущего, на которые стоит ориентироваться незрячему школьнику или студенту, и о шагах, которые необходимо предпринять, чтобы ее освоить;
  • освоить алгоритмы развития дополнительных навыков, прежде всего цифровой грамотности начать освоение цифровых и коммуникационных технологий, таких как программы экранного доступа – это специальный софт, озвучивающий все, что мы видим на экране компьютера\планшета\смартфона, использование специализированных приложений для разных жизненных ситуаций: определение предметов и маршрутов, чтение различной визуальной графики (этикетки товаров, инструкции лекарств) и так далее. Эти технологии качественно улучшают бытовые и рабочие процессы, когда остаточное зрение не позволяет воспринимать визуальную информацию;
  • расширить круг общения и социальные связи - познакомиться с новыми людьми, в том числе с преподавателями школы - мотивационными спикерами, молодыми взрослыми с полной или частичной потерей зрения, уже добившимися успехов в профессии.


Елена Мартынова, сооснователь Everland: «Молодые люди с инвалидностью по зрению — одна из самых уязвимых категорий. У них есть высокий интеллект, желание быть как все, развиваться, учиться. Но часто они сталкиваются с серьезными препятствиями. Вместе с тем большая часть этих преград преодолима при использовании цифровых инструментов, развитии коммуникационных навыков. Все эти аспекты мы будем подробно рассматривать в рамках школы».

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию «билайн»: «Летняя школа для подростков — важный этап большого совместного пути «билайн» и Everland по развитию инклюзивной образовательной среды, где важное место занимает профориентация. Очень верим, что опора на примеры успешных молодых людей с инвалидностью и открытое обсуждение сложных вопросов о принятии себя и ситуации поможет подросткам в профессиональном самоопределении, осознанию перспективности специализации в цифровых профессиях и, в итоге, конструирования образа позитивного будущего, где есть место и работе, и самореализации».

В будущем планируется проведение регулярных ежегодных летних школ, в том числе и в онлайн-формате, а также встреч, направленных на создание устойчивого комьюнити незрячих школьников и студентов с инвалидностью в стране.

Подать заявку.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Месячная аудитория CNews выросла до 5,9 млн человек

4 тренда на рынке ERP-систем

Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2022

Экс-глава «Мегафона» ушел из компании, собравшей с американцев $200 млн

Основатель «Билайна» вернулся в совет директоров Veon

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров резервного копирования BaaS 2022

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи

Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу

Показать еще

Наука

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте
Показать еще