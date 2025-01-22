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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167448
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Новиков Игорь



22.01.2025 Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики 1
30.05.2024 При участии РГО в Новосибирске создан Фонд развития геоинформационных технологий 1
10.12.2019 Everland и «Билайн» запустили платформу для трудоустройства людей с инвалидностью 1
17.04.2019 Everland и «Билайн» запустят онлайн-платформу для обучения и трудоустройства людей с инвалидностью 1
11.12.2015 Moda & Bosca Group обновила систему BioLink BioTime 1
18.12.2012 Необычный конфликт в «Лаборатории Касперского» получил неожиданное продолжение 1
15.11.2011 Naumen GPMS обеспечивает полный цикл управления закупками Нижнего Тагила 1
05.10.2006 Продажи на иностранных рынках в Bercut составят 25% 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Новиков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 2
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Meta Platforms - Facebook 4441 1
8237 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4891 1
Naumen - Наумен 627 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
СибАкадемСофт НП - Некоммерческое партнерство содействия развитию информационных технологий 10 1
Data East - Дата Ист 25 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 2
Пространство равных возможностей АНО 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 1
ВкусВилл - Избёнка 157 1
Совкомбанк ПАО 258 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1030 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Фонд президентских грантов 15 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 30 1
Администрация города Нижний Тагил 5 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11641 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12553 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2807 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1275 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2467 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 79 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13946 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3832 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5003 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12544 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27888 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 766 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10215 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2352 1
Оцифровка - Digitization 4551 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3423 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10779 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1745 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 555 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1323 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1980 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9789 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1393 1
ВымпелКом - Билайн - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 7 1
BioLink FingerPass 47 1
BioLink BioTime 65 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3226 1
Naumen SRM - Naumen Supplier Relationship Management - Naumen SRM GPMS Управление закупками 7 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 139 1
Чистова Евгения 18 2
Кожевникова Александра 1 1
Захарова Ольга 4 1
Новиков Илья 5 1
Клюс Виталий 1 1
Немцова Галина 2 1
Кельганкин Олег 2 1
Ананьев Вячеслав 10 1
Зельдович Яков 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 170 1
Россия - СФО - Новосибирск 4307 1
Солнечная система - Solar system 2524 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 593 1
Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr 37 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 124 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2307 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7617 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8688 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 2
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 214 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 62 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2817 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4157 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1957 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2830 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16330 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6958 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 400 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1250 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6929 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 255 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6196 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1442 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1140 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 287 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9966 1
Физика - Physics - область естествознания 2648 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 396 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1677 1
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 209 1
Физика - Теория струн - String theory 13 1
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 15 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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