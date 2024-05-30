При участии РГО в Новосибирске создан Фонд развития геоинформационных технологий

В Новосибирске при участии РГО создан Фонд развития геоинформационных технологий. Его цель – популяризация геоинформационных систем среди населения, содействие созданию наукоемких программных продуктов и сервисов, применение их в сфере активного туризма и краеведения, в реализации образовательных инициатив. Об этом CNews сообщили представители РГО.

Подписание протокола учреждения Фонда состоялось 29 мая 2024 г, в Технопарке Новосибирского Академгородка. Учредителями Фонда выступают Новосибирское региональное отделение Русского географического общества, ИТ-ассоциация «СибАкадемСофт» и компания «Дата Ист». Совместные усилия позволят реализовывать крупные проекты, в том числе направленные на развитие внутреннего туризма. Компания «Дата Ист», выступая корпоративным партнером Новосибирского регионального отделения РГО, уже ведет работу по созданию интерактивных карт для популярных туристических объектов, национальных парков, заповедников, государственных заказников и памятников природы.

«Кажется, что сейчас не надо агитировать людей использовать современные геоинформационные технологии, все ими и так пользуются. Но в действительности применяются стандартные решения, а разработчиков очень мало. «Дата Ист» – один из реальных разработчиков, которые создают собственные информационные продукты и платформы, и это требует нестандартных решений. Это дорогостоящие ресурсоемкие вещи, которые нельзя сделать на коленке, малой группой. Мы поддерживаем эти инициативы, потому что за этим стоит будущее. Считаю, что важно показывать молодежи, что есть такая сфера деятельности – геоинформатика, и она перспективна. Люди классических воззрений про нее не слыхивали. Конечно, они используют геосервисы, но многие и не задумываются, как все это сделано. Им это кажется очевидной вещью, но в действительности это огромная сфера деятельности. И по такой многолюдной конференции, где мы подписываем документ о создании Фонда, видно, что мы находимся на острие событий, это самый передовой фронт человеческой мысли», - отметил председатель Новосибирского регионального отделения Русского географического общества, д.г.-м.н. Игорь Новиков.

«Вклад технологической компании «Дата Ист» будет заключаться в предоставлении прав на использование программных продуктов с целью продвижения геосервисов для населения. Русское географическое общество в своих рядах содержит огромное число исследователей нашего мира — людей, которое накопили огромное количество информации, как мы ее называем — геопространственно привязанной, и мы хотим, чтобы это сообщество вместе с нашими коллегами по созданию информационных технологий продвигало геоинформационные технологии именно для людей», — отметил генеральный директор компании «Дата Ист», к.г.-м.н. Вячеслав Ананьев.