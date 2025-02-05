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Data East Дата Ист

Data East - Дата Ист


05.02.2025 База данных Центра «Эволюция Земли» в НГУ объединит тысячи образцов пород и минералов 1
30.05.2024 При участии РГО в Новосибирске создан Фонд развития геоинформационных технологий 1
11.03.2024 Подтверждена совместимость геоинформационной платформы CoGIS и ОС «Атлант» 1
09.02.2024 НГУАДИ и «Дата Ист» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.11.2023 Исследователи смогут создавать интерактивные карты для работы в полевых условиях 1
23.11.2023 «Дата ист» выпустила для рыбаков карты глубин водоемов 1
16.02.2023 «Дата ист» выпустила интерактивную карту горнолыжного курорта «Домбай» 1
11.02.2022 «Дата ист» обновил приложение для Новосибирского зоопарка 1
22.09.2020 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии 1
16.09.2016 «Дата Ист» представил новую версию геоинформационного ПО СoGIS 5.0 1
13.01.2016 Новосибирцы смогут подать заявку на развитие бизнеса через региональный интернет-проект 1
18.12.2015 В мобильном приложении «Зоопарк Нск» появился справочник животных и птиц 1
16.07.2015 «Дата Ист» совместно с Новосибирским зоопарком обновил мобильное приложение «Зоопарк Нск» 1
10.03.2015 «Дата Ист» совместно с Новосибирским зоопарком выпустила обновленное приложение «Зоопарк Нск» для Android 1
22.01.2015 На карте «Мой Новосибирск» появился раздел «Транспорт» 1
22.07.2014 Новосибирцы смогут оценить работу мэрии через проект «Мой Новосибирск» 1
17.06.2014 Новосибирский зоопарк выпустил приложение для iPhone 1
06.06.2014 Новосибирский зоопарк обзавелся электронной картой 1
06.03.2014 Проект «Мой Новосибирск» укажет путь к избирательным участкам 1
23.09.2013 Data+ и «Дата Ист» выпустили новый ГИС-инструментарий для кадастровых инженеров 1
12.09.2013 «Data+» и «Дата Ист» разработали новый ГИС-инструментарий под ArcGIS 10.x 1
01.08.2013 «Мой Новосибирск» развивает полезный сервис для водителей 1
08.07.2013 «Дата Ист» добавила новый слой в электронную карту Новосибирска 1
17.04.2013 Правительство Новосибирской области планирует развивать мобильные приложения 1
15.01.2013 Data+ и «Дата Ист» выпустили карманный кадастр для Android 1
27.04.2012 На iOS вышло приложение с данными Государственного кадастра недвижимости РФ 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Data East и организации, системы, технологии, персоны:

НСК - Наша Сервисная Компания 51 6
Data+ 36 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 4
СибАкадемСофт НП - Некоммерческое партнерство содействия развитию информационных технологий 10 4
Apple Inc 12116 2
Простые решения 1 1
Applite - Атлант ГК 20 1
Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило - Зоопарк Нск - Zoo Nsk 6 6
Центр регионального развития ГКУ НСО - ЦКР НСО - Центр кластерного развития Новосибирской области - Сибирский наукополис Научно-производственный кластер 3 3
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 4
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66311 14
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1746 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11158 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24201 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50659 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11395 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12200 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24188 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25422 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1135 3
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1662 2
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 109 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13167 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9789 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1490 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19439 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12554 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6585 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12549 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6412 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1099 1
Мобильная версия - Mobile version 365 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 891 1
Кнопочное управление 556 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1033 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 645 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 303 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1123 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9382 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2942 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29766 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1177 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 354 1
Google Android 14023 11
Apple iOS 7823 11
Администрация Новосибирска - Электронный Новосибирск - Мой Новосибирск - Мобильный Новосибирск 15 7
Google Play - Google Store - Android Market 3296 3
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 202 1
НГУАДИ имени А.Д. Крячкова - Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 1 1
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