Data East Дата Ист
Data East и организации, системы, технологии, персоны:
|Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило - Зоопарк Нск - Zoo Nsk 6 6
|Центр регионального развития ГКУ НСО - ЦКР НСО - Центр кластерного развития Новосибирской области - Сибирский наукополис Научно-производственный кластер 3 3
|Ананьев Вячеслав 10 10
|Дюбанов Анатолий 95 2
|Шило Ростислав 2 2
|Ушаков Алексей 15 1
|Вертинская Анна 1 1
|Новиков Игорь 8 1
|Стыценко Артем 12 1
|Багрова Наталья 1 1
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