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ПО Софт
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Подтверждена совместимость продуктов компании «Дата Ист» с «Ред ОС М»

Компании «Дата Ист» и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость продуктов eLiteMap, Карта РУ, CarryMap, CoGIS Mobile с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Результаты тестирования зафиксированы в протоколах испытаний и подтверждены сертификатами совместимости для каждого приложения. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Теперь пользователям устройств на «Ред ОС М» доступен набор современных цифровых инструментов для работы с картами и навигации без подключения к сети.

eLiteMap – приложение предназначено для работы с интерактивными электронными картами на мобильных устройствах. Позволяет планировать и решать задачи широкого спектра. Приложение обеспечивает полноценную работу с картой и навигацию без подключения к интернету.

CarryMap – приложение предназначено для просмотра и работы с мобильными картами на смартфонах и планшетах в режиме офлайн. В приложении есть возможность создания объектов в слоях с заранее подготовленными шаблонами, а также создавать новые слои и делиться собранными данными с коллегами. Созданные на карте точечные, линейные и полигональные объекты можно редактировать и добавлять к ним новые атрибуты, фотографии, видео и другие файловые вложения.

«Карта РУ» – приложение с каталогом готовых карт и различных инструментов для работы с ними, позволяющих сделать карту информативной.

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Цифровизация

CoGIS Mobile — мобильные приложения CoGIS Mobile являются клиентами геопортала CoGIS и позволяют получать картографическую информацию из геопортала CoGIS посредством мобильных устройств. Мобильные приложения работают в двух режимах: онлайн при наличии интернета; офлайн без подключения к интернету.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№ 19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google и поддерживает работу отечественных СКЗИ. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore.

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