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Data East eLiteMap
eLiteMap – приложение предназначено для работы с интерактивными электронными
картами на мобильных устройствах.
УПОМИНАНИЯ
|25.07.2025
|Подтверждена совместимость продуктов компании «Дата Ист» с «Ред ОС М» 1
|24.11.2023
|Исследователи смогут создавать интерактивные карты для работы в полевых условиях 3
Data East и организации, системы, технологии, персоны:
|Центр регионального развития ГКУ НСО - ЦКР НСО - Центр кластерного развития Новосибирской области - Сибирский наукополис Научно-производственный кластер 3 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12267 1
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1594 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4496 1
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1776 1
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