Исследователи смогут создавать интерактивные карты для работы в полевых условиях

Компания «Дата ист» - корпоративный партнер Новосибирского регионального отделения Русского географического общества - выпустила настольное приложение eLiteMap Сreator. С его помощью ученые и специалисты, работающие вдали от цивилизации, смогут создавать интерактивные карты в формате CMF2, используя готовые шаблоны и собственную информацию об объектах, а в дальнейшем применять их в полевых экспедициях при отсутствии сети в режиме офлайн. Об этом CNews сообщили представители «Дата ист».

Приложение eLiteMap Сreator позволяет исследователям подготовить интерактивные карты для мобильных устройств из разнообразного набора геопространственных данных, а также растровых геопривязанных изображений, таких как космоснимки и аэрофотоснимки. Оно разработано на базе отечественной технологии компании «Дата ист» и удобно для всех, кто путешествует и трудится в полевых условиях – геологов, метеорологов, агрономов, экологов, лесников, биологов, профессиональных спасателей, инженеров по защите от чрезвычайных ситуаций. Эти специалисты могут наполнять созданную мобильную карту полевыми данными – объектами с описанием, фотографиями, видео- и аудио-файлами, а также записывать GPS-треки, создавать полигоны. Многие используют в исследовательской деятельности дроны, геоданные с которых также можно легко перенести в карту. Для этого не потребуется специальное оборудование или дополнительные программы.

«Технологии стремительно меняются, и людям уже не надо быть экспертами в ИТ, чтобы создавать карты своих маршрутов или полевых исследований. Это позволяет оставаться специалистом в своей области и пользоваться новейшими разработками. Наша компания давно анализирует запросы путешественников, тесно работает с геологами, экологами, нефтяниками, инженерами, специалистами лесного хозяйства. И это приложение – результат данной работы. Оно удобно и многофункционально. Мы создали инструмент для современных исследователей неизведанных пространств и территорий, который позволяет легко и быстро внести данные в интерактивную карту в точке проведения исследования», - отметил генеральный директор «Дата ист» Вячеслав Ананьев.

Для создания карт необходимо установить настольное приложение eLiteMap Creator, а затем загрузить в него геоданные и геопривязанные снимки территорий. Для работы с созданными интерактивными картами на мобильных устройствах используется бесплатное мобильное приложение eLiteMap.

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«Дата ист» – новосибирская ИТ-компания с более чем 20-летним опытом создания геоинформационных систем для комплексного решения задач управления территориями и природными ресурсами, в геологии и геофизике, в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, в управлении городским хозяйством, земельном кадастре, на транспорте, в сельском и лесном хозяйстве, энергетике и других отраслях. Ключевые компетенции «Дата ист» охватывают сферу создания корпоративных ГИС на базе отечественной инфраструктурной цифровой платформы CoGIS, позволяющих обеспечить геоинформационными веб-сервисами неограниченное количество пользователей с учетом отраслевой специфики, государственных нормативных актов и корпоративных стандартов. «Дата ист» предоставляет комплексные услуги по созданию и сопровождению полного жизненного цикла геоинформационных систем: от сбора и анализа бизнес-требований, последующего формирования концепции, до конструирования и разработки, внедрения в промышленную эксплуатацию и дальнейшего технического сопровождения, включая обучение персонала заказчика в сертифицированном учебном центре.

Более 60 объектов интеллектуальной собственности, в том числе программы для ЭВМ, базы данных, бренды и ноу-хау, составляют нематериальный актив компании. Около 200 тыс. пользователей из 45 стран используют программные продукты «Дата ист» в своей профессиональной деятельности. «Дата ист» – корпоративный партнер Русского географического общества, участник Научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» Новосибирской области, член Ассоциации содействия развитию информационных технологий «Сибакадемсофт» и резидент Технопарка Новосибирского Академгородка.