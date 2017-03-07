Получите все материалы CNews по ключевому слову
РГО ВОО Русское географическое общество Всероссийская общественная организация
|07.03.2017
|
Элар завершила оцифровку 425 выпусков журнала «Известия Русского географического общества»
Элар объявила о завершении проекта по оцифровке 425 выпусков журнала «Известия Русского географического общества». Как рассказали CNews в компании, номера одного и
|30.05.2016
|
Русское Географическое Общество оценило работу Omnicomm Online на Крайнем севере
Online зафиксировал заключительный пройденный километр научно-исследовательской полярной экспедиции Русского Географического Общества «Загадки Российской Арктики». Мероприятие организовано руко
|08.04.2016
|
Президентская библиотека оцифрует книги Русского географического общества
тиницы приноровлены к вкусам англичан, которые наезжают сюда во время морских купаний». Таким увидел путешественник Евросоюз образца конца 80-х годов XIX века. Поступившая подборка уникальных книг из Русского географического общества после специальной обработки займет достойное место в фонде Президентской библиотеки, насчитывающем сегодня около 500 тыс. единиц хранения.
|04.03.2016
|
Русское географическое общество протестирует решение Omnicomm на Крайнем севере
агадки Российской Арктики». Мероприятие организовано руководителем экспедиционного центра «Арктика» Русского географического общества Владимиром Чуковым и приурочено к 400-летию Северного Морск
|15.03.2010
|
Началось заседание Попечительского совета РГО
осова, под председательством Владимира Путина началось расширенное заседание Попечительского совета Русского географического общества. На торжественной церемонии Председатель Попечительского со
|27.02.2010
|
Русская география: новые достижения и новые угрозы
На проходящем в Санкт-Петербурге Учёном совете Русского географического общества наряду с достижениями в области восстановления географическ
|18.11.2009
|
Синтез географии и власти: первые итоги
Сегодня, 18 ноября 2009 года, в Москве завершил работу внеочередной съезд Русского географического общества. Результаты его работы, по солидарному мнению всех эксперто
|17.11.2009
|
Русское географическое общество возглавил Сергей Шойгу
Сегодня, 17 ноября 2009 года, начал свою работу Внеочередной съезд Русского географического общества (РГО). Президентом общества выбран министр по чрезвычайным
