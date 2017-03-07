Разделы

РГО ВОО Русское географическое общество Всероссийская общественная организация

РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация

СОБЫТИЯ


07.03.2017 Элар завершила оцифровку 425 выпусков журнала «Известия Русского географического общества»

Элар объявила о завершении проекта по оцифровке 425 выпусков журнала «Известия Русского географического общества». Как рассказали CNews в компании, номера одного и
30.05.2016 Русское Географическое Общество оценило работу Omnicomm Online на Крайнем севере

Online зафиксировал заключительный пройденный километр научно-исследовательской полярной экспедиции Русского Географического Общества «Загадки Российской Арктики». Мероприятие организовано руко
08.04.2016 Президентская библиотека оцифрует книги Русского географического общества

тиницы приноровлены к вкусам англичан, которые наезжают сюда во время морских купаний». Таким увидел путешественник Евросоюз образца конца 80-х годов XIX века. Поступившая подборка уникальных книг из Русского географического общества после специальной обработки займет достойное место в фонде Президентской библиотеки, насчитывающем сегодня около 500 тыс. единиц хранения.
04.03.2016 Русское географическое общество протестирует решение Omnicomm на Крайнем севере

агадки Российской Арктики». Мероприятие организовано руководителем экспедиционного центра «Арктика» Русского географического общества Владимиром Чуковым и приурочено к 400-летию Северного Морск
15.03.2010 Началось заседание Попечительского совета РГО

осова, под председательством Владимира Путина началось расширенное заседание Попечительского совета Русского географического общества. На торжественной церемонии Председатель Попечительского со
27.02.2010 Русская география: новые достижения и новые угрозы

На проходящем в Санкт-Петербурге Учёном совете Русского географического общества наряду с достижениями в области восстановления географическ
18.11.2009 Синтез географии и власти: первые итоги

Сегодня, 18 ноября 2009 года, в Москве завершил работу внеочередной съезд Русского географического общества. Результаты его работы, по солидарному мнению всех эксперто
17.11.2009 Русское географическое общество возглавил Сергей Шойгу

Сегодня, 17 ноября 2009 года, начал свою работу Внеочередной съезд Русского географического общества (РГО). Президентом общества выбран министр по чрезвычайным


