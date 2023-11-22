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В «Сбербанк онлайн» можно создавать свои заставки с Kandinsky 3.0

В свежем обновлении «Сбербанк онлайн» на Android-смартфонах можно реализовать свой творческий потенциал и сгенерировать заставки для входа в приложение с помощью нейросети «Сбербанка» Kandinsky. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Нарисовать можно до пяти заставок, они будут чередоваться при каждом входе в приложение. Причем каждая из них будет уникальной, ведь генерации нейросети никогда не повторяются.

Создание изображения занимает от нескольких секунд до пары минут. Пользователю нужно придумать текстовое описание (промпт) того, что он хочет увидеть на картинке, а далее нейросеть все сделает сама. Чем подробнее будет запрос, тем точнее и качественнее получится итоговое изображение. Нейросеть способна создавать изображение на бесконечное количество тем.

Алексей Круглов, вице-президент, директор Департамента цифровых каналов B2C Сбербанка: «Нейросеть Kandinsky — это удивительный новый клиентский опыт, возможность привнести в «Сбербанк онлайн» свои эмоции и индивидуальность. Интеграция искусственного интеллекта бесконечно расширила спектр доступных заставок, теперь его определяет исключительно фантазия наших клиентов. Напомню, что, помимо шедевров от Kandinsky, в качестве заставки можно установить любимое фото, пейзаж от Русского географического общества или картину из Третьяковской галереи, изображения обитателей подводного мира, фото объектов под микроскопом и многое другое».

Сервис генерации заставок доступен на главном экране по «•••» — «Заставки от Kandinsky» (или по слову «Заставки» в поисковой строке). Чтобы воспользоваться им, нужно обновить мобильное приложение на устройствах Android до версии 14.18 и выше.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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