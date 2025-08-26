Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы

Разделы

26.08.2025 Из Android-смартфонов выкорчевывают последнюю свободу. Устанавливать приложения можно будет только с особого разрешения Google

Сингапуре и Таиланде. С 2027 г. эти требования начнут распространяться по всему миру. Кого коснется Изменения распространятся если не на все Android-устройства, то на подавляющее их большинство. Так, Android-гаджеты китайской компании Huawei с высокой степенью вероятности это не коснется, потому что одно из требований к устройствам – это наличие на них предустановленных сервисов Google. Так
18.08.2025 Новые атаки на Android-смартфоны. Троян вытягивает деньги из банковских приложений через NFC

Дело на потоке Исследователи компании ThreatFabric выявили новую угрозу для владельцев Android-смартфонов, в которые установлены приложения для бесконтактной оплаты. Вредонос PhantomCard - это троянец, который используется для проведения ретрансляционных атак и последующих мошенн
15.08.2025 У пользователей Android-смартфонов отбирают последние свободы. Проблема массовая

Никакой свободы Крупнейшие производители Android-смартфонов начали массово запрещать пользователям самостоятельно устанавливать сторон
25.06.2025 В российских онлайн-магазинах растет число зараженных Android-смартфонов. Устройства продаются сразу с троянами

Пользователь уже покупает зараженный смартфон, видимо, поддельный… Такие угрозы особенно сложны технически», — отметил Михаил Гербер. Unsplash - Daniel Romero В российских маркетплейсах растет число Android-смартфонов с троянами, пользователи покупают устройства уже с вирусами Со слов эксперта, вредоносные программы, установленные на устройствах, позволяли злоумышленникам получать информац
16.04.2025 Google за секунду убила миллионы Android-смартфонов по всему миру. Вернуть их к жизни невозможно

M. Однако едва ли такое нововведение Google стало неожиданностью для пользователей и производителей Android-смартфонов. Интернет-гигант периодически пересматривает системные требования Android

07.03.2025 Технологическая независимость Apple ведет к проблемам. iPhone безнадежно отстанут от Android-смартфонов по производительности

те смартфонов. По мнению ее гендиректора Кристиано Амона (Cristiano Amon), занимающего этот пост с лета 2021 г., решение Apple о переходе на собственные модемы приведет в итоге к отставанию iPhone от Android-смартфонов в плане общей производительности. Об этим он сообщил телеканалу CNBC. Сотовый модем – именно то, что в первую очередь отличает смартфон, в данном случае iPhone, от медиаплеер
31.10.2024 Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

рузку. Если чатов много, то процесс может занять несколько минут.Как перенести WhatsApp с iPhone на Android-смартфон При переносе чатов WhatsApp с с iPhone на Android-смартфон задача усл
30.10.2024 На рынке Android-смартфонов грядет революция. Samsung нарушит свою древнюю традицию, и это затронет весь мир

ng хочет сделать свои Galaxy S более премиальными, чтобы они выделялись на фоне, к примеру, Galaxy A01 и могли на равных конкурировать с iPhone. Как ребрендинг отразится на цене корейских флагманских Android-смартфонов, пока неясно, но они и со старым названием уже стоят как смартфоны Apple. По примеру Китая Samsung не объясняет смысл существования слова Galaxy в названиях всех без исключен
23.08.2024 Новый троян ворует деньги с Android-смартфонов с NFC

из ESET утверждают, что вредоносное программное обеспечение (ПО) NGate также использовалось в ходе кампании в некоторых случаях для прямой кражи наличных. Aiartgenerator Новый вирус использует NFC на Android-смартфонах для кражи данных банковских карт Кибератака начинаются с вредоносных текстов, автоматических звонков с заранее записанными сообщениями или вредоносной рекламы, чтобы обманом

19.07.2024 Из-за древних Android-смартфонов в бизнесе происходят глобальные утечки данных. Виноваты сами компании

тные бренды, которые забрасывают свои мобильники еще раньше, так и компании из топ-5 мирового рынка Android-смартфонов. А если кто-то из них решает обновлять тот или иной смартфон из своего мод
08.07.2024 Android-смартфоны резко подорожают по вине всего одной компании

025 модельного года, а именно они будут работать на Snapdragon 8 Gen 4, станут еще менее доступными для большинства потребителей. mammela / Pixabay Однозначного ответа на вопрос, стоят ли флагманские Android-смартфоны тех денег, которые за них просят, нет Премьера Snapdragon 8 Gen 4 запланирована а октябрь 2024 г. Появление первых устройств на его основе ожидается в январе-феврале 2025 г. Т
04.03.2024 Android-смартфоны научатся работать «бесконечно». Созданы емкие аккумуляторы компактных габаритов

т назад. Так, в 2018 г. Xiaomi выпустила смартфон Mi Max 3 с самой большой батареей в ее линейке на тот момент – 5500 мАч. Ее размеры составили 4х73,9х103,6 мм. Фото: Denny Müller / Unsplash Заряжать Android-смартфоны придется реже, чем сейчас В своих прогнозах аналитик говорил только о смартфонах на Android, но, вероятнее всего, будущие iPhone тоже получат более емкие батареи. Для сравнени
04.01.2024 Как очистить память на Android-смартфоне: 7 способов

иложения, остаточные данные и всевозможный «системный мусор». Мы разобрались, как освободить память Android-смартфонов и не удалить ничего лишнего.1. Удалите ненужные файлы и приложения Самый п
22.10.2023 От чего зависит срок поддержки Android-смартфона?

изменения под новую версию Android. Наконец, старое оборудование просто не может поддерживать новые версии ОС, а сами производители не очень заинтересованы в поддержке старых устройств. Производители Android-смартфонов обычно определяют срок поддержки для каждой модели — он начинается с даты выпуска устройства и может варьироваться от нескольких лет до более продолжительных периодов в завис
25.05.2023 Выпущена копеечная «железка», умеющая моментально взламывать любой Android-смартфон

ческий доступ к устройству, что не всегда представляется возможным. Удаленно BrutePrint не функционирует. Бренд не имеет значения Эксперты, оценившие эффективность BrutePrint, тестировали методику на Android-смартфонах компаний Xiaomi, Samsung, OnePlus, Huawei, Oppo и Vivo. Все эти бренды широко известны в России – большинство из них продавались в стране до 24 февраля 2022 г. в официальной

20.05.2023 Как взламывают Android-смартфоны, используя только номер телефона? 

Некоторые Android-смартфоны могут взломать, просто зная ваш номер телефона. Эта уязвимость обнаружена недавно, поэтому есть смысл установить последние обновления операционной системы — иначе вы рискуете

16.05.2023 Как экономить мобильный интернет: 10 советов для Android-смартфонов и iPhone

ется остальных программ, то вы получите все уведомления сразу, когда подключитесь к Wi-Fi.  Если на Android-смартфоне вам все же нужен доступ к сотовому трафику для некоторых утилит, вам понадо
10.04.2023 Google научился следить за выключенными Android-смартфонами. Даже если их сбросить к заводским настройкам

Найти выключенный Android-смартфон средствами ОС Корпорация Google планирует добавить в мобильную операционную систему Android усовершенствованную функцию поиска утерянных устройств, которая работает даже на вык
20.03.2023 Россиян заставляют отказаться от iPhone и перейти на Android-смартфоны. Касается пока не всех

се же придется. «iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март (2023 г. - прим CNews) придется сделать всем», — сказал он. Фото: Государственная Дума Кому-то придется осваивать китайские Android-смартфоны Собеседники издания утверждают, что рекомендация по отказу сотрудников АП от iPhone была дана в рамках некоего семинара в начале марта 2023 г. Присутствовавшие на мероприятии

06.01.2023 В Android-смартфоны внедрят уникальную «фишку» новейших iPhone 14

я в базовых моделях никак не повлияет на темпы проникновения поддержки спутниковых сетей в сегменты Android-смартфонов начального и среднего уровней. Как пишет MacRumors, на начальном этапе эту
20.10.2022 В мире пересчитали самые дешевые Android-телефоны, огорчив производителей флагманов

ания – интернет-гигант Google выпустил ее в мае 2017 г. Android - самая популярная ОС в мире. Свою лепту в это внесла и Android Go При этом статистика The Verge не учитывает количество совсем древних Android-смартфонов, выпущенных до 2017 г., но по-прежнему используемых на ежедневной основе, хотя и лишенных возможности перехода на эту платформу. По данным портала StatCounter за сентябрь 202
09.09.2022 Google оставила владельцев дешевых Android-смартфонов без YouTube, Gmail и магазина приложений

Самым верным решением в данном случае будет отказ от покупки заранее морально устаревшего устройства или, если оно уже куплено, замена его на современное. 2 ГБ оперативной памяти в 2022 г. в составе Android-смартфона недостаточно для стабильной работы всех необходимых приложений. Часть этого объема займут ОС и дополнительная оболочка (при наличии), а остальным приложениям, в том числе и на
19.08.2022 Найден простой способ бесплатно превратить Android-смартфон в iPhone. Доступно в России

Android в iOS явно не оценили К тому же iPhone всегда стоили и продолжают стоить значительно дороже Android-смартфонов, не уступающих ему по аппаратным возможностям. Так что Launcher iOS 16 поз
06.05.2022 7 способов использовать старый Android-смартфон

е «прожорливыми». Совсем недавно ваш гаджет не знал себе равных, а сегодня ему пора на свалку. Хотя не стоит торопиться списывать «старичка» со счетов. У нас есть целых 7 способов использовать старый Android-смартфон.    1. IP-камера Для первого способа придется скачать из Google Play и установить приложение «Alfred система видеонаблюдения». Эта утилита превратит ваш смартфон в IP-камеру ил
01.03.2022 Создатели Linux Ubuntu задумали превратить все гаджеты с дисплеями в «облачные Android-смартфоны». Видео

рсовременные игры на древних компьютерах, так как все вычисления происходят в облаке, а на устройство пользователя подается лишь видеоряд. При этом задержка управления минимальна. Скоро менять старый Android-смартфон на новый, чтобы «тянул» современное ПО, больше не потребуется По той же схеме работает и Anbox Cloud. Сервис позволяет запускать в облаке любые программы и игры, написанные под
14.12.2021 Apple может переманить на iPhone более миллиарда Android-пользователей выпуском всего лишь одного гаджета

может пробудить, если сумеет удержать стоимость iPhone SE 2022 (предварительное название) на уровне Android-смартфонов среднего уровня. В этом сегменте, пишут эксперты Reuters, бал правят Samsu
30.09.2021 Как ускорить работу старого Android-смартфона

мартфон стал слишком медленно работать, то можно попробовать вернуть ему если не былую производительность, но хотя бы ее часть. Разбираемся, что, кроме банальной перезагрузки, поможет ускорить старый Android-смартфон.1. Обновите ПО Когда разработчики выпускают очередные обновления системы, в них обычно улучшена производительность, а также исправлены ошибки и устранены уязвимости. Устаревшее
28.07.2021 Открыта охота на пользователей iPhone: Создается приложение для легкого перехода на Android с сохранением всех данных

ация Google создает приложение для Apple iPhone, позволяющее iOS-пользователям без труда перейти на Android-смартфон с сохранением всех их данных. Об этом сообщили специалисты авторитетного пор
22.06.2021 Google без спроса установил на Android-смартфоны приложение для слежки. Удалить его нельзя

Шпионское ПО Google Корпорацию Google уличили в принудительной установке на Android-смартфоны приложения MassNotify. Эта утилита нужна для предупреждения владельцев гадж
03.04.2021 Как очистить Android-смартфон перед продажей

ойства. Но перед тем, как продать гаджет, нужно убедиться, что на нем не осталось личных данных. Простого возврата к заводским настройкам, увы, недостаточно. Рассказываем, как сделать все правильно в Android-смартфоне и не оставить лазеек потенциальным злоумышленникам. Порядок действий при удалении данных со смартфона на Android может отличаться в зависимости от версии системы и надстройки,
12.08.2020 Microsoft рассекретила цену своего первого Android-смартфона Surface Duo. Видео

Первый Android-смартфон Microsoft Компания Microsoft полностью рассекретила свой первый складной смартфон на базе ОС Android – Surface Duo. Он стал в принципе первым смартфоном, выпущенным ею с 2016 г
22.07.2020 Google росчерком пера «убила» дешевые Android-смартфоны

Устаревшие смартфоны уйдут в прошлое Google собирается полностью «похоронить» Android-смартфоны самого начального уровня. Как сообщает ресурс XDA-Developers со ссылкой на утекшие документы компании, она радикально меняет правила распространения своей операционной системы
01.06.2020 Обычная фотография превращает Android-смартфоны в кирпич. В чем ее секрет, и как вернуть мобильник к жизни

«Убийственная» фотография Современные Android-смартфоны подвержены риску выхода из строя из-за установки особого изображения в качестве обоев. Проблему обнаружил авторитетный инсайдер, скрывающийся под псевдонимом Ice Universe. На

24.03.2020 С Android-смартфонов более года таинственно исчезают SMS. Google молчит

ть Google о проблеме с использованием встроенных в приложение «Сообщения» средств обратной связи. С Android-смартфонов уже более года пропадают SMS. Google бездействует Журналисты Android Autho
05.02.2020 На Android-смартфонах годами бесследно исчезают файлы. Google не хочет решать проблему

Автоматическая очистка памяти Владельцы Android-смартфонов стали жаловаться на проблемы с исчезновением файлов на их устройствах. При
13.11.2019 Готовится к выпуску дешевая «железка», превращающая iPhone или Android-смартфон в ноутбук. Видео

смартфоном – именно так гласит девиз проекта: «Преврати ЛЮБОЙ смартфон в мобильный компьютер» (Turn ANY Smartphone into a Laptop Computer). На практике есть исключения: PhoneBook не совместим с рядом Android-смартфонов, выполненных на процессорах MediaTek. В то же время, PhoneBook полностью совместим со смартфонами Apple iPhone. Ноутбук-приставка Anyware PhoneBook для смартфонов По задумке

14.06.2019 «Доктор Веб»: Android-пользователям угрожают мошеннические веб-уведомления
08.10.2018 Браузер Chrome вскоре перестанет работать на 32 млн Android-устройств
03.09.2018 С помощью неустранимой уязвимости можно шпионить за любым Android-смартфоном

в новейшей версии операционной системы Android 9.0 Pie. Настоящая проблема заключается в том, что на сегодняшний день обновление до Android 9.0 готово лишь менее чем для 0,1% от всего мирового парка Android-смартфонов. Для многих смартфонов, особенно на старых версиях ОС, выпуск обновления до новейшей версии ОС и вовсе не планируется. Что делать? Наиболее неприятным фактом стало то, что Go
02.04.2018 Самые мощные Android-смартфоны начала 2018 года

. Зато двойная 13-мегапиксельная камера с цветным и монохромным модулем — первая с оптикой ZEISS на Android-смартфоне. Пользователи хвалят качество фронтальной камеры с автофокусом, которая име

Google LLC 12255 464
Apple Inc 12628 435
Samsung Electronics 10625 361
Huawei 4221 187
Microsoft Corporation 25236 171
Xiaomi 1971 158
HTC Corporation 1505 148
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 122
LG Electronics 3675 113
Qualcomm Technologies 1909 88
Meta Platforms - Facebook 4531 76
Lenovo Motorola 3530 72
X Corp - Twitter 2907 69
Yandex - Яндекс 8434 65
Sony 6634 61
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 61
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 60
Lenovo Group 2361 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 51
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 44
MediaTek - Ralink 570 41
Intel Corporation 12541 39
BBK OPPO Electronics 430 37
BBK OnePlus 257 36
ZTE Corporation 772 33
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 33
Acer Group - Acer Inc 2657 33
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 31
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 31
Dr.Web - Доктор Веб 1276 30
Telegram Group 2571 30
Nvidia Corp 3731 29
VK - Mail.ru Group 3532 26
МегаФон 9892 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 23
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 23
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 22
Amazon Inc - Amazon.com 3132 22
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 60
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 21
Лента - Сеть розничной торговли 2267 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 17
Visa International 1972 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 11
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 10
Hyundai Motor Company 419 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 9
Carl Zeiss AG 304 9
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 9
Россети Ленэнерго 1699 8
Альфа-Банк 1868 8
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 173 8
Связной ГК 1384 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 8
Евросеть 1417 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 7
NanduQ - Qiwi 1004 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 6
ПриватБанк - PrivatBank 197 5
Royal Dutch Shell - Шелл 223 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 5
Kickstarter 131 5
Почта России ПАО 2245 5
BMW Group 464 5
Ferrari NV 157 4
Геометрия НПО 150 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 4
Nike 190 4
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 78 4
НСПК - Национальная система платежных карт 900 4
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 147 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 62
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 23
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 16
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 11
Судебная власть - Judicial power 2412 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 5
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 4
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 39
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 11
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 70 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 6
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 4
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 3
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 49 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 2
Symbian Foundation 38 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 2
ЛДПР 110 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
CIS - Center for Internet Security 10 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 37 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
Linux Foundation 189 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 945
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 514
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 358
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 346
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 291
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 289
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 287
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 270
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 270
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 261
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 251
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 241
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 219
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 176
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 176
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 167
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 161
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 157
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 147
Google Android устройства-девайсы 787 144
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 135
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 132
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 127
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 124
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 124
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 121
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 119
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 117
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 116
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 114
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 114
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 110
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 107
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1321 102
Наушники - Headphones 4299 101
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 100
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 96
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 94
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 94
USB micro 971 93
Google Android 14679 857
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 467
Apple iOS 8242 329
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 249
Microsoft Windows 16327 151
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 141
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 135
Apple iPad 3936 110
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 100
Samsung Galaxy 996 99
Apple - App Store 3008 92
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 85
Apple iPhone 6 4862 80
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 406 79
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 77
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 75
Samsung Galaxy Note 696 72
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 68
Google YouTube - Видеохостинг 2885 65
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 65
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 401 57
Google Chrome - браузер 1648 53
Linux OS 10896 53
Apple iPhone 5 777 53
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 449 52
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 52
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 504 51
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 51
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 276 50
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 49
Apple iPhone 4 790 48
Google Android Package Kit - APK 230 46
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 510 45
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 42
Nokia Symbian OS 1403 42
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 40
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 39
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 38
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 38
Microsoft Windows 10 1874 37
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 23
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 19
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 16
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 11
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 10
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 8
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 6
Rubin Andy - Рубин Энди 63 6
Perry Mike - Перри Майк 6 6
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 6
Chen John - Чен Джон 30 5
Drummond David - Дрюммонд Дэвид - Драммонд Дэвид 31 5
Путин Владимир 3349 5
Тартышев Дмитрий 19 5
Горыня Кирилл 25 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 215 5
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 72 4
Pei Carl - Пей Карл 9 4
Виноградова Наталья 53 4
Blass Evan - Бласс Эван 36 4
Бабинина Ольга 7 4
Витязь Александр 43 4
Sarkar Dona - Саркар Дона 5 3
Restivo Kevin - Рестиво Кевин 9 3
Баринова Ксения 11 3
Агапова Ольга 4 3
Чернов Федор 35 3
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 3
Chou Peter - Чоу Питер 29 3
Pritchard Walter - Притчард Уолтер 4 3
Reith Ryan - Рейт Райан 13 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 3
Мартынов Владислав 113 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 3
Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 2
Freeman Jay - Фриман Джей 8 2
Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 2
Ahari Sanaz - Ахари Саназ 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 525
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 313
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 299
Южная Корея - Республика 6858 120
Европа 24634 94
Китай - Тайвань 4136 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 58
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 50
Япония 13547 40
Азия - Азиатский регион 5748 40
Финляндия - Финляндская Республика 3658 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 38
Германия - Федеративная Республика 12936 37
Канада 4985 32
Индия - Bharat 5697 31
Франция - Французская Республика 7975 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 23
США - Калифорния - Купертино 276 22
Испания - Каталония - Барселона 748 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 19
Испания - Королевство 3760 18
Италия - Итальянская Республика 4429 18
Украина 7793 17
США - Калифорния 4775 16
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 16
Казахстан - Республика 5792 13
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 11
Земля - планета Солнечной системы 10658 11
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 11
Беларусь - Белоруссия 6023 9
Европа Восточная 3121 9
Бразилия - Федеративная Республика 2450 9
Америка - Американский регион 2188 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 8
Ближний Восток 3030 8
Израиль 2784 8
Германия - Берлин 729 8
Швеция - Королевство 3715 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 159
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 157
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 95
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 66
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 58
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 52
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 40
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 35
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 29
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 28
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 28
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 28
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 28
Английский язык 6876 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 27
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 26
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 25
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 23
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1760 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 22
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 21
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 20
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 20
Импортозамещение - параллельный импорт 567 20
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 20
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 20
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 552 19
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 19
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 18
Ergonomics - Эргономика 1688 18
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 18
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 17
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 17
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 17
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 16
CNews - ZOOM.CNews 1854 93
The Verge - Издание 591 31
Bloomberg 1417 28
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 21
GizmoChina 152 18
9to5Google 57 17
ZDnet 662 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 15
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 14
GizChina - Издание 81 13
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 12
CNET Networks - CNET News 1643 10
Ведомости 1233 10
Android Authority 54 8
Ars Technica 435 8
PhoneArena 74 8
Reddit 356 7
Engadget - Блог о технологиях 424 7
Liliputing 71 7
The Information 70 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 7
The Register - The Register Hardware 1696 7
DigiTimes - Издание 1326 7
BleepingComputer - Издание 410 7
Neowin 177 6
РИА Новости 984 6
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 6
NYT - The New York Times 1086 6
Forbes - Форбс 910 6
9to5Mac 70 5
Huawei Central 16 5
NokiaPowerUser 13 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 5
MacRumors 143 5
SamMobile 56 5
Wikipedia - Википедия 585 5
AppleInsider 398 5
Pocket-Lint 71 4
Times 648 4
CNews Техноблог 62 4
IDC - International Data Corporation 4943 60
Gartner - Гартнер 3608 29
Strategy Analytics 284 9
IDC Russia - IDC Россия 183 8
Counterpoint Research 97 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 8
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 7
IDC EMEA 19 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
NPD Group 140 4
Net Applications 127 3
DigiTimes Research 23 3
Мировой рынок смартфонов 19 3
IDC CEMA 8 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 3
Asymco 10 2
data.ai - App Annie - Distimo 23 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 2
Juniper Research 551 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 2
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Fortune Global 100 142 1
CNews Мишень 172 1
B2B International 50 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 1
Consumer Reports 39 1
OpenSignal 5 1
IMS Research 31 1
CCS Insight 22 1
Enterprise Mobility Exchange 1 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Forrester Research 828 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
BlueFin Research 5 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 3
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
California Crane School 2 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 65 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 1
George Mason University - Университет Джорджа Мейсона 16 1
Queen's University Belfast - Королевский университет Белфаст - Университет Квинс в Белфасте 11 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
Paderborn University - Падерборнский университет - Paderborn Center for Parallel Computing, PC2 - Центр параллельных вычислений Падерборна 3 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 31 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
РНБ - Российская национальная библиотека 34 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 34
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 26
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 15
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 15
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 15
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 11
День молодёжи - 27 июня 998 8
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 8
CeBIT 612 3
Международный женский день - 8 марта 371 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
Black Hat - Конференция 117 2
iF Design Awards 26 1
Lenovo Tech World 4 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
CEATEC 45 1
Samsung Unpacked 33 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
Microsoft Build - конференция 37 1
Red Dot Design Award 57 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
CNews AWARDS - награда 549 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
