Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы

|26.08.2025
|
Из Android-смартфонов выкорчевывают последнюю свободу. Устанавливать приложения можно будет только с особого разрешения Google
Сингапуре и Таиланде. С 2027 г. эти требования начнут распространяться по всему миру. Кого коснется Изменения распространятся если не на все Android-устройства, то на подавляющее их большинство. Так, Android-гаджеты китайской компании Huawei с высокой степенью вероятности это не коснется, потому что одно из требований к устройствам – это наличие на них предустановленных сервисов Google. Так
|18.08.2025
|
Новые атаки на Android-смартфоны. Троян вытягивает деньги из банковских приложений через NFC
Дело на потоке Исследователи компании ThreatFabric выявили новую угрозу для владельцев Android-смартфонов, в которые установлены приложения для бесконтактной оплаты. Вредонос PhantomCard - это троянец, который используется для проведения ретрансляционных атак и последующих мошенн
|15.08.2025
|
У пользователей Android-смартфонов отбирают последние свободы. Проблема массовая
Никакой свободы Крупнейшие производители Android-смартфонов начали массово запрещать пользователям самостоятельно устанавливать сторон
|25.06.2025
|
В российских онлайн-магазинах растет число зараженных Android-смартфонов. Устройства продаются сразу с троянами
Пользователь уже покупает зараженный смартфон, видимо, поддельный… Такие угрозы особенно сложны технически», — отметил Михаил Гербер. Unsplash - Daniel Romero В российских маркетплейсах растет число Android-смартфонов с троянами, пользователи покупают устройства уже с вирусами Со слов эксперта, вредоносные программы, установленные на устройствах, позволяли злоумышленникам получать информац
|16.04.2025
|
Google за секунду убила миллионы Android-смартфонов по всему миру. Вернуть их к жизни невозможно
M. Однако едва ли такое нововведение Google стало неожиданностью для пользователей и производителей Android-смартфонов. Интернет-гигант периодически пересматривает системные требования Android
|07.03.2025
|
Технологическая независимость Apple ведет к проблемам. iPhone безнадежно отстанут от Android-смартфонов по производительности
те смартфонов. По мнению ее гендиректора Кристиано Амона (Cristiano Amon), занимающего этот пост с лета 2021 г., решение Apple о переходе на собственные модемы приведет в итоге к отставанию iPhone от Android-смартфонов в плане общей производительности. Об этим он сообщил телеканалу CNBC. Сотовый модем – именно то, что в первую очередь отличает смартфон, в данном случае iPhone, от медиаплеер
|31.10.2024
|
Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов
рузку. Если чатов много, то процесс может занять несколько минут.Как перенести WhatsApp с iPhone на Android-смартфон При переносе чатов WhatsApp с с iPhone на Android-смартфон задача усл
|30.10.2024
|
На рынке Android-смартфонов грядет революция. Samsung нарушит свою древнюю традицию, и это затронет весь мир
ng хочет сделать свои Galaxy S более премиальными, чтобы они выделялись на фоне, к примеру, Galaxy A01 и могли на равных конкурировать с iPhone. Как ребрендинг отразится на цене корейских флагманских Android-смартфонов, пока неясно, но они и со старым названием уже стоят как смартфоны Apple. По примеру Китая Samsung не объясняет смысл существования слова Galaxy в названиях всех без исключен
|23.08.2024
|
Новый троян ворует деньги с Android-смартфонов с NFC
из ESET утверждают, что вредоносное программное обеспечение (ПО) NGate также использовалось в ходе кампании в некоторых случаях для прямой кражи наличных. Aiartgenerator Новый вирус использует NFC на Android-смартфонах для кражи данных банковских карт Кибератака начинаются с вредоносных текстов, автоматических звонков с заранее записанными сообщениями или вредоносной рекламы, чтобы обманом
|19.07.2024
|
Из-за древних Android-смартфонов в бизнесе происходят глобальные утечки данных. Виноваты сами компании
тные бренды, которые забрасывают свои мобильники еще раньше, так и компании из топ-5 мирового рынка Android-смартфонов. А если кто-то из них решает обновлять тот или иной смартфон из своего мод
|08.07.2024
|
Android-смартфоны резко подорожают по вине всего одной компании
025 модельного года, а именно они будут работать на Snapdragon 8 Gen 4, станут еще менее доступными для большинства потребителей. mammela / Pixabay Однозначного ответа на вопрос, стоят ли флагманские Android-смартфоны тех денег, которые за них просят, нет Премьера Snapdragon 8 Gen 4 запланирована а октябрь 2024 г. Появление первых устройств на его основе ожидается в январе-феврале 2025 г. Т
|04.03.2024
|
Android-смартфоны научатся работать «бесконечно». Созданы емкие аккумуляторы компактных габаритов
т назад. Так, в 2018 г. Xiaomi выпустила смартфон Mi Max 3 с самой большой батареей в ее линейке на тот момент – 5500 мАч. Ее размеры составили 4х73,9х103,6 мм. Фото: Denny Müller / Unsplash Заряжать Android-смартфоны придется реже, чем сейчас В своих прогнозах аналитик говорил только о смартфонах на Android, но, вероятнее всего, будущие iPhone тоже получат более емкие батареи. Для сравнени
|04.01.2024
|
Как очистить память на Android-смартфоне: 7 способов
иложения, остаточные данные и всевозможный «системный мусор». Мы разобрались, как освободить память Android-смартфонов и не удалить ничего лишнего.1. Удалите ненужные файлы и приложения Самый п
|22.10.2023
|
От чего зависит срок поддержки Android-смартфона?
изменения под новую версию Android. Наконец, старое оборудование просто не может поддерживать новые версии ОС, а сами производители не очень заинтересованы в поддержке старых устройств. Производители Android-смартфонов обычно определяют срок поддержки для каждой модели — он начинается с даты выпуска устройства и может варьироваться от нескольких лет до более продолжительных периодов в завис
|25.05.2023
|
Выпущена копеечная «железка», умеющая моментально взламывать любой Android-смартфон
ческий доступ к устройству, что не всегда представляется возможным. Удаленно BrutePrint не функционирует. Бренд не имеет значения Эксперты, оценившие эффективность BrutePrint, тестировали методику на Android-смартфонах компаний Xiaomi, Samsung, OnePlus, Huawei, Oppo и Vivo. Все эти бренды широко известны в России – большинство из них продавались в стране до 24 февраля 2022 г. в официальной
|20.05.2023
|
Как взламывают Android-смартфоны, используя только номер телефона?
Некоторые Android-смартфоны могут взломать, просто зная ваш номер телефона. Эта уязвимость обнаружена недавно, поэтому есть смысл установить последние обновления операционной системы — иначе вы рискуете
|16.05.2023
|
Как экономить мобильный интернет: 10 советов для Android-смартфонов и iPhone
ется остальных программ, то вы получите все уведомления сразу, когда подключитесь к Wi-Fi. Если на Android-смартфоне вам все же нужен доступ к сотовому трафику для некоторых утилит, вам понадо
|10.04.2023
|
Google научился следить за выключенными Android-смартфонами. Даже если их сбросить к заводским настройкам
Найти выключенный Android-смартфон средствами ОС Корпорация Google планирует добавить в мобильную операционную систему Android усовершенствованную функцию поиска утерянных устройств, которая работает даже на вык
|20.03.2023
|
Россиян заставляют отказаться от iPhone и перейти на Android-смартфоны. Касается пока не всех
се же придется. «iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март (2023 г. - прим CNews) придется сделать всем», — сказал он. Фото: Государственная Дума Кому-то придется осваивать китайские Android-смартфоны Собеседники издания утверждают, что рекомендация по отказу сотрудников АП от iPhone была дана в рамках некоего семинара в начале марта 2023 г. Присутствовавшие на мероприятии
|06.01.2023
|
В Android-смартфоны внедрят уникальную «фишку» новейших iPhone 14
я в базовых моделях никак не повлияет на темпы проникновения поддержки спутниковых сетей в сегменты Android-смартфонов начального и среднего уровней. Как пишет MacRumors, на начальном этапе эту
|20.10.2022
|
В мире пересчитали самые дешевые Android-телефоны, огорчив производителей флагманов
ания – интернет-гигант Google выпустил ее в мае 2017 г. Android - самая популярная ОС в мире. Свою лепту в это внесла и Android Go При этом статистика The Verge не учитывает количество совсем древних Android-смартфонов, выпущенных до 2017 г., но по-прежнему используемых на ежедневной основе, хотя и лишенных возможности перехода на эту платформу. По данным портала StatCounter за сентябрь 202
|09.09.2022
|
Google оставила владельцев дешевых Android-смартфонов без YouTube, Gmail и магазина приложений
Самым верным решением в данном случае будет отказ от покупки заранее морально устаревшего устройства или, если оно уже куплено, замена его на современное. 2 ГБ оперативной памяти в 2022 г. в составе Android-смартфона недостаточно для стабильной работы всех необходимых приложений. Часть этого объема займут ОС и дополнительная оболочка (при наличии), а остальным приложениям, в том числе и на
|19.08.2022
|
Найден простой способ бесплатно превратить Android-смартфон в iPhone. Доступно в России
Android в iOS явно не оценили К тому же iPhone всегда стоили и продолжают стоить значительно дороже Android-смартфонов, не уступающих ему по аппаратным возможностям. Так что Launcher iOS 16 поз
|06.05.2022
|
7 способов использовать старый Android-смартфон
е «прожорливыми». Совсем недавно ваш гаджет не знал себе равных, а сегодня ему пора на свалку. Хотя не стоит торопиться списывать «старичка» со счетов. У нас есть целых 7 способов использовать старый Android-смартфон. 1. IP-камера Для первого способа придется скачать из Google Play и установить приложение «Alfred система видеонаблюдения». Эта утилита превратит ваш смартфон в IP-камеру ил
|01.03.2022
|
Создатели Linux Ubuntu задумали превратить все гаджеты с дисплеями в «облачные Android-смартфоны». Видео
рсовременные игры на древних компьютерах, так как все вычисления происходят в облаке, а на устройство пользователя подается лишь видеоряд. При этом задержка управления минимальна. Скоро менять старый Android-смартфон на новый, чтобы «тянул» современное ПО, больше не потребуется По той же схеме работает и Anbox Cloud. Сервис позволяет запускать в облаке любые программы и игры, написанные под
|14.12.2021
|
Apple может переманить на iPhone более миллиарда Android-пользователей выпуском всего лишь одного гаджета
может пробудить, если сумеет удержать стоимость iPhone SE 2022 (предварительное название) на уровне Android-смартфонов среднего уровня. В этом сегменте, пишут эксперты Reuters, бал правят Samsu
|30.09.2021
|
Как ускорить работу старого Android-смартфона
мартфон стал слишком медленно работать, то можно попробовать вернуть ему если не былую производительность, но хотя бы ее часть. Разбираемся, что, кроме банальной перезагрузки, поможет ускорить старый Android-смартфон.1. Обновите ПО Когда разработчики выпускают очередные обновления системы, в них обычно улучшена производительность, а также исправлены ошибки и устранены уязвимости. Устаревшее
|28.07.2021
|
Открыта охота на пользователей iPhone: Создается приложение для легкого перехода на Android с сохранением всех данных
ация Google создает приложение для Apple iPhone, позволяющее iOS-пользователям без труда перейти на Android-смартфон с сохранением всех их данных. Об этом сообщили специалисты авторитетного пор
|22.06.2021
|
Google без спроса установил на Android-смартфоны приложение для слежки. Удалить его нельзя
Шпионское ПО Google Корпорацию Google уличили в принудительной установке на Android-смартфоны приложения MassNotify. Эта утилита нужна для предупреждения владельцев гадж
|03.04.2021
|
Как очистить Android-смартфон перед продажей
ойства. Но перед тем, как продать гаджет, нужно убедиться, что на нем не осталось личных данных. Простого возврата к заводским настройкам, увы, недостаточно. Рассказываем, как сделать все правильно в Android-смартфоне и не оставить лазеек потенциальным злоумышленникам. Порядок действий при удалении данных со смартфона на Android может отличаться в зависимости от версии системы и надстройки,
|12.08.2020
|
Microsoft рассекретила цену своего первого Android-смартфона Surface Duo. Видео
Первый Android-смартфон Microsoft Компания Microsoft полностью рассекретила свой первый складной смартфон на базе ОС Android – Surface Duo. Он стал в принципе первым смартфоном, выпущенным ею с 2016 г
|22.07.2020
|
Google росчерком пера «убила» дешевые Android-смартфоны
Устаревшие смартфоны уйдут в прошлое Google собирается полностью «похоронить» Android-смартфоны самого начального уровня. Как сообщает ресурс XDA-Developers со ссылкой на утекшие документы компании, она радикально меняет правила распространения своей операционной системы
|01.06.2020
|
Обычная фотография превращает Android-смартфоны в кирпич. В чем ее секрет, и как вернуть мобильник к жизни
«Убийственная» фотография Современные Android-смартфоны подвержены риску выхода из строя из-за установки особого изображения в качестве обоев. Проблему обнаружил авторитетный инсайдер, скрывающийся под псевдонимом Ice Universe. На
|24.03.2020
|
С Android-смартфонов более года таинственно исчезают SMS. Google молчит
ть Google о проблеме с использованием встроенных в приложение «Сообщения» средств обратной связи. С Android-смартфонов уже более года пропадают SMS. Google бездействует Журналисты Android Autho
|05.02.2020
|
На Android-смартфонах годами бесследно исчезают файлы. Google не хочет решать проблему
Автоматическая очистка памяти Владельцы Android-смартфонов стали жаловаться на проблемы с исчезновением файлов на их устройствах. При
|13.11.2019
|
Готовится к выпуску дешевая «железка», превращающая iPhone или Android-смартфон в ноутбук. Видео
смартфоном – именно так гласит девиз проекта: «Преврати ЛЮБОЙ смартфон в мобильный компьютер» (Turn ANY Smartphone into a Laptop Computer). На практике есть исключения: PhoneBook не совместим с рядом Android-смартфонов, выполненных на процессорах MediaTek. В то же время, PhoneBook полностью совместим со смартфонами Apple iPhone. Ноутбук-приставка Anyware PhoneBook для смартфонов По задумке
|14.06.2019
|«Доктор Веб»: Android-пользователям угрожают мошеннические веб-уведомления
|08.10.2018
|Браузер Chrome вскоре перестанет работать на 32 млн Android-устройств
|03.09.2018
|
С помощью неустранимой уязвимости можно шпионить за любым Android-смартфоном
в новейшей версии операционной системы Android 9.0 Pie. Настоящая проблема заключается в том, что на сегодняшний день обновление до Android 9.0 готово лишь менее чем для 0,1% от всего мирового парка Android-смартфонов. Для многих смартфонов, особенно на старых версиях ОС, выпуск обновления до новейшей версии ОС и вовсе не планируется. Что делать? Наиболее неприятным фактом стало то, что Go
|02.04.2018
|
Самые мощные Android-смартфоны начала 2018 года
. Зато двойная 13-мегапиксельная камера с цветным и монохромным модулем — первая с оптикой ZEISS на Android-смартфоне. Пользователи хвалят качество фронтальной камеры с автофокусом, которая име
