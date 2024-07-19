Из-за древних Android-смартфонов в бизнесе происходят глобальные утечки данных. Виноваты сами компании

Компании крайне редко обновляют свои корпоративные Android-смартфоны. Одни не хотят проблем совместимости старого ПО с новыми устройствами и прошивками, другие не желают вкладывать в это деньги, но следствие одно – устаревшие смартфоны на Android представляют гигантскую дыру в безопасности, от которых могут пострадать совершенно посторонние люди. Свою лепту вносят и производители, которые выпускают апдейты безопасности лишь два-три года.

Старые Android-смартфоны – зло

Устаревшие корпоративные смартфоны на базе ОС Android могут стать настоящей головной болью, пишет портал GizChina, притом как для самих компаний, так и для их клиентов. У бизнеса всегда находится целый ворох причин, чтобы не обновлять мобильные устройства своих сотрудников, но среди них есть две основных.

Первая причина – это страх перемен, считают аналитики GizChina. Компании не хотят, чтобы из-за перехода устройства со свежей прошивкой нарушило их работу, в том числе из-за потенциальных проблем совместимости старого ПО с новой версией ОС.

В основе второй причины лежат деньги. Для многих компаний обновление парка смартфонов, как и компьютеров, может проделать брешь в бюджете, иногда очень большую. В результате фирмы эксплуатируют давно устаревшие Android-устройства, пока те совсем не выйдут из строя. А проблема их заключается в том, что они довольно быстро перестают получать обновления безопасности.

Возможные последствия

По мнению аналитиков GizChina, отсутствие последних обновлений безопасности – главная проблема старых Android-устройств. Это делает их уязвимыми для хакерских атак, и что может стать катастрофой для организаций, работающих с персональными данными или конфиденциальной информацией.

mammela / Pixabay Сама ОС Android обновляется регулярно, чего нельзя сказать о смартфонах на ее основе

Менее серьезная, но все же значимая проблема – старые устройства работают медленнее и часто лишены функций, которые есть в современных гаджетах. Апгрейд мог бы сделать работу сотрудников более продуктивной.

Кто в зоне риска

Эксперты портала полагают, что наибольшую опасность старые корпоративные Android-устройства представляют в больнице. Они обрабатывают большое количество информации о пациентах, которая по закону многих стран является приватной.

Устаревшие смартфоны могут быть взломаны, что может повлечь за собой крупные утечки информации и большие проблемы для компаний в виде, например, потока судебных исков от пациентов, недовольных тем, что сведения об их здоровье оказались в руках третьих лиц.

Компании из сферы финансов, особенно банки, тоже в зоне риска. Они имеют дело с конфиденциальной финансовой информацией, до которой хакеры тоже могут добраться через старые устройства на Android. Касается это даже не только смартфонов, но и различного медицинского оборудования, которое нередко тоже работает на Android.

Samsung Даже некогда флагманские смартфоны крайне быстро остаются без апдейтов безопасности

Наконец, в GizChina отметили, и различные работающие в розничной торговле компании тоже могут пострадать из-за своего нежелания держать в парке гаджетов лишь актуальные устройства. Это касается не только смартфонов, но и, в числе прочего, терминалов для оплаты, многие из которых тоже работают на Android.

Часть вины – на производителях

В мире существует лишь один производитель смартфонов, который годами поддерживает свои устройства и выпускает для них не только новые версии ОС, но и патчи безопасности. Вот только Android-смартфоны в его ассортименте отсутствуют, поскольку речь о компании Apple. Для примера, представленная в июне 2024 г. iOS 18 может быть установлена на смартфон iPhone Xs, который вышел в 2018 г., шесть лет назад

В стане Android-производителей совершенно другое отношение к выпущенным устройствам. Они забывают об их существовании уже через два, максимум три года, после чего поток патчей безопасности для них резко и навсегда прекращается. Так поступают и никому неизвестные бренды, которые забрасывают свои мобильники еще раньше, так и компании из топ-5 мирового рынка Android-смартфонов. А если кто-то из них решает обновлять тот или иной смартфон из своего модельного ряда хоть чуточку дольше, то делает этого целую рекламную кампанию и позиционирует это как преимущество над конкурентами.