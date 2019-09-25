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Apple iPhone XS Серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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25.09.2019 Apple вернула самую скандальную функцию в самый популярный iPhone

Медленные iPhone 2018 Компания Apple активировала функцию замедления смартфонов iPhone XS и XS Max в новой версии iOS 13.1. Установка этой версии iOS на перечисленные смартф
29.08.2019 Xiaomi выпустила дешевый смартфон с камерой лучше, чем у iPhone XS. Цена

камера для макросъемки с расстояния от 2 см, расположенная сбоку от модуля. Сзади также присутствует классический сканер отпечатков пальцев. Для сравнения, в новейшем из выпущенных смартфонов Apple — iPhone XS — стоимостью в России от 89,5 тыс. руб. используется двойной 12-мегапиксельный сенсор. Максимальное разрешение снимков, сделанных на Redmi Note 8 Pro, составило 9248х6936 пикселей при
07.08.2019 Рассекречены до анонса российские цены на Samsung Galaxy Note 10

о дороже в сравнении с предыдущим поколением (Note9), но, несколько дешевле, чем прошлогодние Apple iPhone XS и XS Max. В линейку Samsung Galaxy Note10 войдут два смартфона – обычный Note10 и к
22.03.2019 Названа российская цена дешевого Redmi Note 7 с камерой «не хуже, чем у iPhone»

, по-прежнему нет ни у одного смартфона за те же деньги – ни в России, ни на мировом рынке, да и среди флагманских моделей она тоже встречается нечасто. Например, разрешение основной камеры смартфона Apple iPhone XS Max составляет 12 Мп. Как правило, наценка на смартфоны Xiaomi в России достаточно высока: в феврале 2019 г. в Россию привезли слайдер Mi Mix 3, предложив его за 45 тыс. руб., т
13.03.2019 Россияне выпустили «первый в мире» iPhone с турбийоном. Видео

Высокая точность Российская компания Caviar выпустила особую модификацию смартфона iPhone XS, не имеющую, по данным самой компании, ни одного аналога в мире. Гаджет вошел в кол
08.02.2019 На iPhone нового поколения появляются таинственные трещины

Треснувшие камеры Пользователи iPhone XS и XS Max массово жалуются на появление трещин на защитном стекле основной камеры ус
10.01.2019 У дешевого Redmi Note 7 за $250 камера лучше, чем у iPhone XS за $1000

тав входят 48-мегапиксельная матрица Samsung GM1 (формат 1/2 дюйма, диафрагма F/1,8, размер пикселя 1,8 мкм) и дополнительный 5-мегапиксельный датчик глубины сцены. Для сравнения, основная фотокамера Apple iPhone XS за $1000 состоит из двух 12-мегапиксельных сенсоров, равно как у слайдера Xiaomi Mi Mix 3 за $475 на момент старта продаж. 48-мегапиксельная камера есть у анонсированного в посл
13.12.2018 Новый флагман Samsung Galaxy 10+ оказался дороже iPhone XS Max. Опрос

скует стать самым дорогим смартфоном 2019 г., ориентированным на массового потребителя – даже Apple iPhone XS Max окажется дешевле в сравнении с ним, сообщает портал Gizmodo. Цена Samsung Galax
23.11.2018 Смартфоны по цене iPhone Xs: выбираем альтернативу флагману Apple

За основу для сравнения мы взяли iPhone Xs в начальной конфигурации — с 64 Гбайт флеш-памяти. Официальная цена смартфона в Рос
22.11.2018 СПИД-центр на деньги Элтона Джона закупил iPhone XS Max самой дорогой версии

ми покупателями самого дорогого массового смартфона оказались иркутские борцы со СПИДом. За аппарат iPhone XS Max с 512 ГБ памяти ФГБУ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИ
24.10.2018 СМИ: Samsung требует у Ксении Собчак $1,6 млн за то, что она пользуется iPhone

не имеет права появляться на публике со смартфонами других марок, однако она была замечена с новым iPhone XS. Ксения Собчак является лицом марки Samsung в России, и одним из условий ее контрак
17.10.2018 В России выпустили гибрид iPhone XS и механических часов-скелетонов. Видео

Phone в предметы роскоши, выпустила линейку устройств Caviar Grand Complications Skeleton на основе iPhone XS и iPhone XS Max. Особенностью линейки стало то, что на задней панели iPhone

02.10.2018 OFD.ru представил данные по продажам новых моделей iPhone - XS Max и XS за первые три дня. Цифры

OFD.ru, оператор фискальных данных, занимающий 13% рынка онлайн-касс, представил анализ продаж iPhone XS Max и iPhone XS — за первые три дня (28-30 сентября 2018 г.) с момента старт
28.09.2018 Group-IB предупредила о тысячах мошеннических сайтов для «продажи» iPhone XS и iPhone XS Max

ии кибератак, зафиксировала резкий рост регистраций доменов сайтов с предложениями новых смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max, официальные продажи которых стартовали сегодня в России. За
27.09.2018 В России появились пуленепробиваемые iPhone. Цены

Линейка Maximum Российская компания Caviar выпустила свою линейку iPhone XS Max. Каждая модель, представленная в линейке Maximum, отличается каким-нибудь макси
24.09.2018 Итоги первого уик-энда: по сравнению с прошлым годом спрос на новые iPhone выше на 20%, на новые Apple Watch Series 4 — в 27 раз

e Premium Reseller) — подводят итоги первого уик-энда после старта предзаказов на новинки от Apple: iPhone Xs, iPhone Xs Max и Apple Watch Series 4. По итогам первых трех дней спрос на н
14.09.2018 Новый iPhone Xs оказался медленнее прошлогоднего iPhone 8 Plus

iPhone Xs против iPhone 8 Plus Новый смартфон iPhone Xs, представленный Apple 12 сентября 2018 г., может уступать iPhone 8 Plus, выпущенном
13.09.2018 Apple iPhone XS и iPhone XS Max представлены официально

смартфонов линейки iPhone. Среди них – самые технологически совершенные на сегодняшний день модели, iPhone XS и iPhone XS Max. Дизайн новых Apple iPhone XS и iPhone XS Max

13.09.2018 Вышли три новых iPhone. Что в них нового? Опрос

у для его предшественника A11, подобное было бы невозможно. Подробно о новых iPhone Визуально новый iPhone Xs мало чем отличается от iPhone X – модели, выпущенной в прошлом году. OLED дисплей а
31.08.2018 Рассекречены финальные названия и цены новых iPhone

Новые названия и золотое оформление дизайна Новые флагманские смартфоны iPhone с экранами OLED получат название iPhone XS, а также будут представлены в совершенно новом золотом оформлении корпуса, сообщил портал 9to5Mac со ссылкой на собственные анонимные источники. В дополнение к информации о дизайне и

08.08.2018 Опубликовано видео со всеми новыми iPhone

iPhone 9, iPhone 11, iPhone XS – еще версии? Британский онлайновый магазин мобильных аксессуаров MobileFun выложил

Публикаций - 148, упоминаний - 278

Apple iPhone XS и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 131
Samsung Electronics 11065 62
Huawei 4677 44
Xiaomi - Сяоми 2232 42
Google LLC 12690 14
Qualcomm Technologies 1974 13
Intel Corporation 12811 13
BBK OnePlus 298 12
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
BBK OPPO Electronics 484 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
МегаФон 10742 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 7
Sony 6739 7
X Corp - Twitter 2938 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Leica Camera 282 5
LG Electronics 3735 5
Lenovo Group 2447 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 4
MediaTek - Ralink 595 4
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 4
Lumentum 7 3
JDI - Japan Display Inc 27 3
Ростелеком 10948 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
HMD Global - Nokia 144 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Lenovo Motorola 3566 3
Adobe Systems 1597 2
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 2
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 2
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 65 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Doogee 32 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Связной ГК 1401 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Perla Penna 6 4
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 3
Carl Zeiss AG 307 3
Евросеть 1421 2
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
TÜV Rheinland Group 181 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Sequoia Capital 115 1
Яндекс - Бери Заряд! 33 1
LoveFrom - дизайнерская студия 8 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Olixar 3 1
Loup Ventures 4 1
Резонанс НПП 407 1
LG Chem 27 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Rosenblatt Securities 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Visa International 1993 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
ФГБУ ГБУЗ Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 1 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Федеральный центр по борьбе со СПИДом - Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 1 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ЛДПР 116 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 138
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 81
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 54
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 50
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 45
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 35
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 33
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 32
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 28
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 27
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 25
Наушники - Headphones 4479 23
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 22
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 21
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 21
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 20
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 18
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 18
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 17
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 17
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 408 16
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 16
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 15
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 15
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 14
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 13
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 13
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 13
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 119
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 56
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 55
Apple iOS 8583 43
Apple iPhone 11 290 40
Google Android 15244 34
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 30
Apple iPad 4012 30
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 30
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 27
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 26
Apple iPhone 7 289 24
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 22
Samsung Galaxy Note 702 22
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 22
Apple Face ID 258 21
Apple iPhone 6 4861 21
Apple iPhone 8 189 21
Apple iPad Pro 320 20
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 18
Samsung Galaxy 1035 17
Apple iPhone 2018 57 16
Apple iPhone 12 243 15
BBK OnePlus - Серия смартфонов 164 15
Huawei Mate - серия смартфонов 453 15
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 14
Google Android 9 - Android Pie 217 13
Apple iPad mini 430 13
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 12
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 12
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 105 11
Apple - App Store 3109 11
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 11
Apple iPhone 2019 16 10
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 10
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 10
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 10
Apple iPhone 5 783 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 13
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 6
Путин Владимир 3454 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 4
Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 4
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 3
Jun Lei - Цзунь Лей 46 3
Борзилов Давид 77 3
Чайка Владимир 29 3
Иванов Олег 153 3
Blass Evan - Бласс Эван 37 2
Гуров Алексей 11 2
Rosenberg Donald - Розенберг Дональд 7 2
Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 2
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 1
Гуцериев Михаил 114 1
Решетин Олег 49 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Бусаргин Андрей 26 1
Скворцова Вероника 69 1
Иванова Дагмара 44 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 1
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 8 1
Старовойтов Александр 13 1
Чернецов Алексей 6 1
Диковская Екатерина 1 1
Гуськов Антон 44 1
Гагарин Юрий 98 1
Плотников Иван 1 1
McNamara Mary Joan - Макнамара Мэри Джоан 1 1
Собчак Ксения 17 1
Drantivy Raisa - Дрэнтиви Раиса 3 1
Nuk Howard - Нук Говард 1 1
Китайгородский Исаак 2 1
Levine Adam - Левин Адам 1 1
Maestri Luca - Маэстри Лука 16 1
Reith Ryan - Рейт Райан 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 94
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 53
Европа 24964 17
Южная Корея - Республика 7052 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Индия - Bharat 5870 10
США - Калифорния 4829 8
США - Калифорния - Купертино 281 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Сатурн - Титан (спутник) 533 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Япония 13807 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Китай - Тайвань 4245 5
Испания - Каталония - Барселона 752 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Солнечная система - Solar system 2569 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Индонезия - Республика 1058 2
Испания - Королевство 3840 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Малайзия 922 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Новая Зеландия 737 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 1
Чили - Республика 494 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
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