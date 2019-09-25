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Apple iPhone XS Серия смартфонов
СОБЫТИЯ
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|25.09.2019
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Apple вернула самую скандальную функцию в самый популярный iPhone
Медленные iPhone 2018 Компания Apple активировала функцию замедления смартфонов iPhone XS и XS Max в новой версии iOS 13.1. Установка этой версии iOS на перечисленные смартф
|29.08.2019
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Xiaomi выпустила дешевый смартфон с камерой лучше, чем у iPhone XS. Цена
камера для макросъемки с расстояния от 2 см, расположенная сбоку от модуля. Сзади также присутствует классический сканер отпечатков пальцев. Для сравнения, в новейшем из выпущенных смартфонов Apple — iPhone XS — стоимостью в России от 89,5 тыс. руб. используется двойной 12-мегапиксельный сенсор. Максимальное разрешение снимков, сделанных на Redmi Note 8 Pro, составило 9248х6936 пикселей при
|07.08.2019
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Рассекречены до анонса российские цены на Samsung Galaxy Note 10
о дороже в сравнении с предыдущим поколением (Note9), но, несколько дешевле, чем прошлогодние Apple iPhone XS и XS Max. В линейку Samsung Galaxy Note10 войдут два смартфона – обычный Note10 и к
|22.03.2019
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Названа российская цена дешевого Redmi Note 7 с камерой «не хуже, чем у iPhone»
, по-прежнему нет ни у одного смартфона за те же деньги – ни в России, ни на мировом рынке, да и среди флагманских моделей она тоже встречается нечасто. Например, разрешение основной камеры смартфона Apple iPhone XS Max составляет 12 Мп. Как правило, наценка на смартфоны Xiaomi в России достаточно высока: в феврале 2019 г. в Россию привезли слайдер Mi Mix 3, предложив его за 45 тыс. руб., т
|13.03.2019
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Россияне выпустили «первый в мире» iPhone с турбийоном. Видео
Высокая точность Российская компания Caviar выпустила особую модификацию смартфона iPhone XS, не имеющую, по данным самой компании, ни одного аналога в мире. Гаджет вошел в кол
|08.02.2019
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На iPhone нового поколения появляются таинственные трещины
Треснувшие камеры Пользователи iPhone XS и XS Max массово жалуются на появление трещин на защитном стекле основной камеры ус
|10.01.2019
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У дешевого Redmi Note 7 за $250 камера лучше, чем у iPhone XS за $1000
тав входят 48-мегапиксельная матрица Samsung GM1 (формат 1/2 дюйма, диафрагма F/1,8, размер пикселя 1,8 мкм) и дополнительный 5-мегапиксельный датчик глубины сцены. Для сравнения, основная фотокамера Apple iPhone XS за $1000 состоит из двух 12-мегапиксельных сенсоров, равно как у слайдера Xiaomi Mi Mix 3 за $475 на момент старта продаж. 48-мегапиксельная камера есть у анонсированного в посл
|13.12.2018
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Новый флагман Samsung Galaxy 10+ оказался дороже iPhone XS Max. Опрос
скует стать самым дорогим смартфоном 2019 г., ориентированным на массового потребителя – даже Apple iPhone XS Max окажется дешевле в сравнении с ним, сообщает портал Gizmodo. Цена Samsung Galax
|23.11.2018
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Смартфоны по цене iPhone Xs: выбираем альтернативу флагману Apple
За основу для сравнения мы взяли iPhone Xs в начальной конфигурации — с 64 Гбайт флеш-памяти. Официальная цена смартфона в Рос
|22.11.2018
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СПИД-центр на деньги Элтона Джона закупил iPhone XS Max самой дорогой версии
ми покупателями самого дорогого массового смартфона оказались иркутские борцы со СПИДом. За аппарат iPhone XS Max с 512 ГБ памяти ФГБУ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИ
|24.10.2018
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СМИ: Samsung требует у Ксении Собчак $1,6 млн за то, что она пользуется iPhone
не имеет права появляться на публике со смартфонами других марок, однако она была замечена с новым iPhone XS. Ксения Собчак является лицом марки Samsung в России, и одним из условий ее контрак
|17.10.2018
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В России выпустили гибрид iPhone XS и механических часов-скелетонов. Видео
Phone в предметы роскоши, выпустила линейку устройств Caviar Grand Complications Skeleton на основе iPhone XS и iPhone XS Max. Особенностью линейки стало то, что на задней панели iPhone
|02.10.2018
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OFD.ru представил данные по продажам новых моделей iPhone - XS Max и XS за первые три дня. Цифры
OFD.ru, оператор фискальных данных, занимающий 13% рынка онлайн-касс, представил анализ продаж iPhone XS Max и iPhone XS — за первые три дня (28-30 сентября 2018 г.) с момента старт
|28.09.2018
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Group-IB предупредила о тысячах мошеннических сайтов для «продажи» iPhone XS и iPhone XS Max
ии кибератак, зафиксировала резкий рост регистраций доменов сайтов с предложениями новых смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max, официальные продажи которых стартовали сегодня в России. За
|27.09.2018
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В России появились пуленепробиваемые iPhone. Цены
Линейка Maximum Российская компания Caviar выпустила свою линейку iPhone XS Max. Каждая модель, представленная в линейке Maximum, отличается каким-нибудь макси
|24.09.2018
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Итоги первого уик-энда: по сравнению с прошлым годом спрос на новые iPhone выше на 20%, на новые Apple Watch Series 4 — в 27 раз
e Premium Reseller) — подводят итоги первого уик-энда после старта предзаказов на новинки от Apple: iPhone Xs, iPhone Xs Max и Apple Watch Series 4. По итогам первых трех дней спрос на н
|14.09.2018
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Новый iPhone Xs оказался медленнее прошлогоднего iPhone 8 Plus
iPhone Xs против iPhone 8 Plus Новый смартфон iPhone Xs, представленный Apple 12 сентября 2018 г., может уступать iPhone 8 Plus, выпущенном
|13.09.2018
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Apple iPhone XS и iPhone XS Max представлены официально
смартфонов линейки iPhone. Среди них – самые технологически совершенные на сегодняшний день модели, iPhone XS и iPhone XS Max. Дизайн новых Apple iPhone XS и iPhone XS Max
|13.09.2018
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Вышли три новых iPhone. Что в них нового? Опрос
у для его предшественника A11, подобное было бы невозможно. Подробно о новых iPhone Визуально новый iPhone Xs мало чем отличается от iPhone X – модели, выпущенной в прошлом году. OLED дисплей а
|31.08.2018
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Рассекречены финальные названия и цены новых iPhone
Новые названия и золотое оформление дизайна Новые флагманские смартфоны iPhone с экранами OLED получат название iPhone XS, а также будут представлены в совершенно новом золотом оформлении корпуса, сообщил портал 9to5Mac со ссылкой на собственные анонимные источники. В дополнение к информации о дизайне и
|08.08.2018
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Опубликовано видео со всеми новыми iPhone
iPhone 9, iPhone 11, iPhone XS – еще версии? Британский онлайновый магазин мобильных аксессуаров MobileFun выложил
Apple iPhone XS и организации, системы, технологии, персоны:
|Counterpoint Research 110 3
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|TrendForce 187 1
|BlueFin Research 5 1
|IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
|IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
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