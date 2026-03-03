Разделы

Lumentum


СОБЫТИЯ

03.03.2026 Nvidia вложит $4 миллиарда в новейшие фотонные технологии 1
09.01.2019 Apple сокращает производство iPhone: Они слишком дорогие, чтобы их покупали 1
19.11.2018 Продажи новых iPhone катастрофичны. Apple резко снижает производство 1
16.11.2018 Продажи новых iPhone провалились. Apple сокращает производство 1
09.02.2017 Новый iPhone сменит название и будет стоить $1000 1

Apple Inc 12791 4
JDI - Japan Display Inc 26 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 428 2
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 38 2
Qorvo - TriQuint Semiconductor - RFMD - RF Micro Devices - Sirenza Microdevices - Standford Microdevices 57 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 63 1
Acer - AOpen - Wistron 78 1
Cirrus Logic Inc 56 1
Largan Precision 4 1
Catcher Technology 6 1
Samsung Electronics 10745 1
Qualcomm Technologies 1923 1
Intel Corporation 12598 1
Сенсорные Системы 75 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25806 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11226 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12936 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3540 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6266 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 427 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12764 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1395 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8247 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6567 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19044 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4860 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74247 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1484 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15044 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3585 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16716 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7428 4
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 3
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 2
Apple Face ID 240 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 482 1
Apple iPhone 8 186 1
Apple iPhone 12 240 1
Apple iPhone 7 287 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 77 1
Apple iMac - Серия моноблоков 463 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 551 1
Apple iPad 3948 1
Apple MacBook Pro 537 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 398 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53651 4
Россия - РФ - Российская федерация 159103 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18437 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13599 2
Австрия - Австрийская Республика 1337 2
США - Калифорния 4785 1
Европа 24712 1
Азия - Азиатский регион 5785 1
Китай - Большой Китай - Greater China - Тайвань, Китай и Гонконг 10 1
Китай - Тайвань 4155 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2323 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6808 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5301 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3740 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51542 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4946 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 542 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7643 1
