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Cirrus Logic Inc
СОБЫТИЯ
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|18.02.2003
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Cirrus Logic представил платформу для записи DVD+RW
ьзователю действия и становится главным стандартом на рынке DVD-записи, в значительной степени благодаря его совместимости с существующим DVD-стандартом. По словам официальных представителей компании Cirrus Logic, новое решение позволит производителям сэкономить средства и ускорить продвижение их продуктов к рынку. Источник: по материалам сайта NE Asia Online.
|18.02.2003
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Cirrus Logic представил платформу для записи DVD+RW
ьзователю действия и становится главным стандартом на рынке DVD-записи, в значительной степени благодаря его совместимости с существующим DVD-стандартом. По словам официальных представителей компании Cirrus Logic, новое решение позволит производителям сэкономить средства и ускорить продвижение их продуктов к рынку. Источник: по материалам сайта NE Asia Online.
|29.07.2002
|Японский филиал Cirrus Logic нанял советником экс-президента Intel Japan
|14.08.2001
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Cirrus Logic приобретет разработчика технологии обработки потокового видео
Производитель чипов, компания Cirrus Logic, объявила о заключении соглашения по приобретению калифорнийской фирмы Steam Machine ("Паровая Машина"), занимающейся поставкой технологий для обработки потоковых видеоданных. Сумм
|07.05.2001
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Cirrus Logic объявила начале производства чипов для потребительской аудио и бытовой техники
Акции компании Cirrus Logic Inc. возросли в четверг на 22% после того, как руководство компании объявило о ж
|13.04.2001
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Philips и Cirrus Logic урегулировали иск о нарушении патента без суда
Американский филиал голландского гиганта-производителя электроники - Philips Electronics урегулировал свой иск о нарушении патента, поданный против производителя микросхем Cirrus Logic. В иске, поданном филиалом Philips в октябре, говорилось о нелицензионном использовании компанией Cirrus технологии I2C, относящейся к связи между интегральными схемами. Аналогичны
|08.11.2000
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Cirrus Logic и IndigoVision намерены создать процессор для передачи видео по IP-протоколу
Компании Cirrus Logic Inc. и IndigoVision Group plc. подписали соглашение о намерении совместно разраб
|22.09.2000
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Cirrus Logic выпустила новый цифро-аналоговый конвертер
Компания Cirrus Logic Inc., производитель аудио чипов, представила микроконтроллер CS43122, новый цифро-аналоговый конвертер серии Crystal. CS43122 является однокристальным ЦАП с динамическим диапазоном
|14.08.2000
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Доход Cirrus Logic в будущем году вырастет на 50%
David French, генеральный директор Cirrus Logic, выступил с прогнозом, согласно которому в 2001 финансовом году доход компании увеличится на 50% по сравнению с этим годом. Это будет связано с ростом спроса на аудиочипы для бытов
|25.07.2000
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Cirrus Logic заявила о расширении своего центра разработок в Японии
д Эбина, префектура Каганава (Kanagawa). Japan Design Center был основан в 1993 году и известен как Cirrus Logic K.K. В задачи центра входит разработка полупроводниковых приборов для устройств
|13.07.2000
|В сентябре Cirrus Logic представит чип для CD-RW устройств двойной плотности
|04.05.2000
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Cirrus Logic, Creative Technology и Vertex создадут совместную компанию eMicro Corp. по разработке микросхем
ании eMicro Corp. Компания займется разработкой новых аналого-цифровых микросхем на базе технологий Cirrus Logic и не будет иметь собственных производственных мощностей.
|06.03.2000
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Cirrus Logic разработала чип для защиты от аудио-пиратов
Компания Cirrus Logic Inc., производитель полупроводниковых приборов, разработала чип, который позволи
|27.09.1999
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Microsoft и Cirrus Logic представили новый аудиочип
Компания Microsoft заявила, что Cirrus Logic, крупнейший поставщик компьютерных аудиочипов, в следующем месяце представит новый аудиочип специально разработанный для работы с ПО Microsoft в портативных музыкальных устройствах
|10.02.1999
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Избран новый руководитель Cirrus Logic
Компания Cirrus Logic Inc. объявила наконец об избрании своего нового генерального директора. Им стал Дэвид Френч (David French), являющийся президентом и исполнительным директором компании. При этом пр
|12.01.1999
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Cirrus Logic получила лицензии от Lucasfilm для своих DSP-алгоритмов для применения в системе домашнего театра THX
Компания Cirrus Logic Inc. сообщила о получении лицензии от Lucasfilm Ltd. для своих DSP-алгоритмов дл
Cirrus Logic Inc и организации, системы, технологии, персоны:
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