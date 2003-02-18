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Cirrus Logic Inc

Cirrus Logic Inc

СОБЫТИЯ

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18.02.2003 Cirrus Logic представил платформу для записи DVD+RW

ьзователю действия и становится главным стандартом на рынке DVD-записи, в значительной степени благодаря его совместимости с существующим DVD-стандартом. По словам официальных представителей компании Cirrus Logic, новое решение позволит производителям сэкономить средства и ускорить продвижение их продуктов к рынку. Источник: по материалам сайта NE Asia Online.
18.02.2003 Cirrus Logic представил платформу для записи DVD+RW

ьзователю действия и становится главным стандартом на рынке DVD-записи, в значительной степени благодаря его совместимости с существующим DVD-стандартом. По словам официальных представителей компании Cirrus Logic, новое решение позволит производителям сэкономить средства и ускорить продвижение их продуктов к рынку. Источник: по материалам сайта NE Asia Online.
29.07.2002 Японский филиал Cirrus Logic нанял советником экс-президента Intel Japan
14.08.2001 Cirrus Logic приобретет разработчика технологии обработки потокового видео

Производитель чипов, компания Cirrus Logic, объявила о заключении соглашения по приобретению калифорнийской фирмы Steam Machine ("Паровая Машина"), занимающейся поставкой технологий для обработки потоковых видеоданных. Сумм
07.05.2001 Cirrus Logic объявила начале производства чипов для потребительской аудио и бытовой техники

Акции компании Cirrus Logic Inc. возросли в четверг на 22% после того, как руководство компании объявило о ж
13.04.2001 Philips и Cirrus Logic урегулировали иск о нарушении патента без суда

Американский филиал голландского гиганта-производителя электроники - Philips Electronics урегулировал свой иск о нарушении патента, поданный против производителя микросхем Cirrus Logic. В иске, поданном филиалом Philips в октябре, говорилось о нелицензионном использовании компанией Cirrus технологии I2C, относящейся к связи между интегральными схемами. Аналогичны
08.11.2000 Cirrus Logic и IndigoVision намерены создать процессор для передачи видео по IP-протоколу

Компании Cirrus Logic Inc. и IndigoVision Group plc. подписали соглашение о намерении совместно разраб
22.09.2000 Cirrus Logic выпустила новый цифро-аналоговый конвертер

Компания Cirrus Logic Inc., производитель аудио чипов, представила микроконтроллер CS43122, новый цифро-аналоговый конвертер серии Crystal. CS43122 является однокристальным ЦАП с динамическим диапазоном
14.08.2000 Доход Cirrus Logic в будущем году вырастет на 50%

David French, генеральный директор Cirrus Logic, выступил с прогнозом, согласно которому в 2001 финансовом году доход компании увеличится на 50% по сравнению с этим годом. Это будет связано с ростом спроса на аудиочипы для бытов
25.07.2000 Cirrus Logic заявила о расширении своего центра разработок в Японии

д Эбина, префектура Каганава (Kanagawa). Japan Design Center был основан в 1993 году и известен как Cirrus Logic K.K. В задачи центра входит разработка полупроводниковых приборов для устройств

13.07.2000 В сентябре Cirrus Logic представит чип для CD-RW устройств двойной плотности
04.05.2000 Cirrus Logic, Creative Technology и Vertex создадут совместную компанию eMicro Corp. по разработке микросхем

ании eMicro Corp. Компания займется разработкой новых аналого-цифровых микросхем на базе технологий Cirrus Logic и не будет иметь собственных производственных мощностей.
06.03.2000 Cirrus Logic разработала чип для защиты от аудио-пиратов

Компания Cirrus Logic Inc., производитель полупроводниковых приборов, разработала чип, который позволи
27.09.1999 Microsoft и Cirrus Logic представили новый аудиочип

Компания Microsoft заявила, что Cirrus Logic, крупнейший поставщик компьютерных аудиочипов, в следующем месяце представит новый аудиочип специально разработанный для работы с ПО Microsoft в портативных музыкальных устройствах
10.02.1999 Избран новый руководитель Cirrus Logic

Компания Cirrus Logic Inc. объявила наконец об избрании своего нового генерального директора. Им стал Дэвид Френч (David French), являющийся президентом и исполнительным директором компании. При этом пр
12.01.1999 Cirrus Logic получила лицензии от Lucasfilm для своих DSP-алгоритмов для применения в системе домашнего театра THX

Компания Cirrus Logic Inc. сообщила о получении лицензии от Lucasfilm Ltd. для своих DSP-алгоритмов дл

Публикаций - 57, упоминаний - 70

Cirrus Logic Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 11
Microsoft Corporation 25775 9
Sony 6739 8
Cisco Systems 5372 7
Apple Inc 13156 7
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
Oracle Corporation 7074 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
TI - Texas Instruments Incorporated 848 5
Samsung Electronics 11065 4
Qualcomm Technologies 1974 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
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Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
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HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 3
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United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 2
FiiO Electronics Technology Company 10 2
Oracle - BEA Systems 162 2
IBM - Micromuse 42 2
Astell&Kern 3 2
Renesas Electronics - Intersil 36 2
Analog Devices - Linear Technology 11 2
Multi-Channel Holdings - Blue Martini Software 12 2
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 2
Dell EMC 5180 2
Huawei 4677 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
eBay Inc 1640 5
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
RBC Dain Rauscher Wessels 27 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Coca-Cola Company 261 2
United Airlines - авиакомпания 95 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Композит 99 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Enron - Enrongate 122 1
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Kawasaki Heavy Industries 15 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
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Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Boeing 1031 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
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U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Ассоциация менеджеров 107 1
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
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