ьзователю действия и становится главным стандартом на рынке DVD-записи, в значительной степени благодаря его совместимости с существующим DVD-стандартом. По словам официальных представителей компании Cirrus Logic , новое решение позволит производителям сэкономить средства и ускорить продвижение их продуктов к рынку. Источник: по материалам сайта NE Asia Online.

ьзователю действия и становится главным стандартом на рынке DVD-записи, в значительной степени благодаря его совместимости с существующим DVD-стандартом. По словам официальных представителей компании Cirrus Logic , новое решение позволит производителям сэкономить средства и ускорить продвижение их продуктов к рынку. Источник: по материалам сайта NE Asia Online.

Акции компании Cirrus Logic Inc . возросли в четверг на 22% после того, как руководство компании объявило о ж

Американский филиал голландского гиганта-производителя электроники - Philips Electronics урегулировал свой иск о нарушении патента, поданный против производителя микросхем Cirrus Logic . В иске, поданном филиалом Philips в октябре, говорилось о нелицензионном использовании компанией Cirrus технологии I2C, относящейся к связи между интегральными схемами. Аналогичны