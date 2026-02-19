Samsung Ambient

Разделы

СОБЫТИЯ

19.02.2026 «К2 НейроТех» назвал ИИ-тренды в здравоохранении: от цифровых ассистентов до предиктивной аналитики 1
29.10.2024 Новые плагины для чтения форматов Revit и Navisworks в C3D Converter 1
12.12.2023 Creative Zen Air Plus и Creative Zen Air Pro: TWS гарнитуры с LE Audio 1
21.11.2023 Наушники Creative Aurvana Ace с твердотельными драйверами 1
08.02.2023 Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году 1
27.12.2021 Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM 1
14.07.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS 1
14.06.2021 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
29.10.2019 Lenovo начинает российские продажи планшета Yoga Smart Tab. Цена 1
13.09.2019 Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K 1
22.02.2019 ISE 2019: фокус на 8К 1
05.02.2019 Samsung представила новое поколение профессиональных дисплеев 1
01.11.2018 Квартальная операционная прибыль Samsung Electronics увеличилась на 20,9% до $15,5 млрд 1
18.05.2018 В России стартовали продажи телевизоров Samsung QLED 2018 1
08.10.2015 "Звук вокруг" без программных ухищрений 4
09.03.2015 Samsung CIS Forum 2015: инновации на год вперед 1
08.10.2014 Ericsson завершила приобретение разработчика интеллектуальных энергосистем для ЖКХ 1
27.05.2011 «1С» выкупил у основателей Skype своего облачного конкурента 1
11.06.2009 Создатели Skype вложились в эстонский стартап 1
03.06.2008 Фотоконкурс по игре Sublustrum 1
28.04.2008 Sublustrum зазвучит в Санкт-Петербурге 1
31.03.2008 Четыре нескучных гаджета для весёлой жизни 1
14.03.2008 Создано устройство, читающее мысли человека вслух 1
26.02.2008 Основатели Skype купили 30% российского стартапа 1
20.02.2008 Холдинг Ambient Sound Investments купил 30% компании «Логнекс» за $200 тыс. 1
21.01.2008 "Новый Диск" выпустит квест "Сублюструм" 1
09.06.2007 Е-медицина для детей: мультфильмы и музыка 1
28.05.2007 Основатели Skype "поднимают" общественный стартап? 1
12.12.2006 Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших слайдеров 1
29.11.2006 Тест 8800 Sirocco Edition - обновленного premium-мобильника Nokia 1
22.10.2004 Philips выпустит на рынок 25 новых телевизоров с технологией Ambilight 1
27.02.2004 Домашний кинотеатр с Wi-Fi и другие новинки Philips скоро появятся в России 1
22.07.2003 Nikon представил профессиональную камеру 1
07.02.2000 Intel начала процедуру покупки компании Ambient Technologies за $150 млн. 1
07.02.2000 Intel приобретет производителя микросхем для устройств выделенных линий 1
01.06.1999 Ambient представила чипсет MD5628-HaM 56К для протокола ITU-V.90 1
24.05.1999 Ambient Technologies выпустила набор микросхем для USB-модемов V.90 1

Публикаций - 37, упоминаний - 40

Samsung Ambient и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10721 10
Sony 6641 4
Phantomery Interactive 6 3
Apple Inc 12765 3
Intel Corporation 12588 3
Philips 2078 3
МойСклад - Логнекс 113 3
Google LLC 12353 3
Новый диск 960 2
Creative Technology 271 2
Qualcomm Technologies 1920 2
LG Electronics 3685 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5749 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 2
Samsung - Harman - JBL 234 2
Koss 39 1
SoftDev - СофтДев 1 1
Ростех - Автоматика Концерн 1753 1
Microsoft Corporation 25344 1
Huawei 4298 1
Lenovo Group 2375 1
Meta Platforms - Facebook 4557 1
9119 1
Lenovo Motorola 3531 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 156 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 1
Samsung System LSI 24 1
TI - Texas Instruments Incorporated 827 1
Crestron 100 1
Vertu 118 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
Haier Group 212 1
Nikon 636 1
Cirrus Logic Inc 56 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 99 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Семико НПП 1 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 120 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 61 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1147 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
Лента - Сеть розничной торговли 2293 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Warner Bros. International Television Distribution 282 1
UK Monarchy of the United Kingdom - Монархи Британских островов 4 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2755 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25739 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7373 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12919 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10539 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17861 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13074 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26161 8
Контрастность 2955 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18859 7
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 383 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3745 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7720 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57635 7
Наушники - Headphones 4312 7
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1665 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10373 5
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1182 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3354 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28971 5
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1549 4
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 969 4
Микрофон - Microphone 2706 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9407 4
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1693 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21832 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4213 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4072 4
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 374 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8223 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6562 4
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1114 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10257 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 4
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1107 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2392 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14939 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6029 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25587 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11204 3
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1045 3
Google Android 14836 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 257 4
Samsung The Wall 26 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 278 3
Samsung Galaxy 996 3
Samsung 8K AI Upscaling 9 2
Nokia Sirocco 104 2
Samsung Multi-Link HDR 2 2
Samsung OMN/OMN-D Series In-Window Displays 2 2
Philips Pixel Plus Ultra HD 40 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 338 2
Creative ZEN - Creative Zen Aurvana - Creative Zen Vision - Creative Zen Air Plus 88 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7409 2
Apple iOS 8330 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1421 2
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 97 2
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 279 2
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 120 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 316 2
Samsung Knox 107 2
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 146 2
Samsung Infinity Flex Display - Samsung Infiniti Flex Display Dynamic AMOLED - Гибкий дисплейный модуль 22 2
Samsung ITM - Samsung Inverse Tone Mapping 2 2
Samsung Color Mapping 2 2
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 135 1
Samsung Bespoke - серия холодильников 15 1
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 58 1
Apple MagSafe 96 1
ZyXEL Keenetic 45 1
Apple Lighting 86 1
Autodesk Navisworks 23 1
Samsung SUHD TV - Samsung PurColor UHD - Samsung Curved UHD TV - серия ЖК-телевизоров 44 1
Philips Ambilight 101 1
Samsung Quantum Processor 8 1
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 79 1
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 1
Samsung POWERStick PRO - Samsung POWERStick Jet - беспроводной пылесос 7 1
Sony Walkman 285 1
Annu Toivo - Анну Тойво 3 3
Tallinn Jaan - Таллинн Ян 7 3
Рахимбердиев Аскар 40 2
Heinla Ahti - Хеинла Ахти 3 2
Кожевников Алексей 66 2
Eno Brian - Ино Брайан 4 2
Seog-gi Kim - Сок Ки Ким 2 1
Гуров Александр 8 1
Земцова Татьяна 10 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 1
Логинов Дмитрий 4 1
Friis Janus - Фриис Янус 28 1
Белоглазов Георгий 3 1
Mandersson Magnus - Мандерссон Магнус 4 1
Callahan Michael - Кэллахан Майкл 6 1
Ахадов Талиб 1 1
Нуралиев Борис 296 1
Ершова Элеонора 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 158671 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5358 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53604 4
Европа 24689 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46162 3
Южная Корея - Республика 6882 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18386 2
Казахстан - Республика 5851 2
Германия - Федеративная Республика 12969 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 2
Украина 7818 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 76 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 1
Азия - Азиатский регион 5767 1
Япония 13572 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3061 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18831 1
Сингапур - Республика 1916 1
Европа Восточная 3124 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 1
Италия - Итальянская Республика 4440 1
Франция - Французская Республика 8007 1
Россия - СФО - Новосибирск 4713 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 1
США - Калифорния 4781 1
Испания - Каталония - Барселона 749 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Германия - Берлин 729 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 432 1
Куба - Республика 395 1
Испания - Валенсия - Аликанте 41 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 458 1
США - Массачусетс 514 1
Южная Корея - Пхёнтхэк 17 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26061 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5925 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5287 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11795 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5310 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6348 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1658 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17448 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6971 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3185 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1936 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3268 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5428 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2983 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9715 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1163 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55142 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11458 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 863 1
Ergonomics - Эргономика 1693 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51402 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6151 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7007 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6428 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1008 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
Здравоохранение - Отоларингология 183 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4390 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1408 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10774 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 687 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 879 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 283 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1430 1
NewScientistTech 16 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 990 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
ISE - Integrated Systems Europe 50 2
Samsung Forum 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1420388, в очереди разбора - 726111.
Создано именных указателей - 190776.
Создано именных указателей - 190776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

