Получите все материалы CNews по ключевому слову
Samsung Ambient
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Samsung Ambient и организации, системы, технологии, персоны:
|UK Monarchy of the United Kingdom - Монархи Британских островов 4 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2755 1
|NewScientistTech 16 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 990 1
|НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420388, в очереди разбора - 726111.
Создано именных указателей - 190776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.