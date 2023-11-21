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Наушники Creative Aurvana Ace с твердотельными драйверами

Компания Creative Technology объявила о выпуске долгожданных Creative Aurvana Ace и Creative Aurvana Ace 2, новейших настоящих беспроводных наушников с твердотельными, полностью кремниевыми драйверами на основе MEMS. Серия Creative Aurvana Ace, оснащенная драйверами xMEMS, была настроена для обеспечения четкости звука с широким частотным диапазоном от 5 Гц до 40 кГц. Об этом CNews сообщили представители Creative.

Беспроводные наушники также оснащены звуком LE Audio с кодеком LC3, Bluetooth 5.3, гибридным активным шумоподавлением (ANC) и режимом Ambient, а также общим временем воспроизведения до 24 часов, что делает их окончательным выбором для любителей аудио, ищущих лучшие в мире TWS наушники.

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Creative Aurvana Ace

В основе Creative Aurvana Ace и Creative Aurvana Ace 2 лежат твердотельные драйверы на основе MEMS, которые играют ключевую роль в обеспечении по-настоящему естественного и реалистичного звука. Эти специализированные динамики, интегрированные в каждый наушник, имеют дизайн с крошечными клапанами, прикрепленными к кремниевым чипам. Эту технологию выделает то, как она воспроизводит звук, когда закрылки быстро реагируют на короткие электрические сигналы. При этом эти драйверы способны генерировать звуковые волны, которые точно имитируют то, как пользователи естественным образом слышат звуки окружающего мира. В результате звучание становится не только чистым, но и реалистичным, как если бы исполнители находились рядом с пользователями.

Серия Creative Aurvana Ace оснащена замечательной системой с двумя динамиками, которая сочетает в себе возможности технологии xMEMS с индивидуально настроенными динамическими драйверами диаметром 10 мм. Вместе эти двойные динамики могут воспроизводить широкий спектр естественных звуков с высокой точностью.

Creative Aurvana Ace и Creative Aurvana Ace 2 предлагают ряд функций, которые улучшают качество звука. Благодаря гибридному активному шумоподавлению и режиму Ambient пользователи могут полностью погрузиться в звук или оставаться в курсе происходящего, легко адаптируясь к любой среде. Эти наушники также оснащены шестью встроенными микрофонами с технологией шумоподавления Qualcomm cVc (Clear Voice Capture). Общее время воспроизведения составляет до 24 часов. Кроме того, эти наушники сертифицированы по стандарту IPX5, защищены от пота и идеально подходят для пользователей, ведущих активный образ жизни.

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Creative Aurvana Ace 2

Обе модели также поддерживают различные аудиокодеки, включая LE Audio с кодеком LC3 для превосходного качества беспроводного звука, SBC, AAC, AptX и AptX Adaptive, обеспечивающие совместимость с различными устройствами и обеспечивающие высококачественную потоковую передачу звука.

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Хотя и Creative Aurvana Ace, и Creative Aurvana Ace 2 имеют общие ключевые функции, упомянутые выше, есть некоторые примечательные различия, которые выделяют Creative Aurvana Ace 2.

Благодаря адаптивному активному шумоподавлению Qualcomm (ANC) Creative Aurvana Ace 2 обладает интеллектуальными возможностями для адаптации и точной настройки уровней шумоподавления в режиме реального времени в зависимости от конкретных условий окружающей среды и посадки наушников. Эта возможность обеспечивает идеальный баланс между шумоизоляцией и ситуационной осведомленностью.

В сочетании с новейшим кодеком Qualcomm aptX Lossless Creative Aurvana Ace 2 обеспечивает высококачественный звук без потерь с частотой 16 бит / 44,1 кГц, что сродни качеству уровня компакт-диска.

Creative Aurvana Ace будут доступны в ближайшее время по стоимости, эквивалентной 149.99 евро. Creative Aurvana Ace 2 будут доступны в ближайшее время по стоимости 179.99 евро.

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