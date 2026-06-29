Creative Technology выпускает Creative XF1 — настольную акустику Hi-Res Extreme Fidelity Компания Creative Technology Ltd анонсирует выход Creative XF1 — новой Hi-Res настольной акустической

Creative расширяет мир беспроводных развлечений ему представлений о домашних музыкальных системах благодаря беспроводным колонкам серии ZiiSound ZX Компания Creative Technology Ltd. объявила о выпуске новой серии беспроводных колонок – серии

Creative Technology представил линейку звуковых карт Sound Blaster X-Fi Компания Creative Technology представила на суд общественности новую серию звуковых карт Sound Blaster X-Fi. В рамках анонса представлены четыре модели — X-Fi Elite Pro, X-Fi Fatallty FPS, X-Fi Pla

Creative Technology сообщил о прибыли во 2 квартале 2003 года на амортизацию нематериальных ресурсов. Комментируя квартал, Крэйг МакХью (Craig McHugh), президент Creative Labs заметил: “В этом квартале был стойкий спрос на нашу новую продукцию, такую как

Creative Labs отказалась от планов выпуска потребительских графических плат на основе 3Dlabs P10 Представитель Creative Labs сообщил в интервью, что компания в настоящее время не имеет планов представлять графические платы для потребительского рынка, основанные на графическом процессоре P10, разработанн

Компания Creative объявила о приобретении производителя видеокарт 3DLabs ке видеокарт становится заметно острее, и войны между производителями будут только на руку покупателям. Любители высококачественной компьютерной графики скоро будут иметь возможность расширить выбор: Creative Technology объявила о покупке 3Dlabs и снова собирается штурмовать рынок графических систем. Creative известная больше как производитель аудио-продуктов для ПК, несколько лет назад ушл

Creative Labs и 3Dlabs образуют третью силу на рынке графических процессоров рафические ускорители, с другой стороны, открывают отличные перспективы роста для нашей компании". "Компания Creative разработала, владеет и предлагает на рынке самую высокопроизводительную ауд

Creative представила 3D Blaster 4 Ti4400, MX440 и MX420 НДС), 3D Blaster 4 MX420 SDR: $110 (без НДС). Источник: официальный пресс-релиз компании Creative. Компания Creative (Nasdaq: CREAF) - ведущий мировой поставщик цифровых продуктов для развлече

Creative Technology купит 3DLabs я при этом каждую акцию 3Dlabs стоимостью $3,60 на 1/3 наличными, а остальные 2/3 - своими акциями. Компания Creative Technology со штаб-квартирой в Сингапуре основана в 1981 году. Европейское

Creative представила новую бюджетную веб-камеру и снизила цены на ряд продукции $104; Creative PC-CAM 600 - $124; Sound Blaster 4.1 Digital - $33; Sound Blaster 5.1 Digital - $66. Компания Creative Technology со штаб-квартирой в Сингапуре основана в 1981 году. Европейское

Creative представила в России звуковую карту Sound Blaster 4.1 Digital Сегодня компания Creative, разработчик цифровых развлечений для персональных компьютеров и интернета,

Creative сообщила о выпуске обновленной версии накопителя CD-RW Blaster 12x10x32 пускать популярные приложения или считывать информацию с носителей CD-R и CD-RW. Коротко о Creative Компания Creative - поставщик цифровых продуктов для развлечений с использованием персонально

Creative Technology получила квартальные прибыли $26,5 млн. при обороте $427 млн. Компания Creative Technology Ltd., производитель звуковых карт для персональных компьютеров и цифровых устройств для воспроизведения музыки и других развлечений, сообщила о результатах финансовой деятел

Creative Labs намерена изучить настроения российских пользователей Компания Creative Labs, производитель цифровых развлекательных продуктов для ПК и Интернет, объявила о

Creative Labs намерена изучить настроения российских пользователей Компания Creative Labs, производитель цифровых развлекательных продуктов для ПК и Интернет, объявила о

Creative Labs выпустила 3D-акселератор 3D Blaster Annihilator 2 Ultra Фирма Creative Labs выпустила 3D-акселератор "3D Blaster Annihilator 2", который обладает скоростью заполнения 1 млрд. пикселов/сек. "3D Blaster Annihilator 2" оснащен 64 МБ DDR(Double Data Rate) пам

Creative Labs объявила о выпуске накопителя CD-RW Blaster 12x10x32 Компания Creative Labs объявила о выпуске нового накопителя семейства CD-RW Blaster. Модель CD-RW Blas

Creative Technology купит конкурента-банкрота за $32.4 млн. По сообщению Associated Press, Creative Technology получила разрешение властей на покупку компании Aureal Semiconductor за $32.4 млн. наличными и ценными бумагами. Aureal, которая также выпускает звуковые карты, в настоящее

Creative Technology представила технологию MediaStream компании Parthus Technologies для производства MP3-плеера на одном чипе тка речи в сотовых телефонах, распознавание речи и др.). Первой платформу MediaStream лицензировала компания Creative Technology, Ltd., заключив многомиллионное соглашение с Parthus. По словам

Cirrus Logic, Creative Technology и Vertex создадут совместную компанию eMicro Corp. по разработке микросхем Cirrus Logic Inc. подписала соглашение с Creative Technology Ltd. и Vertex Technology Fund (II) Ltd. о формировании новой совместной к

Компания Creative Technology открыла свое отделение в Австралии Компания Creative Technology Ltd., наиболее известная как производитель звуковых карт, открыла своё от

Creative Technology Ltd. выпустила профессиональную версию видеокарты 3D Blaster GeForce 256с новым типом памяти DDR Компания Creative Technology Ltd., ведущий поставщик мультимедийных решений для развлечений с использованием персональных компьютеров, объявила о выпуске еще одной графической платы на основе графическо

Creative Technology подводит итоги четвертого квартала и финансового года Компания Creative Technology, ведущий поставщик мультимедийных продуктов для персональных компьютеров, сообщает об итогах хозяйственной деятельности в четвертом квартале 1999 финансового года и за весь

Creative Technology намерена поставлять колонки для ПК Compaq Prosignia Компания Creative Technology сообщила, что ее колонки SBS-52 будут поставляться вместе с компьютерами

Прибыль Creative Technology в третьем квартале составила $18,3 млн, или 20 центов на акцию Компания Creative Technology опубликовала отчет о финансовых результатах третьего квартала текущего го

Creative Labs выпускает собственный MP3 плеер Компания Creative Labs выходит на рынок цифровых портативных плееров, выпуская свой первый MP3 плеер.