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Creative Technology
СОБЫТИЯ
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|29.06.2026
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Creative Technology выпускает Creative XF1 — настольную акустику Hi-Res Extreme Fidelity
Компания Creative Technology Ltd анонсирует выход Creative XF1 — новой Hi-Res настольной акустической
|17.05.2011
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Creative расширяет мир беспроводных развлечений
ему представлений о домашних музыкальных системах благодаря беспроводным колонкам серии ZiiSound ZX Компания Creative Technology Ltd. объявила о выпуске новой серии беспроводных колонок – серии
|11.08.2005
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Creative Technology представил линейку звуковых карт Sound Blaster X-Fi
Компания Creative Technology представила на суд общественности новую серию звуковых карт Sound Blaster X-Fi. В рамках анонса представлены четыре модели — X-Fi Elite Pro, X-Fi Fatallty FPS, X-Fi Pla
|07.02.2003
|Creative Technology представил второе платиновое чудо
|31.01.2003
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Creative Technology сообщил о прибыли во 2 квартале 2003 года
на амортизацию нематериальных ресурсов. Комментируя квартал, Крэйг МакХью (Craig McHugh), президент Creative Labs заметил: “В этом квартале был стойкий спрос на нашу новую продукцию, такую как
|30.09.2002
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Creative Labs отказалась от планов выпуска потребительских графических плат на основе 3Dlabs P10
Представитель Creative Labs сообщил в интервью, что компания в настоящее время не имеет планов представлять графические платы для потребительского рынка, основанные на графическом процессоре P10, разработанн
|16.05.2002
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Компания Creative объявила о приобретении производителя видеокарт 3DLabs
ке видеокарт становится заметно острее, и войны между производителями будут только на руку покупателям. Любители высококачественной компьютерной графики скоро будут иметь возможность расширить выбор: Creative Technology объявила о покупке 3Dlabs и снова собирается штурмовать рынок графических систем. Creative известная больше как производитель аудио-продуктов для ПК, несколько лет назад ушл
|10.04.2002
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Creative Labs и 3Dlabs образуют третью силу на рынке графических процессоров
рафические ускорители, с другой стороны, открывают отличные перспективы роста для нашей компании". "Компания Creative разработала, владеет и предлагает на рынке самую высокопроизводительную ауд
|04.04.2002
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Creative представила 3D Blaster 4 Ti4400, MX440 и MX420
НДС), 3D Blaster 4 MX420 SDR: $110 (без НДС). Источник: официальный пресс-релиз компании Creative. Компания Creative (Nasdaq: CREAF) - ведущий мировой поставщик цифровых продуктов для развлече
|13.03.2002
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Creative Technology купит 3DLabs
я при этом каждую акцию 3Dlabs стоимостью $3,60 на 1/3 наличными, а остальные 2/3 - своими акциями. Компания Creative Technology со штаб-квартирой в Сингапуре основана в 1981 году. Европейское
|22.02.2002
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Creative представила новую бюджетную веб-камеру и снизила цены на ряд продукции
$104; Creative PC-CAM 600 - $124; Sound Blaster 4.1 Digital - $33; Sound Blaster 5.1 Digital - $66. Компания Creative Technology со штаб-квартирой в Сингапуре основана в 1981 году. Европейское
|19.10.2001
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Creative представила в России звуковую карту Sound Blaster 4.1 Digital
Сегодня компания Creative, разработчик цифровых развлечений для персональных компьютеров и интернета,
|06.03.2001
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Creative сообщила о выпуске обновленной версии накопителя CD-RW Blaster 12x10x32
пускать популярные приложения или считывать информацию с носителей CD-R и CD-RW. Коротко о Creative Компания Creative - поставщик цифровых продуктов для развлечений с использованием персонально
|23.01.2001
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Creative Technology получила квартальные прибыли $26,5 млн. при обороте $427 млн.
Компания Creative Technology Ltd., производитель звуковых карт для персональных компьютеров и цифровых устройств для воспроизведения музыки и других развлечений, сообщила о результатах финансовой деятел
|18.01.2001
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Creative Labs намерена изучить настроения российских пользователей
Компания Creative Labs, производитель цифровых развлекательных продуктов для ПК и Интернет, объявила о
|18.01.2001
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Creative Labs намерена изучить настроения российских пользователей
Компания Creative Labs, производитель цифровых развлекательных продуктов для ПК и Интернет, объявила о
|27.11.2000
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Creative Labs выпустила 3D-акселератор 3D Blaster Annihilator 2 Ultra
Фирма Creative Labs выпустила 3D-акселератор "3D Blaster Annihilator 2", который обладает скоростью заполнения 1 млрд. пикселов/сек. "3D Blaster Annihilator 2" оснащен 64 МБ DDR(Double Data Rate) пам
|13.10.2000
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Creative Labs объявила о выпуске накопителя CD-RW Blaster 12x10x32
Компания Creative Labs объявила о выпуске нового накопителя семейства CD-RW Blaster. Модель CD-RW Blas
|25.09.2000
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Creative Technology купит конкурента-банкрота за $32.4 млн.
По сообщению Associated Press, Creative Technology получила разрешение властей на покупку компании Aureal Semiconductor за $32.4 млн. наличными и ценными бумагами. Aureal, которая также выпускает звуковые карты, в настоящее
|24.07.2000
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Creative Technology представила технологию MediaStream компании Parthus Technologies для производства MP3-плеера на одном чипе
тка речи в сотовых телефонах, распознавание речи и др.). Первой платформу MediaStream лицензировала компания Creative Technology, Ltd., заключив многомиллионное соглашение с Parthus. По словам
|11.07.2000
|Creative Technology представила Video Blaster WebCam Go Plus
|04.05.2000
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Cirrus Logic, Creative Technology и Vertex создадут совместную компанию eMicro Corp. по разработке микросхем
Cirrus Logic Inc. подписала соглашение с Creative Technology Ltd. и Vertex Technology Fund (II) Ltd. о формировании новой совместной к
|09.02.2000
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Компания Creative Technology открыла свое отделение в Австралии
Компания Creative Technology Ltd., наиболее известная как производитель звуковых карт, открыла своё от
|11.01.2000
|Creative Technology создает цифровые аудиоплееры с памятью на 6 Гбайт
|02.11.1999
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Creative Technology Ltd. выпустила профессиональную версию видеокарты 3D Blaster GeForce 256с новым типом памяти DDR
Компания Creative Technology Ltd., ведущий поставщик мультимедийных решений для развлечений с использованием персональных компьютеров, объявила о выпуске еще одной графической платы на основе графическо
|23.08.1999
|Creative Labs выпустила новые драйвера для Banshee
|12.08.1999
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Creative Technology подводит итоги четвертого квартала и финансового года
Компания Creative Technology, ведущий поставщик мультимедийных продуктов для персональных компьютеров, сообщает об итогах хозяйственной деятельности в четвертом квартале 1999 финансового года и за весь
|08.07.1999
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Creative Technology намерена поставлять колонки для ПК Compaq Prosignia
Компания Creative Technology сообщила, что ее колонки SBS-52 будут поставляться вместе с компьютерами
|29.04.1999
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Прибыль Creative Technology в третьем квартале составила $18,3 млн, или 20 центов на акцию
Компания Creative Technology опубликовала отчет о финансовых результатах третьего квартала текущего го
|12.04.1999
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Creative Labs выпускает собственный MP3 плеер
Компания Creative Labs выходит на рынок цифровых портативных плееров, выпуская свой первый MP3 плеер.
|02.04.1999
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Creative Technology выпустила набор для оснащения ПК приводами DVD
Компания Creative Technology представила набор PC-DVD Encore 6X Dxr3 для расширения возможностей ПК по
Creative Technology и организации, системы, технологии, персоны:
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