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Creative Technology

Creative Technology

СОБЫТИЯ

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29.06.2026 Creative Technology выпускает Creative XF1 — настольную акустику Hi-Res Extreme Fidelity

Компания Creative Technology Ltd анонсирует выход Creative XF1 — новой Hi-Res настольной акустической

17.05.2011 Creative расширяет мир беспроводных развлечений

ему представлений о домашних музыкальных системах благодаря беспроводным колонкам серии ZiiSound ZX Компания Creative Technology Ltd. объявила о выпуске новой серии беспроводных колонок – серии
11.08.2005 Creative Technology представил линейку звуковых карт Sound Blaster X-Fi

Компания Creative Technology представила на суд общественности новую серию звуковых карт Sound Blaster X-Fi. В рамках анонса представлены четыре модели — X-Fi Elite Pro, X-Fi Fatallty FPS, X-Fi Pla
07.02.2003 Creative Technology представил второе платиновое чудо
31.01.2003 Creative Technology сообщил о прибыли во 2 квартале 2003 года

на амортизацию нематериальных ресурсов. Комментируя квартал, Крэйг МакХью (Craig McHugh), президент Creative Labs заметил: “В этом квартале был стойкий спрос на нашу новую продукцию, такую как

30.09.2002 Creative Labs отказалась от планов выпуска потребительских графических плат на основе 3Dlabs P10

Представитель Creative Labs сообщил в интервью, что компания в настоящее время не имеет планов представлять графические платы для потребительского рынка, основанные на графическом процессоре P10, разработанн
16.05.2002 Компания Creative объявила о приобретении производителя видеокарт 3DLabs

ке видеокарт становится заметно острее, и войны между производителями будут только на руку покупателям. Любители высококачественной компьютерной графики скоро будут иметь возможность расширить выбор: Creative Technology объявила о покупке 3Dlabs и снова собирается штурмовать рынок графических систем. Creative известная больше как производитель аудио-продуктов для ПК, несколько лет назад ушл
10.04.2002 Creative Labs и 3Dlabs образуют третью силу на рынке графических процессоров

рафические ускорители, с другой стороны, открывают отличные перспективы роста для нашей компании". "Компания Creative разработала, владеет и предлагает на рынке самую высокопроизводительную ауд
04.04.2002 Creative представила 3D Blaster 4 Ti4400, MX440 и MX420

НДС), 3D Blaster 4 MX420 SDR: $110 (без НДС). Источник: официальный пресс-релиз компании Creative. Компания Creative (Nasdaq: CREAF) - ведущий мировой поставщик цифровых продуктов для развлече
13.03.2002 Creative Technology купит 3DLabs

я при этом каждую акцию 3Dlabs стоимостью $3,60 на 1/3 наличными, а остальные 2/3 - своими акциями. Компания Creative Technology со штаб-квартирой в Сингапуре основана в 1981 году. Европейское

22.02.2002 Creative представила новую бюджетную веб-камеру и снизила цены на ряд продукции

$104; Creative PC-CAM 600 - $124; Sound Blaster 4.1 Digital - $33; Sound Blaster 5.1 Digital - $66. Компания Creative Technology со штаб-квартирой в Сингапуре основана в 1981 году. Европейское

19.10.2001 Creative представила в России звуковую карту Sound Blaster 4.1 Digital

Сегодня компания Creative, разработчик цифровых развлечений для персональных компьютеров и интернета,
06.03.2001 Creative сообщила о выпуске обновленной версии накопителя CD-RW Blaster 12x10x32

пускать популярные приложения или считывать информацию с носителей CD-R и CD-RW. Коротко о Creative Компания Creative - поставщик цифровых продуктов для развлечений с использованием персонально
23.01.2001 Creative Technology получила квартальные прибыли $26,5 млн. при обороте $427 млн.

Компания Creative Technology Ltd., производитель звуковых карт для персональных компьютеров и цифровых устройств для воспроизведения музыки и других развлечений, сообщила о результатах финансовой деятел
18.01.2001 Creative Labs намерена изучить настроения российских пользователей

Компания Creative Labs, производитель цифровых развлекательных продуктов для ПК и Интернет, объявила о
18.01.2001 Creative Labs намерена изучить настроения российских пользователей

Компания Creative Labs, производитель цифровых развлекательных продуктов для ПК и Интернет, объявила о
27.11.2000 Creative Labs выпустила 3D-акселератор 3D Blaster Annihilator 2 Ultra

Фирма Creative Labs выпустила 3D-акселератор "3D Blaster Annihilator 2", который обладает скоростью заполнения 1 млрд. пикселов/сек. "3D Blaster Annihilator 2" оснащен 64 МБ DDR(Double Data Rate) пам
13.10.2000 Creative Labs объявила о выпуске накопителя CD-RW Blaster 12x10x32

Компания Creative Labs объявила о выпуске нового накопителя семейства CD-RW Blaster. Модель CD-RW Blas
25.09.2000 Creative Technology купит конкурента-банкрота за $32.4 млн.

По сообщению Associated Press, Creative Technology получила разрешение властей на покупку компании Aureal Semiconductor за $32.4 млн. наличными и ценными бумагами. Aureal, которая также выпускает звуковые карты, в настоящее

24.07.2000 Creative Technology представила технологию MediaStream компании Parthus Technologies для производства MP3-плеера на одном чипе

тка речи в сотовых телефонах, распознавание речи и др.). Первой платформу MediaStream лицензировала компания Creative Technology, Ltd., заключив многомиллионное соглашение с Parthus. По словам

11.07.2000 Creative Technology представила Video Blaster WebCam Go Plus
04.05.2000 Cirrus Logic, Creative Technology и Vertex создадут совместную компанию eMicro Corp. по разработке микросхем

Cirrus Logic Inc. подписала соглашение с Creative Technology Ltd. и Vertex Technology Fund (II) Ltd. о формировании новой совместной к
09.02.2000 Компания Creative Technology открыла свое отделение в Австралии

Компания Creative Technology Ltd., наиболее известная как производитель звуковых карт, открыла своё от
11.01.2000 Creative Technology создает цифровые аудиоплееры с памятью на 6 Гбайт
02.11.1999 Creative Technology Ltd. выпустила профессиональную версию видеокарты 3D Blaster GeForce 256с новым типом памяти DDR

Компания Creative Technology Ltd., ведущий поставщик мультимедийных решений для развлечений с использованием персональных компьютеров, объявила о выпуске еще одной графической платы на основе графическо
23.08.1999 Creative Labs выпустила новые драйвера для Banshee
12.08.1999 Creative Technology подводит итоги четвертого квартала и финансового года

Компания Creative Technology, ведущий поставщик мультимедийных продуктов для персональных компьютеров, сообщает об итогах хозяйственной деятельности в четвертом квартале 1999 финансового года и за весь

08.07.1999 Creative Technology намерена поставлять колонки для ПК Compaq Prosignia

Компания Creative Technology сообщила, что ее колонки SBS-52 будут поставляться вместе с компьютерами

29.04.1999 Прибыль Creative Technology в третьем квартале составила $18,3 млн, или 20 центов на акцию

Компания Creative Technology опубликовала отчет о финансовых результатах третьего квартала текущего го
12.04.1999 Creative Labs выпускает собственный MP3 плеер

Компания Creative Labs выходит на рынок цифровых портативных плееров, выпуская свой первый MP3 плеер.

02.04.1999 Creative Technology выпустила набор для оснащения ПК приводами DVD

Компания Creative Technology представила набор PC-DVD Encore 6X Dxr3 для расширения возможностей ПК по

Публикаций - 273, упоминаний - 359

Creative Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 31
Microsoft Corporation 25775 11
Sony 6739 11
Nvidia Corp 4002 11
Creative Technology - Creative Labs Europe 15 9
Creative Technology - Cambridge SoundWorks 7 7
Samsung Electronics 11065 7
Creative Assembly 82 6
Matrox - Matrox Graphics 37 6
Intel Corporation 12811 6
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 6
iRiver 182 6
Dell EMC 5180 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Archos Technology 72 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Diamond Multimedia 54 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Fujitsu 2105 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 3
Cirrus Logic Inc 57 3
Audio-Technica 27 2
Lava 16 2
DigitalWay MPIO - ADTec - Digitall Electronics 39 2
MOS Technology - Commodore Semiconductor Group - Amiga 25 2
Nvidia - 3Dfx Interactive 68 2
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 2
Philips 2099 2
Yahoo! 3726 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
SanDisk 343 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 18
Россети Ленэнерго 1699 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Fidelity 45 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Белый Ветер 365 2
Vertex Technology 3 1
Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова 1 1
Deutsche Bahn AG 26 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Sony BMG 187 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 81
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 72
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 64
Наушники - Headphones 4479 64
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 47
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 40
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 38
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 32
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 30
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 29
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 29
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 28
Акустические устройства - Звуковая карта - звуковая плата - аудиокарта - sound card 197 27
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 24
Микрофон - Microphone 2809 23
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 22
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 22
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 21
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 20
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 18
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 17
Акустические устройства - Динамик - Сабвуфер - Subwoofer - Низкочастотный динамик 366 17
Аксессуары 4282 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 16
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 15
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 15
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 14
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 12
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 12
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 12
EDTV - Enhanced-definition television - 640x480 156 11
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 11
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 164 62
Creative ZEN - Creative Zen Aurvana - Creative Zen Vision - Creative Zen Air Plus 88 46
Apple iPod 1553 33
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 20
Creative MuVo 36 17
Creative NOMAD Jukebox 20 15
Microsoft Windows 16882 13
Creative Inspire 16 12
Creative WebCam 12 11
Google Android 15244 11
Apple iTunes Store 1118 11
Samsung SVR-диктофон 464 11
Creative Audigy 22 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Apple iPhone 6 4861 9
Creative MediaSource 11 8
Microsoft Windows XP 2431 8
Apple iPod nano 215 7
Creative TravelSound 9 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 7
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 7
Nomad 52 7
Creative PC-CAM 6 6
Creative I-Trigue 9 6
Apple iOS 8583 6
Creative Ziio - Creative ZiiSound 14 5
Creative GigaWorks 7 5
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 5
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 4
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
Microsoft DirectX 723 4
Apple iPod video 49 3
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Creative EMU Live 4 3
Creative Live! 6 3
Nvidia nView 17 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Wong Hoo Sim - Вонг Ху Сим 10 9
McHugh Craig - Макхью Крейг 4 4
Урусов Александр 17 2
Colucci Leonardo - Колуччи Леонардо 2 2
Dyson Simon - Дайсон Саймон 4 2
Кожевников Алексей 66 2
Николаев Григорий 10 1
Miller Josh - Миллер Джош 4 1
Тарантина Виктория 3 1
Glaskowsky Peter - Глазковски Питер 9 1
Горшков Сергей 5 1
Корбут Павел 1 1
Тарасов Михаил 6 1
Ильин Эдуард 4 1
Спиваков Владимир 4 1
Плотникова Мария 2 1
O'Reilly Michael - О'Рейли Майкл 2 1
Бритва Борис 1 1
Долгополов Артем 2 1
Весели Юлия 1 1
Пальченков Роман 2 1
Kent Osman - Кент Осман 1 1
Аскеров Микаэль 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Симонов Игорь 103 1
Сергеев Иван 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 77
Сингапур - Республика 1953 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
Европа 24964 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Франция - Французская Республика 8177 13
Испания - Королевство 3840 13
Швеция - Королевство 3782 12
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Польша - Республика 2031 11
Португалия - Португальская Республика 956 11
Дания - Королевство 1337 9
Великобритания - Юго-Восточная Англия - Беркшир 17 8
Южная Корея - Республика 7052 7
Ирландия - Республика 1051 7
Ирландия - Дублин 164 7
Япония 13807 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Нидерланды 3746 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
США - Калифорния 4829 2
Новая Зеландия 737 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 1
Чад - Республика 42 1
США - Калифорния - Мильпитас 4 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Индия - Bharat 5870 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Малайзия 922 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Английский язык 7030 6
Ergonomics - Эргономика 1755 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 6
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Металлы - Серебро - Silver 827 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
ГДР - Восточная Германия - Берлинская стена - Berliner Mauer 25 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 2
СССР и США - Холодная война 213 2
Латинский алфавит 198 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
X-Bit Labs 83 3
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Inquirer 463 2
AP - Associated Press 2007 2
РБК Daily 91 1
PCPro 53 1
PR Newswire 58 1
За рулем 2 1
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Straits Times - ST 14 1
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