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Creative Assembly

Creative Assembly

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.11.2014 Alien: Isolation против The Evil Within — выбираем лучший ужастик года 1
03.09.2013 Total War: Rome II в продаже 1
23.08.2013 Total War: Rome II. Видео мультиплеера 1
14.08.2013 Total War: Rome II. Видео 1
02.08.2013 Total War: Rome II. Видео 1
26.07.2013 Total War: Rome II. Видео 1
26.07.2013 Total War: Rome II. Видео 1
16.07.2013 Предзаказ Total War: ROME II 1
29.06.2013 Системные требования Total War: Rome II 1
07.06.2013 Total War: Rome II. Видео и скриншоты 1
20.05.2013 Предзаказы Total War: Rome II 1
10.05.2013 Дата выхода Total War: Rome II 1
01.03.2013 Total War: Rome II - битва в Тевтобургском лесу 1
19.12.2012 Total War: Rome II. Видеодневник №1 1
07.12.2012 Молот войны в руках Creative Assembly 1
06.12.2012 Creative Assembly работает над Warhammer 1
06.12.2012 Total War: Rome II. Скриншоты 1
19.10.2012 Viking: Battle For Asgard для РС в продаже 2
04.10.2012 Total War: Rome II. Скриншоты 1
27.09.2012 Total War: Rome II. Видео 1
16.08.2012 Total War: Rome II. Скриншоты 1
02.07.2012 Total War: Rome II анонсирована 1
23.03.2012 "Shogun 2: Закат самураев" в продаже 2
17.03.2012 "Total War: SHOGUN 2 - Закат самураев". Видео 2
13.03.2012 "Shogun 2: Закат самураев" в печати 2
29.11.2011 Shogun 2: Total War - Fall of the Samurai в России 2
18.04.2011 DirectX 11 Shogun 2 появится в мае 2
15.03.2011 Total War: SHOGUN 2 в продаже 1
12.03.2011 Релиз Total War: SHOGUN 2 без DX11 2
26.02.2011 Total War: Shogun 2. Скриншоты 2
19.02.2011 Total War: Shogun 2. Скриншоты 2
15.02.2011 Демоверсия Shogun 2: Total War уже скоро 2
14.01.2011 Shogun 2: Total War. Видео 2
07.01.2011 Shogun 2: Total War. Системные требования 2
11.11.2010 Shogun 2: Total War. Дата выхода 2
06.11.2010 Shogun 2: Total War. Скриншоты и видео 2
21.10.2010 Shogun 2: Total War. Скриншоты 2
10.09.2010 Shogun 2: Total War. Скриншоты 2
03.09.2010 Shogun 2: Total War. Видео 2

Публикаций - 82, упоминаний - 118

Creative Assembly и организации, системы, технологии, персоны:

Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 59
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 41
9594 11
SoftClub - СофтКлуб 160 9
Creative Technology 273 6
Odin 33 4
Games Workshop - GW 15 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
Spore 33 1
Phantom EFX 5 1
Silicon Knights 15 1
Microsoft Corporation 25775 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Vertex - Vertex Interactive 23 1
Sony 6739 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Blizzard Entertainment 343 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 1
Atari 159 1
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 1
СКАУТ 81 1
2K Games 215 1
THQ 299 1
EA - Maxis 71 1
Firaxis Games 36 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Верный - торговая сеть 326 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 40
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 22
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 1
Регенератор - преобразователь, восстановитель 8 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 350 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 1
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 174 1
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 14
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 8
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 8
Microsoft DirectX 723 5
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Games Workshop - Warhammer Online 91 1
Gearbox Software - Aliens: Colonial Marines - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 42 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Blizzard - World of Warcraft 362 1
Microsoft Windows 95 429 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 1
EA SimCity - EA SimCity Societies - Micropolis - компьютерная игра 76 1
EA The Sims - компьютерная игра 169 1
EA Dead Space - компьютерная игра 88 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 72 1
id Tech - игровой движок (idTech) 43 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 1
AMD Radeon HD 282 1
Blizzard - Diablo Battle Chest 3 1
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 73 1
Simpson Mike - Симпсон Майк 5 4
Cameron James - Кэмерон Джеймс 28 1
Япония 13807 22
Италия - Рим 208 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Франция - Французская Республика 8177 14
Европа 24964 11
Египет - Арабская Республика 1100 11
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
Америка Центральная 88 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Испания - Королевство 3840 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Греция - Афины 124 2
Османская империя - Османская империя - Оттоманская Порта 23 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Швеция - Королевство 3782 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 49
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 29
Средневековье - Крестовые походы - The Crusades 89 11
Войны Франции - Наполеоновские войны - ноябрь 1799 — июнь 1815 46 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 93 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 1
Айсберг - Eisberg 200 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 174 1
Религия 152 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 3
NPD Group 140 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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