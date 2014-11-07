Индексная книга (каталог) CNews*
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Creative Assembly
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 82, упоминаний - 118
Creative Assembly и организации, системы, технологии, персоны:
|Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 59
|1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 41
|1С 9594 11
|SoftClub - СофтКлуб 160 9
|Creative Technology 273 6
|Odin 33 4
|Games Workshop - GW 15 2
|Microsoft - Activision Blizzard 511 2
|Spore 33 1
|Phantom EFX 5 1
|Silicon Knights 15 1
|Microsoft Corporation 25775 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
|Vertex - Vertex Interactive 23 1
|Sony 6739 1
|EA - Electronic Arts 1317 1
|Blizzard Entertainment 343 1
|Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 1
|Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 1
|Atari 159 1
|ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 1
|СКАУТ 81 1
|2K Games 215 1
|THQ 299 1
|EA - Maxis 71 1
|Firaxis Games 36 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
|Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
|Верный - торговая сеть 326 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.