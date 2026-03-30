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Египет Арабская Республика
СОБЫТИЯ
|30.03.2026
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Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
о помнить о высоком уровне персонализации сферы науки и технологии (как и любой сферы управления) в Египте и Эфиопии. И он часто требует индивидуальной работы с потенциальными партнерами: вы пр
|23.03.2026
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МТС запустила переводы в Египет с выдачей наличных для физлиц
МТС объявила о запуске денежных переводов с выдачей наличных для физических лиц в Египте. Пользователи приложения «Мой МТС» могут получить средства в обменных пунктах во всех
|31.07.2025
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Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
д водой за последнее десятилетие. В общей сложности из подводных руин древнего маяка в Александрии (Египет) было извлечено 22 массивных каменных блока. Изображение: GEDEON Programmes/CEAlex Исс
|14.04.2025
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Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
ебогатое событиями правление, но его непреходящее наследие — это его семья. Он был мужем и единокровным братом женщины-фараона Хатшепсут и отцом Тутмоса III, возможно, величайшего полководца Древнего Египта. Вход в недавно обнаруженную гробницу царя Тутмоса II. Изображение: Министерство по делам древностей Египта Примерно через 500 лет после смерти Тутмоса II древнеегипетские чиновни
|06.01.2025
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В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
наружили в старинной кружке первое физическое доказательство использования галлюциногенов в Древнем Египте. Находка подтверждает записи и мифы о древнеегипетских ритуалах и практиках. Для поиск
|05.12.2024
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Positive Technologies договорилась о партнерстве с крупнейшим поставщиком решений для ИБ в Египте и Африке
рмация для доступа в сети крупных компаний континента, а ее средняя стоимость составляет $2,97 тыс. Египет, согласно отчету Международного союза электросвязи за 2023–2024 гг., вошел в число 12
|04.09.2024
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Аналитика МТС: Китай обошел Египет и ОАЭ по популярности у россиян летом
оказался на втором месте по спросу у россиян – по итогам летнего сезона его доля в турпотоке в дальнее зарубежье составила 8%. За год страна обогнала по популярности такие курортные направления, как Египет и ОАЭ – в 2023 г. они занимали второе и третье место. По итогу лета 2024 г. Египет занял третью строчку – его доля составила 7%. Топ-10 популярных стран дальнего зарубежья в летне
|11.07.2024
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Аналитика «МТС Travel»: Китай обогнал Египет и ОАЭ по поездкам россиян в начале лета
требованных зарубежных направлений замыкает Абхазия (7%). 61% летних от всех поездок за границу сейчас приходится на страны дальнего зарубежья. Лидерами по количеству поездок являются Турция, Китай и Египет. В 2023 г. в ТОП-3 входили Турция, Египет и ОАЭ. Каждая десятая поездка за границу в начале этого лета пришлась на страны Европы. Среди европейских направлений, как и в прошлом го
|21.06.2024
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Аналитика Yota: российские туристы стали чаще ездить в Китай, чем в Египет
на 6%. Замыкает топ-5 Китай. За год число поездок в КНР выросло на 26%, что позволило ему обогнать Египет и Таиланд — поток туристов в эти страны, напротив, снизился на 49% и 62% соответственн
|29.12.2023
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Компания «Эмбер» налаживает экспорт российского ПО в Египет
иректор компании «Эмбер». В ближайших планах компании «Эмбер» развитие партнерской сети не только в Египте, но и на Ближнем и Среднем Востоке.
|15.12.2023
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«Роббо» вышла на рынок Египта
«Роббо», российский производитель образовательной робототехники, откроет первый «Роббо клуб» в Египте в начале 2024 г. Также компания ведет переговоры о запуске других клубов в стране. Об
|14.09.2022
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Softline за $15 млн купила крупного партнера Microsoft
, облачных технологий и лицензирования ПО. Компания является одним из ведущих партнеров Microsoft в Египте, имея сразу два статуса от Microsoft: поставщика облачных решений (CSP) и поставщика л
|13.07.2022
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Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник
лости к абелизавридам. Исследователи предполагают, что недавно обнаруженный вид был меньше карнотавра, возможно, всего от 5 до 6 метров в длину. Впервые останки абелизавридов были обнаружены именно в Египте, а свое название эти динозавры получили в честь аргентинца Роберто Абеля, который первым нашел этот вид несколько десятилетий назад. Сейчас найдена самая старая известная окаменелость,
|11.06.2022
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Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой
Исследование, опубликованное недавно в журнале Icarus международной группой ученых, содержит анализ химического состава Гипатии — камня, который случайно нашли во время раскопок в Ливийской пустыне Египта в 1996 году и назвали в честь известной женщины-ученого, философа, астронома и математика Гипатии Александрийской, родившейся в Александрии Египетской в IV веке.В отличие от большинства
|21.09.2021
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Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации
эту компанию, представители Softline заявили: «DigiTech – самый быстрорастущий партнер Microsoft в Египте со статусом поставщика облачных решений Microsoft и поставщика лицензионных решений. У
|17.02.2021
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Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта
опыт создания «умных» городов на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. Непосредственно в Египте Orange работает уже несколько десятилетий. Мы хорошо знаем местные условия, поэтому ра
|09.11.2020
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Cloud4Y перевела в облако ИТ-инфраструктуру египетской EGMasters
еводе в облако ИТ-инфраструктуры египетской EGMasters. EGMasters — молодая компания из Александрии (Египет), которая специализируется на ERP-системах (Enterprise Resource Planning), то есть инф
|21.10.2020
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«Диагностика-М» поставила в Египет приборы для обнаружения взрывчатки
Портативные детекторы, позволяющие обнаружить взрывчатые вещества в виде паров и частиц, направил в Египет резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» – компания «Диагностика-М». Эт
|18.03.2020
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Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна»
петской и Лондонской фондовой биржах. Поскольку у холдинга не осталось операционных активов в самом Египте, для Veon представлялось логичным консолидировать его акции и избавиться от буферной с
|27.06.2019
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Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн
и 2008-2009 гг. Таким образом, всего на оба мероприятия Veon затратит $744 млн. Как Veon оказался в Египте и как пытался оттуда уйти Напомним, Global Telecom изначально назывался Orascom Teleco
|20.03.2019
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Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок
визитом Каир. По итогам прошедших переговоров и консультаций достигнуты договоренности о поставке в Египет ряда российских ИТ-продуктов и комплексных решений и об ответном визите представителей
|21.02.2019
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«Ростех» и АИС ввели в эксплуатацию комплекс управления воздушным движением в египетском аэропорту
екс управления воздушным движением в аэропорту Борг Эль Араб города Александрия Арабской Республики Египет. Внедрение автоматизированного комплекса позволит повысить безопасность полетов, увели
|06.02.2019
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Владелец «Билайн» пытается купить собственную «дочку» за $600 млн
долю в группе Vimpelcom (прежнее название Veon). В настоящее время у GTH нет операционных активов в Египте и для Veon было бы логично ликвидировать эту промежуточную структуру. В 2017 г. GTH пр
|23.10.2018
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Кибероружие АНБ используется против России, Египта и Ирана
публикации «Лаборатории Касперского», эти три «импланта» используются неизвестными злоумышленниками для заражения Windows Server версий 2003 и 2008; от них пострадали 50 организаций в России, Иране и Египте. В публикации Securelist FuzzBunch и DanderSpritz названы независимыми платформами для осуществления кибершпионажа, которые, однако, имеют общие черты, поскольку созданы, судя по всему,
|03.09.2018
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Владелец «Билайна» не может вырваться из Египта
холдинга остаются крупные пакеты акций сотовых операторов в Алжире, Бангладеш и Пакистане. В самом Египте холдинг операционной деятельности не ведет. В связи с этим Veon давно рассматривает ва
|19.04.2018
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Владельцы «Билайна» под угрозой уголовного дела: Не хотят выкупать акции у миноритариев
Новые проблемы группы Veon в Египте Группа Veon (работает в России под торговой маркой «Билайн») раскрыла новые подробност
|04.04.2018
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Владелец «Билайна» отказался выкупать акции у миноритариев из-за проблем с властями
и. Вторая неудачная попытка консолидировать Global Telecom GTH не ведет операционной деятельности в Египте и для Veon было бы логично покинуть данную страну. Однако неудача с офертой миноритари
|21.03.2018
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Власти Египта арестовывают счета владельца «дочки» «Билайна»
ппы Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн», накаляется обстановка в Египте. Как следует из годового отчета группы, власти страны обязали ряд египетских банков за
|16.03.2018
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Власти Египта требуют денег у хозяев «Билайна»
Проблемы Veon в Египте Группа Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн», испытыв
|09.11.2017
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«Билайн» потратит почти миллиард долларов на выкуп своей «дочки»
тратить до $1,7 млрд на выкуп долей миноритариев OTH. Штаб-квартира Orascom (ныне Global Telecom) в Египте Чтобы оферта состоялась, необходимо было согласие владельцев как минимум 26,9% акций O
|27.03.2017
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«Дочка» «Билайна» покинула Лондонскую биржу из-за провальных показателей
й биржи. Соответствующее одобрение было получено и от египетских властей. У GTH остается листинг в Египте на Каирской фондовой бирже. Необходимость buy-back и делистинга объяснялись низким объ
|02.03.2016
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Россия и Египет планируют развивать сотрудничество в сфере ИКТ
В рамках первого дня официального визита в Арабскую Республику Египет состоялась рабочая встреча министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|26.10.2015
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Все тайны египетских пирамид скоро будут раскрыты
ри, скрытые комнаты, тайники и крупные металлические объекты. Эксперименты с мюонными детекторами в Египте проводили еще в 2004 г., но тогда они не дали результатов из-за низкой разрешающей спо
|02.12.2014
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Египет внедряет электронные паспорта
ренитет в области управления идентификационными картами. «На основании значимых достижений Morpho в Египте в течение последних двух лет, совместное внедрение наиболее продвинутых технологически
|10.07.2014
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ONYX BOOX T76ML Cleopatra - магия Египта продолжается
Компании «МакЦентр» ONYX International представили на российском рынке бук-ридер BOOX T76ML Cleopatra. ONYX BOOX T76ML Cleopatra – это вторая модель из «египетской» серии бук-ридеров компании, в которую уже входит ONYX BOOX T76SML Nefertiti. Новая модель порадует пользователя увеличенной до 6,8 дюйма диагональю экрана с разрешением 1440 на 1080
|02.04.2014
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Система денежных переводов «Лидер» теперь представлена в Египте и на Филиппинах
Международная платежная система «Лидер» теперь представлена в Египте и на Филиппинах. Об этом CNews сообщили в НКО «Лидер». Отправить денежные средства в э
|09.09.2013
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Загадка времени появления первых фараонов решена
ату одного из переломных моментов в истории человечества: формирование династического государства в Египте. О древнем Египте сняты сотни художественных и документальных фильмов, написано
|07.08.2013
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3D-технологии Autodesk помогут создать интерактивные визуализации египетских мумий
ки, «развернуть» мумию, разобрав ее слой за слоем, чтобы изучить анатомию и артефакты, завернутые вместе с телом. Впервые интерактивные визуализации мумий предстанут перед гостями музея на постоянной египетской выставке в 2014 г.
|05.06.2013
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Сервис Zoon поможет выбрать лучшие заведения на курортах Турции и Египта
Интернет-сервис по выбору заведений и услуг Zoon расширил свою географию на шесть городов Турции и Египта. Теперь у пользователей сервиса есть возможность искать подробную информацию и оставлять отзывы о ресторанах, салонах красоты и ночных клубах в самых популярных у россиян курортных город
|03.06.2013
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Египтяне не отдали «Альфа-групп» «дочку» «Билайна»
готовы были принять оферту, то на это у Altimo ушло бы $585 млн. Содержание штаб-квартиры Orascom в Египте обходится «Вымпелкому» в $50 млн в год Но совет директоров OTH рекомендовал миноритари
Египет и организации, системы, технологии, персоны:
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 143
|Изосимов Александр 192 19
|Фридман Михаил 146 17
|Кузьмичев Алексей 54 12
|Хан Герман 56 12
|Lunder Jo - Лундер Джо 69 11
|Пинчук Виктор 44 10
|Bichara Khaled - Бичара Халед 10 9
|Авен Петр 67 9
|Hawass Zahi - Хавасс Захи 9 9
|Путин Владимир 3454 9
|Боровиков Игорь 137 8
|Иванова-Галицина Анна 16 8
|El Mahdi Tamer - Эл Махиди Тамер 8 8
|Торбахов Александр 111 8
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Киселев Олег 37 7
|Фетисов Глеб 21 7
|Helsing Van - Хельсинг Ван - персонаж 20 7
|Lacavera Anthony - Лакавера Энтони 7 7
|Каримова Гульнара 95 6
|Каримов Ислам 97 6
|Истомин Максим 26 6
|Mubarak Hosni - Мубарак Хосни 6 6
|Мишустин Михаил 787 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Усманов Алишер 311 5
|Макаров Валентин 251 5
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 5
|Брюквин Юрий 300 5
|Нечаев Иван 61 5
|Думалкин Евгений 13 5
|Абдуллин Гимран 6 5
|Чернышенко Дмитрий 580 5
|Абакумов Евгений 227 5
|Малеев Алексей 18 4
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 4
|Зимин Дмитрий 42 4
|Щеглов Петр 85 4
|Козлова Ирина 29 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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