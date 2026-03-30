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Египет Арабская Республика

Египет - Арабская Республика

СОБЫТИЯ


30.03.2026 Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

о помнить о высоком уровне персонализации сферы науки и технологии (как и любой сферы управления) в Египте и Эфиопии. И он часто требует индивидуальной работы с потенциальными партнерами: вы пр
23.03.2026 МТС запустила переводы в Египет с выдачей наличных для физлиц

МТС объявила о запуске денежных переводов с выдачей наличных для физических лиц в Египте. Пользователи приложения «Мой МТС» могут получить средства в обменных пунктах во всех

31.07.2025 Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

д водой за последнее десятилетие. В общей сложности из подводных руин древнего маяка в Александрии (Египет) было извлечено 22 массивных каменных блока. Изображение: GEDEON Programmes/CEAlex Исс
14.04.2025 Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

ебогатое событиями правление, но его непреходящее наследие — это его семья. Он был мужем и единокровным братом женщины-фараона Хатшепсут и отцом Тутмоса III, возможно, величайшего полководца Древнего Египта. Вход в недавно обнаруженную гробницу царя Тутмоса II. Изображение: Министерство по делам древностей Египта Примерно через 500 лет после смерти Тутмоса II древнеегипетские чиновни
06.01.2025 В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

наружили в старинной кружке первое физическое доказательство использования галлюциногенов в Древнем Египте. Находка подтверждает записи и мифы о древнеегипетских ритуалах и практиках. Для поиск
05.12.2024 Positive Technologies договорилась о партнерстве с крупнейшим поставщиком решений для ИБ в Египте и Африке

рмация для доступа в сети крупных компаний континента, а ее средняя стоимость составляет $2,97 тыс. Египет, согласно отчету Международного союза электросвязи за 2023–2024 гг., вошел в число 12

04.09.2024 Аналитика МТС: Китай обошел Египет и ОАЭ по популярности у россиян летом

оказался на втором месте по спросу у россиян – по итогам летнего сезона его доля в турпотоке в дальнее зарубежье составила 8%. За год страна обогнала по популярности такие курортные направления, как Египет и ОАЭ – в 2023 г. они занимали второе и третье место. По итогу лета 2024 г. Египет занял третью строчку – его доля составила 7%. Топ-10 популярных стран дальнего зарубежья в летне
11.07.2024 Аналитика «МТС Travel»: Китай обогнал Египет и ОАЭ по поездкам россиян в начале лета

требованных зарубежных направлений замыкает Абхазия (7%). 61% летних от всех поездок за границу сейчас приходится на страны дальнего зарубежья. Лидерами по количеству поездок являются Турция, Китай и Египет. В 2023 г. в ТОП-3 входили Турция, Египет и ОАЭ. Каждая десятая поездка за границу в начале этого лета пришлась на страны Европы. Среди европейских направлений, как и в прошлом го
21.06.2024 Аналитика Yota: российские туристы стали чаще ездить в Китай, чем в Египет

на 6%. Замыкает топ-5 Китай. За год число поездок в КНР выросло на 26%, что позволило ему обогнать Египет и Таиланд — поток туристов в эти страны, напротив, снизился на 49% и 62% соответственн
29.12.2023 Компания «Эмбер» налаживает экспорт российского ПО в Египет

иректор компании «Эмбер». В ближайших планах компании «Эмбер» развитие партнерской сети не только в Египте, но и на Ближнем и Среднем Востоке.
15.12.2023 «Роббо» вышла на рынок Египта

«Роббо», российский производитель образовательной робототехники, откроет первый «Роббо клуб» в Египте в начале 2024 г. Также компания ведет переговоры о запуске других клубов в стране. Об

14.09.2022 Softline за $15 млн купила крупного партнера Microsoft

, облачных технологий и лицензирования ПО. Компания является одним из ведущих партнеров Microsoft в Египте, имея сразу два статуса от Microsoft: поставщика облачных решений (CSP) и поставщика л
13.07.2022 Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник

лости к абелизавридам. Исследователи предполагают, что недавно обнаруженный вид был меньше карнотавра, возможно, всего от 5 до 6 метров в длину. Впервые останки абелизавридов были обнаружены именно в Египте, а свое название эти динозавры получили в честь аргентинца Роберто Абеля, который первым нашел этот вид несколько десятилетий назад.  Сейчас найдена самая старая известная окаменелость,

11.06.2022 Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой

Исследование, опубликованное недавно в журнале Icarus международной группой ученых, содержит анализ химического состава Гипатии — камня, который случайно нашли во время раскопок в Ливийской пустыне Египта в 1996 году и назвали в честь известной женщины-ученого, философа, астронома и математика Гипатии Александрийской, родившейся в Александрии Египетской в IV веке.В отличие от большинства

21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации

эту компанию, представители Softline заявили: «DigiTech – самый быстрорастущий партнер Microsoft в Египте со статусом поставщика облачных решений Microsoft и поставщика лицензионных решений. У
17.02.2021 Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта

опыт создания «умных» городов на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. Непосредственно в Египте Orange работает уже несколько десятилетий. Мы хорошо знаем местные условия, поэтому ра
09.11.2020 Cloud4Y перевела в облако ИТ-инфраструктуру египетской EGMasters

еводе в облако ИТ-инфраструктуры египетской EGMasters. EGMasters — молодая компания из Александрии (Египет), которая специализируется на ERP-системах (Enterprise Resource Planning), то есть инф
21.10.2020 «Диагностика-М» поставила в Египет приборы для обнаружения взрывчатки

Портативные детекторы, позволяющие обнаружить взрывчатые вещества в виде паров и частиц, направил в Египет резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» – компания «Диагностика-М». Эт
18.03.2020 Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна»

петской и Лондонской фондовой биржах. Поскольку у холдинга не осталось операционных активов в самом Египте, для Veon представлялось логичным консолидировать его акции и избавиться от буферной с
27.06.2019 Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн

и 2008-2009 гг. Таким образом, всего на оба мероприятия Veon затратит $744 млн. Как Veon оказался в Египте и как пытался оттуда уйти Напомним, Global Telecom изначально назывался Orascom Teleco
20.03.2019 Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок

визитом Каир. По итогам прошедших переговоров и консультаций достигнуты договоренности о поставке в Египет ряда российских ИТ-продуктов и комплексных решений и об ответном визите представителей
21.02.2019 «Ростех» и АИС ввели в эксплуатацию комплекс управления воздушным движением в египетском аэропорту

екс управления воздушным движением в аэропорту Борг Эль Араб города Александрия Арабской Республики Египет. Внедрение автоматизированного комплекса позволит повысить безопасность полетов, увели
06.02.2019 Владелец «Билайн» пытается купить собственную «дочку» за $600 млн

долю в группе Vimpelcom (прежнее название Veon). В настоящее время у GTH нет операционных активов в Египте и для Veon было бы логично ликвидировать эту промежуточную структуру. В 2017 г. GTH пр
23.10.2018 Кибероружие АНБ используется против России, Египта и Ирана

публикации «Лаборатории Касперского», эти три «импланта» используются неизвестными злоумышленниками для заражения Windows Server версий 2003 и 2008; от них пострадали 50 организаций в России, Иране и Египте. В публикации Securelist FuzzBunch и DanderSpritz названы независимыми платформами для осуществления кибершпионажа, которые, однако, имеют общие черты, поскольку созданы, судя по всему,

03.09.2018 Владелец «Билайна» не может вырваться из Египта

холдинга остаются крупные пакеты акций сотовых операторов в Алжире, Бангладеш и Пакистане. В самом Египте холдинг операционной деятельности не ведет. В связи с этим Veon давно рассматривает ва
19.04.2018 Владельцы «Билайна» под угрозой уголовного дела: Не хотят выкупать акции у миноритариев

Новые проблемы группы Veon в Египте Группа Veon (работает в России под торговой маркой «Билайн») раскрыла новые подробност
04.04.2018 Владелец «Билайна» отказался выкупать акции у миноритариев из-за проблем с властями

и. Вторая неудачная попытка консолидировать Global Telecom GTH не ведет операционной деятельности в Египте и для Veon было бы логично покинуть данную страну. Однако неудача с офертой миноритари
21.03.2018 Власти Египта арестовывают счета владельца «дочки» «Билайна»

ппы Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн», накаляется обстановка в Египте. Как следует из годового отчета группы, власти страны обязали ряд египетских банков за
16.03.2018 Власти Египта требуют денег у хозяев «Билайна»

Проблемы Veon в Египте Группа Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн», испытыв
09.11.2017 «Билайн» потратит почти миллиард долларов на выкуп своей «дочки»

тратить до $1,7 млрд на выкуп долей миноритариев OTH. Штаб-квартира Orascom (ныне Global Telecom) в Египте Чтобы оферта состоялась, необходимо было согласие владельцев как минимум 26,9% акций O
27.03.2017 «Дочка» «Билайна» покинула Лондонскую биржу из-за провальных показателей

й биржи. Соответствующее одобрение было получено и от египетских властей.  У GTH остается листинг в Египте на Каирской фондовой бирже. Необходимость buy-back и делистинга объяснялись низким объ
02.03.2016 Россия и Египет планируют развивать сотрудничество в сфере ИКТ

В рамках первого дня официального визита в Арабскую Республику Египет состоялась рабочая встреча министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
26.10.2015 Все тайны египетских пирамид скоро будут раскрыты

ри, скрытые комнаты, тайники и крупные металлические объекты. Эксперименты с мюонными детекторами в Египте проводили еще в 2004 г., но тогда они не дали результатов из-за низкой разрешающей спо
02.12.2014 Египет внедряет электронные паспорта

ренитет в области управления идентификационными картами. «На основании значимых достижений Morpho в Египте в течение последних двух лет, совместное внедрение наиболее продвинутых технологически
10.07.2014 ONYX BOOX T76ML Cleopatra - магия Египта продолжается

Компании «МакЦентр» ONYX International представили на российском рынке бук-ридер BOOX T76ML Cleopatra. ONYX BOOX T76ML Cleopatra – это вторая модель из «египетской» серии бук-ридеров компании, в которую уже входит ONYX BOOX T76SML Nefertiti. Новая модель порадует пользователя увеличенной до 6,8 дюйма диагональю экрана с разрешением 1440 на 1080
02.04.2014 Система денежных переводов «Лидер» теперь представлена в Египте и на Филиппинах

Международная платежная система «Лидер» теперь представлена в Египте и на Филиппинах. Об этом CNews сообщили в НКО «Лидер». Отправить денежные средства в э
09.09.2013 Загадка времени появления первых фараонов решена

ату одного из переломных моментов в истории человечества: формирование династического государства в Египте. О древнем Египте сняты сотни художественных и документальных фильмов, написано
07.08.2013 3D-технологии Autodesk помогут создать интерактивные визуализации египетских мумий

ки, «развернуть» мумию, разобрав ее слой за слоем, чтобы изучить анатомию и артефакты, завернутые вместе с телом. Впервые интерактивные визуализации мумий предстанут перед гостями музея на постоянной египетской выставке в 2014 г.
05.06.2013 Сервис Zoon поможет выбрать лучшие заведения на курортах Турции и Египта

Интернет-сервис по выбору заведений и услуг Zoon расширил свою географию на шесть городов Турции и Египта. Теперь у пользователей сервиса есть возможность искать подробную информацию и оставлять отзывы о ресторанах, салонах красоты и ночных клубах в самых популярных у россиян курортных город
03.06.2013 Египтяне не отдали «Альфа-групп» «дочку» «Билайна»

готовы были принять оферту, то на это у Altimo ушло бы $585 млн. Содержание штаб-квартиры Orascom в Египте обходится «Вымпелкому» в $50 млн в год Но совет директоров OTH рекомендовал миноритари

Публикаций - 1100, упоминаний - 1581

Египет и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 196
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 162
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 132
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 119
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 92
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 79
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 62
МегаФон 10742 57
Microsoft Corporation 25774 45
Киевстар - Kyivstar 569 44
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 39
Google LLC 12687 37
Vodafone Group 1412 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 30
Ростелеком 10948 27
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 26
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 25
Yandex - Яндекс 9215 24
Apple Inc 13154 22
Intel Corporation 12811 20
Huawei 4675 19
9594 19
Orange Egypt - Mobinil 19 18
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 18
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 16
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 15
Lenovo Motorola 3566 15
Cisco Systems 5372 14
Softline - Софтлайн 3743 14
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 14
Yahoo! 3726 14
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 13
Telegram Group 2940 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Dhabi Group 13 12
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 12
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 12
X Corp - Twitter 2938 12
Альфа-Групп 745 80
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 25
Apax Partners - Weather Investments 30 23
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EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 19
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
Shearman & Sterling 13 11
Альфа-Банк 1979 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
МТС Трэвел - MTS Travel 292 8
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Островок.ру - Ostrovok.ru 138 6
Visa International 1993 6
Россети Ленэнерго 1699 5
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 5
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
Sparrowhill Trading 5 5
Газпром ПАО 1493 5
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 4
Orascom Development Holding (ODH) - Orascom Construction 4 4
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
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Евросеть 1421 4
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
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ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
Профсоюз работников связи России 9 2
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
ISPAI - Internet Service Provider Association of India - Ассоциация интернет-провайдеров Индии 4 2
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
OpenFabrics Alliance 3 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 223
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 123
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 104
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 72
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 71
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 65
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 63
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 60
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 59
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 58
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 54
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 49
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 46
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 44
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 43
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 41
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 41
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 37
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 37
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 35
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 33
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 32
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 30
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 30
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 29
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 29
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 29
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 28
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 26
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 25
Google Android 15243 39
Microsoft Windows 2000 8678 24
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 23
Apple iOS 8583 21
Microsoft Windows 16882 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
Linux OS 11533 14
Apple iPhone 6 4861 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 13
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
Космодром Байконур 1072 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
EA Origin 195 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 7
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 7
Frogwares - Dracula: Origin 7 7
Microsoft Office 4170 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
Apple - App Store 3109 7
Microsoft Azure 1526 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 7
Croteam - Serious Sam - Крутой Сэм 6 6
SaudiSat - СаудиСат 13 6
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
Rakuten Viber 665 6
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
МТС Big Data 324 5
Реестр добросовестных экспортеров 213 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 5
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 143
Изосимов Александр 192 19
Фридман Михаил 146 17
Кузьмичев Алексей 54 12
Хан Герман 56 12
Lunder Jo - Лундер Джо 69 11
Пинчук Виктор 44 10
Bichara Khaled - Бичара Халед 10 9
Авен Петр 67 9
Hawass Zahi - Хавасс Захи 9 9
Путин Владимир 3454 9
Боровиков Игорь 137 8
Иванова-Галицина Анна 16 8
El Mahdi Tamer - Эл Махиди Тамер 8 8
Торбахов Александр 111 8
Медведев Дмитрий 1665 7
Киселев Олег 37 7
Фетисов Глеб 21 7
Helsing Van - Хельсинг Ван - персонаж 20 7
Lacavera Anthony - Лакавера Энтони 7 7
Каримова Гульнара 95 6
Каримов Ислам 97 6
Истомин Максим 26 6
Mubarak Hosni - Мубарак Хосни 6 6
Мишустин Михаил 787 6
Шадаев Максут 1210 6
Усманов Алишер 311 5
Макаров Валентин 251 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 5
Брюквин Юрий 300 5
Нечаев Иван 61 5
Думалкин Евгений 13 5
Абдуллин Гимран 6 5
Чернышенко Дмитрий 580 5
Абакумов Евгений 227 5
Малеев Алексей 18 4
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 4
Зимин Дмитрий 42 4
Щеглов Петр 85 4
Козлова Ирина 29 4
Россия - РФ - Российская федерация 166163 619
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 297
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 242
Турция - Турецкая республика 2620 223
Италия - Итальянская Республика 4508 214
Европа 24962 199
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 189
Франция - Французская Республика 8176 182
Индия - Bharat 5869 177
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 166
Германия - Федеративная Республика 13220 156
Украина 7928 156
Африка - Африканский регион 3640 153
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 135
Казахстан - Республика 6047 127
Таиланд - Королевство 926 124
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 122
Саудовская Аравия - Королевство 666 119
Норвегия - Королевство 1857 114
Испания - Королевство 3839 114
Ближний Восток 3154 112
Азия - Азиатский регион 5920 111
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 111
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 106
Беларусь - Белоруссия 6289 102
Канада 5081 99
Бразилия - Федеративная Республика 2520 97
Греция - Греческая Республика 1017 95
Израиль 2856 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 85
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 85
Япония 13807 82
Индонезия - Республика 1058 80
Иран - Исламская Республика Иран 1155 78
Южная Корея - Республика 7051 76
Узбекистан - Республика 2005 75
Нидерланды 3745 70
Земля - планета Солнечной системы 10865 68
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 68
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 258
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 151
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 129
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 114
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 100
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 87
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 81
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 80
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 68
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 64
Английский язык 7030 63
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 57
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 51
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 51
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 50
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 49
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 46
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 43
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 42
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 41
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 40
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 36
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 35
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 35
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 28
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 27
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 26
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 25
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3173 25
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 24
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 24
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 24
Металлы - Золото - Gold 1251 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 23
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 43
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 39
AP - Associated Press 2007 18
Bloomberg 1627 17
Phys.org 972 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 15
CNews RND - R&D.CNews 2274 14
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 8
FT - Financial Times 1295 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 8
Известия ИД 770 7
Independent 111 7
Forbes - Форбс 1002 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 6
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 6
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 6
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
National Geographic 95 5
New Scientist 1448 5
Ведомости 1466 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 4
AppleInsider 400 4
Washington Profile 142 4
Radio Cairo - Радио Каир - Каирское радио 4 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
Nature 832 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 3
Total Telecom 613 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 3
Ananova 250 3
Cellular News 234 3
EurekAlert 291 3
NEWSru.com 229 3
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 3
LiveScience 154 3
Times 661 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
IDC - International Data Corporation 4975 9
Gartner - Гартнер 3658 6
Рустелеком ТК 305 5
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
Analysys Mason - Mason Communications 27 3
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 3
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 3
Forrester Research 834 3
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 2
comScore 379 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 2
e-TERM - European Training for Electronic Records Management 2 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Microsoft Research 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
Counterpoint Research 110 1
Google Threat Analysis Group 18 1
Mordor Intelligence 35 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
AdIndex 13 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Current Analysis 24 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Gartner - Dataquest 353 1
Datamonitor 83 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
РАН - Российская академия наук 2122 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
University of Oxford - Оксфордский университет 211 4
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 3
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 133 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 3
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 3
University of Chicago - Чикагский университет 102 3
BU - Boston University - Бостонский университет 63 3
British Library - Британская библиотека 30 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 10 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
National Air and Space Museum - Национальный музей воздухоплавания и астронавтики 4 2
КФУ Лицей имени Н.И. Лобачевского 6 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
GRC - Gulf Research Center - Исследовательский центр Персидского залива 2 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 33
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 10
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
GITEX Technology - международная выставка 48 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 5
Microsoft Imagine Cup 60 4
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
CNews AWARDS - награда 571 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Россия-Африка - саммит 4 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
Black Hat - Конференция 120 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 3 1
Google Summer of Code 10 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
JD.com 618 Shopping Festival 1 1
Red Dot Design Award 57 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
День смеха - 1 апреля 5 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
MEDICA 10 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Украина - Евромайдан 15 1
Крылья Сахалина - фестиваль 7 1
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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