Египет - Арабская Республика

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать о помнить о высоком уровне персонализации сферы науки и технологии (как и любой сферы управления) в Египте и Эфиопии. И он часто требует индивидуальной работы с потенциальными партнерами: вы пр

МТС запустила переводы в Египет с выдачей наличных для физлиц МТС объявила о запуске денежных переводов с выдачей наличных для физических лиц в Египте. Пользователи приложения «Мой МТС» могут получить средства в обменных пунктах во всех

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник д водой за последнее десятилетие. В общей сложности из подводных руин древнего маяка в Александрии (Египет) было извлечено 22 массивных каменных блока. Изображение: GEDEON Programmes/CEAlex Исс

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри? ебогатое событиями правление, но его непреходящее наследие — это его семья. Он был мужем и единокровным братом женщины-фараона Хатшепсут и отцом Тутмоса III, возможно, величайшего полководца Древнего Египта. Вход в недавно обнаруженную гробницу царя Тутмоса II. Изображение: Министерство по делам древностей Египта Примерно через 500 лет после смерти Тутмоса II древнеегипетские чиновни

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье наружили в старинной кружке первое физическое доказательство использования галлюциногенов в Древнем Египте. Находка подтверждает записи и мифы о древнеегипетских ритуалах и практиках. Для поиск

Positive Technologies договорилась о партнерстве с крупнейшим поставщиком решений для ИБ в Египте и Африке рмация для доступа в сети крупных компаний континента, а ее средняя стоимость составляет $2,97 тыс. Египет, согласно отчету Международного союза электросвязи за 2023–2024 гг., вошел в число 12

Аналитика МТС: Китай обошел Египет и ОАЭ по популярности у россиян летом оказался на втором месте по спросу у россиян – по итогам летнего сезона его доля в турпотоке в дальнее зарубежье составила 8%. За год страна обогнала по популярности такие курортные направления, как Египет и ОАЭ – в 2023 г. они занимали второе и третье место. По итогу лета 2024 г. Египет занял третью строчку – его доля составила 7%. Топ-10 популярных стран дальнего зарубежья в летне

Аналитика «МТС Travel»: Китай обогнал Египет и ОАЭ по поездкам россиян в начале лета требованных зарубежных направлений замыкает Абхазия (7%). 61% летних от всех поездок за границу сейчас приходится на страны дальнего зарубежья. Лидерами по количеству поездок являются Турция, Китай и Египет. В 2023 г. в ТОП-3 входили Турция, Египет и ОАЭ. Каждая десятая поездка за границу в начале этого лета пришлась на страны Европы. Среди европейских направлений, как и в прошлом го

Аналитика Yota: российские туристы стали чаще ездить в Китай, чем в Египет на 6%. Замыкает топ-5 Китай. За год число поездок в КНР выросло на 26%, что позволило ему обогнать Египет и Таиланд — поток туристов в эти страны, напротив, снизился на 49% и 62% соответственн

Компания «Эмбер» налаживает экспорт российского ПО в Египет иректор компании «Эмбер». В ближайших планах компании «Эмбер» развитие партнерской сети не только в Египте, но и на Ближнем и Среднем Востоке.

«Роббо» вышла на рынок Египта «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, откроет первый «Роббо клуб» в Египте в начале 2024 г. Также компания ведет переговоры о запуске других клубов в стране. Об

Softline за $15 млн купила крупного партнера Microsoft , облачных технологий и лицензирования ПО. Компания является одним из ведущих партнеров Microsoft в Египте, имея сразу два статуса от Microsoft: поставщика облачных решений (CSP) и поставщика л

Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник лости к абелизавридам. Исследователи предполагают, что недавно обнаруженный вид был меньше карнотавра, возможно, всего от 5 до 6 метров в длину. Впервые останки абелизавридов были обнаружены именно в Египте, а свое название эти динозавры получили в честь аргентинца Роберто Абеля, который первым нашел этот вид несколько десятилетий назад. Сейчас найдена самая старая известная окаменелость,

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой Исследование, опубликованное недавно в журнале Icarus международной группой ученых, содержит анализ химического состава Гипатии — камня, который случайно нашли во время раскопок в Ливийской пустыне Египта в 1996 году и назвали в честь известной женщины-ученого, философа, астронома и математика Гипатии Александрийской, родившейся в Александрии Египетской в IV веке.В отличие от большинства

Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации эту компанию, представители Softline заявили: «DigiTech – самый быстрорастущий партнер Microsoft в Египте со статусом поставщика облачных решений Microsoft и поставщика лицензионных решений. У

Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта опыт создания «умных» городов на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. Непосредственно в Египте Orange работает уже несколько десятилетий. Мы хорошо знаем местные условия, поэтому ра

Cloud4Y перевела в облако ИТ-инфраструктуру египетской EGMasters еводе в облако ИТ-инфраструктуры египетской EGMasters. EGMasters — молодая компания из Александрии (Египет), которая специализируется на ERP-системах (Enterprise Resource Planning), то есть инф

«Диагностика-М» поставила в Египет приборы для обнаружения взрывчатки Портативные детекторы, позволяющие обнаружить взрывчатые вещества в виде паров и частиц, направил в Египет резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» – компания «Диагностика-М». Эт

Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна» петской и Лондонской фондовой биржах. Поскольку у холдинга не осталось операционных активов в самом Египте, для Veon представлялось логичным консолидировать его акции и избавиться от буферной с

Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн и 2008-2009 гг. Таким образом, всего на оба мероприятия Veon затратит $744 млн. Как Veon оказался в Египте и как пытался оттуда уйти Напомним, Global Telecom изначально назывался Orascom Teleco

Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок визитом Каир. По итогам прошедших переговоров и консультаций достигнуты договоренности о поставке в Египет ряда российских ИТ-продуктов и комплексных решений и об ответном визите представителей

«Ростех» и АИС ввели в эксплуатацию комплекс управления воздушным движением в египетском аэропорту екс управления воздушным движением в аэропорту Борг Эль Араб города Александрия Арабской Республики Египет. Внедрение автоматизированного комплекса позволит повысить безопасность полетов, увели

Владелец «Билайн» пытается купить собственную «дочку» за $600 млн долю в группе Vimpelcom (прежнее название Veon). В настоящее время у GTH нет операционных активов в Египте и для Veon было бы логично ликвидировать эту промежуточную структуру. В 2017 г. GTH пр

Кибероружие АНБ используется против России, Египта и Ирана публикации «Лаборатории Касперского», эти три «импланта» используются неизвестными злоумышленниками для заражения Windows Server версий 2003 и 2008; от них пострадали 50 организаций в России, Иране и Египте. В публикации Securelist FuzzBunch и DanderSpritz названы независимыми платформами для осуществления кибершпионажа, которые, однако, имеют общие черты, поскольку созданы, судя по всему,

Владелец «Билайна» не может вырваться из Египта холдинга остаются крупные пакеты акций сотовых операторов в Алжире, Бангладеш и Пакистане. В самом Египте холдинг операционной деятельности не ведет. В связи с этим Veon давно рассматривает ва

Владельцы «Билайна» под угрозой уголовного дела: Не хотят выкупать акции у миноритариев Новые проблемы группы Veon в Египте Группа Veon (работает в России под торговой маркой «Билайн») раскрыла новые подробност

Владелец «Билайна» отказался выкупать акции у миноритариев из-за проблем с властями и. Вторая неудачная попытка консолидировать Global Telecom GTH не ведет операционной деятельности в Египте и для Veon было бы логично покинуть данную страну. Однако неудача с офертой миноритари

Власти Египта арестовывают счета владельца «дочки» «Билайна» ппы Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн», накаляется обстановка в Египте. Как следует из годового отчета группы, власти страны обязали ряд египетских банков за

Власти Египта требуют денег у хозяев «Билайна» Проблемы Veon в Египте Группа Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн», испытыв

«Билайн» потратит почти миллиард долларов на выкуп своей «дочки» тратить до $1,7 млрд на выкуп долей миноритариев OTH. Штаб-квартира Orascom (ныне Global Telecom) в Египте Чтобы оферта состоялась, необходимо было согласие владельцев как минимум 26,9% акций O

«Дочка» «Билайна» покинула Лондонскую биржу из-за провальных показателей й биржи. Соответствующее одобрение было получено и от египетских властей. У GTH остается листинг в Египте на Каирской фондовой бирже. Необходимость buy-back и делистинга объяснялись низким объ

Россия и Египет планируют развивать сотрудничество в сфере ИКТ В рамках первого дня официального визита в Арабскую Республику Египет состоялась рабочая встреча министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Все тайны египетских пирамид скоро будут раскрыты ри, скрытые комнаты, тайники и крупные металлические объекты. Эксперименты с мюонными детекторами в Египте проводили еще в 2004 г., но тогда они не дали результатов из-за низкой разрешающей спо

Египет внедряет электронные паспорта ренитет в области управления идентификационными картами. «На основании значимых достижений Morpho в Египте в течение последних двух лет, совместное внедрение наиболее продвинутых технологически

ONYX BOOX T76ML Cleopatra - магия Египта продолжается Компании «МакЦентр» ONYX International представили на российском рынке бук-ридер BOOX T76ML Cleopatra. ONYX BOOX T76ML Cleopatra – это вторая модель из «египетской» серии бук-ридеров компании, в которую уже входит ONYX BOOX T76SML Nefertiti. Новая модель порадует пользователя увеличенной до 6,8 дюйма диагональю экрана с разрешением 1440 на 1080

Система денежных переводов «Лидер» теперь представлена в Египте и на Филиппинах Международная платежная система «Лидер» теперь представлена в Египте и на Филиппинах. Об этом CNews сообщили в НКО «Лидер». Отправить денежные средства в э

Загадка времени появления первых фараонов решена ату одного из переломных моментов в истории человечества: формирование династического государства в Египте. О древнем Египте сняты сотни художественных и документальных фильмов, написано

3D-технологии Autodesk помогут создать интерактивные визуализации египетских мумий ки, «развернуть» мумию, разобрав ее слой за слоем, чтобы изучить анатомию и артефакты, завернутые вместе с телом. Впервые интерактивные визуализации мумий предстанут перед гостями музея на постоянной египетской выставке в 2014 г.

Сервис Zoon поможет выбрать лучшие заведения на курортах Турции и Египта Интернет-сервис по выбору заведений и услуг Zoon расширил свою географию на шесть городов Турции и Египта. Теперь у пользователей сервиса есть возможность искать подробную информацию и оставлять отзывы о ресторанах, салонах красоты и ночных клубах в самых популярных у россиян курортных город