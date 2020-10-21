«Диагностика-М» поставила в Египет приборы для обнаружения взрывчатки

Портативные детекторы, позволяющие обнаружить взрывчатые вещества в виде паров и частиц, направил в Египет резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» – компания «Диагностика-М». Эти приборы используются уже в 30 странах мира, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Такие детекторы установлены в Москве и обеспечивают безопасность на всех станциях столичного метрополитена, спортивных стадионах «Лужники» и «Спартак», а также в аэропорту «Шереметьево».

«Это не первое взаимодействие московского предприятия с Египтом. В прошлом году семь таких детекторов уже были направлены в местное министерство обороны, успешное применение столичной продукции позволило увеличить вторую поставку почти в восемь раз – теперь еще 58 единиц продукции отправились в инженерное управление министерства обороны Египта. Стоит отметить, что детекторы, произведенные резидентом особой экономической зоны, пользуются большой популярностью: сейчас они работают в 30 странах мира, в их числе Мальдивы, Мексика, Чехия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Китай, Италия и Великобритания», — сказал Александр Прохоров.

Детекторы могут подключаться к компьютеру, смартфону или планшету, что позволяет удаленно управлять ими и проводить диагностику.

«В России производством подобной продукции занимаются около пяти предприятий, а в мире их насчитается не более 30. Собственные технологии разработки и производства приборов позволяют компании, по их оценке, занимать около 35% всего рынка детекторов страны. В год резидент может выпускать до 1 тыс. детекторов паров и следов взрывчатых веществ», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.