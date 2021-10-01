Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прохоров Александр
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Публикаций - 86, упоминаний - 106
Прохоров Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дегтев Геннадий 85 38
|Ефимов Владимир 32 12
|Лысенко Эдуард 209 3
|Усачев Владимир 3 2
|Зезуля Алексей 1 1
|Алясев Алексей 1 1
|Голиков Алексей 1 1
|Яблонский Алексей 3 1
|Львов Владимир 9 1
|Кулаков Павел 10 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Ранчин Сергей 4 1
|Петричкович Ярослав 10 1
|Чернышов Андрей 14 1
|Осипов Андрей 6 1
|Смирнов Андрей 23 1
|Анисимов Алексей 9 1
|Кравцов Александр 2 1
|Таран Сергей 38 1
|Грибов Владимир 25 1
|Кузнецов Максим 15 1
|Бобровников Борис 86 1
|Дергилёв Никита 40 1
|Яхина Ирина 40 1
|Овчаренко Юрий 25 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|IDC - International Data Corporation 2723 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|TAdviser100 3 1
|IDC Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763946, в очереди разбора - 667633.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763946, в очереди разбора - 667633.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru