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Прохоров Александр


01.10.2021 Партия литий-ионных батарей впервые отправится из ОЭЗ «Технополис Москва» в Колумбию 2
29.09.2021 Производитель электроники из ОЭЗ «Технополис «Москва» освоил выпуск электросамокатов 2
28.09.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой ПО для энергосбережения 1
23.09.2021 «Микрон» модернизирует производство промышленных микросхем для применения в Антарктиде 2
21.09.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оснастил батареями еще 200 столичных электробусов 2
15.09.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создаст на площадке специализированный центр обработки данных 1
18.08.2021 Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы скачали более 4,5 тысячи раз 1
17.08.2021 Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 1
29.07.2021 Отечественная ИТ-компания переносит производство электроники из Китая в Россию 1
29.07.2021 Delta Solutions переносит производство электроники из Китая в Россию 1
09.07.2021 «Микрон» выходит на рынок Туркменистана 1
22.06.2021 Новый резидент ОЭЗ Москвы направит на увеличение мощности дата-центра почти 550 млн рублей 1
09.06.2021 «Микрон» выпустил готовое решение для цифровой маркировки объектов городской среды 2
28.05.2021 Производитель оборудования для ИТ и телекома из ОЭЗ «Технополис «Москва» вдвое увеличил рабочие места 1
24.05.2021 Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва» 2
17.05.2021 В Москве запустят производство контактов для микроэлектроники 2
14.05.2021 Заработал онлайн-навигатор по мерам поддержки для предпринимателей 1
14.05.2021 Производитель канатно-транспортных систем получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» 1
12.05.2021 Стартап из ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал высокоточный гироскоп для беспилотников 2
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии 1
27.04.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» запатентовал рентген для крови 1
21.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали защиту для устройств интернета вещей 1
13.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство композитных деталей для Ferrari 2
13.04.2021 «Космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок 1
08.04.2021 «Микрон» запустил в производство новые радиочастотные метки для металла 2
05.04.2021 НТЦ «Хайтэк» инвестирует в создание систем видеоконференцсвязи 40 млн рублей 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 1
18.03.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения 1
04.03.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» запущено производство комплектующих для космической и военной техники 1
17.02.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» появится производство электротранспорта 1
01.02.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит более 20 млн рублей в производство медоборудования 2
28.01.2021 Новый резидент откроет в ОЭЗ «Технополис «Москва» центр проектирования микросхем 1
25.01.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали роботизированную систему для молочного производства 1
14.12.2020 У московского инвестиционного портала появилось мобильное приложение 1
10.12.2020 Свыше 60 млн рублей субсидий получат резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» 2
26.11.2020 В Москве разработают цифровую платформу для поддержки экспортеров 1
20.11.2020 Philips поставит экспертные ультразвуковые системы в клиники Москвы и ЯНАО 1
21.10.2020 «Диагностика-М» поставила в Египет приборы для обнаружения взрывчатки 2
01.10.2020 «Мастерская цифровых решений» разработает информационную платформу для электросетевых компаний 1

Публикаций - 86, упоминаний - 106

Прохоров Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Микрон - Micron 365 8
Microsoft Corporation 11110 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 4
Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 4 3
SAP SE 3216 2
IBM 3546 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа 10 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр 8 1
Custis 73 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Профотек 11 1
Condis SA 2 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 2 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Drive Electro - Драйв Электро 6 1
ССД - Связьстройдеталь 9 1
ЦПР - Цифровые платформенные решения 1 1
Samsung Electronics 5686 1
Онланта 75 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Элемент ГК - Elementec 49 1
Schneider Electric 408 1
Крок 1221 1
Ланит ГК 1158 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
General Electric - Дженерал электрик 120 1
Eltex - Элтекс 71 1
Philips 724 1
Hitachi Vantara 100 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 5 4
Hitachi Lumada 20 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Миландр ПКК 26 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 5 1
ФК Пульс - фармдистрибьютор 3 1
Ferrari NV 71 1
Композит 8 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 25 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 46
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 39
Алабушево ОЭЗ - Особая экономическая зона 26 11
Правительство Москвы 653 5
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства 1 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
3D-печать 135 2
ИВЛ - Искусственная вентиляция легких - Искусственное дыхание 9 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
Гироскоп 8 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 1
Philips EPIQ - ультразвуковая система 3 1
Philips CX - УЗИ-аппарат - ультразвуковая система 1 1
Дегтев Геннадий 85 38
Ефимов Владимир 32 12
Лысенко Эдуард 209 3
Усачев Владимир 3 2
Зезуля Алексей 1 1
Алясев Алексей 1 1
Голиков Алексей 1 1
Яблонский Алексей 3 1
Львов Владимир 9 1
Кулаков Павел 10 1
Фурсин Алексей 100 1
Ранчин Сергей 4 1
Петричкович Ярослав 10 1
Чернышов Андрей 14 1
Осипов Андрей 6 1
Смирнов Андрей 23 1
Анисимов Алексей 9 1
Кравцов Александр 2 1
Таран Сергей 38 1
Грибов Владимир 25 1
Кузнецов Максим 15 1
Бобровников Борис 86 1
Дергилёв Никита 40 1
Яхина Ирина 40 1
Овчаренко Юрий 25 1
Сергунина Наталья 163 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 5
Франция - Французская Республика 2130 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Европа 3766 4
Чехия - Чешская Республика 497 3
Нидерланды 976 3
Европа Западная 615 3
Италия - Итальянская Республика 1392 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Восточная Европа 1682 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Япония 2792 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Казахстан - Республика 2637 2
Узбекистан - Республика 823 2
Испания - Королевство 1256 1
Болгария - Республика 306 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - Пермь 740 1
Восточная Азия 27 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Бельгия - Королевство 398 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Кемерово 311 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Москва - Зеленоград 28 1
Украина 3374 1
Княжество Монако 63 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
Туркмения - Туркменистан 195 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
Экономический эффект 20 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
КЖЦ - Контракт жизненного цикла 3 1
Русский язык 985 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Цифровая подстанция - Национальный проект 4 1
IDC - International Data Corporation 2723 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
TAdviser100 3 1
IDC Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 5 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763946, в очереди разбора - 667633.
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