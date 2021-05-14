Производитель канатно-транспортных систем получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

Дочерняя структура швейцарского производителя Bartholet Maschinenbau AG и ГК «Ростех» компания «РТ-Бартолет», которая в сентябре 2021 г. планирует начать производство в Москве оборудования для канатных дорог, получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания «РТ-Бартолет» сейчас ведет работы по строительству своего производства на площадке особой экономической зоны Москвы в Печатниках. Комплекс по изготовлению канатно-транспортных систем займет более четырех тысяч квадратных метров, общий объем инвестиций составит 1,5 млрд руб. Полученный статус резидента столичной ОЭЗ открывает для нового производства набор льгот и преференций, которые помогут в реализации проекта», – отметил Владимир Ефимов.

Проект по производству канатно-транспортных систем в ОЭЗ столицы реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Москвы и швейцарской компании Bartholet Maschinenbau AG, подписанного в 2019 г.

«На заводе будут внедрены новейшие технологии и оборудование. При производстве канатно-транспортных систем компания планирует использовать материалы и комплектующие от российских поставщиков, что положительно повлияет на развитие смежных производств в отрасли. Канатно-транспортные системы, созданные на новом предприятии, ориентированы на российский рынок, а также пойдут на экспорт. Наряду с производственной линией компания наладит работу по обучению персонала управлению, ремонту и обслуживанию канатно-транспортных систем», – отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Среди преференций столичной особой экономической зоны Москвы – нулевая ставка налога на имущество, транспорт, сниженный налог на прибыль. «Кроме того, товары и оборудование, ввозимые на территорию ОЭЗ «Технополис Москва», освобождаются от уплаты таможенных пошлин. Преимуществами ОЭЗ воспользовались уже более 80 компаний, работающих в статусе резидента», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Бартолет-РТ» планирует выпускать комплектующие для создания в Москве канатной дороги над Химкинским водохранилищем между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Компания владеет технологией, специально разработанной для городской среды. Ее особенностью является возможность автономного движения кабины, приводимой в движение электродвигателем. Это открывает новые возможности для перемещения пассажиров в условиях плотной городской застройки.