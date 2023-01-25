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Индексная книга CNews*
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Налогообложение Налог на прибыль



25.01.2023 Власти собрались ввести налоги для майнеров криптовалюты. Ставка может составить 20% 1
23.01.2023 Налог на прибыль не платить никогда: ИТ-компании надеются на вечные льготы 1
17.01.2023 Названы 100 классов ПАКов, разработчики которых могут получить налоговые льготы и преимущества на госзакупках 1
30.12.2022 ПАКи пустили в реестр российского ПО. Ранее обделенные разработчики получат долгожданные льготы 1
27.12.2022 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2022 г. Голосование 1
25.11.2022 Минцифры зачищает реестр ИТ-компаний. Больше трети льготников лишатся аккредитации 1
17.11.2022 В России удвоилось число новых ИТ-компаний 1
15.11.2022 Российские производители объединятся, чтобы обратить внимание государства на «бесхозную» категорию «железа» 1
01.11.2022 Минцифры определило три самых популярных российских Linux 1
27.10.2022 В Краснодарском крае и Астраханской области начали работу региональные операторы Фонда «Сколково» 1
26.10.2022 Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать 1
11.10.2022 Минцифры объявило, сотрудники каких именно ИТ-компаний получат бронь от частичной мобилизации 1
10.10.2022 Российская промышленность получит 5,3 трлн руб. на импортозамещение 1
05.10.2022 «Микрон» и наследник мощностей «Ангстрема-Т» сплотились для выпуска «суверенных» чипов карт «Мир» и биометрических паспортов 1
20.09.2022 Российских разработчиков заставят переделать свой софт под Linux 1
13.09.2022 В России разработан материал нового поколения для печатных плат 1
15.08.2022 Власти создадут экспертный совет для лишения льгот «неправильных» российских ИТ-компаний 1
10.08.2022 Власти хотят освободить от НДС разработчиков военного ПО 1
04.08.2022 Банки группы «Синара» формируют налоговую отчетность с помощью решения R-Style Softlab 1
02.08.2022 Минцифры предлагает лишить ИТ-льгот банки, госорганизации и операторов связи 1
02.08.2022 Крупнейшего российского производителя печатных плат купил бизнесмен из списка Forbes 1
01.08.2022 Правительство определилось с «налоговым маневром» для радиоэлектронной промышленности. Стало известно, кто получит льготы 1
01.08.2022 Минцифры отобрало ИТ-льготы у 400 с лишним организаций 1
14.07.2022 Перечень льгот для ИТ-компаний расширился 1
05.07.2022 Объемы производства 15 резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли более чем в два раза 1
08.06.2022 Минцифры открыло на Госуслугах раздел, где можно получить все льготы для ИТ-компаний 1
08.06.2022 Компаниям с миллиардными доходами срочно понадобились ИТ-льготы. Их просят «Билайн», HeadHunter, Ozon 1
31.05.2022 Что ждет российский рынок ИТ в новых условиях 1
24.05.2022 Минцифры смягчает требования к ИТ-компаниям, претендующим на налоговые льготы 1
21.04.2022 Операторов связи освобождают от поборов, благодаря которым в российских деревнях есть связь 1
20.04.2022 Власти выпустили методичку для МТС, «Билайна», «Мегафона», Tele2 по предельному росту тарифов на мобильную связь 1
20.04.2022 У России появился шанс быстро покончить с дефицитом ИТ-шников 1
14.04.2022 Власти выпустили инструкцию для ИТ-шников, как не ходить в армию 1
28.03.2022 Минцифры в несколько раз увеличивает объем грантов в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» 1
04.03.2022 Российских операторов связи ждут послабления по «закону Яровой», а их абонентов – рост тарифов 1
02.03.2022 Путин освободил программистов от армии и обнулил налоги для ИТ-компаний 1
01.03.2022 Чтобы ИТ-специалисты не уехали, Россия отменит им налоги и воинскую обязанность 1
28.02.2022 В России готовят льготы для компаний, использующих отечественное «железо» и ПО 1
10.02.2022 Технологическим компаниям России дадут налоговые льготы 1
29.09.2021 Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше 1

Публикаций - 149, упоминаний - 149

Налогообложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23487 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10061 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4152 11
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9423 8
1С-ИжТиСи 6313 8
Yandex - Яндекс 5662 8
6996 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8038 7
Ростелеком - Связьинвест 1703 7
Apple Inc 11185 7
Крок - Croc 1705 6
Twitter 2696 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6934 6
Google LLC 10934 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2502 5
InfoWatch - Инфовотч 916 5
VK - Mail.ru Group 3199 5
РТИ Микрон - Micron 1229 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 4
Amazon Inc - Amazon.com 2801 4
Рексофт - Reksoft 368 4
Базальт СПО - BaseALT 350 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 810 4
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 119 3
GitHub 555 3
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 395 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 562 3
Oracle Corporation 6300 3
IBM - International Business Machines Corp 9192 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 587 3
Telegram Group 1046 3
Питерская группа связистов 426 3
Cisco Systems 4873 3
SAP SE 4880 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 337 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2967 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1037 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 83 2
Huawei 3502 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5785 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 5
Почта России ПАО 1988 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6187 5
Роснефть НК - нефтяная компания 473 4
Газпром ПАО 1151 3
ГПБ - Газпромбанк 939 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2376 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1182 3
РЖД - Российские железные дороги 1619 3
Новатэк Новафининвест 43 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 334 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 147 2
Рольф 67 2
Точка 3795 2
ЮКОС НК 149 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 2
Россети Ленэнерго 2348 2
Альфа-Групп 664 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 186 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 2
GFG - Lamoda - Купишуз 115 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 181 2
Петрович СТД - Строительный торговый дом 69 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 1
Walmart - Wal-Mart Stores 366 1
Пробизнесбанк АКБ - Газэнергобанк 10 1
Airbus Group - Airbus Industries 221 1
НСПК - Национальная система платежных карт 612 1
МКБ - Московский кредитный банк 408 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1011 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 311 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 200 1
Евросеть 1399 1
ПСБ - Промсвязьбанк 733 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 1
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 290 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9085 45
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10370 42
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1648 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2395 17
Президент Российской Федерации 3709 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1642 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 11
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 100 10
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 92 8
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 841 7
Правительство Москвы 1990 7
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 274 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2692 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 334 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 690 4
Федеральное казначейство России 1548 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1309 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 194 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2023 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1390 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 682 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 51 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 91 2
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 199 2
World Bank Group - Всемирный банк 298 2
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 80 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 109 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 6 1
Russian Open Source Foundation 3 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 7 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 71 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 2 1
Единая Россия - Политическая партия 262 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6048 1
ЛДПР 100 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53187 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11781 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38910 34
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79155 26
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1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6517 8
Microsoft Windows 2000 12668 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2899 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1971 5
Новые облачные технологии - МойОфис 479 5
1С:Бухгалтерия 847 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 4
Apple iPhone 6 6172 4
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 399 3
Microsoft Office 3434 3
Реестр добросовестных экспортеров 161 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 663 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 2
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 380 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 431 2
Check Point SandBlast 27 2
Check Point Quantum Security 6 2
Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 110 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн 63 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 385 2
Интерфакс СПАРК 156 2
Microsoft Windows 14428 2
Linux OS 8233 2
Age of Kings 3445 2
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 97 2
Ред ОС 434 2
Depositphotos - фотобанк 433 2
Microsoft SQL Server 1471 2
Check Point SandBlast Zero-Day Protection 9 2
1С:ERP Управление предприятием 319 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1479 1
Microsoft Azure 1320 1
Transas - Транс-Форс 15 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 136 1
Kaspersky OS 72 1
Google Android 12537 1
ByteDance TikTok 172 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1050 1
Путин Владимир 2728 19
Мишустин Михаил 481 19
Шадаев Максут 628 17
Макаров Валентин 193 9
Паршин Максим 274 8
Чернышенко Дмитрий 428 6
Касперская Наталья 268 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 4
Осеевский Михаил 273 4
Комлев Николай 71 4
Дегтев Геннадий 165 4
Яровая Ирина 70 4
Озеров Виктор 29 3
Касперский Евгений 301 3
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Садовникова Галина 4 3
Комиссаров Дмитрий 203 2
Лебедев Михаил 47 2
Орловский Сергей 33 2
Прохоров Александр 102 2
Ефимов Владимир 73 2
Кириенко Владимир 131 2
Сивцев Илья 48 2
Лашин Ренат 45 2
Дудко Наталья 4 2
Никифоров Николай 1172 2
Shwed Gil - Швед Гил 44 2
Волож Аркадий 226 2
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 5 2
Chambers John - Чемберс Джон 118 2
Хинштейн Александр 76 2
Левин Леонид 124 2
Наумов Виктор 125 2
Кичко Дмитрий 45 2
Егоров Александр 76 2
Рустамов Рустам 248 1
Brin Sergey - Сергей Брин 184 1
Селина Наталья 1 1
Лагода Георгий 59 1
Мылицын Роман 99 1
Россия - РФ - Российская федерация 122701 114
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50153 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39307 37
Европа 21301 12
Индия - Республика 5068 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15070 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17048 10
Украина 7266 10
Ирландия - Республика 979 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14932 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13142 8
Земля - планета Солнечной системы 9700 7
Беларусь - Белоруссия 4248 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 6
Азия - Азиатский регион 4657 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 419 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6298 5
Россия - ДФО - Магаданская область 357 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1333 4
Сингапур - Республика 1626 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 686 4
Франция - Французская Республика 7084 4
Канада 4709 4
Германия - Федеративная Республика 12009 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 729 4
Япония 12876 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2309 4
Россия - СФО - Новосибирск 3699 4
Финляндия - Финляндская Республика 3468 4
Китай - Тайвань 3735 3
Казахстан - Республика 4838 3
Россия - УФО - Челябинская область 989 3
Ближний Восток 2647 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 695 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 932 3
Грузия 1123 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1382 3
Южная Корея - Республика 6283 3
Европа Западная 1346 3
Россия - ДФО - Амурская область 544 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5234 92
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41641 63
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 953 45
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1859 45
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41932 40
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3752 34
Страхование - Страховое дело - Insurance 5161 33
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний 255 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23957 29
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 310 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10658 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14007 27
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5850 20
Кредитование - Сrediting 5102 18
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5197 17
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4242 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6860 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3131 15
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 608 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1902 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4931 14
Экспорт - Экспортные операции 2723 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15045 13
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 127 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9176 12
Физическое лицо - Физлицо 3129 12
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 877 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4920 11
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 197 11
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 343 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8271 11
Юриспруденция - Jurisprudence 6220 10
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2717 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5660 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3201 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 3065 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3899 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7668 8
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1471 7
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус 717 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10999 18
Коммерсантъ - Издательский дом 1222 10
Ведомости 540 10
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 5
91Mobiles 1695 5
Forbes - Форбс 630 3
The Register 1400 3
Bloomberg 1109 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 3
Известия ИД 465 2
NYT - The New York Times 1001 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 2
Thomson Reuters - Рейтер 5773 2
CNews Северо-Запад 24 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
Roem.ru - Роем.ру 47 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 161 1
Деловой Петербург 25 1
Politico 10 1
Scientific American 80 1
AP - Associated Press 1994 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 51 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 570 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 1
The Bell - Издание 41 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 1
500 Startups 14324 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2117 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7455 9
IDC - International Data Corporation 4849 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 2
Gartner - Гартнер 3474 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 90 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 1
S&P - Standard and Poor’s 482 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 20 1
IMD World Competitiveness Ranking - Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира 1 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 37 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 713 3
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 34 2
РАН - Российская академия наук 1800 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 133 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 61 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 30 1
РАН ИНХС - Институт нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Российской академии наук 5 1
Открытое образование 7 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 90 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 132 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 121 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 156 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1288 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 284 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11624 21
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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