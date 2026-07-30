Индексная книга (каталог) CNews*
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Налогообложение Налог на прибыль
СОБЫТИЯ
Публикаций - 222, упоминаний - 222
Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 32
|Шадаев Максут 1210 30
|Мишустин Михаил 787 26
|Чернышенко Дмитрий 580 11
|Макаров Валентин 251 11
|Паршин Максим 323 10
|Дегтев Геннадий 271 9
|Касперская Наталья 319 8
|Овчинский Владислав 230 8
|Собянин Сергей 538 6
|Смирнов Алексей 269 6
|Ефимов Владимир 145 6
|Комлев Николай 113 6
|Лашин Ренат 87 5
|Осеевский Михаил 350 4
|Яровая Ирина 72 4
|Ликсутов Максим 245 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
|Василенко Петр 15 3
|Касперский Евгений 337 3
|Озеров Виктор 29 3
|Лавров Владимир 111 3
|Григоренко Дмитрий 249 3
|Садовникова Галина 4 3
|Огиенко Олег 7 2
|Гарбузов Анатолий 167 2
|Синенко Александр 3 2
|Шайхутдинов Ильдар 3 2
|Зеленская Анна 2 2
|Бабуров Эмиль 2 2
|Аксаков Анатолий 163 2
|Хасьянова Гульнара 156 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Кичко Дмитрий 69 2
|Левин Леонид 134 2
|Волож Аркадий 268 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Белоусов Андрей 149 2
|Комиссаров Дмитрий 248 2
|Кириенко Владимир 148 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.