Индексная книга CNews*
Налогообложение Налог на прибыль
Публикаций - 149, упоминаний - 149
Налогообложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2728 19
|Мишустин Михаил 481 19
|Шадаев Максут 628 17
|Макаров Валентин 193 9
|Паршин Максим 274 8
|Чернышенко Дмитрий 428 6
|Касперская Наталья 268 6
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 4
|Осеевский Михаил 273 4
|Комлев Николай 71 4
|Дегтев Геннадий 165 4
|Яровая Ирина 70 4
|Озеров Виктор 29 3
|Касперский Евгений 301 3
|Смирнов Алексей 191 3
|Садовникова Галина 4 3
|Комиссаров Дмитрий 203 2
|Лебедев Михаил 47 2
|Орловский Сергей 33 2
|Прохоров Александр 102 2
|Ефимов Владимир 73 2
|Кириенко Владимир 131 2
|Сивцев Илья 48 2
|Лашин Ренат 45 2
|Дудко Наталья 4 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Shwed Gil - Швед Гил 44 2
|Волож Аркадий 226 2
|Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 5 2
|Chambers John - Чемберс Джон 118 2
|Хинштейн Александр 76 2
|Левин Леонид 124 2
|Наумов Виктор 125 2
|Кичко Дмитрий 45 2
|Егоров Александр 76 2
|Рустамов Рустам 248 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 184 1
|Селина Наталья 1 1
|Лагода Георгий 59 1
|Мылицын Роман 99 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.