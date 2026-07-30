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Индексная книга (каталог) CNews*
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Налогообложение Налог на прибыль

СОБЫТИЯ


30.07.2026 Россияне стали меньше играть в нелегальных онлайн-казино и делать ставки у нелегальных букмекеров 1
15.07.2026 Туринская ГРК внедрила витрину данных для налогового мониторинга от «Контура» за 4,5 месяца 1
02.07.2026 Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться 1
15.06.2026 Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовали 28 новых разработок с начала 2026 года 1
09.06.2026 «АвтоВАЗ» внедрил витрину данных для налогового мониторинга от VK Tech 1
29.04.2026 GreenData: ИИ-модуль GreenData.Mind включен в Реестр российского ПО 1
08.04.2026 Программисту заплатите чеканной монетой. Российское ПО подорожало на 20% и останавливаться не намерено 1
14.11.2025 Российская ИТ-отрасль просит новые льготы у властей. От гигантского НДС защитили, но этого мало 1
16.10.2025 ИТ-компании бьют тревогу: отмена налоговых льгот ударит по госорганам и по бюджету 1
14.10.2025 Власти обсуждают возвращение субсидий на закупку отечественного ПО 1
30.09.2025 Льготы российских ИТ-компаний под угрозой. Госдума запланировала ввести НДС на продажу российского ПО 1
05.08.2025 Новые продукты от «КонсультантПлюс»: «Готовые решения (Проф)» для бухгалтера, кадрового специалиста и юриста 1
14.07.2025 С начала 2025 г. на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в эксплуатацию ввели три новых объекта 1
18.04.2025 ИТ-компаниям придется спонсировать колледжи и школы, чтобы не лишиться госаккредитации 1
14.03.2025 Испугались не на шутку. Российские ИТ-компании умоляют государство о поддержке, если иностранные конкуренты вернутся 1
04.03.2025 Выездные налоговые проверки ИT-компаний возвращаются: Мораторий закончился 1
27.02.2025 Российский рынок корпоративного ПО вырос до показателей 2021 года, но только в деньгах 1
20.02.2025 Индекс CNews: Эксперты ожидают рост российского ИТ-рынка в 2025 г., но оптимизма поубавилось 1
12.02.2025 Оставьте отечественные CPU и операционки себе. Бизнес требует радикально упростить доступ в реестр российского ПО 1
21.01.2025 Цены на ПК и смартфоны в России с начала года взлетели на 15%. Подешевели только макбуки 1
20.01.2025 Производственный комплекс ликвидированного советского радиозавода продается за 170 миллионов в интернет-магазине 1
27.12.2024 Более 80% сотрудников технологических компаний счастливы на работе 1
24.12.2024 ГК «Азот» внедрила витрину налогового мониторинга VK Tech 1
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
20.12.2024 Российский бизнес критикует отечественный софт: он слишком дорогой и малофункциональный 1
19.12.2024 За покупку 20 новых видов радиоэлектроники можно снизить налог на прибыль 1
31.10.2024 Российские компании страдают при переходе на отечественное ПО. Оно плохо работает в паре с иностранным 1
29.10.2024 ЦОДов на всех не хватит. Гигантская ключевая ставка может привести к дефициту вычислительных мощностей в России 1
18.10.2024 «1С» взвинтит цены на ПО от 10 до 18 процентов. Все из-за жадных программистов 1
19.09.2024 Власти: Российское ПО дороже иностранного, а его качество хуже 1
04.09.2024 Крупная и знаменитая ИТ-компания осталась без льгот и брони от армии 1
02.09.2024 Импортозамещение влетит в копеечку. Российские разработчики резко задирают цены на ПО 1
24.07.2024 За иностранный софт налог на прибыль станет выше в четыре раза. Налоговые льготы останутся только за продажу российского ПО 1
23.07.2024 В России введут инвествычет за внедрение отечественного ПО 1
19.07.2024 На российском ИТ-рынке идет беспрецедентная в мировой истории трансформация 1
10.07.2024 Российским ИТ-компаниям вернули налог на прибыль. Закон принят 1
10.07.2024 Затраты на внедрение и использование цифровых технологий в промышленности выросли на 59% 1
04.07.2024 Пришли к успеху. Выручка производителей российских ПК за год взлетела почти вдвое, а производство выросло в полтора раза 1
04.07.2024 Новый продукт для специалистов по закупкам от «КонсультантПлюс» 1
02.07.2024 Через тернии к льготам. ИТ-компаниям хотят ужесточить правила получения льгот по налогу на прибыль 1

Публикаций - 222, упоминаний - 222

Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 19
Ростелеком 10948 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 13
Yandex - Яндекс 9215 13
9594 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 10
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 10
Oracle Corporation 7074 9
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 9
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 8
SAP SE 5601 8
Apple Inc 13154 8
Softline - Софтлайн 3743 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
МегаФон 10742 7
InfoWatch - Инфовотч 1185 7
Крок - Croc 1964 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
Google LLC 12688 7
X Corp - Twitter 2938 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
Ред Софт - Red Soft 1236 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 5
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 4
Cisco Systems 5372 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 4
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 4
Рексофт - Reksoft 488 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
Код Безопасности 812 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 4
ГрафТех - Графические Технологии 19 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 9
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 7
Почта России ПАО 2370 6
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Новатэк - ранее Новафининвест 76 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 3
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 2
IDEAB - IDEAB Project Managment 3 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Банк 1979 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
Альфа-Групп 745 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Яндекс.Лавка 315 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 2
КонсультантПлюс 161 2
Uber 357 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
FABRIKA - Астраханский технопарк - Астраханский ИТ-парк 5 1
Внешпромбанк 13 1
Алроса АК - Алмазы Анабара 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 81
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 38
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 29
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 29
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 22
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 12
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 4
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 3
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 24
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 21
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 14
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Russian Open Source Foundation 8 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 75
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 19
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 18
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 15
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Новые облачные технологии - МойОфис 958 8
FreePik 1841 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Windows 16882 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 4
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 4
Linux OS 11533 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
Реестр добросовестных экспортеров 213 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 3
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 106 2
Ред Софт - Ред ОС М - RedOS M 137 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Google Android 15243 2
Apple iOS 8583 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
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