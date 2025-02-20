Отечественную ИТ-индустрию в новом 2025 г. ждет рост — по крайней мере, такими ожиданиями поделились опрошенные CNews эксперты. 67,9% представителей ИТ-компаний и заказчиков их решений считают, что рост составит 10% или более. В то же время индекс CNews — агрегированный показатель, показывающий, как меняются ожидания игроков ИТ-рынка по поводу его объема — по сравнению с предыдущим годом демонстрирует более скромные показатели.

Оптимизм, но более сдержанный

«Индекс CNews» — это агрегированный показатель, показывающий, как год от года меняются прогнозы игроков ИТ-отрасли в части изменения объема рынка. Он помогает понять ожидания российской ИТ-индустрии в условиях экономической турбулентности последних лет.

В конце года CNews Analytics снова опросил экспертов российской ИТ-индустрии, чтобы получить представление о динамике рынка в текущем и новом году. Всего в исследовании приняли участие 106 представителей компаний-поставщиков и компаний-заказчиков информационных технологий из разных отраслей.

Выяснилось, что 89,9% опрошенных CNews Analytics экспертов ожидают, что в 2025 г. ИТ-рынок вырастет. Из них 67,9% уверены, что рост составит 10% и более, остальные делают более скромные прогнозы.

Только 3,6% респондентов считают, что можно ожидать сокращения объема рынка — половина из них полагает, что падение составит более 10%, половина — что он сократится на 10% и менее. 6,4% опрошенных ждут стагнации и уверены, что объем рынка по сравнению с предыдущим годом никак не изменится.

Напомним, в 2021–2023 гг. «Индекс CNews» пребывал в диапазоне позитивного прогноза со значением от 3,04 для 2022 г. и 9,69 для 2024 г. Ожидания экспертов в 2024 г. оказались сверхоптимистичными — лишь один респондент предсказывал падение объема российского ИТ-рынка менее чем на 10%. 97% опрошенных прогнозировали рост — из них 75% ожидали, что рынок вырастет на 10% или более.

Анна Рудер, коммерческий директор компании «Сбербанк-сервис» уверена, что на фоне роста ИТ-рынка в 2025 г. появится больше видов партнерств и коллабораций. Несмотря на это, темпы роста российских компаний в следующем году могут снизиться — об этом говорит Петр Василенко, генеральный директор ИТ-компании «ГрафТех». Прежде всего, причиной станет рост объема сборов с представителей индустрии и исчезновение различных государственных льгот и субсидий.

«В то же время — вряд ли это как-то критически скажется на рынке, потому что государство долгое время поддерживало ИТ-компании самыми различными мерами и продолжает это делать, — говорит эксперт. — Однако средства, которые должны были пойти на развитие, будут направлены на появившийся налог на прибыль. Компании будут расти медленнее — на это повлияет и тот факт, что зарплаты разработчиков продолжают увеличиваться. Соответственно, людей в командах больше не станет, скорее, наоборот. Поэтому продукты, конечно, продолжат развиваться, но скорость развития точно не увеличится, а уменьшится».

Сергей Артёмов, директор по развитию супераппа для бизнеса eXpress, отмечает, что особенный подъем в 2024 г. переживал российский рынок программного обеспечения.

«Появляются новые компании-разработчики, выходят новые отечественные продукты. Логическим этапом этого развития к концу 2024 года становится укрупнение основных игроков рынка, постепенное схлопывание небольших стартапов, которые не смогли взлететь в России. Такие есть на нашем рынке, ведь в среднем стадия роста нового продукта, когда становится понятно, насколько он зрелый, не превышает трех лет. Я бы не исключал покупку отдельных перспективных стартапов крупными игроками».

Леонид Бродский, директор «1С-Корпоративные системы управления», подтверждает, что сейчас выручка ИТ-компаний устойчива, у многих есть хорошие возможности для самостоятельного роста, хотя есть примеры как слияний, так и поглощений.

«Из-за большого спроса от крупнейших заказчиков на проектные команды большой численности (50, 70, 120 ИТ-специалистов) сейчас растет число консорциумов на этапе тендерных процедур», — говорит эксперт.

Как оценивают рынок 2024 г.

Что касается объема ИТ-рынка по итогам 2024 г., 94,3% опрошенных ответили, что он вырос — из них 78,3% высказались, что рост составил 10% и более. Лишь 4,7% респондентов считают, что объем рынка сократился — из них 3,8% ответили, что падение составило более 10%. Только один человек из опрошенных заявил, что объем рынка по сравнению с предыдущим годом не изменился.

К слову, оценки респондентов, вынесенные по итогам года, несколько отличаются от прогнозов, сделанных в конце 2023 г. — тогда они были «сверхоптимистичными». 97% опрошенных ожидали рост, из них 75% прогнозировали его на уровне на 10% или более. Индекс тогда составил 9,69 — теперь же он скорректировался до 8,98.

Отметим, что по данным главы Минцифры Максута Шадаева, за первые 6 месяцев 2024 г. сектор ИТ продемонстрировал +63,2% к прошлому году, а объем проданных товаров и услуг составил 1743,2 млрд руб. Разработчики ПО нарастили объем реализации по сравнению с тем же периодом прошлого года на 63%, и во II квартале 2024 г. годовой прирост составил 83,3%. Услуги обработки данных и размещения информации, обогнали показатели первого полугодия 2023 г. на 61,7%.

Также, по данным ВШЭ за за девять месяцев 2024 г. оказалось, что год стал самым успешным для сектора ИКТ за последние пять лет. Темп роста объемов реализации составил 31,2%, что в 1,9 раза превышает средний по экономике, а также на 30% выше, чем за тот же период 2023 г. (он тоже отличался высокой динамикой еще из-за эффекта низкой базы 2022 г.). Доля сектора в реализации товаров, работ, услуг по экономике в целом достигла 4,6% (4,1% за девять месяцев 2023 г.).

Индекс и методология

Заполнившие анкету респонденты поделились своими прогнозами на 2025 г., а также оценили, каким выдался 2024-й.

Участники исследования отвечали на следующие вопросы:

Ваша оценка динамики российского ИТ-рынка в рублях в 2024 г. Ваш прогноз динамики российского ИТ-рынка в рублях в 2025 г.

Варианты ответов в обоих случаях были следующие:

рост на 10% и более;

рост менее чем на 10%;

падение более, чем на 10%;

падение на 10% и менее;

нулевой рост.

Отвечая на вопросы, респонденты не учитывали инфляцию — напомним, по данным Росстата, официальный уровень инфляции по итогам 2024 г. составил 9,52%. Непродовольственные товары выросли в цене на 6,12%, а услуги — на 11,52%. По итогам 2023 г. инфляция в стране составила 7,42%, так что в минувшем году рост цен ускорился в 1,28 раза. Также к апрелю 2025 г. Минэкономразвития должно уточнить прогноз по инфляции на 2025 г., поскольку ее уровень превышает ожидаемые 4,5%, которые министерство анонсировало ранее в минувшем сентябре. В графике CNews пока используется этот показатель.

«Индекс CNews» представляет собой разницу между суммарным процентом позитивных и негативных оценок с учетом присвоенного веса. Индекс более 0 указывает на оптимизм, менее 0 — на пессимизм. Повышающий коэффициент 1,2 использовался при обработке вариантов ответов «рост на 10% и более», «падение более, чем на 10%».

В рамках исследования CNews Analytics также выделил 10 главных трендов для российской ИТ-индустрии на 2025 г., а также долгосрочные тренды — о том, чего ждет ИТ-отрасль за горизонтом 2025 г., читайте здесь.