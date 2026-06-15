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ГрафТех Графические Технологии

ГрафТех - Графические Технологии

«ГрафТех» был создан в 1991 году. История компании началась с научных разработок в области имитационного моделирования и автоматизированного проектирования технической документации. Научные исследования легли в основу проектов на уровне внедрения автоматизированных систем управления в сфере городского транспорта. В 2018 году организация сосредоточилась на создании продуктов в рамках импортонезависимости профессионального ПО и поставляет российскому бизнесу универсальный редактор технических и бизнес-схем «Автограф», конкурентноспособный покинувшему рынок MS Visio от Microsoft

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.06.2026 «ГрафТех» представил «ГрафДок» — российскую систему согласования технической документации 1
13.01.2026 «Яндекс» создал «убийцу» Microsoft Office, работающего под Windows, Он уже в реестре отечественного ПО 1
15.09.2025 Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia 2
18.08.2025 «Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера АРМ» и редактора «Автограф» 3
20.05.2025 ITFB Group и «ГрафТех» объявили о стратегическом партнерстве в области B2G и B2B-проектов 2
24.04.2025 «ГрафТех» объявил о старте бета-тестирования веб-приложения для работы с заметками и интерактивными досками 1
04.03.2025 «ГрафТех» разработала собственный vsdx-конвертер 1
27.02.2025 Российский рынок корпоративного ПО вырос до показателей 2021 года, но только в деньгах 1
20.02.2025 Индекс CNews: Эксперты ожидают рост российского ИТ-рынка в 2025 г., но оптимизма поубавилось 2
21.01.2025 В России создан «убийца» Microsoft Visio 1
17.12.2024 Россия не хочет отказываться от софта Microsoft, даже пиратского. Заменители почти никому не нужны 1
24.06.2024 Налога еще нет, а цены уже скакнули. Стоимость российского ПО за пять месяцев выросла больше, чем за весь 2023 год 1
14.06.2024 «Крайон» и «Графтех» объявляют о начале стратегического партнерства 1
10.06.2024 ICL Services и «ГрафТех» переведут бизнес на российский аналог MS Visio 1

Публикаций - 15, упоминаний - 20

ГрафТех и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25655 7
Yandex - Яндекс 9042 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2905 3
Softline - Софтлайн 3617 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1312 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 883 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 167 2
ICL ГК - ICL Group 475 2
Google LLC 12572 2
Крайон - ранее Crayon Россия 36 2
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 50 2
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 123 1
Face2 2 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 409 1
Ростелеком 10805 1
Broadcom - VMware 2586 1
SAP SE 5561 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15450 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 617 1
9432 1
Ред Софт - Red Soft 1181 1
Oracle Corporation 7042 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 119 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2366 1
Новые облачные технологии (НОТ) 480 1
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 194 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 749 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 929 1
Информзащита 919 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1448 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 506 1
Крок - Croc 1940 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1085 1
Selectel - Селектел 519 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 417 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 397 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1056 1
1С-Битрикс - Bitrix 660 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 281 1
АйТи 1507 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8683 2
Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 12 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3115 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1486 1
Альфа-Банк 1957 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 476 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1680 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13536 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3644 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2854 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 953 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3778 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1175 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24951 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34082 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6305 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63737 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27909 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21335 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32992 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27026 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12627 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35531 3
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 154 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7546 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15780 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17854 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22312 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9904 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 400 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 478 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23997 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4319 2
W3C - SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 163 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2458 2
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 189 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1229 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 799 1
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Графический редактор - Graphic Editor 116 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10505 1
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2819 1
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Microsoft Visio - MS Visio 190 6
Microsoft Windows 16745 4
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Новые облачные технологии - МойОфис 946 3
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ГрафТех - ГрафБорд 2 2
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Microsoft Office 365 1033 2
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ИМСАТ ГК - Автограф 7 2
Notion Labs - Notion 53 2
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Василенко Петр 14 8
Семион Кирилл 50 3
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Импортозамещение - параллельный импорт 603 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1896 1
Ведомости 1421 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2328 2
TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 547 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 231 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3892 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8503 1
НМГ - Медиалогия 36 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1418 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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