ГрафТех Графические Технологии

«ГрафТех» был создан в 1991 году. История компании началась с научных разработок в области имитационного моделирования и автоматизированного проектирования технической документации. Научные исследования легли в основу проектов на уровне внедрения автоматизированных систем управления в сфере городского транспорта. В 2018 году организация сосредоточилась на создании продуктов в рамках импортонезависимости профессионального ПО и поставляет российскому бизнесу универсальный редактор технических и бизнес-схем «Автограф», конкурентноспособный покинувшему рынок MS Visio от Microsoft.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 340 892 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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Публикаций - 15, упоминаний - 20