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ГрафТех Графические Технологии
«ГрафТех» был создан в 1991 году. История компании началась с научных разработок в области имитационного моделирования и автоматизированного проектирования технической документации. Научные исследования легли в основу проектов на уровне внедрения автоматизированных систем управления в сфере городского транспорта. В 2018 году организация сосредоточилась на создании продуктов в рамках импортонезависимости профессионального ПО и поставляет российскому бизнесу универсальный редактор технических и бизнес-схем «Автограф», конкурентноспособный покинувшему рынок MS Visio от Microsoft.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 340 892 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
ГрафТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Василенко Петр 14 8
|Семион Кирилл 50 3
|Шадаев Максут 1200 2
|Василенко Александр 95 2
|Хомасуридзе Елена 1 1
|Мордвинцев Дмитрий 1 1
|Рудер Анна 2 1
|Назаренко Ирина 46 1
|Liu Mark - Лю Марк 11 1
|Арутюнян Гарник 6 1
|Саламатов Илья 1 1
|Гиевой Виталий 1 1
|Соловьев Святослав 1 1
|Коротеев Михаил 2 1
|Беслик Александр 1 1
|Ефремова Полина 1 1
|Пашенцев Ярослав 1 1
|Путин Владимир 3441 1
|Смирнов Алексей 266 1
|Ведяхин Александр 177 1
|Беляев Владислав 103 1
|Иванов Андрей 61 1
|Дмитриев Алексей 73 1
|Liu Mark - Лью Марк 13 1
|Мартиросов Давид 123 1
|Воробьев Дмитрий 11 1
|Золотовицкий Аркадий 20 1
|Гришковский Артем 15 1
|Артемов Сергей 18 1
|Бродский Леонид 3 1
|Евдокимов Михаил 4 1
|Бочаров Михаил 25 1
|Осьминин Евгений 6 1
|Мандик Игорь 24 1
|Стеценко Евгений 1 1
|Субботкин Денис 2 1
|Ведомости 1421 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2328 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 547 1
|Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 231 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3892 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8503 1
|НМГ - Медиалогия 36 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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