«Индекс CNews» — представленный в этом году агрегированный показатель ожиданий изменения объема российского ИТ-рынка — растет. Опрошенные эксперты сверхоптимистичны: менее 1% опрошенных прогнозируют спад в 2024 г.

Бум оптимизма на пороге 2024 года

Ежегодно на протяжении последних лет CNews Analytics опрашивает экспертов и просит их дать оценку динамике ИТ-рынка в текущем и предстоящем году. Собранная информация позволила объединить прогнозы и представить «Индекс CNews».

«Индекс CNews» — это агрегированный показатель, отражающий изменение ожиданий участников ИТ-рынка от года к году. Принявшие участие в исследовании эксперты оценили изменения объема ИТ-рынка в уходящем году и дали прогноз динамики в наступающем. На выбор были предложены следующие варианты: рост на 10% и более, рост менее чем на 10%; сохранение уровня 2022 г.; падение более, чем на 10%; падение на 10% и менее.

Ожидания экспертов от 2024 года сверхоптимистичны. Только один эксперт из опрошенных прогнозирует падение объема российского ИТ-рынка в 2024 г. менее чем на 10%, а 97% опрошенных ожидают рост, из них 75% прогнозируют рост на 10% или более. Итоги 2023 года также оцениваются 91% опрошенных как позитивные — с ростом объемов рынка относительно уровня 2022 г. Год назад прогноз был менее оптимистичным — 16% экспертов прогнозировали падение рынка.

Управляющий партнер «Ионов и Партнеры» Алексей Ионов видит причину всплеска оптимизма на рынке в экспоненциальном росте разработки ПО: «Сохраняется мировая тенденция на цифровизацию. И одновременно действуют локальные факторы, которые возводят эту динамику в степень. Многие компании более не инвестируют в имеющиеся на рынке платформы, а разрабатывают свои собственные платформы, что позволяет не только существовать в цифровую эпоху, но и обеспечить технологическое и бизнес-лидерство».

«В 2024 году российский ИТ-рынок будет представлять собой сложную и динамичную экосистему, где конкуренция между компаниями будет особенно острой. Мы ожидаем стремительный рост в период с 2024 по 2025 год, когда процесс импортозамещения достигнет своей наивысшей точки. Потребность в квалифицированных специалистах будет расти еще больше, а компании будут активно инвестировать в разработку новых продуктов и сервисов», — полагает Денис Агеев, заместитель генерального директора «Даком м».

В 2024 г. динамика российского ИТ-рынка сохранит темп 2023 года и даже немного стабилизируется, считает заместитель гендиректора Reshape Analytics Вартан Геворгов. В числе ключевых предпосылок он называет острую нехватку ИТ-персонала, кардинальные перемены в ИТ- ландшафте заказчиков и передел многих сегментов ИТ-рынка в результате ухода иностранных компаний. «Теперь новые игроки будет спокойно развивать то, что приобрели в 2023 году. Существуют макроэкономические показатели роста от ЦБ, который скорректировал прогноз на 2024 год, приравняв динамику до уровня 2023 года. ИТ-отрасль — одна и важных частей российской экономики и, как правило, ведет себя так же как и вся экономика в целом», заключил эксперт.

Индекс CNews

В опросе, проводимом CNews последние несколько лет, эксперты сообщали, какое развитие ситуации на рынке представляется им наиболее вероятным. На выбор предлагались варианты ответов: прогноз роста объема ИТ-рынка, сохранение объема на текущем уровне либо падение. Соотношение оценок сведено воедино в «Индекс CNews».

При подсчете индекса прогнозу роста или падения объема рынка более чем на 10% присваивался более высокий вес, чем прогнозу роста или падения в пределах 10%. «Индекс CNews» представляет собой разницу между суммарным процентом позитивных и негативных оценок с учетом присвоенного веса. За период наблюдения в 2021–2023 гг. «Индекс CNews» находился в диапазоне позитивного прогноза со значением от 3,04 для 2022 г. и 9,69 для 2024 г., когда свыше 50% опрошенных ожидают роста объемов рынка.

Об исследовании

Ежегодное исследование CNews Analytics призвано выявить динамику российского ИТ-рынка в рублях на предстоящий год и оценить динамику уходящего года. В рамках исследования было опрошено 119 респондентов, представителей компаний-поставщиков и компаний-заказчиков информационных технологий из различных отраслей: ИТ, телеком, образование, финансы, машиностроение, строительство, медицина, ритейл, PR, консалтинг.

В рамках исследования также был определен список технологических трендов. Об этом читайте в статье «Топ-5 технологических трендов в России на 2024 г. по версии CNews».

В рамках исследования респонденты также определили ключевые драйверы, которые окажут позитивное влияние на развитие российского ИТ-рынка в 2024 г., и отметили барьеры, с которыми они сталкиваются при освоении новых технологий. Об этом читайте в статье «CNews Analytics: главные барьеры и драйверы развития российского ИТ-рынка в 2024 г.».