Опрошенные CNews эксперты верят в решения для обеспечения кибербезопасности, строят планы на искусственный интеллект и аналитику больших данных. На российском ИТ-рынке в 2024 г. также будут особенно актуальны облачные системы и low-code платформы.

Топ-5 технологических трендов в России на 2024 г. по версии CNews

CNews Analytics изучил ключевые тенденции российского рынка на ближайший год. Участники отрасли — как представители ИТ-рынка, так и потребители ИТ-решений — в ходе опроса дали свою оценку степени востребованности тех или иных технологий при создании ИТ-решений нового поколения. В результате определился список из пяти технологий, которые будут наиболее востребованных российскими заказчиками в 2024 г.

1. Решения для обеспечения кибербезопасности

Возглавляют рейтинг технологических трендов на предстоящий год решения для обеспечения кибербезопасности. Эксперты, опрошенные CNews Analytics, убеждены, что государство и бизнес продолжат в 2024 г. активно инвестировать в технологии ИБ-защиты.

Опыт последних лет показал, что для киберпреступников нет неактуальных отраслей, а угрозы и последствия в сфере информационной безопасности становятся все более серьезными. Геополитическая обстановка и ужесточение законодательства в сфере информационной безопасности стали важнейшими драйверами развития этого сегмента рынка.

Рынок решений информационной безопасности представляется чрезвычайно перспективным. При высоком спросе он далек от насыщения. 77% опрошенных CNews Analytics респондентов назвали решения для обеспечения кибербезопасности наиболее востребованными, при этом только 50% рассказали, что используют такие решения, и 40% рассматривают внедрение.

2. Искусственный интеллект

Второе место по значимости для российского ИТ-рынка опрошенные CNews Analytics эксперты отводят технологиям искусственного интеллекта. Этот стек решений не только признается мощным ресурсом для повышения эффективности бизнес-процессов самых разных отраслей, но и все чаще становится темой выступлений первых лиц государств, а владение технологией связывают с геополитическими перспективами стран в новом мироустройстве.

Искусственный интеллект является горячей темой уже не первый год. 61% опрошенных экспертов считает его флагманом развития индустрии. По оценке респондентов, искусственный интеллект будет особенно востребован в финансовом секторе, медицине, производстве, логистике и образовании.

22% опрошенных утверждают, что уже внедрили решения искусственного интеллекта, но уровень его проникновения пока сильно различается от одной отрасли к другой. Главный барьер — стоимость и сроки окупаемости. Однако интерес к этим технологиям растет с каждым днем.

3. Аналитика больших данных

53% принявших в опросе экспертов назвали аналитику больших данных в числе технологий, которые будут наиболее востребованы российскими заказчиками в предстоящем году. Несмотря на то, что в западных аналитических отчетах этим стеком решений пик давно пройден, их актуальность для российского рынка остается очень высокой.

55% опрошенных ответили, что уже внедрили у себя аналитику больших данных, а 31% - еще планируют внедрение.

4. Облачные решения

Очевидно, что тенденция перехода на российские облачные системы продолжится в 2024 году. Все большее число компаний видят в них возможность решения проблем с закупкой, поддержкой и обновлением ИТ-инфраструктуры. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, который скорее склонен переложить эти сложности на плечи российских облачных провайдеров.

53% респондентов назвали облачные системы в числе самых востребованных технологий в 2024 г. При этом 42% отметили, что этот стек решений уже используется их организациями, а 41% планирует внедрение в 2024 г.

5. Low-code платформы

Low-code впервые ворвался в список ИТ-трендов для российского рынка CNews. 47% опрошенных респондентов прогнозируют востребованность у российских заказчиков платформ с low-code в 2024 г.

На текущий момент эти решения внедрены только у 12% опрошенных. 39% рассматривают их внедрение. По мнению экспертов, всплеск интереса к low-code вызван в первую очередь трендом на импортонезависимость, а также дефицитом ИТ-кадров.

Об исследовании

Ежегодное исследование CNews Analytics призвано выявить тренды, актуальные именно для российского ИТ-рынка. В рамках исследования 2023 г. было опрошено 119 респондентов, представителей компаний-поставщиков и компаний-заказчиков информационных технологий из различных отраслей: ИТ, телеком, образование, финансы, машиностроение, строительство, медицина, ритейл, PR, консалтинг.

В рамках исследования технологических трендов респондентам предлагалось ответить на вопрос, какие технологии будут наиболее востребованы российскими заказчиками в 2024 г. для создания ИТ-решений нового поколения, выбрав несколько ответов из предложенного списка или предложив свой вариант. Лонг-лист был сформирован на основе анализа исследований российских и международных компаний, а также по итогам консультаций с экспертами.

Для каждого стэка технологий также было предложено указать статус использования: уже внедрено, исследуется и планируется внедрение или внедрение не планируется. В ответе на это вопрос «Решения для обеспечения кибербезопасности» заняли 3-е место (50%), уступая Оpen source (70%) и Аналитике больших данных (55%).

Эксперты, принимающие участие в исследовании, делятся своей оценкой динамики рынка в завершающемся году и прогнозом на предстоящий. На их основе формируется «Индекс CNews», которых отражает ожидания участников рынка. Об этом читайте подробнее в статье «Индекс CNews: эксперты сверхоптимистичны и ожидают роста ИТ-рынка в 2024 году».

В рамках исследования респонденты также определили ключевые драйверы, которые окажут позитивное влияние на развитие российского ИТ-рынка в 2024 г., и отметили барьеры, с которыми они сталкиваются при освоении новых технологий. Об этом читайте подробнее в статье «CNews Analytics: главные барьеры и драйверы развития российского ИТ-рынка в 2024 г.».