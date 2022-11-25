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Индексная книга CNews*
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ИТ-тренды Актуальные вызовы в ИТ



25.11.2022 ИТ в госсекторе: 10 главных трендов 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
18.11.2022 Удалось ли банкам объединить импортозамещение с цифровой трансформацией 1
02.11.2022 Александр Гольцов -

Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Количество кибератак значительно выросло, в отдельных отраслях в несколько раз

 1
20.10.2022 Эксперт «Информзащиты» выступит на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Топ-5 трендов в автоматизации горнодобывающей отрасли от экспертов «Рексофт» 1
26.08.2022 Знаменитый производитель клавиатур, мышей и веб-камер уходит из России, уволив персонал 1
18.08.2022 Анастасия Меницкая: Разработка новой версии «Архивного дела» стала революционной как в функциональном, так и в техническом плане 1
23.06.2022 Что происходит с ИТ в банках в условиях санкций 1
23.05.2022 iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России 1
07.04.2022 Как обеспечить непрерывность работы ИТ-инфраструктуры в условиях неопределенности 1
31.03.2022 Сергей Костин и Айжаркын Бурканова -

Практически все бизнес-процессы переводятся на мобильные платформы

 1
CNews: ИТ-тренды 2022 4
30.12.2021 Станислав Чегодаев -

Сегодня технологический фактор стал killer feature в доставке

 2
24.12.2021 Мировые правительства потратили на цифровизацию вдвое больше, чем ожидалось 1
20.12.2021 Яков Шапиро -

ВКС растут быстро, меняются качественно

 1
13.12.2021 Александр Сысоев, «Крок»: Каким будет 2022 год для ИТ-отрасли и как скажется дефицит полупроводников 1
Борис Тарасулла, Harman: Бесконтактные технологии идут с нами в следующий год 1
CNews: ИТ-тренды 2021 2
28.10.2021 Что сегодня умеют мобильные обходчики? 1
04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика 2
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
06.09.2021 «Диасофт» предлагает банкам платформу для быстрого запуска и развития розничных продуктов 1
21.07.2021 Зампред ВТБ Вадим Кулик назвал главные мировые ИТ-тренды будущего 1
08.07.2021 Сергей Халяпин, -

Отката цифровых трендов в ритейле не будет, потому что покупатели и их привычки полностью изменились

 1
05.07.2021 Валентин Щитов -

ИТ-директор «Магнита» в интервью CNews — о супераппе, опыте распознавания эмоций и датчиках температуры хранения

 2
29.06.2021 ВТБ совместно со «Сколково» начинает новый набор стартапов в корпоративный акселератор 1
01.02.2021 Getmobit и НИИ «Восход» займутся созданием госсервисов и интеграционных платформ 1
23.12.2020 Алексей Печенин, Mail.ru для бизнеса -

Тренд развития мессенджера как корпоративного инструмента существовал и до пандемии

 1
13.12.2020 Как данные определяют ключевые особенности СХД 1
29.11.2020 Какие технологические тренды для ЦОД спровоцировал Covid-19 1
03.11.2020 Дмитрий Пудов, Angara -

Банкам нужно больше времени, чтобы изменить отношение своих клиентов к биометрии

 1
27.10.2020 Александр Гребенник, «РСТ-Инвент»: RFID-автоматизация помогает промышленным предприятиям сокращать издержки 1
28.09.2020 В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта 1
07.09.2020 Кирилл Иванов, Self -

Каналы ДБО в России развиты намного лучше, чем в Европе

 2
30.07.2020 ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака 1
02.07.2020 Оксана Кузьмина, Kehua Tech: Китайские производители ИБП планируют интервенцию на российский рынок 1
29.05.2020 Сергей Шерстобитов, Angara -

Миграция в цифровое пространство подстегнет спрос на ИБ

 1
29.05.2020 Станислав Иодковский, «ХайТэк» -

Нынешний кризис смогут пережить немногие компании ИТ-рынка

 2
27.05.2020 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики. Его показатели побили рекорды прошлых лет 1

Публикаций - 179, упоминаний - 198

ИТ-тренды упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23395 7
IBM - International Business Machines Corp 9167 7
Google LLC 10865 6
Apple Inc 11103 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 529 4
Yandex - Яндекс 5551 4
6927 3
Amazon Inc - Amazon.com 2777 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 498 3
ICL Services 65 3
Oracle Corporation 6271 2
Directum - Директум 894 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1746 2
Alibaba Group 381 2
SAP SE 4833 2
Монолит-Инфо 102 2
Meta Platforms - Facebook 4332 2
VK - Mail.ru Group 3185 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 276 2
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 74 2
Информзащита 678 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 2
Trend Micro 577 2
Terrasoft - Террасофт 190 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 2
RecFaces - РекФэйсис 24 1
JetBrains 44 1
InterSystems - ИнтерСистемз 132 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 71 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 1
Nokia Software Business 8 1
ДиалогНаука 235 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 42 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 196 1
МегаФон Центральный филиал 91 1
Терн ГК - Tern Group 53 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 165 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 5
Альфа-Банк 1579 4
Татнефть 206 2
ГПБ - Газпромбанк 927 2
Boxberry - российская служба доставки 26 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 323 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 2
Почта России ПАО 1973 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 2
Лента - Утконос 150 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 414 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 195 1
Unilever - Юнилевер Русь 112 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 161 1
Газпром нефть 489 1
Магнит Косметик 24 1
Фаберлик - Faberlic 75 1
Мособлбанк 18 1
VK Delivery club 217 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 421 1
Благосостояние НПФ 39 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 65 1
Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 27 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
MSC Cruises 3 1
Связной ГК 1327 1
Qiwi 918 1
РСХБ - Россельхозбанк 281 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1155 1
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 158 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 478 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 183 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 115 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 76 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 137 1
Федеральное казначейство России 1540 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
Совет при президенте Российской Федерации 192 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 11
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 7
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11249 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3444 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 4
DevOps - Development и Operations 510 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5225 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2264 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7718 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1491 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 3
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 408 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3208 3
Google Android 12432 4
Microsoft Windows 2000 12612 3
Apple iOS 6722 3
Microsoft Azure 1315 3
Google YouTube - Видеохостинг 2406 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 2
Apache Camel 69 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 889 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 2
Linux OS 8153 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 35 1
SAP Predictive Analytics 11 1
Citrix Analytics 6 1
Nokia IMPACT IoT 7 1
Spring Boot 5 1
Red Hat JBoss Fuse 8 1
Tibco Spotfire 6 1
SAP S/4HANA Retail 6 1
SAP S/4HANA Finance 17 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 233 1
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 6 1
IBM Integration Bus 17 1
DataSpace ЦОД 27 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 305 1
NVision Барьер 544 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Samsung - Harman DTS - Harman Digital Transformation Solutions 3 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 1
Depositphotos - фотобанк 433 1
Крок - Цифровой рабочий 68 1
ELMA BPM 31 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 1
Cisco ACI Multi-POD 5 1
InterSystems HealthShare 17 1
Ермаченков Алексей 14 3
Белов Василий 22 2
Бобров Сергей 10 2
Сорокина Татьяна 17 2
Потанин Сергей 9 2
Безкоровайный Денис 14 2
Каншина Мария 5 2
Галимов Максим 31 2
Соболь Галина 7 2
Летунов Илья 48 2
Чегодаев Станислав 2 2
Стуров Дмитрий 31 2
Гусенков Евгений 5 2
Тамбиев Максим 5 2
Извеков Алексей 8 1
Антонов Александр 76 1
Колупаев Максим 1 1
Скачков Юрий 51 1
Висящев Андрей 64 1
Федечкин Эдуард 39 1
Васильев Сергей 41 1
Князев Илья 7 1
Савельев Михаил 40 1
Захарченко Антон 10 1
Новодворский Алексей 104 1
Натрусов Артем 191 1
Шадаев Максут 609 1
Поляков Сергей 67 1
Никифоров Николай 1172 1
Бойко Елена 183 1
Сотин Денис 143 1
Соколовский Александр 39 1
Вагизов Руслан 18 1
Будин Алексей 22 1
Дырмовский Дмитрий 92 1
Мацоцкий Сергей 178 1
Захаров Павел 60 1
Халяпин Сергей 82 1
Тикуркин Максим 38 1
Козырев Алексей 288 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 12
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 6
Европа 21235 5
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Америка 2151 1
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Россия - ПФО - Пензенская область 522 1
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Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
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Ближний Восток 2636 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 8
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Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
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Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 524 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5122 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5626 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 212 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2068 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1778 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 269 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2994 1
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CNews Облачные сервисы 22 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 867 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1710 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
CNews AWARDS - награда 405 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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