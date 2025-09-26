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ИТ-тренды Актуальные вызовы в ИТ
Старший вице-президент ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов на тему: «Тренды ИТ-отрасли России 2023 в условиях санкций», данные января 2023 года
СОБЫТИЯ
|ИТ-тренды 2024 в России
|26.09.2025
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Надеются на кибербез, не верят в ИИ и западных вендоров: эксперты Orion Digital Day назвали самые перспективные ИТ-тренды
зработчика Orion soft. ИТ-руководители крупнейших отраслевых компаний высказались о будущем громких ИТ-трендов, поделились результатами внедрения ИИ, машинного обучения, процессов безопасной ра
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CNews: ИТ-тренды 2025 в России
вляют результаты ежегодного исследования, по итогам которого удалось выделить актуальные для России ИТ-тренды. Аналитики опросили 129 представителей ИТ-компаний и компаний-заказчиков, чтобы узн
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ИТ-тренды 2023: главные тенденции и самые востребованные в России технологии
потребности и запросы российских компаний, в том числе в сфере настройки ПО и обслуживания компьютерной техники. О том, как изменились запросы клиентов «ИТуслуга.ру», проекта «СберСервис», и ключевых ИТ-трендах на 2023 год рассказывает Сергей Кофанов, руководитель центра развития цифровых продуктов «СберСервис». Читать полностью Алексей Рундасов Data Sapience Как ИИ и нейросети способствуют
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CNews: ИТ-тренды 2022
CNews: ИТ-тренды 2022 В конце каждого года появляется большое количество прогнозов аналитических ком
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CNews: ИТ-тренды 2021
CNews: ИТ-тренды 2021 В конце каждого года появляется большое количество прогнозов аналитических ком
|02.09.2025
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Эксперты «прожарят» ИТ-тренды на конференции Orion Digital Day
25 сентября в Москве пройдет третья ежегодная конференция разработчика инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft. ИТ-эксперты выскажут честное мнение о ценности глобальных ИТ-трендов в российских реалиях, поделятся результатами внедрения новых технологий в отраслях и назовут главные «боли» ИТ-директоров, внедряющих российское ПО. Концепт мероприятия в этом году о
|30.06.2025
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ИИ, PWA и AR — главные технологические тренды на рынке корпоративной мобильной разработки
лиентами. Анализ поведения внутри приложений позволяет разработчикам лучше понять потребности аудитории и своевременно совершенствовать продукт. «На рынке мобильной разработки задают тон такие важные технологические тренды, как искусственный интеллект. Он становится все более востребованным в последние годы, а его интеграция с существующими коммуникационными платформами активно захватывает
|24.06.2025
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«КОРУС Консалтинг» исследовал ИТ-тренды в АПК: отрасль делает ставку на ИИ, малый агробизнес – на уникальные решения
инг» провела исследование «Тренды цифровизации АПК 2025», в котором приняли участие более 70 руководителей ИТ-подразделений и топ-менеджеров агропромышленных компаний. Это позволило выявить как общие ИТ-тренды, характерные для всего АПК, так и некоторые особенности каждого сегмента. Об этом CNews сообщили представители ГК «КОРУС Консалтинг». 48% респондентов отмечают, что у них оцифрованы т
|21.01.2025
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ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт»
определения новых планов и целей в реалиях нацпроекта «Экономики данных», с деталями которого нас должны скоро познакомить. «Руссофт» по традиции вместе с компаниями-участниками Ассоциации выделил 10 ИТ-Трендов, которые «Руссофт» ожидает увидеть в 2025 г. Активное импортозамещение на объектах КИИ Всеобъемлющее импортозамещение будет отходить на второй план - все больше внимания будет уделят
|18.11.2024
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Российские ИТ-тренды 2025 года: исследование Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
учшения клиентского опыта, 21% — решения для безопасности и доверия в ИИ, 18% — автономные системы, а 15% — бизнес-аналитику на основе ИИ. По результатам опроса был представлен финальный список из 10 ИТ-трендов для российской экономики в 2025 г.: доверие и управление безопасностью и рисками в области ИИ; разработка решений, использующих ИИ; адаптация и импортозамещение практик использования
|01.12.2023
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Эксперты НИУ ВШЭ представили исследование «Главные российские ИТ-тренды 2024»
что уже на этапе первичного анализа подтвердилось предположение о высокой специфичности российских ИТ-трендов. В исследовании «Главные стратегические технологические тренды 2023» (Top Strategi
|29.08.2022
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Эксперты «Крок» рассказали об ИТ-трендах на предстоящий бизнес-сезон
Эксперты «Крок» рассказали об ИТ-трендах в предстоящем бизнес-сезоне: какие цифровые технологии будут наиболее востребованы, как решается вопрос дефицита ПО и оборудования и какие решения позволят реализовать приоритетные з
|21.07.2021
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Зампред ВТБ Вадим Кулик назвал главные мировые ИТ-тренды будущего
Предсказывание желаний клиентов, сервисы через говорящие интерфейсы и конкуренция с цифровыми коллегами – таковы основные ИТ-тренды будущего, о которых рассказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик, выступая на открытии ежегодной школы ВТБ и НИУ ВШЭ по бизнес-информатике для участни
|29.11.2020
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Какие технологические тренды для ЦОД спровоцировал Covid-19
ляют специалистам по обработке данных и разработчикам сосредоточиться на создании прототипов, а не на разработке программного обеспечения, интеграции систем и устранении неполадок. CNews: Какие новые технологические тренды вы видите в решениях для ЦОД? Роман Ройфман: Давайте считать. Первый тренд — они не будут ограничены решениями для ЦОД. Очевидно, что СХД будут не только предоставлять св
|21.11.2018
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ICL Services рассказала об ИТ-трендах в фармацевтике на CNews Forum 2018
олнительный директор ICL Services Руслан Вагизов выступил в тематической секции с докладом «Адаптивное ИТ-сервисное обслуживание в фармацевтике». В своем выступлении эксперт компании отметил грядущее ИТ-тренды в фармацевтике, такие как применение виртуальной и дополненной реальности для обучения и поддержки потребителей и использование интеллектуальной роботехники. «Сейчас проактивность и а
|01.11.2018
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ICL Services расскажет об ИТ-трендах для фарминдустрии на CNews Forum 2018
иверситетов позволяет нам применять диджитал-технологии в медицине и фармацевтике в исследовательских проектах. Надеемся, что мероприятие станет свободным дискуссионным полем для обсуждения последних ИТ-трендов и инновационных подходов к реализации ИТ-проектов», — говорит Руслан Вагизов. На ИТ-событии будет работать корпоративный стенд ICL Services. В течение мероприятия среди всех желающих
|26.11.2015
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ИТ в здравоохранении: технологические тренды
шения наиболее востребованы российским здравоохранением? • Что ждет ИТ-в здравоохранении в ближайшие годы? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей государственных и региональных ведомств, отвечающих за вопросы здравоохранения и информатизации
|20.11.2015
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Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды»
Издание CNews приглашает принять участие в работе конференции «ИТ в здравоохранении: технологические тренды». Чтобы зарегистрироваться для участия в мероприятии, необходимо заполнить заявку на сайте. Основные вопросы мероприятия Как развивается процесс информатизации здравоохра
|27.11.2012
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6 декабря в Екатеринбурге состоится конференция «ИТ-тренды 2013»
6 декабря 2012 г. в Екатеринбурге пройдет II конференция «ИТ-тренды 2013». Организатором мероприятия выступает компания «Экспо-Линк». Главная цель конф
ИТ-тренды и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 9
|Козырев Алексей 328 7
|Лысенко Эдуард 317 6
|Бойко Елена 152 6
|Елистратов Николай 90 6
|Гуральников Сергей 164 6
|Андрианов Михаил 9 5
|Путин Владимир 3454 5
|Горбатько Александр 105 5
|Натрусов Артем 313 5
|Сотин Денис 216 5
|Соловьев Владимир 108 5
|Евраев Михаил 266 5
|Никуличев Андрей 43 5
|Соколов Олег 51 5
|Авербах Владимир 127 5
|Старовойтов Александр 13 5
|Кирьянова Александра 169 5
|Громов Иван 102 5
|Лосев Сергей 46 5
|Макаров Станислав 118 5
|Барсуков Николай 9 5
|Казаков Николай 9 5
|Малярчук Юрий 8 5
|Кадацкий Валерий 7 5
|Денисюк Геннадий 7 5
|Попенков Владимир 6 5
|Карпов Роман 80 4
|Богомолов Анатолий 4 4
|Матвеева Татьяна 110 4
|Захаров Павел 60 4
|Фомичев Олег 139 4
|Ермолаев Артем 379 4
|Звягина Наталья 64 4
|Корнеев Сергей 84 4
|Грибов Владимир 31 4
|Абрамов Сергей 76 4
|Оголь Елена 24 4
|Козлов Михаил 182 4
|Разумовский Дмитрий 125 4
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