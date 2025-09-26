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ИТ-тренды Актуальные вызовы в ИТ

 

Старший вице-президент ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов на тему: «Тренды ИТ-отрасли России 2023 в условиях санкций», данные января 2023 года

СОБЫТИЯ


ИТ-тренды 2024 в России
26.09.2025 Надеются на кибербез, не верят в ИИ и западных вендоров: эксперты Orion Digital Day назвали самые перспективные ИТ-тренды

зработчика Orion soft. ИТ-руководители крупнейших отраслевых компаний высказались о будущем громких ИТ-трендов, поделились результатами внедрения ИИ, машинного обучения, процессов безопасной ра
CNews: ИТ-тренды 2025 в России

вляют результаты ежегодного исследования, по итогам которого удалось выделить актуальные для России ИТ-тренды. Аналитики опросили 129 представителей ИТ-компаний и компаний-заказчиков, чтобы узн
ИТ-тренды 2023: главные тенденции и самые востребованные в России технологии

потребности и запросы российских компаний, в том числе в сфере настройки ПО и обслуживания компьютерной техники. О том, как изменились запросы клиентов «ИТуслуга.ру», проекта «СберСервис», и ключевых ИТ-трендах на 2023 год рассказывает Сергей Кофанов, руководитель центра развития цифровых продуктов «СберСервис». Читать полностью Алексей Рундасов Data Sapience Как ИИ и нейросети способствуют
CNews: ИТ-тренды 2022

CNews: ИТ-тренды 2022 В конце каждого года появляется большое количество прогнозов аналитических ком
CNews: ИТ-тренды 2021

CNews: ИТ-тренды 2021 В конце каждого года появляется большое количество прогнозов аналитических ком
02.09.2025 Эксперты «прожарят» ИТ-тренды на конференции Orion Digital Day

25 сентября в Москве пройдет третья ежегодная конференция разработчика инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft. ИТ-эксперты выскажут честное мнение о ценности глобальных ИТ-трендов в российских реалиях, поделятся результатами внедрения новых технологий в отраслях и назовут главные «боли» ИТ-директоров, внедряющих российское ПО. Концепт мероприятия в этом году о
30.06.2025 ИИ, PWA и AR — главные технологические тренды на рынке корпоративной мобильной разработки

лиентами. Анализ поведения внутри приложений позволяет разработчикам лучше понять потребности аудитории и своевременно совершенствовать продукт. «На рынке мобильной разработки задают тон такие важные технологические тренды, как искусственный интеллект. Он становится все более востребованным в последние годы, а его интеграция с существующими коммуникационными платформами активно захватывает

24.06.2025 «КОРУС Консалтинг» исследовал ИТ-тренды в АПК: отрасль делает ставку на ИИ, малый агробизнес – на уникальные решения

инг» провела исследование «Тренды цифровизации АПК 2025», в котором приняли участие более 70 руководителей ИТ-подразделений и топ-менеджеров агропромышленных компаний. Это позволило выявить как общие ИТ-тренды, характерные для всего АПК, так и некоторые особенности каждого сегмента. Об этом CNews сообщили представители ГК «КОРУС Консалтинг». 48% респондентов отмечают, что у них оцифрованы т
21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт»

определения новых планов и целей в реалиях нацпроекта «Экономики данных», с деталями которого нас должны скоро познакомить. «Руссофт» по традиции вместе с компаниями-участниками Ассоциации выделил 10 ИТ-Трендов, которые «Руссофт» ожидает увидеть в 2025 г. Активное импортозамещение на объектах КИИ Всеобъемлющее импортозамещение будет отходить на второй план - все больше внимания будет уделят
18.11.2024 Российские ИТ-тренды 2025 года: исследование Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

учшения клиентского опыта, 21% — решения для безопасности и доверия в ИИ, 18% — автономные системы, а 15% — бизнес-аналитику на основе ИИ. По результатам опроса был представлен финальный список из 10 ИТ-трендов для российской экономики в 2025 г.: доверие и управление безопасностью и рисками в области ИИ; разработка решений, использующих ИИ; адаптация и импортозамещение практик использования
01.12.2023 Эксперты НИУ ВШЭ представили исследование «Главные российские ИТ-тренды 2024»

что уже на этапе первичного анализа подтвердилось предположение о высокой специфичности российских ИТ-трендов. В исследовании «Главные стратегические технологические тренды 2023» (Top Strategi
29.08.2022 Эксперты «Крок» рассказали об ИТ-трендах на предстоящий бизнес-сезон

Эксперты «Крок» рассказали об ИТ-трендах в предстоящем бизнес-сезоне: какие цифровые технологии будут наиболее востребованы, как решается вопрос дефицита ПО и оборудования и какие решения позволят реализовать приоритетные з
21.07.2021 Зампред ВТБ Вадим Кулик назвал главные мировые ИТ-тренды будущего

Предсказывание желаний клиентов, сервисы через говорящие интерфейсы и конкуренция с цифровыми коллегами – таковы основные ИТ-тренды будущего, о которых рассказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик, выступая на открытии ежегодной школы ВТБ и НИУ ВШЭ по бизнес-информатике для участни
29.11.2020 Какие технологические тренды для ЦОД спровоцировал Covid-19

ляют специалистам по обработке данных и разработчикам сосредоточиться на создании прототипов, а не на разработке программного обеспечения, интеграции систем и устранении неполадок. CNews: Какие новые технологические тренды вы видите в решениях для ЦОД? Роман Ройфман: Давайте считать. Первый тренд — они не будут ограничены решениями для ЦОД. Очевидно, что СХД будут не только предоставлять св
21.11.2018 ICL Services рассказала об ИТ-трендах в фармацевтике на CNews Forum 2018

олнительный директор ICL Services Руслан Вагизов выступил в тематической секции с докладом «Адаптивное ИТ-сервисное обслуживание в фармацевтике». В своем выступлении эксперт компании отметил грядущее ИТ-тренды в фармацевтике, такие как применение виртуальной и дополненной реальности для обучения и поддержки потребителей и использование интеллектуальной роботехники. «Сейчас проактивность и а
01.11.2018 ICL Services расскажет об ИТ-трендах для фарминдустрии на CNews Forum 2018

иверситетов позволяет нам применять диджитал-технологии в медицине и фармацевтике в исследовательских проектах. Надеемся, что мероприятие станет свободным дискуссионным полем для обсуждения последних ИТ-трендов и инновационных подходов к реализации ИТ-проектов», — говорит Руслан Вагизов. На ИТ-событии будет работать корпоративный стенд ICL Services. В течение мероприятия среди всех желающих
26.11.2015 ИТ в здравоохранении: технологические тренды

шения наиболее востребованы российским здравоохранением? • Что ждет ИТ-в здравоохранении в ближайшие годы? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей государственных и региональных ведомств, отвечающих за вопросы здравоохранения и информатизации
20.11.2015 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды»

Издание CNews приглашает принять участие в работе конференции «ИТ в здравоохранении: технологические тренды». Чтобы зарегистрироваться для участия в мероприятии, необходимо заполнить заявку на сайте. Основные вопросы мероприятия Как развивается процесс информатизации здравоохра
27.11.2012 6 декабря в Екатеринбурге состоится конференция «ИТ-тренды 2013»

6 декабря 2012 г. в Екатеринбурге пройдет II конференция «ИТ-тренды 2013». Организатором мероприятия выступает компания «Экспо-Линк». Главная цель конф

Публикаций - 368, упоминаний - 406

ИТ-тренды и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 34
9594 31
SAP SE 5601 28
Oracle Corporation 7074 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Ростелеком 10948 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 18
Google LLC 12687 17
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
Yandex - Яндекс 9215 14
Softline - Софтлайн 3743 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 12
Cisco Systems 5372 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Apple Inc 13154 11
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
Крок - Croc 1964 10
МегаФон 10742 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
Dell EMC 5180 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 8
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 8
АйТи 1519 8
Orion soft - Орион софт - 315 7
Системы документооборота 522 7
Samsung Electronics 11064 7
NetApp - Network Appliance 667 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 7
Accenture plc 719 7
Directum - Директум 1268 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 7
Alibaba Group 473 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Альфа-Банк 1979 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 11
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 10
Почта России ПАО 2370 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Газпром нефть 725 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 7
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 7
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
ВТБ - ВТБ24 671 6
Газпром - Севернефтегазпром 15 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Ингосстрах СПАО 478 5
ВкусВилл - Избёнка 216 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 5
Россети Ленэнерго 1699 5
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Газпром ПАО 1493 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 41
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Федеральное казначейство России 1949 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 5
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 5
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 4
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 4
Московский авиационный узел, МАУ (ИАТА: MOW) - система аэропортов Москвы и Московской области 8 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 242
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 171
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 160
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 155
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 136
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 122
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 97
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 96
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 93
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 90
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 75
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 74
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 67
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 63
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 62
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 61
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 55
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 54
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 48
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 48
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 47
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 47
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 47
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 47
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 45
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 45
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 43
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 43
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 43
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 42
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 41
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 40
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 39
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 38
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 37
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 37
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 37
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 37
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 36
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 36
Google Android 15243 18
Linux OS 11533 16
Apple iOS 8583 14
Microsoft Azure 1526 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 14
Microsoft Windows 2000 8678 12
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 11
Microsoft Windows 16882 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 9
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Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
FreePik 1841 6
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Apple iPhone 6 4861 5
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Haulmont - Тезис СЭД 99 4
Microsoft Office 4170 4
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Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 4
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
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Козырев Алексей 328 7
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Европа 24962 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 41
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 6
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Россия - ПФО - Самарская область 1577 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 6
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 3
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 49 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 2
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РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
Югорская шахматная академия АУ 2 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
Pearson VUE 55 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 1
ELMA Академия - ELMA Academy 2 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
РААСН - Российская академия архитектуры и строительных наук - Университет Минстроя - РААСН НИИСФ ФГБУ - НИИ строительной физики 8 1
МегаФон - Nexign Academy 2 1
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 1
СурГУ - Сургутский государственный университет 6 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
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SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 2
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Битва роботов 14 1
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АстраКонф 3 1
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CeBIT 614 1
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Skolkovo Robotics Forum 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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