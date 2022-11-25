Индексная книга CNews*
ИТ-тренды Актуальные вызовы в ИТ
Публикаций - 179, упоминаний - 198
ИТ-тренды упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 34 1
|Ермаченков Алексей 14 3
|Белов Василий 22 2
|Бобров Сергей 10 2
|Сорокина Татьяна 17 2
|Потанин Сергей 9 2
|Безкоровайный Денис 14 2
|Каншина Мария 5 2
|Галимов Максим 31 2
|Соболь Галина 7 2
|Летунов Илья 48 2
|Чегодаев Станислав 2 2
|Стуров Дмитрий 31 2
|Гусенков Евгений 5 2
|Тамбиев Максим 5 2
|Извеков Алексей 8 1
|Антонов Александр 76 1
|Колупаев Максим 1 1
|Скачков Юрий 51 1
|Висящев Андрей 64 1
|Федечкин Эдуард 39 1
|Васильев Сергей 41 1
|Князев Илья 7 1
|Савельев Михаил 40 1
|Захарченко Антон 10 1
|Новодворский Алексей 104 1
|Натрусов Артем 191 1
|Шадаев Максут 609 1
|Поляков Сергей 67 1
|Никифоров Николай 1172 1
|Бойко Елена 183 1
|Сотин Денис 143 1
|Соколовский Александр 39 1
|Вагизов Руслан 18 1
|Будин Алексей 22 1
|Дырмовский Дмитрий 92 1
|Мацоцкий Сергей 178 1
|Захаров Павел 60 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Козырев Алексей 288 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
|CNews ИТ в промышленности 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.