Надеются на кибербез, не верят в ИИ и западных вендоров: эксперты Orion Digital Day назвали самые перспективные ИТ-тренды зработчика Orion soft. ИТ-руководители крупнейших отраслевых компаний высказались о будущем громких ИТ-трендов, поделились результатами внедрения ИИ, машинного обучения, процессов безопасной ра

CNews: ИТ-тренды 2025 в России вляют результаты ежегодного исследования, по итогам которого удалось выделить актуальные для России ИТ-тренды. Аналитики опросили 129 представителей ИТ-компаний и компаний-заказчиков, чтобы узн

ИТ-тренды 2023: главные тенденции и самые востребованные в России технологии потребности и запросы российских компаний, в том числе в сфере настройки ПО и обслуживания компьютерной техники. О том, как изменились запросы клиентов «ИТуслуга.ру», проекта «СберСервис», и ключевых ИТ-трендах на 2023 год рассказывает Сергей Кофанов, руководитель центра развития цифровых продуктов «СберСервис». Читать полностью Алексей Рундасов Data Sapience Как ИИ и нейросети способствуют

CNews: ИТ-тренды 2022 CNews: ИТ-тренды 2022 В конце каждого года появляется большое количество прогнозов аналитических ком

CNews: ИТ-тренды 2021 CNews: ИТ-тренды 2021 В конце каждого года появляется большое количество прогнозов аналитических ком

Эксперты «прожарят» ИТ-тренды на конференции Orion Digital Day 25 сентября в Москве пройдет третья ежегодная конференция разработчика инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft. ИТ-эксперты выскажут честное мнение о ценности глобальных ИТ-трендов в российских реалиях, поделятся результатами внедрения новых технологий в отраслях и назовут главные «боли» ИТ-директоров, внедряющих российское ПО. Концепт мероприятия в этом году о

ИИ, PWA и AR — главные технологические тренды на рынке корпоративной мобильной разработки лиентами. Анализ поведения внутри приложений позволяет разработчикам лучше понять потребности аудитории и своевременно совершенствовать продукт. «На рынке мобильной разработки задают тон такие важные технологические тренды, как искусственный интеллект. Он становится все более востребованным в последние годы, а его интеграция с существующими коммуникационными платформами активно захватывает

«КОРУС Консалтинг» исследовал ИТ-тренды в АПК: отрасль делает ставку на ИИ, малый агробизнес – на уникальные решения инг» провела исследование «Тренды цифровизации АПК 2025», в котором приняли участие более 70 руководителей ИТ-подразделений и топ-менеджеров агропромышленных компаний. Это позволило выявить как общие ИТ-тренды, характерные для всего АПК, так и некоторые особенности каждого сегмента. Об этом CNews сообщили представители ГК «КОРУС Консалтинг». 48% респондентов отмечают, что у них оцифрованы т

ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» определения новых планов и целей в реалиях нацпроекта «Экономики данных», с деталями которого нас должны скоро познакомить. «Руссофт» по традиции вместе с компаниями-участниками Ассоциации выделил 10 ИТ-Трендов, которые «Руссофт» ожидает увидеть в 2025 г. Активное импортозамещение на объектах КИИ Всеобъемлющее импортозамещение будет отходить на второй план - все больше внимания будет уделят

Российские ИТ-тренды 2025 года: исследование Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ учшения клиентского опыта, 21% — решения для безопасности и доверия в ИИ, 18% — автономные системы, а 15% — бизнес-аналитику на основе ИИ. По результатам опроса был представлен финальный список из 10 ИТ-трендов для российской экономики в 2025 г.: доверие и управление безопасностью и рисками в области ИИ; разработка решений, использующих ИИ; адаптация и импортозамещение практик использования

Эксперты НИУ ВШЭ представили исследование «Главные российские ИТ-тренды 2024» что уже на этапе первичного анализа подтвердилось предположение о высокой специфичности российских ИТ-трендов. В исследовании «Главные стратегические технологические тренды 2023» (Top Strategi

Эксперты «Крок» рассказали об ИТ-трендах на предстоящий бизнес-сезон Эксперты «Крок» рассказали об ИТ-трендах в предстоящем бизнес-сезоне: какие цифровые технологии будут наиболее востребованы, как решается вопрос дефицита ПО и оборудования и какие решения позволят реализовать приоритетные з

Зампред ВТБ Вадим Кулик назвал главные мировые ИТ-тренды будущего Предсказывание желаний клиентов, сервисы через говорящие интерфейсы и конкуренция с цифровыми коллегами – таковы основные ИТ-тренды будущего, о которых рассказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик, выступая на открытии ежегодной школы ВТБ и НИУ ВШЭ по бизнес-информатике для участни

Какие технологические тренды для ЦОД спровоцировал Covid-19 ляют специалистам по обработке данных и разработчикам сосредоточиться на создании прототипов, а не на разработке программного обеспечения, интеграции систем и устранении неполадок. CNews: Какие новые технологические тренды вы видите в решениях для ЦОД? Роман Ройфман: Давайте считать. Первый тренд — они не будут ограничены решениями для ЦОД. Очевидно, что СХД будут не только предоставлять св

ICL Services рассказала об ИТ-трендах в фармацевтике на CNews Forum 2018 олнительный директор ICL Services Руслан Вагизов выступил в тематической секции с докладом «Адаптивное ИТ-сервисное обслуживание в фармацевтике». В своем выступлении эксперт компании отметил грядущее ИТ-тренды в фармацевтике, такие как применение виртуальной и дополненной реальности для обучения и поддержки потребителей и использование интеллектуальной роботехники. «Сейчас проактивность и а

ICL Services расскажет об ИТ-трендах для фарминдустрии на CNews Forum 2018 иверситетов позволяет нам применять диджитал-технологии в медицине и фармацевтике в исследовательских проектах. Надеемся, что мероприятие станет свободным дискуссионным полем для обсуждения последних ИТ-трендов и инновационных подходов к реализации ИТ-проектов», — говорит Руслан Вагизов. На ИТ-событии будет работать корпоративный стенд ICL Services. В течение мероприятия среди всех желающих

ИТ в здравоохранении: технологические тренды шения наиболее востребованы российским здравоохранением? • Что ждет ИТ-в здравоохранении в ближайшие годы? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей государственных и региональных ведомств, отвечающих за вопросы здравоохранения и информатизации

Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» Издание CNews приглашает принять участие в работе конференции «ИТ в здравоохранении: технологические тренды». Чтобы зарегистрироваться для участия в мероприятии, необходимо заполнить заявку на сайте. Основные вопросы мероприятия Как развивается процесс информатизации здравоохра