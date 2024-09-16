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Индексная книга (каталог) CNews*
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Газпром Севернефтегазпром

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.09.2024 Портрет предпринимателя: как Эдуард Худайнатов построил крупный российский нефтедобывающий холдинг 1
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
02.03.2016 «Севернефтегазпром» увеличила производительность приложений с помощью решения Riverbed 4
19.11.2015 «Ростелеком» организует телеком-инфраструктуру для «Тернефтегаза» 1
02.09.2015 Конференция CNews «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
24.08.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
10.06.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
11.08.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
09.07.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
01.07.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
05.02.2014 Конференция CNews «Системы видеонаблюдения: продолжение эволюции» 1
14.01.2014 Конференция «Системы видеонаблюдения: продолжение эволюции» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Газпром и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
Ростелеком 10948 4
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Huawei 4677 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 77 2
Riverbed Technology 115 2
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 25 1
Honeywell Security Group 5 1
Broadcom - VMware 2610 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
9594 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Fortinet 452 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Salesforce 498 1
Synology Inc - SLMP PTE 141 1
F5 Networks 77 1
Palo Alto Networks 209 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 9
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 8
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 4
Мосводоканал МГУП 69 4
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 4
СТГ - Стройтрансгаз 19 4
Газпром ПАО 1493 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
ВкусВилл - Избёнка 216 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
DuPont - Дюпон 101 2
Роснефть - РН-Тюменнефтегаз 3 1
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
Внешпромбанк 13 1
Северречфлот 1 1
Профит Банк КБ 4 1
Альба Альянс КБ 3 1
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 1
ННК Саратовнефтегаздобыча 1 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Транснефть 335 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 5
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 5
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 4
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 3
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 3
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
Мосгортранс ГУП 139 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
МФЦ-112 2 2
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Метро Международная ассоциация 4 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 10
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 392 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 3
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 598 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 2
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 185 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 637 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 1
Riverbed SteelHead 49 2
Microsoft Azure 1526 1
Microsoft Office 365 1042 1
Riverbed End User Experience Monitoring 2 1
Riverbed SteelCentral - OPNET - Cascade - NEOP - Riverbed SteelCentral AppInternals - Riverbed AppResponse Xpert 37 1
Барсуков Николай 9 9
Горбатько Александр 105 8
Казаков Николай 9 8
Малярчук Юрий 8 8
Андрианов Михаил 9 8
Кадацкий Валерий 7 7
Денисюк Геннадий 7 7
Черныш Сергей 6 6
Попенков Владимир 6 6
Головин Дмитрий 51 5
Абрамов Сергей 76 5
Старовойтов Александр 13 5
Осипов Олег 26 5
Герман Андрей 24 5
Тимофеев Илья 10 5
Богомолов Анатолий 4 4
Козлов Михаил 182 4
Головин Леонид 26 4
Попов Никита 12 4
Грунтов Антон 8 4
Рылов Сергей 8 4
Струев Сергей 3 3
Костылев Станислав 3 3
Молярчук Юрий 3 3
Мавлютов Альберт 4 3
Курышев Вячеслав 3 3
Будько Игорь 3 3
Соловьев Владимир 108 3
Круглов Максим 26 3
Лесь Алексей 10 3
Чайка Павел 7 3
Марин Виктор 3 3
Подлеснов Владимир 2 2
Гаранин Дмитрий 2 2
Висленев Сергей 8 2
Кузнецов Игорь 22 2
Мальцев Игорь 2 2
Найденов Борис 2 2
Большаков Владимир 2 2
Деркач Вячеслав 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Европа Восточная 3138 3
Германия - Федеративная Республика 13221 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 2
Россия - УФО - ЯНАО - Красноселькупский район - Красноселькуп 13 1
Казахстан - Шымкент - Чимкент 46 1
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 41 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Пыть-Ях 37 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 23 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 109 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 3
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 1
Миграция населения - Миграционные службы 447 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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