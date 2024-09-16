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Газпром Севернефтегазпром
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 15, упоминаний - 18
Газпром и организации, системы, технологии, персоны:
|Метро Международная ассоциация 4 3
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
|Riverbed SteelHead 49 2
|Microsoft Azure 1526 1
|Microsoft Office 365 1042 1
|Riverbed End User Experience Monitoring 2 1
|Riverbed SteelCentral - OPNET - Cascade - NEOP - Riverbed SteelCentral AppInternals - Riverbed AppResponse Xpert 37 1
|Барсуков Николай 9 9
|Горбатько Александр 105 8
|Казаков Николай 9 8
|Малярчук Юрий 8 8
|Андрианов Михаил 9 8
|Кадацкий Валерий 7 7
|Денисюк Геннадий 7 7
|Черныш Сергей 6 6
|Попенков Владимир 6 6
|Головин Дмитрий 51 5
|Абрамов Сергей 76 5
|Старовойтов Александр 13 5
|Осипов Олег 26 5
|Герман Андрей 24 5
|Тимофеев Илья 10 5
|Богомолов Анатолий 4 4
|Козлов Михаил 182 4
|Головин Леонид 26 4
|Попов Никита 12 4
|Грунтов Антон 8 4
|Рылов Сергей 8 4
|Струев Сергей 3 3
|Костылев Станислав 3 3
|Молярчук Юрий 3 3
|Мавлютов Альберт 4 3
|Курышев Вячеслав 3 3
|Будько Игорь 3 3
|Соловьев Владимир 108 3
|Круглов Максим 26 3
|Лесь Алексей 10 3
|Чайка Павел 7 3
|Марин Виктор 3 3
|Подлеснов Владимир 2 2
|Гаранин Дмитрий 2 2
|Висленев Сергей 8 2
|Кузнецов Игорь 22 2
|Мальцев Игорь 2 2
|Найденов Борис 2 2
|Большаков Владимир 2 2
|Деркач Вячеслав 2 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.