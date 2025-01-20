Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Головин Дмитрий



20.01.2025 Облачные платформы получили возможность интегрироваться со столичной системой видеонаблюдения 1
17.12.2024 Экосистема «МТС Линк» стала полностью доступна on-premise 1
17.12.2024 Экосистема «МТС Линк» стала полностью доступна on-premise 1
19.10.2024 Дмитрий Головин, «МТС Линк»: Мы намерены задавать новые стандарты коммуникаций 1
20.09.2024 Отечественный компьютер с криптографией и симулятор бионического зрения: в 5G-демоцентре представили еще девять инноваций 1
20.03.2024 Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в двух студенческих общежитиях Москвы 1
15.01.2024 Новогодняя столица на связи: как общались и поздравляли другу друга москвичи 1
21.02.2023 В Москве начали использовать нейросети для контроля состояния дорог 1
28.07.2022 Sitronics Group займется подбором решения для анализа спутниковых снимков при контроле за городским имуществом в Москве 1
19.07.2022 Спутниковые снимки будут использовать для контроля за городским имуществом 1
25.05.2022 С 2022 г. нейросети проанализировали почти 674 тыс. фотографий на предмет земельно-имущественных нарушений 1
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool 1
25.05.2020 Schneider Electric оснастил дилерские центры Volvo зарядными станциями 1
30.01.2020 ДИТ Москвы: за год москвичи более 30 тыс. раз запросили записи с камер видеонаблюдения 1
06.09.2019 Портал «Окно в город» покажет праздничные гуляния Москвы в День города 1
19.04.2019 В Москве обновили 89% камер городской системы видеонаблюдения 1
11.04.2019 Конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2019» состоится 23 мая 1
26.10.2018 ДИТ Москвы: с помощью камер видеонаблюдения в 2017 году раскрыто свыше трех тысяч преступлений 1
06.06.2016 Видеонаблюдение в России: точка роста – госзаказ, «узкое горлышко» – СХД 1
27.05.2016 Видеонаблюдение в России: точка роста – госзаказ, «узкое горлышко» – СХД 1
19.05.2016 Конференция CNews: «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
02.09.2015 Конференция CNews «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
24.08.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
10.06.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
19.02.2015 Столичный онлайн-сервис «Окно в город» покажет сжигание Масленицы, кормление медведей и блинный 3D-принтер 1
10.12.2014 Для эффективного видеонаблюдения необходима аналитика 1
21.11.2014 ИКТ в госсекторе: что год грядущий нам готовит 1
18.11.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
14.11.2014 70% правонарушений в Москве расследуется с привлечением данных городской системы видеонаблюдения 1
20.08.2008 Метро без карточек — уже в следующем году 1
29.11.2002 ИКОС проведет семинар "Применение контроллеров ALPHA XL фирмы Mitsubishi Electric для решения локальных задач управления" 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Головин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 6
Netris - Нетрис 53 4
Цифра ГК 2426 4
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Huawei 3932 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
Western Digital Corporation - WDC 548 2
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 2
АФК Система - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 24 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Schneider Electric 575 1
Родник НПП - научно-производственное предприятие 30 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Samsung Electronics 10254 1
Intel Corporation 12197 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Canonical 202 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
БайтЭрг 56 1
ИКОС 47 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Artwell - Артвелл 15 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 12 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 1
МКД 56 1
Открытые технологии 701 1
Парадигма 151 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Ланит Интеграция 190 1
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 36 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 7
Газпром - Севернефтегазпром 14 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 3
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
ВкусВилл - Избёнка 156 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 2
Родник 87 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 2
DuPont - Дюпон 100 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 2
Volvo Cars 253 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 1
Победа - Кондитерская фабрика 15 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 11 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 23
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 6
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 19 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 3
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 28 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Мосгортранс ГУП 120 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
МФЦ-112 2 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 2
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 40 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
Электронная Москва АО 28 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 50 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Парк Зарядье 40 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Метро Международная ассоциация 4 3
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
Ассоциация менеджеров 91 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 23
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 6
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 6
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 258 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 5
Видеокамера - Camcorder 2263 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 5
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 154 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 4
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 526 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1889 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1242 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1047 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 47 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - портал Окно в город 17 3
Linux OS 9936 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 2
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 2
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 60 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Windows Server 2012 196 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 36 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 30 1
Linux - Debian GNU 463 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 41 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Моя Россия 1 1
Apple iPhone 6 4862 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 67 1
МТС Вебинар.ру - COMDI 29 1
МТС Exolve 67 1
МТС Вебинар.ру - Jespo - сервис создания онлайн-досок 8 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 11 1
Грунтов Антон 8 7
Тимофеев Илья 9 6
Варев Александр 16 4
Козлов Михаил 174 4
Панфилов Виталий 4 4
Круглов Максим 26 3
Горбатько Александр 105 3
Терехов Александр 15 3
Барсуков Николай 9 3
Казаков Николай 8 3
Рылов Сергей 8 3
Эфендиев Мурад 15 3
Марин Виктор 3 3
Струев Сергей 3 3
Костылев Станислав 3 3
Молярчук Юрий 3 3
Курышев Вячеслав 3 3
Будько Игорь 3 3
Лаптев Евгений 2 2
Разгуляев Валерий 18 2
Игнатов Виктор 12 2
Кобяков Денис 2 2
Лиходедов Александр 2 2
Герман Андрей 24 2
Дурыгин Виктор 9 2
Малярчук Юрий 8 2
Горшков Дмитрий 10 2
Черныш Сергей 6 2
Канаев Евгений 7 2
Кадацкий Валерий 7 2
Харин Константин 6 2
Загороднев Григорий 4 2
Гучиа Станислав 7 2
Андрианов Михаил 9 2
Максимов Михаил 3 2
Морозов Сергей 59 2
Юдников Андрей 14 2
Кураш Антон 32 2
Васильев Дмитрий 66 2
Осипов Олег 23 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 29
Россия - РФ - Российская федерация 144186 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Европа Восточная 3075 4
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 69 2
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 143 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 1
Сингапур - Республика 1849 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 214 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Москва - СЗАО - Тушино 35 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 70 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 77 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Москва - Садовое кольцо 146 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 2
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 117 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Vc.ru - Виси.ру 36 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Fortune Business Insights 15 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МГАВМиБ - МВА имени К. И. Скрябина - Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 3 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 14 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 20 1
РШУ - Русская школа управления 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 9 1
Путешествие в Рождество - фестиваль 8 1
Масленица - Масленая неделя 13 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще