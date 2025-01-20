Головин Дмитрий
Головин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Метро Международная ассоциация 4 3
|UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 1
|ASF - Apache Software Foundation 206 1
|Ассоциация менеджеров 91 1
|Грунтов Антон 8 7
|Тимофеев Илья 9 6
|Варев Александр 16 4
|Козлов Михаил 174 4
|Панфилов Виталий 4 4
|Круглов Максим 26 3
|Горбатько Александр 105 3
|Терехов Александр 15 3
|Барсуков Николай 9 3
|Казаков Николай 8 3
|Рылов Сергей 8 3
|Эфендиев Мурад 15 3
|Марин Виктор 3 3
|Струев Сергей 3 3
|Костылев Станислав 3 3
|Молярчук Юрий 3 3
|Курышев Вячеслав 3 3
|Будько Игорь 3 3
|Лаптев Евгений 2 2
|Разгуляев Валерий 18 2
|Игнатов Виктор 12 2
|Кобяков Денис 2 2
|Лиходедов Александр 2 2
|Герман Андрей 24 2
|Дурыгин Виктор 9 2
|Малярчук Юрий 8 2
|Горшков Дмитрий 10 2
|Черныш Сергей 6 2
|Канаев Евгений 7 2
|Кадацкий Валерий 7 2
|Харин Константин 6 2
|Загороднев Григорий 4 2
|Гучиа Станислав 7 2
|Андрианов Михаил 9 2
|Максимов Михаил 3 2
|Морозов Сергей 59 2
|Юдников Андрей 14 2
|Кураш Антон 32 2
|Васильев Дмитрий 66 2
|Осипов Олег 23 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Vc.ru - Виси.ру 36 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
|Fortune Business Insights 15 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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