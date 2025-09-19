Разделы

«МТС Линк» и Президентская академия договорились о сотрудничестве в области инноваций для образования

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Президентская академия (РАНХиГС) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования, науки и инноваций. Подписание состоялось 19 сентября 2025 г., в День Академии. Первым проектом в рамках сотрудничества станет конкурс творческих работ студентов Президентской академии. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Соглашение между «МТС Линк» и Президентской академией предусматривает проведение совместных мероприятий для профессионального сообщества — панельных дискуссий, круглых столов и конференций, посвященных цифровизации образовательного процесса. Также вуз и разработчик планируют вместе повышать осведомленность студентов о цифровых инструментах для командной работы, в том числе с помощью конкурсов, олимпиад, семинаров и хакатонов.

Первым шагом в рамках сотрудничества станет проведение конкурса «Академия. Pro-подключение» среди студентов. Конкурс состоится осенью 2025 г. и будет направлен на распространение знаний о возможностях инструментов для онлайн-коммуникаций и совместной работы для повышения эффективности учебного процесса.

Студенты смогут принять участие в двух номинациях. В номинации «Как «МТС Линк» помог мне стать звездой» студенты расскажут о собственных проектах, идеях и выступлениях, реализовать которые им помогла платформа «МТС Линк». В номинации «Я — цифровой наставник» участники поделятся тем, как помогли однокурсникам или преподавателям освоить новые цифровые инструменты. Творческие работы принимаются в любом формате: от видеоролика или комикса до фоторепортажа или статьи. В каждой номинации будет определено по два победителя, призовой фонд составит 200 тыс. руб.

«Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью современного образовательного процесса, и нашим студентам важно уметь использовать их эффективно. Сотрудничество с «МТС Линк» открывает новые возможности для практического применения этих инструментов. Конкурс «Академия. Pro‑подключение», который станет первым шагом в нашем партнерстве, даст ребятам шанс проявить свои идеи, продемонстрировать творческий подход и найти новые способы применять технологии в учебном процессе», – отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

«Работа с отраслью образования исторически является для нашей компании важнейшим направлением: наш путь начался с создания сервисов для дистанционного обучения. Сегодня нашими решениями пользуются более 250 крупнейших образовательных организаций по всей России. Живой диалог с партнерами в отрасли позволяет нам создавать новые специализированные решения, например для организации гибридного учебного процесса, проверки знаний при помощи ИИ и др. Сейчас мы готовы сотрудничать не только с ИТ-экспертами наших клиентов, но привлекать очень важную для нас аудиторию – наших конечных пользователей – студентов и преподавателей. Уверены, что наше сотрудничество с Президентской академией позволит «МТС Линк» стать не только полезным, но и любимым сервисом для студентов», — отметил коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.

В 2024 г. Академия перевела 250 тыс. студентов и сотрудников на отечественное программное обеспечение в связи с получением уведомления об отключении сервисов Microsoft 365 для российских пользователей. Для дистанционных лекций и онлайн-совещаний была выбрана платформа «МТС Линк», переход на нее был осуществлен за пять дней.

