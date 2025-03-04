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Индексная книга (каталог) CNews*
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Комиссаров Алексей


04.03.2025 GigaChat MAX стал помощником человека в вопросах финансового благополучия 1
01.06.2023 Продолжается прием заявок на международную премию в области искусственного интеллекта и больших данных 1
23.05.2023 До 5 июня продолжается прием заявок на международную премию в области искусственного интеллекта и больших данных 1
22.10.2021 Квантовые технологии, самолеты и пробки: участники «Цифрового прорыва» приступили к решению задач хакатона «Транспорт и логистика» 1
27.09.2021 Команда из Московской области победила в полуфинале «Цифрового прорыва» 1
24.05.2021 Сергей Кириенко поддержал идею создания Российского цифрового сообщества 1
09.04.2021 В России стартовал «Цифровой диктант 2021» 1
23.03.2021 Всероссийский «Цифровой диктант 2021» пройдет с 9 по 24 апреля 1
17.03.2020 Стартовал крупнейший в России ИТ-конкурс «Цифровой прорыв-2020» 1
21.11.2019 Главу «Яндекса» смогут отстранить на 15 суток при угрозе национальной безопасности 1
18.11.2019 В «Яндексе» радикально меняется структура управления. Сбербанк теряет «золотую акцию» 1
28.12.2016 Суммарная выручка резидентов всех технопарков России в 2016 превысит 210 млрд руб. 1
12.07.2016 ФРП привлечет стартапы ФРИИ на российские промпредприятия 1
23.12.2015 Созданный Путиным навигационный оператор получил в распоряжение систему ЭРА-ГЛОНАСС» 1
15.10.2015 Отвечать за создание ГИС промышленности будет выходец из «Ростеха», бывший военный 1
19.06.2015 Фонд развития промышленности и НП «ГЛОНАСС» поддержат высокотехнологичные навигационные проекты 2
05.06.2015 Созданный Путиным ГЛОНАСС-оператор начинает работать 1
17.03.2014 Правительство Москвы и фонд «Сколково» объединили усилия по дальнейшему развитию инновационной системы столицы 2
24.12.2013 Город будущего: от инноваций к практике 1
27.06.2012 5 июля в Москве состоится форум «Молодежь и инновационная экономика завтрашнего дня» 1
21.10.2010 Определены первые резиденты бизнес-инкубатора InСube 1

Публикаций - 21, упоминаний - 23

Комиссаров Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9774 6
Yandex - Яндекс 7456 5
Microsoft Corporation 24690 4
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 3
ГЛОНАСС АО 197 2
МегаФон 8978 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8782 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4927 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12830 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 2
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 72 2
VK - Mail.ru Group 3461 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 310 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3968 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 38 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 1
Fidesys - Фидесис 21 1
Диалог АНО 13 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 59 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Fairwaves 3 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
Accenture plc 682 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1644 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Газпром нефть 623 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Почта России ПАО 2120 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Цезарь Сателлит 39 1
FleishmanHillard - Fleishman-Hillard Inc 3 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 33 1
Газпром ПАО 1346 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 1
Модернизация АНО 3 1
101Hotels.com 456 1
NORINCO - China North Industries Corporation - Норинко - Китайская северная индустриальная корпорация - Северная промышленная корпорация Китая 3 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 35 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 165 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 5
Россия-страна возможностей АНО 20 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3356 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4802 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2897 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3296 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4552 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2532 2
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 2
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 329 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы - МДТО - Московская дирекция транспортного обслуживания 4 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5976 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3003 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 2
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 2
Ассоциация менеджеров 92 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 16 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12050 5
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5105 3
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1779 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3099 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11702 2
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BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 232 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 1
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
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Комиссаров Дмитрий 224 5
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Галажинский Эдуард 12 2
Греф Герман 424 1
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Ким Борис 75 1
Иванов Владимир 62 1
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Ryan Charles - Райян Чарльз 6 1
Гореславский Алексей 9 1
Семенов Вадим 65 1
Шадаев Максут 1018 1
Мантуров Денис 109 1
Хинштейн Александр 142 1
Варламов Кирилл 40 1
Кириенко Сергей 149 1
Парфенов Сергей 12 1
Ковалевич Денис 5 1
Никитин Глеб 38 1
Заикин Алексей 1 1
Степанов Антон 69 1
Лысенко Эдуард 308 1
Поляков Сергей 73 1
Вексельберг Виктор 153 1
Паламарчук Ярослав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7523 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 3
Нидерланды 3532 2
Россия - СФО - Новосибирск 4338 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52273 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3978 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1302 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17163 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1684 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 1
Китай - Цзянсу - Сучжоу 26 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2995 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2765 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 716 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 859 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 281 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1415 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1037 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 142 1
Дания - Копенгаген 152 1
Германия - Гамбург 182 1
ЮАР - Кейптаун 45 1
Южная Корея - Сонгдо 7 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 552 1
Канада 4896 1
Италия - Милан 161 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 65 1
Индия - Bharat 5478 1
Южная Корея - Республика 6669 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 651 1
Китай - Шанхай 787 1
Новая Зеландия 719 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 251 1
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1331 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8799 2
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2349 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5826 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1091 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2772 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3506 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 604 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 392 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 822 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1659 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8668 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3676 1
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