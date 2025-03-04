Получите все материалы CNews по ключевому слову
Комиссаров Алексей
Комиссаров Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Комиссаров Дмитрий 224 5
|Гребенников Сергей 34 3
|Гурко Александр 136 3
|Волож Аркадий 252 2
|Бунина Елена 35 2
|Худавердян Тигран 91 2
|Горелкин Антон 95 2
|Плуготаренко Сергей 82 2
|Яковицкий Алексей 22 2
|Путин Владимир 3196 2
|Медведев Дмитрий 1655 2
|Ганеева Эльза 10 2
|Рогозин Дмитрий 101 2
|Соколов Максим 27 2
|Недосеков Андрей 23 2
|Комаров Игорь 8 2
|Тюлин Андрей 6 2
|Галажинский Эдуард 12 2
|Греф Герман 424 1
|Собянин Сергей 392 1
|Ким Борис 75 1
|Иванов Владимир 62 1
|Стребулев Илья 1 1
|Ryan Charles - Райян Чарльз 6 1
|Гореславский Алексей 9 1
|Семенов Вадим 65 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Мантуров Денис 109 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Варламов Кирилл 40 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Парфенов Сергей 12 1
|Ковалевич Денис 5 1
|Никитин Глеб 38 1
|Заикин Алексей 1 1
|Степанов Антон 69 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Поляков Сергей 73 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Паламарчук Ярослав 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8158 2
|Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3231 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
Создано именных указателей - 170043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.