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Квантовые технологии, самолеты и пробки: участники «Цифрового прорыва» приступили к решению задач хакатона «Транспорт и логистика»

Седьмой полуфинал третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал в пятницу, 22 октября 2021 г. Хакатон посвящен цифровизации транспорта и логистики. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

За призовые места в хакатоне, а также за выход в финал конкурса «Цифровой прорыв» будут соревноваться 155 команд. На протяжении 48 часов им предстоит решить актуальные задачи от крупнейших компаний и государственных органов. Финал хакатона и презентация решений состоятся в воскресенье, 24 октября.

«В этом году мы получили уже более 43 тыс. регистраций на конкурс «Цифровой прорыв», и более 1000 команд приняли участие в хакатонах. Сегодняшнее соревнование произвело особый ажиотаж. На тематический хакатон «Транспорт и логистика» зарегистрировались 5 567 человек из 61 региона России. В работе этого хакатона принимают участие 58 экспертов, 25 трекеров, 22 члена жюри, 13 модераторов, 7 ревизоров и 16 ревьюеров. Итого: 141 наставник. В числе жюри конкурса есть представители таких компаний как «Норникель», «СИБУР», ГисАвто, Innova Labs, Кузбасского медицинского информационно-аналитического центра, «Почты России» и лаборатории по квантовым коммуникациям НИТУ МИСиС», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников рассказал о некоторых задачах хакатона: «Сегодня начинается седьмой хакатон третьего сезона конкурса «Цифровой прорыв». Это предпоследний поезд в финал, и посвящен он транспорту и логистике. Участников этого хакатона ждут интересные и амбициозные задачи. Впервые в истории «Цифрового прорыва» вы сможете поработать с квантовыми технологиями благодаря кейсу от генерального партнера – Госкорпорации «Росатом». Разработаем удобное мобильное приложение для построения самостоятельного автопутешествия по России. Для Москвы решим самые актуальные задачи трафика: вы попробуете разобраться с наболевшей проблемой пробок, а data-кейс от Международного аэропорта Шереметьево, который с самого начала стал невероятно популярным у участников, посвящен расстановке самолетов в аэропорту. На решение задачи традиционно дается 48 часов, и уже в воскресенье мы узнаем, кто займет призовые места в каждом из кейсов хакатона и выйдет в финал».

На хакатоне конкурсантам предлагается выбрать одну из 7 задач. Госкорпорация «Росатом» составила кейс по разработке кратчайшего маршрута через достопримечательности города с помощью квантового компьютера. «Транспортные инновации Москвы» и Центр организации дорожного движения Москвы представили кейс об автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД). Также «Транспортные инновации Москвы» совместно с инновационным центром «Безопасный транспорт» предложили решить задачу новых пользовательских сценариев в мобильном приложении «Московский транспорт». Кейс Accenture поможет улучшить систему производственного планирования на промышленном предприятии. В рамках кейса ПАО «Ростелеком» команды создадут мобильное приложение путешественника. Для международного аэропорта Шереметьево участники разработают алгоритм, который расставит самолеты по местам стоянок. А управление цифрового развития Липецкой области предложило построить электронную карту с актуальной количественной информацией о выпавших осадках.

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