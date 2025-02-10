Транспорт АСУДД Автоматизированная система управления дорожным движением
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Прохоров Андрей 19 3
|Нигметзянов Марсель 14 3
|Беттгер Кристиан 15 2
|Белоусов Руслан 11 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Комиссаров Дмитрий 223 2
|Чибизов Александр 2 2
|Шмидт Евгений 3 1
|Петров Михаил 138 1
|Гоц Роман 46 1
|Шведов Александр 26 1
|Ципорин Павел 102 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Швецов Владимир 50 1
|Гутин Александр 18 1
|Печенин Алексей 18 1
|Рудзевич Мария 36 1
|Кравченко Константин 90 1
|Горнштейн Александр 1 1
|Локоть Анатолий 1 1
|Казарин Станислав 175 1
|Титова Татьяна 1 1
|Щетинин Артур 2 1
|Соболев Евгений 3 1
|Серазетдинов Малик 1 1
|Векилов Тимур 28 1
|Серебряков Виктор 46 1
|Малявкин Александр 23 1
|Барковский Александр 2 1
|Черкасов Илья 13 1
|Гребенников Сергей 34 1
|Одинцов Александр 2 1
|Комиссаров Алексей 20 1
|Валдин Владимир 6 1
|Ермолаев Юрий 1 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Новиков Роман 4 1
|Казаринов Дмитрий 12 1
|Ильин Александр 16 1
|Лекомцева Елена 8 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.