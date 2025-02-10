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Транспорт АСУДД Автоматизированная система управления дорожным движением



10.02.2025 В Калуге реализовали проект Simetra по улучшению условий движения на Синих мостах 1
10.10.2024 Замглавы Центра организации движения Москвы уволился из-за стресса и строит ИС для федеральной территории «Сириус» 1
23.05.2024 Андрей Чернышев, Delta Computers: Мы сделали первую российскую аппаратную платформу для искусственного интеллекта 1
12.03.2024 В Бишкеке при участии Sitronics Group построен пункт мониторинга и управления дорожным движением 1
26.07.2023 Дмитрий Казаринов, «СофтТелематика»: Цифровизация приближает нас к эре беспилотного транспорта 1
28.06.2023 «Росатом» и Белгород внедрят систему транспортного мониторинга 1
18.05.2023 Дальний западный обход Краснодара поедет на отечественных технологиях 1
03.04.2023 Регионы и госкомпании израсходовали на цифровизацию транспорта почти ₽100 млрд за 5 лет 1
16.03.2023 На «умной» ЦКАД расширяют применение системы V2X 1
05.12.2022 На ЦКАД метеомониторинг снизил аварийность на дорогах 1
20.04.2022 Simetra добавила новые модули в платформу RITM3 1
06.04.2022 Модернизация системы общественного транспорта в Краснодаре стала открытым проектом 1
22.10.2021 Квантовые технологии, самолеты и пробки: участники «Цифрового прорыва» приступили к решению задач хакатона «Транспорт и логистика» 1
27.09.2021 Simetra разработала новый модуль своей цифровой платформы для управления светофорами 4
22.10.2020 В Подмосковье запущен пилотный проект интеллектуальной транспортной системы 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1
25.05.2020 Simetra и Tech Global выведут аналитическую систему RITM3 на зарубежные рынки 1
12.03.2020 Simetra разработала цифровую платформу для управления транспортными системами 1
28.11.2018 «А+С Транспроект» разработает для Кишинева план устойчивой городской мобильности 1
28.11.2018 «Вокорд» интегрировала VOCORD Traffic и весогабаритный контроль грузовиков 1
05.06.2018 Softline примет участие в создании «Региона будущего» на Урале 1
09.04.2018 Softline установит систему управления дорожным движением в Новосибирске 1
05.08.2016 Система контроля дорожного движения «Вокорд-Трафик» фиксирует весовые характеристики транспортных средств в Калининградской области 1
21.03.2016 J&P: Интеллектуальная транспортная инфраструктура становятся одним из самых значимых элементов интернета вещей 1
02.06.2015 «Ланит-Урал» представил решения для «Умного региона» 1
23.04.2015 В России создается система тотального контроля над маршрутным транспортом 1
09.10.2012 «Интеллектуальный перекресток» Optima избавит города от «пробок» 1
09.10.2012 «Интеллектуальный перекресток» группы Optima избавит города от «пробок» 1
21.12.2011 ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» автоматизировал управление договорной деятельностью на базе системы «Компас» 1
16.02.2010 «ПетерСтар» подключил новгородские светофоры к интернету 1
07.04.2009 Новое в ИКТ - законодательстве: март 2009 2
02.02.2009 Новое в ИКТ - законодательстве: январь 2009 2
21.04.2008 Решения «Вокорд» появятся в Германии 1
09.07.2007 В Калининграде представили первую очередь АСУДД 1
13.06.2007 Калининград инвестирует в АСУДД 19 млн руб. 1
07.06.2007 В Калининграде внедряют АСУДД 1
09.01.2007 Synterra WiMAX на службе ГИБДД 1

Публикаций - 37, упоминаний - 42

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 100 6
Ростелеком 9727 4
Yandex - Яндекс 7387 4
Vocord - Вокорд 183 3
PTV Group 43 3
Schlothauer&Wauer 4 3
Microsoft Corporation 24652 2
Softline - Софтлайн 2835 2
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 2
Optima Transport 5 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 2
Телематика Концерн - Казань-Телематика 8 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 2
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 2
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 2
Oracle Corporation 6702 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1904 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8759 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 341 1
Галактика - Корпорация 1469 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 1
Урбантех ГК - МВС Груп 9 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит Урал 17 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
Компас 20 1
Прометей - Prometey 46 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 22 1
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
Accenture plc 682 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1305 1
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 1
Samsung Electronics 10277 1
Google LLC 11811 1
X5 Group - Перекрёсток 549 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Маяк НПП 2 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Почта России ПАО 2118 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 440 1
Резонанс НПП 370 1
Экрос Инжиниринг 2 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 43 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Строй Инвест Проект 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1379 6
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 96 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2510 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5941 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1366 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 2
Федеральное казначейство России 1781 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 153 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4983 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 669 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 251 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3144 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3285 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2753 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1394 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы 4 1
Правительство Москвы - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы 9 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 211 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 23
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1314 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8583 16
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1248 5
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1442 4
Транспорт - КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 32 4
Транспорт - КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 25 4
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20691 4
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Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 819 4
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 571 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11092 3
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Видеокамера - Camcorder 2266 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1865 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15776 2
Smart City - Умные остановки - Интеллектуальные остановки - интеллектуальный павильон автобусной остановки 17 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3028 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20842 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9417 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2141 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3882 2
Умные платформы 1694 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21214 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 2
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 53 4
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 20 3
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 50 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3233 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 701 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 1
Цифровой инспектор 9 1
Atos AntiCOVID 3 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 4 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 6 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2759 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
Компас ERP - Компас КИС - Компас MS Элит 26 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5212 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4978 1
Linux OS 9991 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 721 1
PTV Visum 27 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 41 1
Microsoft Windows 15699 1
Apple iPhone 6 4861 1
SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan 1 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 131 1
Vocord ParkingControl 6 1
РосдорНИИ ФАУ - СКДФ ФГИС - Система контроля дорожных фондов - Система контроля за формированием и использованием дорожных фондов 3 1
МегаФон WiMAX-сеть - Синтерра WiMAX 17 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 504 1
VK - Mail.Ru Почта 350 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1587 1
СалютДевайсы - GigaChat 195 1
Delta Computers - Delta Serval 5 1
Компас ERP - Компас Мастер 12 1
Прохоров Андрей 19 3
Нигметзянов Марсель 14 3
Беттгер Кристиан 15 2
Белоусов Руслан 11 2
Валяева Елизавета 72 2
Комиссаров Дмитрий 223 2
Чибизов Александр 2 2
Шмидт Евгений 3 1
Петров Михаил 138 1
Гоц Роман 46 1
Шведов Александр 26 1
Ципорин Павел 102 1
Гвоздева Наталья 16 1
Швецов Владимир 50 1
Гутин Александр 18 1
Печенин Алексей 18 1
Рудзевич Мария 36 1
Кравченко Константин 90 1
Горнштейн Александр 1 1
Локоть Анатолий 1 1
Казарин Станислав 175 1
Титова Татьяна 1 1
Щетинин Артур 2 1
Соболев Евгений 3 1
Серазетдинов Малик 1 1
Векилов Тимур 28 1
Серебряков Виктор 46 1
Малявкин Александр 23 1
Барковский Александр 2 1
Черкасов Илья 13 1
Гребенников Сергей 34 1
Одинцов Александр 2 1
Комиссаров Алексей 20 1
Валдин Владимир 6 1
Ермолаев Юрий 1 1
Ермолаев Артем 378 1
Новиков Роман 4 1
Казаринов Дмитрий 12 1
Ильин Александр 16 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144930 23
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7468 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1963 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1551 6
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 4
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Америка Латинская 1816 3
Россия - УФО - Тюменская область 1153 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 450 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2973 3
Европа 21790 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1476 3
Азия - Азиатский регион 5547 3
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Ближний Восток 2948 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1672 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 861 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 755 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1887 1
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1119 1
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 200 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3959 1
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Россия - СФО - Омская область - Омск 1118 1
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