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ГРЗ Регистрационные знаки транспортных средств в России



27.01.2025 VisionLabs и Vizortek повышают эффективность парковочных систем с помощью ИИ 1
15.05.2024 Власти Москвы потратят больше полутора миллиардов на слежку за гражданами. Под особым наблюдением автомобилисты 1
26.05.2023 Мобильный комплекс «Росэлектроники» помог выявить более 200 правонарушений на дорогах Волгоградской области 1
12.04.2023 «Росэлектроника» представила новую версию комплекса для поиска угнанных автомобилей и лишенных прав водителей 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

ГРЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9707 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
Microsoft Corporation 24632 1
Oracle Corporation 6692 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 339 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 65 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Маяк НПП 2 1
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Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 666 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Федеральное казначейство России 1773 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 152 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 96 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 430 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29711 4
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2994 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19333 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30720 2
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2474 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13412 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5353 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 503 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12530 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4248 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4027 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8568 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6957 1
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7421 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11137 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9385 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2125 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1120 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25369 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3221 2
Ростех - Росэлектроника - Метеор - Розыск-Nano 3 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 687 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 226 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 78 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 6 1
Цифровой инспектор 9 1
Atos AntiCOVID 3 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 4 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 1
Linux OS 9957 1
Microsoft Windows 15667 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 1
VK - Mail.Ru Почта 350 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1250 1
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Орловский Виктор 380 1
Петров Михаил 138 1
Гоц Роман 46 1
Шведов Александр 26 1
Ципорин Павел 102 1
Гвоздева Наталья 16 1
Гутин Александр 18 1
Печенин Алексей 18 1
Рудзевич Мария 36 1
Добронравов Олег 3 1
Казарин Станислав 175 1
Щетинин Артур 2 1
Малявкин Александр 23 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 746 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43199 2
Россия - РФ - Российская федерация 144387 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17387 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1226 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7434 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2419 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1658 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 459 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1766 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1285 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1196 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 323 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 644 1
Россия - ДФО - Амурская область 734 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 718 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 605 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1281 1
Россия - УФО - Тюменская область 1147 1
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Россия - ДФО - Бурятия Республика 595 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14338 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29060 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2902 1
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Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3147 1
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ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 245 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6918 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4146 1
Реестр обязательных требований 76 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2423 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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