Vizortek Визортек
|27.01.2025
|VisionLabs и Vizortek повышают эффективность парковочных систем с помощью ИИ 1
Vizortek и организации, системы, технологии, персоны:
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
|Романов Илья 32 1
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