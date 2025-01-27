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VisionLabs и Vizortek повышают эффективность парковочных систем с помощью ИИ

Компании VisionLabs и Vizortek представили совместное решение для автоматизации парковочных систем, которое позволяет организовать пропуск автомобилей без участия персонала. Использование технологий компьютерного зрения обеспечивает точное распознавание номеров, марки, модели и других атрибутов автомобиля, что повышает безопасность и удобство сервиса. Система уже установлена на более чем 25 парковках по всей России. Об этом CNews сообщили представители компании VisionLabs.

Одной из ключевых проблем парковочных зон остается точная идентификация автомобилей — для этого распознавания только государственных регистрационных знаков (ГРЗ) недостаточно. При загрязненном номере стандартные системы могут не идентифицировать автомобиль, блокируя проезд и создавая неудобства для водителей. Это не только ухудшает пользовательский опыт, но и приводит к потере клиентов. Кроме того, если пропускная система работает только с распознаванием ГРЗ, не определяя дополнительных характеристик автомобиля, — существует риск угона машины с парковки с заменой номеров на поддельные. Если на них также выписан пропуск, система может пропустить автомобиль вместе со злоумышленниками.

Совместное решение VisionLabs и Vizortek определяет не только регистрационные знаки, но и атрибуты транспортных средств, такие как марка, модель и цвет. Это позволяет минимизировать риск ошибок идентификации, несанкционированных въезда и выезда, а также повысить скорость проезда автомобилей через контрольно-пропускные пункты (КПП). При въезде в зону парковки система фиксирует автомобиль с помощью видеокамер, проверяет совокупность данных по базе клиентов и автоматически открывает шлагбаум для внесенных туда транспортных средств.

За видеоаналитику в решении отвечает платформа Luna Cars от VisionLabs. С точностью свыше 95% она распознает атрибуты автомобилей и ГРЗ более чем 80 стран, обеспечивая стабильную работу даже при загруженном трафике. Кроме того, система определяет принадлежность транспортного средства к специальным службам. Для скорой помощи, пожарных и МЧС шлагбаум может открываться автоматически, без необходимости ручного внесения данных или нажатия кнопки оператором. Это позволяет таким автомобилям оперативно проезжать на территорию или покидать парковку без оплаты, не теряя драгоценное время.

Для удобства пользователей в решении предусмотрены различные способы оплаты, включая онлайн-сервисы, бесконтактные терминалы и паркоматы с поддержкой наличных платежей. Помимо этого, система предоставляет данные о количестве свободных мест, времени пребывания автомобилей и других ключевых показателях, что упрощает удаленное получение аналитики. Таким образом, управление парковкой возможно без персонала, непосредственно присутствующего на объекте.

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На сегодняшний день система используется на более чем 25 объектах по всей России, включая жилые комплексы, торговые и бизнес-центры. В планах VisionLabs и Vizortek — расширение функционала системы с интеграцией в умные городские инфраструктуры и внедрение новых аналитических модулей.

«Мы создали систему, которая решает не только повседневные задачи автомобилистов, но и серьезные вызовы безопасности, с которыми сталкиваются операторы парковок. Благодаря нашему партнерству с Vizortek парковочные пространства становятся удобными, безопасными и технологичными, отвечая всем запросам современных городов», — сказал Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

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