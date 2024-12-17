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Реестр обязательных требований



17.12.2024 Платформа AppSec.Hub прошла интеграцию в среду безопасной разработки программного обеспечения AppSec.Code 1
24.09.2024 DataSpace предоставляет PCI DSS 4.0 сертифицированную инфраструктуру, обеспечивающую физическую безопасность платежных систем 1
16.09.2024 «Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровые модели госорганов и МФЦ 2
22.08.2024 В России создают новый дизайн-центр микроэлектроники 1
20.08.2024 Для подавления БПЛА нужно будет получать разрешение Минобороны 1
17.07.2024 Проверки бизнеса в цифровом формате: что изменится с 2025 года. Инфографика 1
08.04.2024 Устройствам с иностранными мышками, клавиатурами и мониторами закроют доступ к госзаказу 1
08.02.2024 ИТ-компаниям грозят гигантские расходы из-за нового решения властей. Их нагрузят новыми требованиями и лицензиями ценой в миллионы 1
15.12.2023 Электронщики просят власти не наказывать их рублем за срыв разработок. Ожидается массовое неисполнение обязательств 1
09.11.2023 Кто и как сможет легально сбивать БПЛА в России 1
25.10.2023 На развитие робототехники выделят 300 млрд рублей 1
26.06.2023 ОС много — реестр один. 10 правил, как выбрать надежную российскую операционную систему 1
15.06.2023 Из России изгоняют иностранные мониторы, принтеры и периферию. Отечественных заменителей почти нет 1
01.06.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2023 года 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
01.11.2022 Создан идеальный Linux-клон Windows для очень древних ПК 1
11.07.2022 На обучение школьников программированию и создание «цифровых кафедр» власти потратят 27,9 миллиардов 1
06.07.2022 Методология ЭДО, или 5 ошибок при переходе на электронную подпись 1
06.05.2022 Облачный сервис «Мойсклад» вышел на рынок Индии под брендом Kladana 1
28.02.2022 Accenture назвала топ-5 трендов среди киберугроз 1
22.12.2021 Российские ученые разработали механизм семантического быстрого поиска по специализированным базам данных 1
13.12.2021 Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
02.06.2021 Для бизнес-сообщества Москвы создали новую информационную систему 1
26.05.2021 Госструктурам запретят строить новые ЦОД, чтобы поддержать облачных провайдеров 1
29.04.2021 «ГЛОНАСС» нового типа обойдется в 800 миллионов и сможет работать без спутников 1
05.04.2021 Концепция развития технологий машиночитаемого права направлена в Минэкономразвития для подготовки к принятию 1
30.03.2021 Импортозамещение ПО добралось до интернета вещей. Его принудительно переведут на российский софт 1
01.03.2021 Минцифры России запустило реестр обязательных требований к бизнесу в рамках госконтроля 2
27.01.2021 Завершен первый этап цифровой трансформации обязательных требований к бизнесу в сфере нормотворчества 1
22.01.2021 «Калугаприбор» получил сертификат соответствия на оборудование связи 1
08.12.2020 ФСБ объяснила, какой в России должна быть правильная электронная подпись 1
24.11.2020 «Инфотекс» помогла разработать стандарт для обеспечения безопасности финансовых сервисов на основе протокола OpenID 1
30.06.2020 Школы и вузы на удаленке: какие ИТ помогают учить и учиться дома 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1
28.05.2020 Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления 1
30.04.2020 Обязательная установка в России систем ГЛОНАСС на автомобилях отложена 1
17.12.2019 Андрей Голов, «Код безопасности» -

Чтобы бизнес начал заниматься безопасностью, нужно, чтобы случился инцидент

 1
03.06.2019 Савва Шипов, замглавы Минэкономразвития: Перспектива умного контроля над бизнесом ближе, чем кажется 1
31.01.2019 Итоги импортозамещения: 99% СУБД и 96% ОС в госорганах иностранные 1

Публикаций - 76, упоминаний - 78

Реестр обязательных требований и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 9
Ростелеком 9701 6
Cisco Systems 5114 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
8213 4
Oracle Corporation 6688 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Intel Corporation 12197 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
HP Inc. 5685 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 3
Google LLC 11775 3
Yandex - Яндекс 7340 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Apple Inc 12101 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
Новые облачные технологии (НОТ) 444 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Галактика - Корпорация 1467 2
Цифра ГК 2426 2
Код Безопасности 616 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 2
ICL ГК 381 2
ДиалогНаука 251 2
ИИ-Технологии 104 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 2
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 2
Samsung Electronics 10255 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Broadcom - VMware 2359 1
МегаФон 8805 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
SAP SE 5277 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
Почта России ПАО 2112 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Газпром ПАО 1342 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
eBay Inc 1619 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Связной ГК 1369 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Евросеть 1404 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Superjob - Суперджоб 503 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 9 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Резонанс НПП 370 1
Маяк НПП 2 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Транспорта будущего - Агримакс.Аэро 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Судебная власть - Judicial power 2310 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 3
Федеральное казначейство России 1772 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 4 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 10 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 16
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 10
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 5
Электронный документ - Electronic document 1454 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 6
Linux OS 9937 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
Microsoft Windows 15657 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
FreePik 980 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 3
Новые облачные технологии - МойОфис 778 3
Microsoft Office 3734 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 3
Depositphotos - фотобанк 422 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 2
Microsoft Windows 7 1979 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 146 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
Microsoft Skype 2067 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 2
Код Безопасности - vGate 73 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 18 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 36 1
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 56 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 58 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Apple iPad 3860 1
Путин Владимир 3171 4
Шадаев Максут 1008 4
Медведев Дмитрий 1654 4
Валяева Елизавета 72 3
Качанов Олег 114 2
Мишустин Михаил 676 2
Шпак Василий 223 2
Галустян Варткес 6 2
Никитинский Никита 3 1
Рейман Леонид 1049 1
Мирошников Борис 63 1
Аксаков Анатолий 155 1
Щеголев Игорь 698 1
Акимов Максим 187 1
Орловский Виктор 379 1
Сергунина Наталья 368 1
Нуралиев Борис 289 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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