Реестр обязательных требований
Реестр обязательных требований и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 4
|Шадаев Максут 1008 4
|Медведев Дмитрий 1654 4
|Валяева Елизавета 72 3
|Качанов Олег 114 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Шпак Василий 223 2
|Галустян Варткес 6 2
|Никитинский Никита 3 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Мирошников Борис 63 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Акимов Максим 187 1
|Орловский Виктор 379 1
|Сергунина Наталья 368 1
|Нуралиев Борис 289 1
|Натрусов Артем 284 1
|Петров Михаил 138 1
|Гоц Роман 46 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Шипов Савва 101 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Сотин Денис 205 1
|Паршин Максим 316 1
|Шведов Александр 26 1
|Серебряникова Анна 72 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Макаров Валентин 220 1
|Ципорин Павел 102 1
|Уткин Никита 35 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Лашин Ренат 69 1
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