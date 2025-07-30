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ЦОДы жалуются на «зеленую политику» ЕС. Она мешает развивать ИИ

Операторы ЦОД выступили с резкой критикой касающихся отрасли правил зеленой политики ЕС. Они утверждают, что предъявляемые к ним требования разработаны в спешке, противоречит планам повышения конкурентоспособности и целям развития ИИ.

Обращение в Еврокомиссию

Торговая организация, представляющая операторов центров обработки данных (ЦОД) в Европе, направила в Еврокомиссию отчет, названный Пактом, в котором выражается обеспокоенность стандартами эффективности, установленными ЕС, пишет The Register.

Правила и требования разработаны в спешке, «не оправдывают ожиданий ни в стратегическом, ни в тактическом плане» и могут фактически препятствовать развитию отрасли, говорится в обращении.

Среди подписавших документ компаний значатся Microsoft, Google, AWS, Digital Realty, NorthC, Vantage Data Centers. Все подписанты, по данным авторов Пакта, охватывает более 85% мощностей европейских центров обработки данных.

Чем недовольны операторы ЦОД

Первым делом составители отчета заявили о своей приверженности Европейскому зеленому соглашению, принятому в связи с изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды. Но потом на 17 страницах подробно раскритиковали предлагаемые ЕС меры, касающиеся их отрасли.

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Wikipedia
Стандарты эффективности ЕС вызвали недовольство операторов ЦОД

Скорость роста ЦОД «беспокоит политиков и приводит к бесполезным спекуляциям», считают операторы. Особое недовольство вызвала скорректированная в 2024 г. Директива по энергоэффективности (EED), которая ввела обязательные требования по отчетности об использовании энергии в ЦОД, а также возможность разработки рейтинга для объектов хранения данных и минимальных стандартов производительности.

В документе, например, выражается обеспокоенность тем, что требования будут сосредоточены на крупнейших операторах ЦОД, которые, как утверждается, уже делают больше всего для соответствия стандартам устойчивого развития, в то время как объекты мощностью менее 500 кВт останутся за рамками, несмотря на то, что зачастую они показывают наихудшие результаты.

У регулирующих органов не было достаточно времени, поэтому, сказано в Пакте, преждевременное внедрение стандартов сейчас может «закрепить некорректные показатели в долгосрочной политике», вызвав искажения и в конечном итоге подорвав цели, которых они призваны достичь.

Еще одна претензия заключается в том, что требования не учитывают региональные различия в климате и дефиците воды в ЕС, в который входят как страны засушливого Средиземноморья, так и более прохладные территории Северной Европы.

Противоречие политикам

В докладе утверждается, что такой подход противоречит политике повышения конкурентоспособности и стремлению Еврокомиссии сделать ЕС центром передового опыта в области ИИ и облачных вычислений.

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Цифровизация

В феврале 2025 г. CNews писал о том, что на фоне политики нового Президента США Европейский Союз даже решил упростить только в прошлом году принятое жесткое регулирование ИИ, чтобы не потерять контроль над развитием этой технологии.

Другая отраслевая организация — Поставщики услуг облачной инфраструктуры в Европе (CISPE) — в конце июня 2025 г. предупредила Еврокомиссию, что обременительные правила, регулирующие водопользование, могут привести к тому, что операторы предпочтут строить инфраструктуру в других регионах.

Анна Любавина

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